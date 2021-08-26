Без належного захисту, без страхування ризиків за кордоном заробітчани можуть потрапити в трудове рабство, - Пендзин
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За деяких умов є загроза потрапити за кордоном у трудове рабство, застерігають експерти.
Важка праця, відсутність соцгарантій, слабка охорона праці – так описує свої закордонні заробітки значна частина українських трудових мігрантів. Залишає бажати кращого і особиста безпека заробітчан в інших країнах, додають експерти. Достатньо згадати останні етнічні конфлікти в європейських столицях. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"Подивіться на трудових мігрантів з арабських країн, з африканських країн – вони дуже швидко створюють радикальні осередки – мовні, культурні, релігійні. Вони підлаштовують суспільство, куди приїжджають, під свої культурні і мовні потреби", – каже Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.
Фахівці додають: в Україні таких проблем поки що немає.
Втім, існує інша загроза, кажуть фахівці, – імовірність потрапити в трудове рабство – на чому наголошує Олег Пендзин: "Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без відповідного страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. І держави не захищають їх жодним чином, тому що вони нелегальні працівники".
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ибо это означает возврат назад, а готовы только смотреть в ютубе?
в мене питання до попереднього дописувача, який стверджує, що в Україні люди вмирають від голоду.
ще мене цікавить де він такої маячні набрався, на кацапському тб чи дивлячись медведчуківське лайно або шарія.
ти, я так розумію, ще один свідок голодних смертей?
то тобі на рашатб, там довбойобів *******.
я не можу бути прихильником зеленського за визначенням, оскільки маю голову на плечах.
але брехати про те, що в Україні люди мруть від голоду це, мені здається, прерогатива кацапського та медведчуківського телелайна, ну ще й шарія.
ще раз моя позиція: люди, які працюють за кордоном роблять такий вибір виважено й цілком мають на нього право, але стверджувати, що українці їдуть працювати за кордон через те, що залишившись тут вони приречені на голодну смерть це розповсюджувати кацапські лякалки.
трудова міграція розповсюджена в усьому світі й є нормальною практикою.
в тому, що рівень життя в тій самій Польщі, вищий аніж в Україні? - безперечно.
в тому, що заробітчани отримують там більшу зарплатню ніж за таку ж роботу в Україні? - безперечно.
в тому, що купівельна спроможність в Польщі вища ніж в Україні? - безперечно.
в тому, що за часів правління тупня зеленського економічна ситуація в Україні погіршилась? - безперечно.
в цьому я з вами не сперечаюся, відповідно вам нема сенсу мене переконувати.
от тільки ви вперто не бажаєте зрозуміти те, про що написав й з чим не згоден я: я вважаю неприйнятним розповсюдження брехливої інформації про те, що в Україні люди вмирають від голоду.
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....а самое главное-без надлежащего налогообложения заробитчан!
Есть еще пророки в моем Отечестве!...
Громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах (НПФ). Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.Джерело: https://censor.net/ua/n3284643
А так, - 30 років очі вибирали, - тепер їжте!