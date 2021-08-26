Рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі, - заступник генсека Джоане
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Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає політику "відкритих дверей" однією з найуспішніших в історії Альянсу і нагадує, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому рівні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Рішення про вступ України і Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень", - підкреслив Джоане.
За його словами, політика відкритих дверей - одна з найуспішніших політик в історії НАТО.
"Багато країн приєдналися до Альянсу після закінчення комунізму. Політика відкритих дверей також є в Вашингтонському договорі, тому вона є частиною нашої конституції. Рішення Бухарестського саміту в силі. Вони були прийняті союзниками, і вони залишаються. Я думаю, що найважливіше політичне підтвердження Політики відкритих дверей, а також перспективи приєднання України і Грузії в НАТО, було зроблено лідерами НАТО на саміті в Брюсселі лише кілька місяців тому. Тому це дійсно так", - додав заступник генсека НАТО.
На питання про те, яку роль російський чинник відіграє для НАТО при ухваленні рішення щодо плану дій з членства в НАТО для України заступник генсека підкреслив, що сама суть НАТО і ЄС полягає в тому, що вони існують на фундаментальному припущенні, що період сфер впливу в Європі назавжди зник.
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велике крадівництво задовольнить найвибагливіший смак!
зы только чучма все делал без лозунгов, по тихому, но при этом наиболее разрушительно для Украины.
Це дріб"язок. Пачіму ми нє в НАТЄ, ніяк не зрозуміє півшостий.Источник:https://censor.net/ru/n3284666
Тоже самое ждет и тех, кто впустую верит идиотским обещаниям. Нужно свою армию строить с самого начала и надеяться только на себя. А вы и вам подобные ползаете перед кидалами и надеетесь что они вам помогут. Они вам большой болт уже в Афгане показали, а вы все ползаете.
Вашингтон присвоил Афганистану статус основного союзника Соединенных Штатов, не входящего в блок НАТО. Это решение в субботу озвучила госсекретарь США Хилари Клинтон
Афган как пешку слили для того чтоб они пошли дальше в Таджикистан и Россия поимела головную боль.