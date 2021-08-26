Розгляд апеляції генерала Павловського перенесли на 6 вересня через "мінування" суду, - адвокат Черненко

Через замінування залу судових засідань розгляд апеляції на арешт ексміністра оборони Ігоря Павловського перенесли на 6 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив адвокат Павло Черненко.

За його словами, чергова відстрочка апеляційного засідання свідчить про свідоме затягування процесу.

"Сьогодні ми були готові слухатися навіть попри замінування. Для нас є цілком очевидним, що таке замінування, скоріше за все, з подачі ДБР, оскільки лише вони зацікавлені в затягуванні цього процесу. Попереднє судове засідання з неявкою прокурорів про це переконливо свідчить", — наголосив Черненко.

Адвокат переконаний, що в такий спосіб ДБР і Офіс Генерального прокурора не дають переглянути очевидно незаконні ухвали слідчого судді Соколова.

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"Апеляційна інстанція призначила наступне засідання на 6 вересня, хоча вже 2 вересня спливає термін досудового розслідування, а отже, і дія оскаржуваної ухвали. Тобто, жодного сенсу розглядати наші апеляційні скарги 6 вересня немає", — додав Черненко.

Ігор Павловський в 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн. Його звинуватили в поставках військової техніки за нібито низьку якість.

Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.