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Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

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Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцією становить 19 630 випадків, померли за добу 820 пацієнтів, що є максимальною кількістю померлих за весь час пандемії. Це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 19 630 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 1446 (7,4%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

За минулу добу від коронавірусу в країні померли 820 осіб - це максимальна кількість померлих за час пандемії. 14 серпня в РФ добова смертність від COVID-19 становила 819 осіб, після цього кількість летальних випадків у країні поступово знижувалася. 22 серпня кількість померлих була мінімальною з липня - 762 людини, після цього добова летальність знову почала зростати - напередодні, в середу, від коронавірусу померли 809 осіб.

При цьому статистика добового зараження за цей же період також демонструвала невелике зниження - із 14 серпня, коли за добу захворіли 22,1 тис. осіб, кількість заражень опустилася до 18,8 тис. на 24 серпня. Напередодні в країні захворіли 19,5 тис. громадян.

Після одужання в Росії було виписано 19 661 пацієнта.

Найбільша кількість померлих, як і раніше, в Москві - 54, у Санкт-Петербурзі 38 смертей, 34 людини померли в Краснодарському краї.

У Москві, повідомляє оперативний штаб, 1712 нових випадків коронавірусу, за добу 2463 особи одужали.

Загалом у Росії за час пандемії зареєстровано 6 млн 824 тис. 540 випадків коронавірусної інфекції, 179 243 померлих і 6 млн 092 тис. 818 виписаних.

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За інформацією оперативного штабу, ще 1301 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Санкт-Петербурзі, 726 - у Московській області, 531 - у Свердловській області, 479 - у Ростовській області, 475 - у Пермському краї, 465 - у Воронезькій області, 446 - у Красноярському краї, 403 - у Нижньогородській області, 432 - у Самарській області, 399 - в Іркутській області, 385 - в Омській області, 377 - у Челябінській області, 358 - у Ставропольському краї, 353 - у Волгоградській області, 346 - в Оренбурзькій області, 331 - у Криму, 309 - у Хабаровському краї, 302 - у Башкирії, по 288 - в Ульяновській та Астраханській областях, 264 - в Архангельській області, 260 - в Алтайському краї, 254 - у Тюменській області, 252 - у Краснодарському краї, 253 - у Комі. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.

Згідно з даними оперштабу про смертність, ще 33 пацієнти померли за добу в Свердловській області, по 28 - у Пермському краї і Нижньогородській області, 27 - у Воронезькій області, 25 - у Ростовській області і Красноярському краї, 23 - у Челябінській області, 22 - у Самарській, 20 - у Саратовській області, 19 - у Пензенській, 18 - у Ставропольському краї, 17 - у Тюменській, 16 - в окупованому Криму і 16 - у Волгоградській області, Удмуртії, 15 - в Московській області, по 14 - у Башкирії та Іркутській області, 13 - в Оренбурзькій області, 12 - у Дагестані, по 11 - у Брянській і Новосибірській областях.

По 10 летальних випадків в Астраханській, Ульяновській областях, Чувашії, Хакасії, по дев'ять - у Липецькій, Тверській, Мурманській областях, 8 - у Володимирській, по сім - в Ярославській області, Комі, Приморському краї, по шість - у Курській, Рязанській, Смоленській, Вологодській областях, Чечні та Марій Ел, по п'ять - у Севастополі, Кемеровській області, Омській, Якутії. По чотири смерті в 5 регіонах, по три - у 10, по дві - у восьми.

По одному померлому в Карелії, Кабардино-Балкарії та Камчатському краї.

За інформацією Росспоживнагляду, опублікованою в четвер, у Росії наростаючим підсумком проведено понад 176,7 млн ​​тестів на COVID-19, з них 567 тис. - за останню добу. Під медичним наглядом в країні залишаються 1 млн 226 тис. 311 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Желаю чтобьі все(с)
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26.08.2021 13:37
+14
хороша новина!
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26.08.2021 13:39
+14
Закрывайте границу с этим лепрозорием
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26.08.2021 13:49
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26.08.2021 13:34 Відповісти
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 4153
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26.08.2021 13:35 Відповісти
Пофігу.
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26.08.2021 13:36 Відповісти
Желаю чтобьі все(с)
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26.08.2021 13:37 Відповісти
такі новини треба подавати для контрасту у зв'язці з новинами про те що в росії «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства 7 милиардов рублей на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.
тобто пропагандонство навзамін життів мешканців росії.
громадянами їх назвати якик не повертається.
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26.08.2021 13:38 Відповісти
хороша новина!
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26.08.2021 13:39 Відповісти
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

