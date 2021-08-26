З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця. ФОТО
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У Харкові поліцейські затримали 18-річного хлопця, який зарізав власну тещу в кафе та інсценував розбійний напад з убивством.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.
Увечері 25 серпня до поліції Харківщини зателефонував місцевий житель і повідомив про те, що всередині одного з кафе міста виявив убитою свою тещу.
Поліцейські, що прибули на місце події, виявили зв’язане закривавлене тіло жінки з мішком на голові. Також із закладу зникли грошові кошти, алкогольні напої у великій кількості та декілька бокалів. У кафе, окрім вбитої власниці, нікого не було.
Однак оперативникам Харківщини обстановка здавалася підозрілою, а поведінка заявника дивною.
"Провівши низку першочергових заходів, поліцейські встановили, що саме заявник, тобто зять покійної, під час конфлікту позбавив життя власну тещу. Зловмисник завдав множинних ножових поранень, а також численних тупих ударів по голові. Після скоєного намагався замаскувати власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські вилучили знайдені речові докази.
"18-річного "розумника" затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
А вообще да. Бабы такие бывают.
Вот вроде бы да, малолетний идиот - сядет. Но ты-то (ныне покойная), неужели тебе легче стало от этого? Вот нафига было на него орать, унижать и т.д. - то есть делать то, что женщины обычно делают и что не может вызвать ответного выплеска норадреналина. Биологию / физиологию не обманешь...
И еще скажите, что бабы так не поступают, ага.
-жок
- я свою тоже сожгу
Тебе на будущее рекомендация: Если кто-то пишет о, скажем талибах или слонах... то это не значит, что он состоит в Талибане и работает в зоопарке. Он просто имеет свойство самообразовываться и изучать чужой опыт. Слышал пословицу: "Дурак учится на своих ошибках, а умный - на чужих"? А чтоб учиться на чужих ошибках - нужно эти самые ошибки изучать.
Дарю идею. Развивайся.
Безусловно, у нас в семье без размолвок не обходится. Мы не редкость в этом плане. Но не более того.
Просто вспомни, что у каждого действия есть мотив. Причина. Это азы, доступные каждому.
Чаще всего жестокие убийства (а тут именно такое, что мотив денег в значительной степени исключает - там более расчетливо все, и ударов 1-2 заранее спланированных и нанесенных, а не - множественные ножевые ранения и удары тупым предметом по голове) сопровождаются эмоциональным мотивом. То есть там была четкая эмоция гнева. А я лишь назвал причину оного. Наиболее частую, с точки зрения статистики в подобных случаях.
А вот множественные ранения, тем более ножом+тупым предметом по голове... то есть он вряд ли там думал. Он бил, бил, бил, ножом, потом еще по голове добавил... чем под руку попалось (тупым предметом, может там каким-нить графином или ножкой от стула или еще чем, в баре хватает...).
Потом был шок и офигевание от содеянного.
Потом - принятие и уже обдуманная попытка скрыть последствия (понимая, что полностью скрыть вряд ли получится, учитывая характер произошедшего).
И только потом звонок копам.
Я бы сказал, учитывая опыт и знания - что картина в целом типичная.
Но Вы не расстраивайтесь, все не так печально на самом деле..
Скорее всего - я уже другую возможную точку зрения выбираю - зять попросил денег у тещи, а теща гнала работать.
Еще добавить версий?
В таких случаях хоть сколько-нибудь "умные" зятья (а этот такой - раз мозгов хватило на попытку введения следствия в заблуждение) делают это через жен. Приходит такая слезливая девочка, мамочкой воспитываемая... и мамочка ей не отказывает...
Это папа мог бы отказать. Потому как у доченьки теперь семья своя и в ней - другой мужчина, не он. Потому как папа - он умеет в воспитание и это ЕГО обязанность в семье.
Ну да это мы отвлеклись. Вы правы - дурак мог бы так поступить как Вы пишете (а обычно у сильных и независимых женщин мужчины как раз дураки), но дураку не хватило бы ума попытаться все инсценировать как ограбление...