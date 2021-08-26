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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) аеропорт (684) евакуація (1924) Кулеба Дмитро (3156)

Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Події

Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба

Україна продовжить повернення своїх громадян з Афганістану, поки не вивезе всіх, хто виявив таке бажання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не зупинимося в поверненні громадян доти, доки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезеним. Наразі, враховуючи ефективність наших дій, нам надходять запити від інших країн та міжнародних організацій із проханням вивозити також їхніх громадян або громадян Афганістану, які з ними співпрацювали. Є багато труднощів, пріоритет ми завжди надаватимемо громадянам України", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що приблизно 90 громадян України та членів їхніх сімей продовжують перебувати в Афганістані. "Наразі конкретна цифра, скільки у нас громадян в Афганістані - це приблизно 90 осіб. Але це громадяни України та члени їхніх сімей, тобто, наприклад, чоловік - громадянин України, а дружина та діти - громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я ми, безумовно, допомагаємо їм усім звідти вибратися", - пояснив міністр.

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Кулеба зазначив, що Україна вже вивезла понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців. "Прямо зараз ми цим займаємося, організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не залишає і не залишить", - запевнив керівник зовнішньополітичного відомства.

Водночас глава МЗС зазначив, що отримав нову інформацію про те, що ситуація в аеропорту Кабула значно ускладнилася, і деякі країни вже починають відмовлятися від евакуаційних рейсів, тому що не можуть гарантувати їхню безпеку.

"Наголошую: всі громадяни, які заявили про своє бажання бути евакуйованими, перебувають на зв'язку з посольством України в Таджикистані та отримують відповідну допомогу", - сказав Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Зеля не далеко ушел от талибов которые ездили на атракционах и прыгали на батуте, что подтверждает, что ментально он такой же дебил как и они:
Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1037
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26.08.2021 13:11
+2
эти пафосные заявы...
а сделал бы ты из в аэропорту Кабула??? в том хаосе беззакония при обилии оружия???
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26.08.2021 12:56
+2
конечно есть. для меня, например, уму не постижимо что кто то может голосовать за бубочку. но таких 73% оказалось.
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26.08.2021 12:56
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есть такие, кто не хочет? надо же...
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26.08.2021 12:50 Відповісти
конечно есть. для меня, например, уму не постижимо что кто то может голосовать за бубочку. но таких 73% оказалось.
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26.08.2021 12:56 Відповісти
Это верно. Но все-же речь о талибане и игиле. Но, видимо, некоторые считают зеленского более невменяемым, чем этих бандюков)
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26.08.2021 13:07 Відповісти
Зеля не далеко ушел от талибов которые ездили на атракционах и прыгали на батуте, что подтверждает, что ментально он такой же дебил как и они:
Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1037
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26.08.2021 13:11 Відповісти
вы меня не поняли. для вас непонятно как кто то может хотеть остаться в Афганистане. Я просто привёл пример что если вам или мне что то не укладывается в голове, то не это не значит что в другой не уложится.
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26.08.2021 13:29 Відповісти
тоже верно.
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26.08.2021 14:04 Відповісти
Ну и как их вывезти, если талибы аэропорт блокировали?
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26.08.2021 12:55 Відповісти
или пока не собьют самолет
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26.08.2021 12:56 Відповісти
только хотел сказать - кулебе легко кулебать, особенно как тогда - вывезли 8 наших и остальное - прочих(нахаляву? Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4555 )
там наверное летуны перед взлетом и посадкой бутылку всасывают только так и немедленно читают рэп молитву Аллаху)
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26.08.2021 13:02 Відповісти
... от тут ты прав!!!))) Не только перед вылетом...но и при посадке!!! Наш второй борт оттуда неделю не мог улететь...экипаж в хлам наверное был!!! Боялся взлетать !!! там вон сколько пьяных американцев на С-17..С-130... Поляки..румыны.. бриты.. даже пьяные новозеландцы вчера прилетели... Похмелиться.)))) Сколько же подобных идиотов вроде Yuriy Smith здесь ошивается!!!???
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26.08.2021 13:14 Відповісти
Проще и дешевле так:
Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5396
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26.08.2021 13:13 Відповісти
эти пафосные заявы...
а сделал бы ты из в аэропорту Кабула??? в том хаосе беззакония при обилии оружия???
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26.08.2021 12:56 Відповісти
Что, беженцев из Афганистана решили принимать без разбора !?

Есть ли среди них террористы - СБУ не проверили. Есть ли там последователи организации Талибан - не известно. Есть ли среди них преступники, исламские экстремисты - не известно.
Будут ли они организовывать здесь ячейки организаций и ставать мишенями Талибан, оппонируя им? Кто эти люди? Какое у них образование? За какие средства будут жить здесь? Давайте может мы своих беженцев Донбасса примем хорошо и обеспечимся?
Афганистан был далёк. Теперь будет близок. (с)
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26.08.2021 12:58 Відповісти
Так їх там мільйонів сорок, до себе додому візьмеш?
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26.08.2021 13:01 Відповісти
Вроде бы афганцы золотом расплатились, так почему бы и нет.
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26.08.2021 13:01 Відповісти
Нам говорили что всего желающих покинуть Афганистан граждан Украины и членов их семей где то 180-190. Совершено уже много рейсов, рассказав о вывезенных в том числе и гражданах Украины. Но число оставшихся ( как не странно не особо меняется) последний раз сообщалось о 85 -90.. Так можно вывозить до второго пришествия.. Или потом начнем выменивать их у талибов через Рашу как наших заложников из ОРДЛО...Вот только на сколько это делается специально.. вопрос.
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26.08.2021 13:03 Відповісти
Не вывозить а зарабатывать,каждый рейс который вылетел из Афгана на борту оказывалось не более 5-9 человек украинца да и то по видимому экипаж.
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26.08.2021 13:10 Відповісти
А все найемы похоже уже граждане Украины.
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26.08.2021 13:17 Відповісти
Кулеба!!! Так украинских самолётов... случайно оказавшихся в Кабуле..уже там нет! Вы уже один раз надули авиакомпанию ** Крила України** , на шару попиарившись вывезя пару сотен людей... Теперь дураков нет. Остаётся только языком трепать и отчаянно врать.... как вы это делали и делаете постоянно!!! А если вы ещё и не оплатите топливо в Омане и Пакистане ..взятое для военного Ил-76 в кредит... то никто и никогда вас туда уже не пустит.
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26.08.2021 13:07 Відповісти
Тогда вместе с талибами придется вывозить
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26.08.2021 13:09 Відповісти
Еще и война с талибами, мы не вывезем.
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26.08.2021 13:15 Відповісти
 
 