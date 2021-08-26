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Новини Політика України
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Розгляд апеляції генерала Павловського перенесли на 6 вересня через "мінування" суду, - адвокат Черненко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розгляд апеляції генерала Павловського перенесли на 6 вересня через

Через замінування залу судових засідань розгляд апеляції на арешт ексміністра оборони Ігоря Павловського перенесли на 6 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив адвокат Павло Черненко.

За його словами, чергова відстрочка апеляційного засідання свідчить про свідоме затягування процесу.

"Сьогодні ми були готові слухатися навіть попри замінування. Для нас є цілком очевидним, що таке замінування, скоріше за все, з подачі ДБР, оскільки лише вони зацікавлені в затягуванні цього процесу. Попереднє судове засідання з неявкою прокурорів про це переконливо свідчить", — наголосив Черненко.

Адвокат переконаний, що в такий спосіб ДБР і Офіс Генерального прокурора не дають переглянути очевидно незаконні ухвали слідчого судді Соколова.

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"Апеляційна інстанція призначила наступне засідання на 6 вересня, хоча вже 2 вересня спливає термін досудового розслідування, а отже, і дія оскаржуваної ухвали. Тобто, жодного сенсу розглядати наші апеляційні скарги 6 вересня немає", — додав Черненко.

Ігор Павловський в 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн. Його звинуватили в поставках військової техніки за нібито низьку якість.

Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Сначала зеля людей зеленкой обливает, теперь суды "минирует", мде...
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26.08.2021 13:16
+7
"Мину" 10 дней искать будут?
А че так мало?! Уже-б на полгода перенесли или до окончания Клоунской каденции
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26.08.2021 13:17
+5
десять дней разминировать будут ? Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 5693

в громадных ТРЦ это делают за один-два часа
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26.08.2021 13:18
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Сначала зеля людей зеленкой обливает, теперь суды "минирует", мде...
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26.08.2021 13:16 Відповісти
А який сектор очолював Хомчак? От гнида Хомчак, а от Муженко герой.
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26.08.2021 13:29 Відповісти
а ви особисто в якій військовій частині захищали Україну?
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26.08.2021 13:39 Відповісти
"Мину" 10 дней искать будут?
А че так мало?! Уже-б на полгода перенесли или до окончания Клоунской каденции
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26.08.2021 13:17 Відповісти
Все один к одному повторяется дело Рифа и Лисы. Или дело о Брониках.
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26.08.2021 13:34 Відповісти
десять дней разминировать будут ? Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 5693

в громадных ТРЦ это делают за один-два часа
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26.08.2021 13:18 Відповісти
дана команда "фас" на боевого генерала,
а дальше как полицаи говорят в рашке:
"работайте братья !" Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 5799
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26.08.2021 13:21 Відповісти
6 Сентября свет отключат
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26.08.2021 13:23 Відповісти
от скоты, зе закончит как янукович
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26.08.2021 13:24 Відповісти
Черговий удар по Пороху. Щемлять його соратників. Генерал Павловський, щоправда, не належить до "близького кола"; він значно далі, ніж, наприклад, Тетяна Чорновол, Софія Федина, Олена Біленька, і, тим більше Олександр Турчинов чи Юрій Луценко - і все ж таки, це саме по Пороху б'ють, гади. Ну, нічо, генерал з рік посидить - злішим буде. Подивіться, як зараз себе поводить Юрій Гримчак, так само фабульно звинувачений, (справа до суду не доходить); а Гримчак десь на одній орбіті з Павловським...
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26.08.2021 13:25 Відповісти
уверен, изначально ему предлагали выбор - свобода за показания на пятого.
достойный выбор
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26.08.2021 13:28 Відповісти
часи нуковича вертаються,не прикриваються в наглую
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26.08.2021 13:27 Відповісти
Розгляд апеляції генерала Павловського перенесли на 6 вересня через "мінування" суду, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 960
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26.08.2021 13:38 Відповісти
Зелений клоун клоунадой руйнує державний устрій.
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26.08.2021 13:45 Відповісти
По зельцману тюрьма плачет...
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27.08.2021 00:18 Відповісти
 
 