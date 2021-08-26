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Україна має достатньо інформації про те, як відбувається мілітаризація окупованого Криму Росією, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має достатньо інформації про те, як відбувається мілітаризація окупованого Криму Росією, - Кулеба

Україна має достатньо інформації про те, як відбувається мілітаризація Росією Криму, зокрема відомо про те, що Росія розмістила на півострові потенційні носії ядерної зброї.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про контроль над мілітаризацією Криму, то, безумовно, ми бачимо, що, як пересувається в Криму, як Крим перетворений на велику військову базу. І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр". У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. Наше завдання наразі - це зміцнювати власні Збройні сили та зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. Це перший крок. А наступний крок - це буде виведення Росії з Криму", -сказав міністр.

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Автор: Анастасія Потіха
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Інформація то є. Немає лише чим по всьому тому грохнути.
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26.08.2021 13:49 Відповісти
У Украины достаточно информации о том, как происходит милитаризация оккупированного Крыма Россией.
Результат от владения такой информацией ...??
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26.08.2021 16:38 Відповісти
 
 