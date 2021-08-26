УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 417 31
НБУ (1430) Шевченко Кирило (75)

Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко

Економічне становище України зараз є стабільним. Коронакриза не супроводжувалася витоком грошей із банків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час бізнес-івенту "Forbes. Ресурси для зростання".

Гостями івенту були голова НБУ Кирило Шевченко, голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук, третій Президент України - нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи LEO Віктор Ющенко та інші провідні експерти ринку.

Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко 01
Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук. Одеса, 22 серпня 2021
Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко 02
III Президент України (2005—2010), III голова Національного банку України (1993—2000), нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи "Лео" Віктор Ющенко з чинним очільником НБУ Кирилом Шевченком. Одеса, 22 серпня 2021

Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що економічне становище України зараз є стабільним: ціни на експортну продукцію на світових ринках сприятливі, а цього року на Україну чекає рекордний урожай. Крім того, середня зарплата з початку поточного року зросла вже на 12%.

Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко 03
Голова Національного банку України Кирило Шевченко — один із спікерів бізнес-зустрічі "Forbes. Ресурси для зростання". Одеса, 22 серпня 2021

"Залишки коштів бізнесу та фізичних осіб у системі зросли (на 45% і 37% відповідно). У 2021-му маємо рекордні за останні вісім років запаси золотовалютних резервів - $ 29,1 млрд. Ми не очікуємо неприємних сюрпризів - тільки поступовий рух уперед. Так, за прогнозами НБУ, зростання ВВП за підсумками року становитиме 3,8%", - наголосив Шевченко.

Водночас, додав глава НБУ, центробанк залишиться відданий монетарній політиці і режиму плаваючого валютного курсу. Також очікується продовження реформи державних банків. Також буде проведено приватизацію державних банків і очищення ринку небанківських фінансових установ - страхових компаній, ломбардів тощо

Шевченко додав, що коронакриза, на відміну від всіх інших криз, не супроводжувалася витоком грошей із банків.

Глава процесингової компанії LeoGaming і директорка фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Олена Дегрик-Шевцова звернула увагу на те, що попит на безконтактні платежі зростав задовго до пандемії коронавірусу.

Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко 04
Бізнес-зустріч "Forbes. Ресурси для зростання". Генеральний спонсор — компанія LeoGaming. Одеса, 22 серпня 2021

"Вона лише прискорила цей процес і зробила його незворотним. У цій сфері Україна майже досягла рівня розвинених фінансових ринків на кшталт Великої Британії, "перестрибнувши" багато країн ЄС. 2021 рік уже впевнено можна назвати періодом "відновлення", - зауважила вона.

Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко 05
зліва направо: Директор з розвитку інновацій IBOX BANK Дмитро Яковлєв Заступник Голови Правління IBOX BANK Заряна Ківак Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник Член Наглядової Ради IBOX BANK Наталія Бернацька Голова Наглядової Ради IBOX BANK Віталій Зварич Директор Департаменту електронної комерції IBOX BANK Ірина Циганок

