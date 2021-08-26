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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Заступник міністра оборони Британії про ймовірність теракту в аеропорту Кабула: Може статися в найближчі години

Новини Цензор.НЕТ Події

Заступник міністра оборони Британії про ймовірність теракту в аеропорту Кабула: Може статися в найближчі години

Теракт в аеропорту Кабула (Афганістан), через загрозу якого припинена евакуація, може статися в найближчі години. Також є загроза атаки на центри, в яких проводиться оцінка біженців перед евакуацією.

Про це Sky News заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "неприємна реальність" полягає в тому, що розвідка все більш впевнена в тому, що напад може статися в аеропорту Кабула або в центрах, використовуваних для біженців.

Водночас він ствердно відповів на питання, чи може теракт в аеропорту Кабула статися в найближчі години.

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"В результаті цього (загрози теракту. - Ред.) ми були змушені змінити рекомендації для мандрівників і рекомендувати людям не наближатися до аеропорту, а насправді - виїхати з аеропорту, знайти безпечне місце і чекати інструкцій", - зазначив Хіппі.

Автор: Анастасія Потіха
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Про вірогідність теракту в Афганістані знає, а в властній країні-ні(.
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26.08.2021 12:36 Відповісти
Вот прям ни капельки не подозрительна такая информированность о планах террористов.
Вот вообще.
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26.08.2021 12:38 Відповісти
Таліби то й не збирались, але якщо ви наполягаєте, то...
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26.08.2021 12:55 Відповісти
так это ежедневная работа талибана-теракты...для того их и держат,за это и платят.
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26.08.2021 13:17 Відповісти
Это, пля, анонс?
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26.08.2021 13:57 Відповісти
срочно предложите бармалеям место в оон! может хоть они взорвут к *****м эту никчемную контору.....
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26.08.2021 13:58 Відповісти
 
 