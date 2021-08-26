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Якщо епідситуація погіршиться, то працюватимуть тільки ті школи, в яких понад 80% вчителів вакцинувалися, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Якщо епідситуація погіршиться, то працюватимуть тільки ті школи, в яких понад 80% вчителів вакцинувалися, - Ляшко

В Україні школярі можуть знову піти на дистанційне навчання, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі одному з українських телеканалів.

"З першого вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, то працюватимуть не усі школи", - зазначив він.

Якщо ситуація із захворюваністю погіршиться, то країна за адаптивним карантином перейде до помаранчевої або червоної зони епідемічної небезпеки. У такому випадку працюватимуть лише ті школи, у яких понад 80% вчителів вакцинувалися від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, - Шмигаль

За приклад Ляшко взяв місто Житомир, де від коронавірусу вже отримали щеплення понад 80% педагогів. За словами міністра, така ситуація з вакцинацією не у всій країні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 серпня повідомив, що в Україні навчальний рік розпочнеться традиційно з 1 вересня з дотриманням протиепідемологічних норм. Школи мають все для цього необхідне.

Нині країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів.

Автор: Анастасія Потіха
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ну подеритесь ещё со Шмыгалем. обещали же, что будет весело.
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26.08.2021 14:20 Відповісти
т.е. ничего работать не будет)
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26.08.2021 14:23 Відповісти
Это-то да, но есть нюанс.
Вакцина-то не защищает от передачи вируса, ведь так? (Реквестирую мнение Антипа , но думаю, с этим он спорить не будет).
Ну так толку-то? Выходит вакцинированный но инфицированный учитель (а риски одинаковы), и благополучно заражает детей... а они, в свою очередь...
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26.08.2021 14:50 Відповісти
Ляшко не понимает, что от того что будут привиты учителя, дети не перестануть в классах расспространять кронвирус между собой и своими родителями. бабушками и дедушками. С кем будут работать учителя в классе, если массово будут болеть школьники, с пустыми классами? ? Как только дети идут в школу, так сразу через неделю в Украине стремительно растет кронвирус. Как только в школах карантин или каникулы- темпы болезни среди украинцев падают. Дети - главные распространители кронвируса и гриппа.
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26.08.2021 14:56 Відповісти
Вот не факт:
https://science.sciencemag.org/content/370/6517/691

Same-age contacts were associated with the greatest infection risk.

А вообще виновны взрослые. Потому как допустили:
а) создание условий окружающей среды, при которых их иммунитет угнетается а не развивается
б) еще бОльшее издевательство над своим иммунитетом: алкоголь, сигареты, отсутствие спорта и неправильное питание, эмоциональный фон и так далее...

И все эти прививки и карантины... ребят - это лишь отмазка для того, чтобы "обычные люди" могли и дальше поступать так как описано в п. "а" и "б".
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26.08.2021 15:08 Відповісти
Діти будуть заражати один одного, а потім понесуть вірус додому до батьків і бабусів
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26.08.2021 15:45 Відповісти
Я мыслю, значит я существую, - говорил Декарт.
Многим нашим современникам придется находить какой-либо иной способ доказательства своего существования!
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26.08.2021 16:31 Відповісти
 
 