==========================
саме час замочити в сартірі )(уйла і списати на ковід-19 Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 469
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26.08.2021 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
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26.08.2021 13:39 Відповісти
"спутник Х" не вставляет?
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26.08.2021 13:40 Відповісти
Спутнік *****? Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 5203
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26.08.2021 13:42 Відповісти
ну таки да, там букву попутали кацапы. а что, есть сомнения?
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26.08.2021 15:54 Відповісти
Спутник Вова - форева!)
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26.08.2021 13:42 Відповісти
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 9679
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26.08.2021 13:44 Відповісти
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 7448 Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 4335
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26.08.2021 13:47 Відповісти
Закрывайте границу с этим лепрозорием
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26.08.2021 13:49 Відповісти
Щаз,нашим мудакам-война,не повод,а тут...
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26.08.2021 14:02 Відповісти
и это только те, кого посчитали.
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26.08.2021 13:55 Відповісти
Приємно бачити результати своєї праці після цілеспрямованого розповсюдження антивакцинаторської пропаганди у російському сегменті інтернету, чим я займався останні півроку.
У всіх цих смертях є і моя маленька заслуга і це приємного Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 5617
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26.08.2021 13:57 Відповісти
Ага, вот только что делать с вашими коллегами, которые сеют аналогичную пургу на украинском сегменте?
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26.08.2021 14:19 Відповісти
Жодної уяви.
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26.08.2021 21:21 Відповісти
ниочем, вот если бы 820 в одной москве, и за час, а не за сутки..
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26.08.2021 13:59 Відповісти
Тем не менее всё одно безусловно положительное известие.
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26.08.2021 14:08 Відповісти
Там дохне набагато більше, а видає їх те, що кількість випадків та смертей у них не змінюється від сезонних коливань, вона майже постійно на одному рівні, а це значить, що вони граються із мертвими душами, щоб візуально приховати катастрофічні по смертності піки Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 8470
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26.08.2021 14:18 Відповісти
Спутник-рулит.😂
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26.08.2021 14:00 Відповісти
это так скоро все вымрут на хрен а кто будет охранять духовную скрепу ?
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26.08.2021 14:05 Відповісти
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов_________ не тех он косит...
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26.08.2021 14:09 Відповісти
Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 2375
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26.08.2021 14:12 Відповісти
Уже осень на пороге.
Дельта вирус увеличит вспышку думаю раз в 10 и уже будет не 800 а 8000 смертей в сутки у них.
Ну что можно сказать. Продолжайте благословение народа батюшками в поликлиниках.
От вируса это как нельзя кстати
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26.08.2021 14:19 Відповісти
а у нас что, лучше? Конспирологи боятся наночервей в масках, микрочипов в уколах... Украина напоминаю в аутсайдерах по вакцинации.
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26.08.2021 14:32 Відповісти
Расеяне! Слушайте сюда, пока меня не забанили! Это всё из-за того, что у вас мало крестных ходов было! Вот у нас сразу два прошло - и всё ОК! Это секретная информация и за мной уже наверное выехали спецслужбы и Правый сектор. Быстрее распространяйте это сообщение! Вас спасёт только массовое целование Креста Животворящего и Икон! Чем больше соберётесь - тем лучше, так как только массовая молитва может пробить ноосферную оболочку планеты!
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26.08.2021 14:29 Відповісти
Чудодейственный Спутник не спасает? У меня дед в Питере умер хотя успел два раза вакцинироваться этим Спутником сранным
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26.08.2021 14:31 Відповісти
- Так основной компонент "Спутника" это Боярышник!
_____ ЛАПОТНАЯ ********* ПА РАША!_____
-
Всё с прилавков убирают - спирт, настойку и вино.
Способа другого не знают, как избавиться от них.
Но кацапов не сломить, пили лапти пьют и будуть пить!
Но не водку и не вино (их никто не пьёт уже давно),
А технарь, тройной одеколон, и конечно, стекломой !
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26.08.2021 15:42 Відповісти
"Маловато! Маловато будет." (с)
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26.08.2021 14:36 Відповісти
Та фигня, бабы еще нарожают. Жаль только, что Спутник слабо помогает.
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26.08.2021 14:49 Відповісти
Для рашиських пропагандистів ковід і смертність від нього ,де росія 2-3 в світі це не проблема ,головна загроза це парад в Украіні до дня Незалежності.
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26.08.2021 15:06 Відповісти
Боже яка сумна новина 🤣🤣🤣
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26.08.2021 17:24 Відповісти
Це дуже добре . Фантастично добре . Чим більше російських фашистів здохне , тим менше російський уряд отримає податків на фінансування війни і міжнародного тероризму . А це тисячі врятованих людських життів . Тому українці радіють будь яким втратам російських фашистів , особливо в живій силі .
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26.08.2021 20:26 Відповісти
 
 