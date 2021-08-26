Заступник міністра оборони Британії про ймовірність теракту в аеропорту Кабула: Може статися в найближчі години

Теракт в аеропорту Кабула (Афганістан), через загрозу якого припинена евакуація, може статися в найближчі години. Також є загроза атаки на центри, в яких проводиться оцінка біженців перед евакуацією.

Про це Sky News заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "неприємна реальність" полягає в тому, що розвідка все більш впевнена в тому, що напад може статися в аеропорту Кабула або в центрах, використовуваних для біженців.

Водночас він ствердно відповів на питання, чи може теракт в аеропорту Кабула статися в найближчі години.

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"В результаті цього (загрози теракту. - Ред.) ми були змушені змінити рекомендації для мандрівників і рекомендувати людям не наближатися до аеропорту, а насправді - виїхати з аеропорту, знайти безпечне місце і чекати інструкцій", - зазначив Хіппі.