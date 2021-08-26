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Тільки повернення в Україну трудових мігрантів забезпечить зростання економіки на 5-7%, - експерти

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Тільки повернення в Україну трудових мігрантів забезпечить зростання економіки на 5-7%, - експерти

Держава має більш активно стимулювати співвітчизників повертатися з-за кордону і працювати на свою країну, кажуть фахівці.

Значна частина українських заробітчан розповідають про свою роботу за кордоном як про важку працю, відсутність соціальних гарантій та мінімальні заходи з охорони праці. Експерти зазначають: особливо це стосується тих, хто зайнятий на сезонних сільгоспроботах. При цьому і житло, і харчування, якими "заманюють" трудових мігрантів, зазвичай пропонується найдешевше. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

"Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. Без гарантій, що з ними належним чином розрахуються. Більше того, бувають випадки, коли ми стикаємось із елементами трудового рабства, коли людей експлуатують нищівно, при чому не розраховуються з ними належним чином", – пояснює Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Держава має більш активно стимулювати співвітчизників повертатися з-за кордону і працювати на свою країну. Лише таким чином можна забезпечити зростання економіки на рівні 5-7%, про яке говорять урядовці.

"Світ стає більш прагматичним, конкуренція за людей буде тільки зростати. І чи виграє Україна в цій конкурентній боротьбі – залежить тільки від нашої влади. Потрібно змінювати країну – не тільки в гаслах, коли нам пропонують політики перед виборами. А змінювати таким чином, щоб люди відчували в першу чергу не своїми вухами, а своїми кишенями", – наголошує Василь Воскобойник, президент Всекраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Зеленский призвал всех украинцев планеты в Украину Он готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам. 20 мая 2019. Уже вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга.
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26.08.2021 15:04
+45
Цены европейские, а зарплаты украинские. Пусть эти эксперты расскажут: как заставить наших работодателей платить европейские зарплаты.
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26.08.2021 15:04
+21
какие заботливые за деньги заробитчан
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26.08.2021 15:05
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А хіба не усі вже повернулись ? Шо знов в очі насцяли ?
Як таке могло статись..
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26.08.2021 18:41 Відповісти
Эксперды они конечно умные, только как они себе представляют возврат заробитчан? Только в Польше более 50 000 наших студентов. Вы думаете они мечтают вернуться в Украину с полученным образованием? Наверное таки да и пополнить ряды безработных, ведь в польше предоставляют выпускникам по несколько вариантов трудоустройства, а значит заставляют работать.)))
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26.08.2021 19:28 Відповісти
трудовым мигрантам работать на "мудрий нарид" не эффективно, должны активнее работать избиратели Зеленского, по 2 смены хотя бы.
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26.08.2021 20:05 Відповісти
Чим більше працівників виїде за кордон , тим більшим буде дефіцит робочої сили на ринку праці , а отже тим вона буде дорожча . Я , як найманий працівник в Україні - навпаки зацікавлений , щоб чим побільше працівників їхали працювати за кордон . Бо коли не дай Бог всі повернуться , то зарплата різко впаде . Це треба розуміти .
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26.08.2021 20:41 Відповісти
может и так, но если посмотреть на те организации, которые были созданы в Украине зарубежниками, и где ими же руководство производилось, то зарплаты в них были на очень хорошем уровне в отличии от большинства наших отечественных - то ли наши руководители сплошные жлобы, то ли ... других вариантов даже не находится
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26.08.2021 22:42 Відповісти
чи підвищить повернення заробітчан рівень нашої економіки - сумнівно. бо яка зарплатня - така й робота. а от соціальний рівень народу - точно знизиться, бо тоді значно більша кількість сімей буде зводити кінці з кінцями, а не нормально жити і працювати.
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26.08.2021 21:40 Відповісти
Дивлячись, які кадри повернуться, якщо, наприклад ті, що зараз в Ізраїлі працюють лікарями, повернуться в українські лікарні, то це буде круто.. а якщо різноробочі - то навряд чи)
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26.08.2021 22:05 Відповісти
ну так, круто... але кому круто? на зарплати наших лікарів?? це невдалий жарт
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29.08.2021 17:02 Відповісти
між іншим, не варто забувати, що заробітчани заробляють там, а витрачають тут, так що вони роблять значний вклад в нашу економіку...
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26.08.2021 22:03 Відповісти
саме тому заробітчанство ВИГІДНЕ всім ... окрім тих , хто звик , що люди на них за копійки працюють ...
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26.08.2021 22:39 Відповісти
Не варто також забувати , що повертаються не всі . Молодь , в основному не повертається , а залишається там , бо з усього майна в них лише смартфон і кросовки , тож вони можуть починати життя будь де . Та й гроші витрачаються чималі по місцю праці ( харчування , квартплата , одяг , взуття тощо).
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27.08.2021 07:40 Відповісти
Хвантазьори.
Я би сформулював проблему так, - "Только рост зарплат обєспєчіт возвращєніє в Україну трудових мігрантов".
А все остальне, - хвантазії ідіотічєскіх далпайопів.
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26.08.2021 23:15 Відповісти
И как вы будете их возвращать? Дело ж далеко не только в зарплатах, но и в уровне жизни, в законах, в налогах, в возможностях. Вернуть людей не проблема, все любят быть дома, но для этого надо что-то делать.
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26.08.2021 23:46 Відповісти
Не совсем так.Нужно создавать высокооплачиваемы рабочие места!Нужно создавать новые предприятия.Украина очень мало производит готовой продукции: машины,бытовая техника,тнп и т.д.Нужно в эти отрасли заводить инвесторов на льготных условиях.Тогда не будет критического импорта ,так как большинство товаров будет местного производства и не нужно будет покупать все в Китае и т.д.Тогда вернется большмнство наших гастарбайтеров.Если рабочих рук будет не хватать,то подтянутся заробитчане из ближнего зарубежья : Молдова,Беларусь и т.д.Должна быть програмса развития Украины на десятки лет!!!Те же поезда мы можем делать сами и т.д.
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27.08.2021 01:01 Відповісти
Поєзда нє можім дєлать , бо нема електро-газо зварювальників . Всі в Польщі . Бо в нас не платять .
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27.08.2021 07:45 Відповісти
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