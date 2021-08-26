Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко
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Економічне становище України зараз є стабільним. Коронакриза не супроводжувалася витоком грошей із банків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час бізнес-івенту "Forbes. Ресурси для зростання".
Гостями івенту були голова НБУ Кирило Шевченко, голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук, третій Президент України - нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи LEO Віктор Ющенко та інші провідні експерти ринку.
Глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що економічне становище України зараз є стабільним: ціни на експортну продукцію на світових ринках сприятливі, а цього року на Україну чекає рекордний урожай. Крім того, середня зарплата з початку поточного року зросла вже на 12%.
"Залишки коштів бізнесу та фізичних осіб у системі зросли (на 45% і 37% відповідно). У 2021-му маємо рекордні за останні вісім років запаси золотовалютних резервів - $ 29,1 млрд. Ми не очікуємо неприємних сюрпризів - тільки поступовий рух уперед. Так, за прогнозами НБУ, зростання ВВП за підсумками року становитиме 3,8%", - наголосив Шевченко.
Водночас, додав глава НБУ, центробанк залишиться відданий монетарній політиці і режиму плаваючого валютного курсу. Також очікується продовження реформи державних банків. Також буде проведено приватизацію державних банків і очищення ринку небанківських фінансових установ - страхових компаній, ломбардів тощо
Шевченко додав, що коронакриза, на відміну від всіх інших криз, не супроводжувалася витоком грошей із банків.
Глава процесингової компанії LeoGaming і директорка фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Олена Дегрик-Шевцова звернула увагу на те, що попит на безконтактні платежі зростав задовго до пандемії коронавірусу.
"Вона лише прискорила цей процес і зробила його незворотним. У цій сфері Україна майже досягла рівня розвинених фінансових ринків на кшталт Великої Британії, "перестрибнувши" багато країн ЄС. 2021 рік уже впевнено можна назвати періодом "відновлення", - зауважила вона.
Будь ласка, зачекайте...
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А як тим, хто не з їхньої банди? Чи "ані нікаму-нічєго нє далжни?"