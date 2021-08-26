Без належного захисту, без страхування ризиків за кордоном заробітчани можуть потрапити в трудове рабство, - Пендзин

За деяких умов є загроза потрапити за кордоном у трудове рабство, застерігають експерти.

Важка праця, відсутність соцгарантій, слабка охорона праці – так описує свої закордонні заробітки значна частина українських трудових мігрантів. Залишає бажати кращого і особиста безпека заробітчан в інших країнах, додають експерти. Достатньо згадати останні етнічні конфлікти в європейських столицях. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Подивіться на трудових мігрантів з арабських країн, з африканських країн – вони дуже швидко створюють радикальні осередки – мовні, культурні, релігійні. Вони підлаштовують суспільство, куди приїжджають, під свої культурні і мовні потреби", – каже Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Фахівці додають: в Україні таких проблем поки що немає.

Втім, існує інша загроза, кажуть фахівці, – імовірність потрапити в трудове рабство – на чому наголошує Олег Пендзин: "Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без відповідного страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. І держави не захищають їх жодним чином, тому що вони нелегальні працівники".