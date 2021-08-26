Тільки повернення в Україну трудових мігрантів забезпечить зростання економіки на 5-7%, - експерти

Держава має більш активно стимулювати співвітчизників повертатися з-за кордону і працювати на свою країну, кажуть фахівці.

Значна частина українських заробітчан розповідають про свою роботу за кордоном як про важку працю, відсутність соціальних гарантій та мінімальні заходи з охорони праці. Експерти зазначають: особливо це стосується тих, хто зайнятий на сезонних сільгоспроботах. При цьому і житло, і харчування, якими "заманюють" трудових мігрантів, зазвичай пропонується найдешевше. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

"Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. Без гарантій, що з ними належним чином розрахуються. Більше того, бувають випадки, коли ми стикаємось із елементами трудового рабства, коли людей експлуатують нищівно, при чому не розраховуються з ними належним чином", – пояснює Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Держава має більш активно стимулювати співвітчизників повертатися з-за кордону і працювати на свою країну. Лише таким чином можна забезпечити зростання економіки на рівні 5-7%, про яке говорять урядовці.

"Світ стає більш прагматичним, конкуренція за людей буде тільки зростати. І чи виграє Україна в цій конкурентній боротьбі – залежить тільки від нашої влади. Потрібно змінювати країну – не тільки в гаслах, коли нам пропонують політики перед виборами. А змінювати таким чином, щоб люди відчували в першу чергу не своїми вухами, а своїми кишенями", – наголошує Василь Воскобойник, президент Всекраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.