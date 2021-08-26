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Без належного захисту, без страхування ризиків за кордоном заробітчани можуть потрапити в трудове рабство, - Пендзин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Без належного захисту, без страхування ризиків за кордоном заробітчани можуть потрапити в трудове рабство, - Пендзин

За деяких умов є загроза потрапити за кордоном у трудове рабство, застерігають експерти.

Важка праця, відсутність соцгарантій, слабка охорона праці – так описує свої закордонні заробітки значна частина українських трудових мігрантів. Залишає бажати кращого і особиста безпека заробітчан в інших країнах, додають експерти. Достатньо згадати останні етнічні конфлікти в європейських столицях. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Подивіться на трудових мігрантів з арабських країн, з африканських країн – вони дуже швидко створюють радикальні осередки – мовні, культурні, релігійні. Вони підлаштовують суспільство, куди приїжджають, під свої культурні і мовні потреби", – каже Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Фахівці додають: в Україні таких проблем поки що немає.

Втім, існує інша загроза, кажуть фахівці, – імовірність потрапити в трудове рабство – на чому наголошує Олег Пендзин: "Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без відповідного страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. І держави не захищають їх жодним чином, тому що вони нелегальні працівники".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
а в Украине не рабство трудовое? когда всю жизнь отпахал за копейки,-а пенсию тебе хрен. Уж лучше там в рабстве за деньги,чем тут за бесплатно.
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26.08.2021 14:53
+20
Как альтернативу, в Украине предлагают другие виды рабства - тарифное, зарплатное, субсидийное, чиновничье, бандитско-ментовское и прочее.
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26.08.2021 15:06
+18
Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей...

=====================
....а самое главное-без надлежащего налогообложения заробитчан! Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 3705 Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 4543
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26.08.2021 14:55
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А здесь обречены на голодную смерть... ХЗ что хуже Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 1749
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26.08.2021 14:53 Відповісти
голодуєш?
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26.08.2021 15:25 Відповісти
Знаю багато людей,які попрацювавши пару раз у потенціальному трудовому рабстві за бугром, за копійки працювати на українських нуворишів-клєптоманів не бажають.
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26.08.2021 15:38 Відповісти
То есть, не хотят радоваться параду на День Независимости лично,
ибо это означает возврат назад, а готовы только смотреть в ютубе?
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26.08.2021 15:43 Відповісти
жодних питань - на щастя в ********* світі людина має можливість самостійно обрати де й за яку зарплатню працювати.
в мене питання до попереднього дописувача, який стверджує, що в Україні люди вмирають від голоду.
ще мене цікавить де він такої маячні набрався, на кацапському тб чи дивлячись медведчуківське лайно або шарія.
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26.08.2021 16:05 Відповісти
Ты за пределы Киева давно выезжало?
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26.08.2021 16:10 Відповісти
я за межами Київа живу.
ти, я так розумію, ще один свідок голодних смертей?
то тобі на рашатб, там довбойобів *******.
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26.08.2021 16:14 Відповісти
Ну так я нагадаю, шо за межами Киева живут не все украинцы, мало кто может это сделать. И не надо мне рассказывать басни про зеленое украинское экономическое чудо. Осень покажет и свет по 1.44 и газ в два раза дороже чем при Порошенко.
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26.08.2021 16:19 Відповісти
ви мене з кимось плутаєте.
я не можу бути прихильником зеленського за визначенням, оскільки маю голову на плечах.
але брехати про те, що в Україні люди мруть від голоду це, мені здається, прерогатива кацапського та медведчуківського телелайна, ну ще й шарія.
ще раз моя позиція: люди, які працюють за кордоном роблять такий вибір виважено й цілком мають на нього право, але стверджувати, що українці їдуть працювати за кордон через те, що залишившись тут вони приречені на голодну смерть це розповсюджувати кацапські лякалки.
трудова міграція розповсюджена в усьому світі й є нормальною практикою.
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26.08.2021 16:27 Відповісти
От хорошей жизни тут они за кордон едут, ага. Не сидится им дома, бедолагам. Вы цены в магазине на продукты видели? Они в среднем где то % на 25-30 дороже чем в той же Польше. Это по вашему мы лучше жить стали? Или это то же кацапские лякалки?
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26.08.2021 16:34 Відповісти
Или может 8000 грн зарплаты - позволяют заплатить коммуналку и жить не думая что купить ребенку на завтрак ?
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26.08.2021 16:38 Відповісти
я не зовсім розумію в чому ви намагаєтесь мене переконати?
в тому, що рівень життя в тій самій Польщі, вищий аніж в Україні? - безперечно.
в тому, що заробітчани отримують там більшу зарплатню ніж за таку ж роботу в Україні? - безперечно.
в тому, що купівельна спроможність в Польщі вища ніж в Україні? - безперечно.
в тому, що за часів правління тупня зеленського економічна ситуація в Україні погіршилась? - безперечно.
в цьому я з вами не сперечаюся, відповідно вам нема сенсу мене переконувати.

