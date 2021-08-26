Якщо епідситуація погіршиться, то працюватимуть тільки ті школи, в яких понад 80% вчителів вакцинувалися, - Ляшко
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В Україні школярі можуть знову піти на дистанційне навчання, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршиться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі одному з українських телеканалів.
"З першого вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, то працюватимуть не усі школи", - зазначив він.
Якщо ситуація із захворюваністю погіршиться, то країна за адаптивним карантином перейде до помаранчевої або червоної зони епідемічної небезпеки. У такому випадку працюватимуть лише ті школи, у яких понад 80% вчителів вакцинувалися від коронавірусу.
За приклад Ляшко взяв місто Житомир, де від коронавірусу вже отримали щеплення понад 80% педагогів. За словами міністра, така ситуація з вакцинацією не у всій країні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 серпня повідомив, що в Україні навчальний рік розпочнеться традиційно з 1 вересня з дотриманням протиепідемологічних норм. Школи мають все для цього необхідне.
Нині країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів.
Будь ласка, зачекайте...
Вакцина-то не защищает от передачи вируса, ведь так? (Реквестирую мнение Антипа , но думаю, с этим он спорить не будет).
Ну так толку-то? Выходит вакцинированный но инфицированный учитель (а риски одинаковы), и благополучно заражает детей... а они, в свою очередь...
https://science.sciencemag.org/content/370/6517/691
Same-age contacts were associated with the greatest infection risk.
А вообще виновны взрослые. Потому как допустили:
а) создание условий окружающей среды, при которых их иммунитет угнетается а не развивается
б) еще бОльшее издевательство над своим иммунитетом: алкоголь, сигареты, отсутствие спорта и неправильное питание, эмоциональный фон и так далее...
И все эти прививки и карантины... ребят - это лишь отмазка для того, чтобы "обычные люди" могли и дальше поступать так как описано в п. "а" и "б".
Многим нашим современникам придется находить какой-либо иной способ доказательства своего существования!