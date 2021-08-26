Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко

Економічне становище України зараз є стабільним. Коронакриза не супроводжувалася витоком грошей із банків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час бізнес-івенту "Forbes. Ресурси для зростання".

Гостями івенту були голова НБУ Кирило Шевченко, голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук, третій Президент України - нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи LEO Віктор Ющенко та інші провідні експерти ринку.

Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук. Одеса, 22 серпня 2021

III Президент України (2005—2010), III голова Національного банку України (1993—2000), нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи "Лео" Віктор Ющенко з чинним очільником НБУ Кирилом Шевченком. Одеса, 22 серпня 2021

Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що економічне становище України зараз є стабільним: ціни на експортну продукцію на світових ринках сприятливі, а цього року на Україну чекає рекордний урожай. Крім того, середня зарплата з початку поточного року зросла вже на 12%.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко — один із спікерів бізнес-зустрічі "Forbes. Ресурси для зростання". Одеса, 22 серпня 2021

"Залишки коштів бізнесу та фізичних осіб у системі зросли (на 45% і 37% відповідно). У 2021-му маємо рекордні за останні вісім років запаси золотовалютних резервів - $ 29,1 млрд. Ми не очікуємо неприємних сюрпризів - тільки поступовий рух уперед. Так, за прогнозами НБУ, зростання ВВП за підсумками року становитиме 3,8%", - наголосив Шевченко.

Водночас, додав глава НБУ, центробанк залишиться відданий монетарній політиці і режиму плаваючого валютного курсу. Також очікується продовження реформи державних банків. Також буде проведено приватизацію державних банків і очищення ринку небанківських фінансових установ - страхових компаній, ломбардів тощо

Шевченко додав, що коронакриза, на відміну від всіх інших криз, не супроводжувалася витоком грошей із банків.

Глава процесингової компанії LeoGaming і директорка фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Олена Дегрик-Шевцова звернула увагу на те, що попит на безконтактні платежі зростав задовго до пандемії коронавірусу.

Бізнес-зустріч "Forbes. Ресурси для зростання". Генеральний спонсор — компанія LeoGaming. Одеса, 22 серпня 2021

"Вона лише прискорила цей процес і зробила його незворотним. У цій сфері Україна майже досягла рівня розвинених фінансових ринків на кшталт Великої Британії, "перестрибнувши" багато країн ЄС. 2021 рік уже впевнено можна назвати періодом "відновлення", - зауважила вона.