от тільки ви вперто не бажаєте зрозуміти те, про що написав й з чим не згоден я: я вважаю неприйнятним розповсюдження брехливої інформації про те, що в Україні люди вмирають від голоду.
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26.08.2021 16:46 Відповісти
Ну обратные примеры тоже есть. Тут если человек кассиром в АТБ работал, то да, там благодать. А там если ты специалист и работу по специальности не нашёл, то уже не так и весело.
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26.08.2021 17:02 Відповісти
а в Украине не рабство трудовое? когда всю жизнь отпахал за копейки,-а пенсию тебе хрен. Уж лучше там в рабстве за деньги,чем тут за бесплатно.
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26.08.2021 14:53 Відповісти
Вот это да. Социалку урезали донельзя. Ладно зарплаты, фиг с ним, жить можно. Но когда ты понимаешь, что перспектив никаких, вот это пугает.
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26.08.2021 17:03 Відповісти
Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей...

=====================
....а самое главное-без надлежащего налогообложения заробитчан! Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 3705 Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 4543
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26.08.2021 14:55 Відповісти
Та обложат. Оно ж всё к тому и идёт. Осталось налог на воздух и на жизнь и всё будет зашибись.
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26.08.2021 17:04 Відповісти
Я так понимаю, они хотят содрать с них процентов 20. За страховку. Вот заплатишь, и не попадешь в рабство. А так...рабства не миновать.
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26.08.2021 14:58 Відповісти
_Сильно припекает бандитам что крепостные тикают... Так мало того, они зарабатывают, независимы от властей и плевать на них хотели, так ещё их денежки за рубежом и вне досягаемости лап бандитов - это особенно бесит! Места себе не находят, всё думают как их ограбить! Шутка ли: миллионы буратин (в понимании бандитов), которые ещё не ощипаны!
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26.08.2021 15:01 Відповісти
та не тут еще они и денежки сюда отправляют-тратят в Украине, поддерживая бюджет, но бандитам мало-опщипать до нитки, чтоб не возвращались
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26.08.2021 15:03 Відповісти
Якби не гроші заробітчан, Зєйло зараз би польку на дупіті танцював перед МВФ та кредиторами.
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26.08.2021 15:43 Відповісти
Всё правильно. Потому он хочет ещё больше. Ввести пару новых налогов, страховку, пенсионные отчисления и т.д. Не дурак же и не лох.
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26.08.2021 17:06 Відповісти
Шутка ли: миллионы буратин (в понимании бандитов), которые ещё не ощипаны!