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Если зелень заговорила о том что всё хорошо, значит мы на пороге грандиозного шухера
показати весь коментар
26.08.2021 14:17
+6
Одна стабільність сильно відрізняється від іншої стабільності. І далеко не всяка стабільність гарна. Поки що, я бачу що за три десятиліття у нас стабільно не змінюється соціально-економічний уклад- маленька група товстозадих отримує все, а решта дулю.
показати весь коментар
26.08.2021 14:14
+6
если зеленому лохторату постоянно повторять с экранов шо все хорошо- то они так и будут думать, опухая от голода
показати весь коментар
26.08.2021 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, так тримаймося: осінь буде весееелою...
показати весь коментар
26.08.2021 14:06 Відповісти
Чем она будет веселой? МВФ бабла подогнали, так что осенью все будет хорошо.
показати весь коментар
26.08.2021 14:12 Відповісти
Да, все добре, тільки одне погане ціни в магазинах. Таке враження що ви разом із шевченнко набираєте по телефону службу доставки і вам замовлені товари доставляють безкоштовно, або ви не диветесь на цінники і чеки. Роззуйте очі, ціни за останні півтора року виросли в 1,5-2 рази, а на деякі товари і 3 . Так що щось тут не так, ціни ростуть, а курс долара стоїть на місці. Або у нас унікальна економіка і голова НБУ, або якась лупата **** бреше
показати весь коментар
26.08.2021 15:37 Відповісти
Все ще гірше. Це загальносвітова інфляція із-зі коронавіруса. Щоб підримати свої економіки - вони друкують долари та євро. Долар вже не той. Він теж падає донизу відносно цін на ресурси.
показати весь коментар
26.08.2021 16:24 Відповісти
Так что - напечатали ВДВОЕ больше доллара чем его было? Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7600 Где вы такие альтернативно одаренные беретесь? Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3480 А чего в Польше цены на продукты не повысились, хотя еще до вируса они были ниже украинских, при несравнимо более высоком качестве продуктов? Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1028
показати весь коментар
26.08.2021 16:56 Відповісти
Ну так в Польше нет кварталоведов в правительстве и писюниста в Президентах. А зебаранов там нет от слова совсем.
показати весь коментар
26.08.2021 19:47 Відповісти
кроме как того,что денег нет
показати весь коментар
26.08.2021 14:08 Відповісти
це теж стабільність.
показати весь коментар
26.08.2021 14:16 Відповісти
шабо и чивас на последней картинке рулят Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9284
показати весь коментар
26.08.2021 14:09 Відповісти
у топових банкірів може усе і добре... Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5673
показати весь коментар
26.08.2021 14:12 Відповісти
Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3964
показати весь коментар
26.08.2021 14:13 Відповісти
Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1784
показати весь коментар
26.08.2021 16:42 Відповісти
наявність перетікання мозку в підборіддя?
показати весь коментар
26.08.2021 17:26 Відповісти
Одна стабільність сильно відрізняється від іншої стабільності. І далеко не всяка стабільність гарна. Поки що, я бачу що за три десятиліття у нас стабільно не змінюється соціально-економічний уклад- маленька група товстозадих отримує все, а решта дулю.
показати весь коментар
26.08.2021 14:14 Відповісти
Если зелень заговорила о том что всё хорошо, значит мы на пороге грандиозного шухера
показати весь коментар
26.08.2021 14:17 Відповісти
если зеленому лохторату постоянно повторять с экранов шо все хорошо- то они так и будут думать, опухая от голода
показати весь коментар
26.08.2021 14:20 Відповісти
с языка снял . первое . что пришло в голову только прочитал заголовок
показати весь коментар
26.08.2021 14:32 Відповісти
Меле шо попало.
показати весь коментар
26.08.2021 14:40 Відповісти
Все прекрасно. Но пенсий не будет.
показати весь коментар
26.08.2021 14:56 Відповісти
Ющ на пенсии отрастил буйную шевелюру. Не к добру это...
показати весь коментар
26.08.2021 15:43 Відповісти
стабільна стагнація економіки, останні років 30.
показати весь коментар
26.08.2021 15:48 Відповісти
Не бачу жодних раціональних підстав довіряти уряду ЗЕ. "Генерувати соціальний оптимізм" віртуальними текстами легко і невимушено це їх кредо (хуцпа). Реальність, а я сприймаю всі "реформи" виключно власною кишенею, зовсім інша. І скільки б зегенерати не казали мені "халва", солодко не стає, а навпаки все гірше і гірше. Ми врешті таки маємо докласти певних зусиль щоб звільнити країну від цих балабольних блазнів.
показати весь коментар
26.08.2021 16:46 Відповісти
Что то Ющенко-Иуды много стало в СМИ. Не заслуживает внимания из за ширки с Януковичем. Плюнул в душу всем украинцев, которые выбрали европейский путь развития Украины в 2004 своим поступком.
показати весь коментар
26.08.2021 17:39 Відповісти
Ваша стабильность каждый день поднимает цены на лекарства, продукты в супермаркетах и т.д. За последние 3 месяца +15-50%. О какой стабильности идет речь и в чьих карманах она оседает.
показати весь коментар
26.08.2021 17:57 Відповісти
Когда так говорят как правило жди неприятностей
показати весь коментар
26.08.2021 18:21 Відповісти
Значит -- ждать беды...
показати весь коментар
26.08.2021 19:22 Відповісти
Стабілізєц очікується повний і без несподіванок.
показати весь коментар
26.08.2021 20:17 Відповісти
Издуни зелені! У них стабільно усе!
А як тим, хто не з їхньої банди? Чи "ані нікаму-нічєго нє далжни?"
показати весь коментар
26.08.2021 21:46 Відповісти
 
 