Рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі, - заступник генсека Джоане

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає політику "відкритих дверей" однією з найуспішніших в історії Альянсу і нагадує, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про вступ України і Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень", - підкреслив Джоане.

За його словами, політика відкритих дверей - одна з найуспішніших політик в історії НАТО.

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"Багато країн приєдналися до Альянсу після закінчення комунізму. Політика відкритих дверей також є в Вашингтонському договорі, тому вона є частиною нашої конституції. Рішення Бухарестського саміту в силі. Вони були прийняті союзниками, і вони залишаються. Я думаю, що найважливіше політичне підтвердження Політики відкритих дверей, а також перспективи приєднання України і Грузії в НАТО, було зроблено лідерами НАТО на саміті в Брюсселі лише кілька місяців тому. Тому це дійсно так", - додав заступник генсека НАТО.

На питання про те, яку роль російський чинник відіграє для НАТО при ухваленні рішення щодо плану дій з членства в НАТО для України заступник генсека підкреслив, що сама суть НАТО і ЄС полягає в тому, що вони існують на фундаментальному припущенні, що період сфер впливу в Європі назавжди зник.