Есть еще пророки в моем Отечестве!...
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26.08.2021 15:54 Відповісти
Где берутся эти эксперты.Мажоры во втором поколении оскорбляют трудяг.Вам денег не надо,вам нужен наш ошейник.
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26.08.2021 15:05 Відповісти
Как альтернативу, в Украине предлагают другие виды рабства - тарифное, зарплатное, субсидийное, чиновничье, бандитско-ментовское и прочее.
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26.08.2021 15:06 Відповісти
Цифровое...
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26.08.2021 15:17 Відповісти
Ну за границей такого "добра" так-же хватает, но с той лишь разницей, что нашим батракам это все там недоступно. Никто им там даже кредита не даст. Паши сколько влезет и получай зарплатню вдвое меньше местных.)))
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26.08.2021 19:24 Відповісти
Пендзин, хватит ныть! Плати зарплаты, никто никуда не поедет. А не хочешь - нанимай эффективных менеджеров из Средней Азии. В кишлаках куча невостребованных сварщиков, металлургов, токарей, а ты нам тут мозги компостируешь.
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26.08.2021 15:09 Відповісти
В Італії за офіційний стаж роботи в 5 років ти отримуєш мінімальну пенсію десь 400 євро, а це майже не досяжна цифра (більше 12000 грн) для пересічного українського пенсіонера який прапахав років сорок.
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26.08.2021 15:12 Відповісти
Где-то мы уже это слышали...
Без належного захисту, без страхування ризиків за кордоном заробітчани можуть потрапити в трудове рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 5879
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26.08.2021 15:27 Відповісти
Слуги Урода лише продовжують нелегку працю своїх попередників щодо грабежу пенсіонерів. Звісно, талановиті учні, але до Яценюка і Гройсмана їм ой як ще далеко.
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26.08.2021 15:41 Відповісти
В трудове рабство потрапляють ісключітєльно виборці зелебоби ужасного. інфа 100%. Просвітльонних рабство обходить стороною, ібо вони увєрували ))
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26.08.2021 15:30 Відповісти
в трудовое рабство люди попали, нанявшись на работу в украинские ФОП...этих бизнесс придурков, если не заставят работать через кассовые аппараты, с постоянным государственным мониторингом расходов этой касты с включенной "на постоянно" программой бедствующего дурака Без належного захисту, без страхування ризиків за кордоном заробітчани можуть потрапити в трудове рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 5719, последние спецы разьедутся кто куда..
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26.08.2021 15:34 Відповісти
если ******* сказал значит так оно и есть
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26.08.2021 15:36 Відповісти
При поддержке Зели, Украина в коммунальном рабстве у Ахметова и Коломойского
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26.08.2021 16:17 Відповісти
Не нужно пропаганды. Лучше сядте и посчитайте, прежде чем ерунду писать. При заработке в 15 косарей у нас, нет смысла ехать за 30-й в Польшу. Даже 40 косых не оправдываются, ну если вам жилье бесплатное не предоставят и обеды.))) Уже все посчитано.)))
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26.08.2021 19:21 Відповісти
Тю, а не пофиг ли зелебобам, что и как? Можно подумать, что они сильно переживают о людях, которые трудятся тут. Их больше волнует, как залезть к вам в карман, чем страховать ваши риски.
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26.08.2021 16:58 Відповісти
Они не только в наш карман лазают, но и подумывают как облапошить тех-же заробитчан. Сейчас слишком большой наплыв валюты из-за бугра, а как только он снизится, вспомните мои слова, они сразу-же введут налог на бабки заробитчан. Уже давно об этом поговаривают.)))
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26.08.2021 19:19 Відповісти
кто этот ублюдок ?
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26.08.2021 18:35 Відповісти
Кто это такой, что снова завел шарманку о трудовом рабстве? Наши гастарбайтеры добровольно едут батрачить и это уже свершившийся факт. Они ради денег согласны на унижение, на непомерные нагрузки и прочее. Это их выбор - быть батраками.
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26.08.2021 19:13 Відповісти
Пендзи дальше
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26.08.2021 19:18 Відповісти
Короче они тупо хотят поиметь с рабов на страховке ...
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26.08.2021 19:20 Відповісти
Зарплата працівника зростає зразу в 3-5 разів , щойно він перетинає кордон України на виїзд в західному керунку . І це факт .
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26.08.2021 20:48 Відповісти
Конечно, заграница - это риск. Но если уже люди готовы рисковать, значит, в Украине им реально уже нечего терять. Вывод: сначала создайте здесь нормальные, безопасные условия, тогда можно будет говорить о том, как плохо там.
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26.08.2021 22:09 Відповісти
Спочатку треба вибирать нормальну владу, а не всяких проходімцев-клоунів.
А так, - 30 років очі вибирали, - тепер їжте!
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26.08.2021 23:02 Відповісти
 
 