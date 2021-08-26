На фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2021 покажуть ретроспективу українського кіно за 30 років Незалежності

Із 28 серпня по 1 вересня фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2021 представить своїм відвідувачам ретроспективу "30 років українського кіно". Кінопокази відбудуться у "Софії Київській".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів фестивалю, тема нинішнього Bouquet Kyiv Stage - "Ми. Між минулим і майбутнім". Кінопрограма фестивалю підібрана відповідно до цього гасла, зібравши фільми, які були зроблені за 30 років незалежності України.

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Програмний директор фестивалю Володимир Войтенко зазначає, що це буде унікальна можливість побачити стрічки, зокрема короткометражні, які за інших умов навряд чи буде можливість подивитися в одному місці в Україні.

Загалом протягом п'яти днів глядачам продемонструють приблизно сорок картин, які об'єднані в десять цікавих "кінобукетів".

Серед стрічок, які заплановані до показу, "Сокира" (1995) Володимира Тихого, "Між тіней" (2019) Олександра Стоколенка, "Проти сонця" (2004) і "Сутінки" (2013) Валентина Васяновича, "Мама померла в суботу на кухні" (2009) і "Слава" (2020) Максима Васяновича, "Роки мої..." (2013) Володимира Гончарова, "Помин" (2012) Ірини Цілик, "Мандрагора" (2014) Марисі Нікітюк, "Подорожні" Ігоря Стрембіцького, "Йшов трамвай дев'ятий номер" Степана Коваля та інші.

Заплановано також анімаційний "кінобукет", на якому покажуть, зокрема, фільми "Петрівка-реквієм" (2018), "Хроніки одного міста" (2017) Євгена Сивоконя, "Пуповина" (2018) і "Господарочка" (2020) Олександра Бубнова.

Ініціатор і куратор фестивалю "Кінобукет" - продюсер Андрій Різоль. Організатор - Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні - дивись українське!".

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Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage був заснований 2018 року в Києві. Традиційно відбувається в останні дні літа в саду заповідника "Софія Київська". Цього року він триватиме із 27 серпня по 3 вересня. Програма фестивалю.

Організатори фестивалю - культурний центр Будинок Майстер Клас і Національний заповідник "Софія Київська".

Засновники фестивалю позиціонують його як подарунок місту, тому вхід на всі події вільний. Необхідно сплатити тільки за вхідний квиток на територію "Софії Київської".