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Рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі, - заступник генсека Джоане

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі, - заступник генсека Джоане

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає політику "відкритих дверей" однією з найуспішніших в історії Альянсу і нагадує, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про вступ України і Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень", - підкреслив Джоане.

За його словами, політика відкритих дверей - одна з найуспішніших політик в історії НАТО.

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"Багато країн приєдналися до Альянсу після закінчення комунізму. Політика відкритих дверей також є в Вашингтонському договорі, тому вона є частиною нашої конституції. Рішення Бухарестського саміту в силі. Вони були прийняті союзниками, і вони залишаються. Я думаю, що найважливіше політичне підтвердження Політики відкритих дверей, а також перспективи приєднання України і Грузії в НАТО, було зроблено лідерами НАТО на саміті в Брюсселі лише кілька місяців тому. Тому це дійсно так", - додав заступник генсека НАТО.

На питання про те, яку роль російський чинник відіграє для НАТО при ухваленні рішення щодо плану дій з членства в НАТО для України заступник генсека підкреслив, що сама суть НАТО і ЄС полягає в тому, що вони існують на фундаментальному припущенні, що період сфер впливу в Європі назавжди зник.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
бред. кого бросили? армия в 300 тысяч, обута, одета, вооружена до зубов за счет Америки, сдалась без боя кучке голожопых талибов. или они ждали. что за них еще и воевать будут?
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26.08.2021 14:55
+4
реформ хочете?
велике крадівництво задовольнить найвибагливіший смак!
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26.08.2021 14:17
+3
Ні ні, словоблуддя по типу "підтвердили політичним рішенням наявність політики відкритих дверей" вже нікому не цікаве. Треба конкретно по Україні з умовами і строками. І без виляння хвостом типу "подолати корупцію і провести реформи", а детально і вичерпно до найдрібнішого пункту.
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26.08.2021 14:23
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реформ хочете?
велике крадівництво задовольнить найвибагливіший смак!
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26.08.2021 14:17 Відповісти
эпохальные периоды "реформ" в Украине четко прослеживаются и не ограничены всего одним: ці руки нічого не крали, пачую кожного, життя па навому и уже только потом велике крадівництво.
зы только чучма все делал без лозунгов, по тихому, но при этом наиболее разрушительно для Украины.
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26.08.2021 15:00 Відповісти
"Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений"
Це дріб"язок. Пачіму ми нє в НАТЄ, ніяк не зрозуміє півшостий.Источник:https://censor.net/ru/n3284666
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26.08.2021 14:22 Відповісти
Ні ні, словоблуддя по типу "підтвердили політичним рішенням наявність політики відкритих дверей" вже нікому не цікаве. Треба конкретно по Україні з умовами і строками. І без виляння хвостом типу "подолати корупцію і провести реформи", а детально і вичерпно до найдрібнішого пункту.
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26.08.2021 14:23 Відповісти
Пустые слова к сожалению. Афганистан был самым важным официальным союзником НАТО бросили как котенка даже не армии, а слабовооруженным террористам. Украина даже такого статуса союзника не имеет.
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26.08.2021 14:44 Відповісти
бред. кого бросили? армия в 300 тысяч, обута, одета, вооружена до зубов за счет Америки, сдалась без боя кучке голожопых талибов. или они ждали. что за них еще и воевать будут?
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26.08.2021 14:55 Відповісти
Армия Афганистана сдалась потому, что без поддержки НАТО она не могла воевать. Снабжение, воздушная поддержка, разведка, все это было прекращено прежде всего со стороны НАТО.
Тоже самое ждет и тех, кто впустую верит идиотским обещаниям. Нужно свою армию строить с самого начала и надеяться только на себя. А вы и вам подобные ползаете перед кидалами и надеетесь что они вам помогут. Они вам большой болт уже в Афгане показали, а вы все ползаете.
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26.08.2021 15:23 Відповісти
не пиши тут свою кацапскую херню. у талибов тоже нет снабжения, воздушной поддержки, разведки, но помимо того у них нет того вооружения, что есть у армии и их в 3 раза меньше, чем армии. армия Афганистана сдалась потому, что не хотела и не собиралась воевать. все ждали, что большой брат за них все сделает. не срослось.
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26.08.2021 15:50 Відповісти
Талибы без оружия, снабжения и поддержки выгнали к херам армии США, НАТО и их главного союзника Афганистана. А ты и дальше вылизывай яйца НАТО вместо создания собственной армии и кричи везде что это кацапы заставили тебя вместо собственной армии впустую ждать НАТО.
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26.08.2021 16:17 Відповісти
Обычно про главного союзника Афганистана США ил НАТО говорят за поребриком. Покажите мне хоть один договор или информацию о союзничестве.
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26.08.2021 15:26 Відповісти
Любую лапшу на уши себе вешаете, а факты даже прочитать не можете. Примитивы, вам и ссать в глаза не нужно, вы сами в писсуар морду суете.
Вашингтон присвоил Афганистану статус основного союзника Соединенных Штатов, не входящего в блок НАТО. Это решение в субботу озвучила госсекретарь США Хилари Клинтон
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26.08.2021 15:31 Відповісти
Вы сначала почитайте что такое MNNA и что оно дает. Это не созничество, а партнерство. Никаких гарантий о взаимной защите оно не дает.
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26.08.2021 15:37 Відповісти
ты уже определись, вначале ты пишешь, что Афганистан - союзник НАТО, теперь же - что нет. а потом уже умничай
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26.08.2021 15:46 Відповісти
Но Украине это выгодно.
Афган как пешку слили для того чтоб они пошли дальше в Таджикистан и Россия поимела головную боль.
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27.08.2021 10:16 Відповісти
"заместитель генсека подчеркнул, что сама суть НАТО и ЕС заключается в том, что они существуют на фундаментальном предположении, что период сфер влияния в Европе навсегда исчез." ----------------- Не верю! (с)
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26.08.2021 15:07 Відповісти
"Придерживаться курса и продолжать готовиться..." Сразу вспоминается "Пилите, Шура..."
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26.08.2021 16:44 Відповісти
 
 