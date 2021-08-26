Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер
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Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцією становить 19 630 випадків, померли за добу 820 пацієнтів, що є максимальною кількістю померлих за весь час пандемії. Це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у четвер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 19 630 у 85 регіонах, зокрема виявлено активно 1446 (7,4%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.
За минулу добу від коронавірусу в країні померли 820 осіб - це максимальна кількість померлих за час пандемії. 14 серпня в РФ добова смертність від COVID-19 становила 819 осіб, після цього кількість летальних випадків у країні поступово знижувалася. 22 серпня кількість померлих була мінімальною з липня - 762 людини, після цього добова летальність знову почала зростати - напередодні, в середу, від коронавірусу померли 809 осіб.
При цьому статистика добового зараження за цей же період також демонструвала невелике зниження - із 14 серпня, коли за добу захворіли 22,1 тис. осіб, кількість заражень опустилася до 18,8 тис. на 24 серпня. Напередодні в країні захворіли 19,5 тис. громадян.
Після одужання в Росії було виписано 19 661 пацієнта.
Найбільша кількість померлих, як і раніше, в Москві - 54, у Санкт-Петербурзі 38 смертей, 34 людини померли в Краснодарському краї.
У Москві, повідомляє оперативний штаб, 1712 нових випадків коронавірусу, за добу 2463 особи одужали.
Загалом у Росії за час пандемії зареєстровано 6 млн 824 тис. 540 випадків коронавірусної інфекції, 179 243 померлих і 6 млн 092 тис. 818 виписаних.
За інформацією оперативного штабу, ще 1301 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Санкт-Петербурзі, 726 - у Московській області, 531 - у Свердловській області, 479 - у Ростовській області, 475 - у Пермському краї, 465 - у Воронезькій області, 446 - у Красноярському краї, 403 - у Нижньогородській області, 432 - у Самарській області, 399 - в Іркутській області, 385 - в Омській області, 377 - у Челябінській області, 358 - у Ставропольському краї, 353 - у Волгоградській області, 346 - в Оренбурзькій області, 331 - у Криму, 309 - у Хабаровському краї, 302 - у Башкирії, по 288 - в Ульяновській та Астраханській областях, 264 - в Архангельській області, 260 - в Алтайському краї, 254 - у Тюменській області, 252 - у Краснодарському краї, 253 - у Комі. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.
Згідно з даними оперштабу про смертність, ще 33 пацієнти померли за добу в Свердловській області, по 28 - у Пермському краї і Нижньогородській області, 27 - у Воронезькій області, 25 - у Ростовській області і Красноярському краї, 23 - у Челябінській області, 22 - у Самарській, 20 - у Саратовській області, 19 - у Пензенській, 18 - у Ставропольському краї, 17 - у Тюменській, 16 - в окупованому Криму і 16 - у Волгоградській області, Удмуртії, 15 - в Московській області, по 14 - у Башкирії та Іркутській області, 13 - в Оренбурзькій області, 12 - у Дагестані, по 11 - у Брянській і Новосибірській областях.
По 10 летальних випадків в Астраханській, Ульяновській областях, Чувашії, Хакасії, по дев'ять - у Липецькій, Тверській, Мурманській областях, 8 - у Володимирській, по сім - в Ярославській області, Комі, Приморському краї, по шість - у Курській, Рязанській, Смоленській, Вологодській областях, Чечні та Марій Ел, по п'ять - у Севастополі, Кемеровській області, Омській, Якутії. По чотири смерті в 5 регіонах, по три - у 10, по дві - у восьми.
По одному померлому в Карелії, Кабардино-Балкарії та Камчатському краї.
За інформацією Росспоживнагляду, опублікованою в четвер, у Росії наростаючим підсумком проведено понад 176,7 млн тестів на COVID-19, з них 567 тис. - за останню добу. Під медичним наглядом в країні залишаються 1 млн 226 тис. 311 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
тобто пропагандонство навзамін життів мешканців росії.
громадянами їх назвати якик не повертається.
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саме час замочити в сартірі )(уйла і списати на ковід-19
У всіх цих смертях є і моя маленька заслуга і це приємного
Дельта вирус увеличит вспышку думаю раз в 10 и уже будет не 800 а 8000 смертей в сутки у них.
Ну что можно сказать. Продолжайте благословение народа батюшками в поликлиниках.
От вируса это как нельзя кстати
_____ ЛАПОТНАЯ ********* ПА РАША!_____
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Всё с прилавков убирают - спирт, настойку и вино.
Способа другого не знают, как избавиться от них.
Но кацапов не сломить, пили лапти пьют и будуть пить!
Но не водку и не вино (их никто не пьёт уже давно),
А технарь, тройной одеколон, и конечно, стекломой !