Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба
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Україна продовжить повернення своїх громадян з Афганістану, поки не вивезе всіх, хто виявив таке бажання.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не зупинимося в поверненні громадян доти, доки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезеним. Наразі, враховуючи ефективність наших дій, нам надходять запити від інших країн та міжнародних організацій із проханням вивозити також їхніх громадян або громадян Афганістану, які з ними співпрацювали. Є багато труднощів, пріоритет ми завжди надаватимемо громадянам України", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що приблизно 90 громадян України та членів їхніх сімей продовжують перебувати в Афганістані. "Наразі конкретна цифра, скільки у нас громадян в Афганістані - це приблизно 90 осіб. Але це громадяни України та члени їхніх сімей, тобто, наприклад, чоловік - громадянин України, а дружина та діти - громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я ми, безумовно, допомагаємо їм усім звідти вибратися", - пояснив міністр.
Кулеба зазначив, що Україна вже вивезла понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців. "Прямо зараз ми цим займаємося, організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не залишає і не залишить", - запевнив керівник зовнішньополітичного відомства.
Водночас глава МЗС зазначив, що отримав нову інформацію про те, що ситуація в аеропорту Кабула значно ускладнилася, і деякі країни вже починають відмовлятися від евакуаційних рейсів, тому що не можуть гарантувати їхню безпеку.
"Наголошую: всі громадяни, які заявили про своє бажання бути евакуйованими, перебувають на зв'язку з посольством України в Таджикистані та отримують відповідну допомогу", - сказав Кулеба.
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там наверное летуны перед взлетом и посадкой бутылку всасывают только так и немедленно читают
рэпмолитву Аллаху)
а сделал бы ты из в аэропорту Кабула??? в том хаосе беззакония при обилии оружия???
Есть ли среди них террористы - СБУ не проверили. Есть ли там последователи организации Талибан - не известно. Есть ли среди них преступники, исламские экстремисты - не известно.
Будут ли они организовывать здесь ячейки организаций и ставать мишенями Талибан, оппонируя им? Кто эти люди? Какое у них образование? За какие средства будут жить здесь? Давайте может мы своих беженцев Донбасса примем хорошо и обеспечимся?
Афганистан был далёк. Теперь будет близок. (с)