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Новини Економіка
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податки (1492) ДФС (2573) Железняк Ярослав (390)

Железняк про "ноу-хау від ДФС": Викриті в несплаті податків підприємці "відшкодовують" збитки не державі, а на свій рахунок

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Железняк про

Недоброчесні підприємці вдають, що відшкодовують збитки до держбюджету, а суд за клопотаннями прокурорів закриває провадження стосовно них.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте, я не так давно розповідав про ноу-хау ДФС. Те, яке дозволяє недоброчесним підприємцям, які не сплатили податки і "попалися" на цьому, уникнути кримінальної відповідальності і не платити відшкодування державі, а нібито заплатити, хоча в дійсності – просто перевести необхідну суму на власний рахунок. Так от, знайшов перші кейси на підтвердження, по яких кримінальні провадження вже закриті, а грошей в бюджеті чомусь досі немає", - пише він.

Як приклад нардеп наводить провадження №32020110000000118. За його інформацією, замість "відшкодування шкоди до державного бюджету" платник-порушник просто перерахував кошти на власний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ. Ці гроші в бюджет він так і не сплатив.

Другий кейс – провадження №32020110000000085. У цій справі як підтвердження "відшкодування" були надані просто платіжки на рахунок митниці за декілька останніх років, які не мають жодного стосунку до кримінального провадження.

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"Що цікаво, ці провадження суд закрив за клопотаннями прокурорів. Питання тільки, це звичайна службова недбалість останніх, які не перевірили надходження до бюджету, чи все ж зловживання службовим становищем. Можливо, колеги з Державної фіскальної служби України, які так активно заперечували наявність подібних випадків, захочуть та зможуть пояснити, як так сталося, що боржники змогли уникнути відповідальності та необхідності відшкодовувати шкоду державі. Ну а ми розбираємося з цим феноменом далі і чекаємо на результати перевірки подібних кейсів за 2020-2021 роки, яку зараз проводять Офіс Генпрокурора спільно з Казначейством і податковою", - резюмував нардеп.

Автор: Наталя Джума
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Вот молодцы! Не устану восхищаться симбиозом воров и ГФС в нашей стране!
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26.08.2021 15:10 Відповісти
А Голос то як заголосив!! Викривачі корупції!!! Поки не доберуться до годівниці.
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26.08.2021 15:34 Відповісти
Вам десь муляє, коли хтось говорить про факти корупції? Хочеться, аби все було тихенько?
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27.08.2021 01:29 Відповісти
Який симбіоз?! Це просто різні спеціалізації злодіїв.
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26.08.2021 15:18 Відповісти
Ничего нового))) У нас Сеня Ниметулаев с помощью суда "за долги" приобрел около тысячи гектар земли пайщиков) В 2010-м прокуратура обжаловала это решение суда) Но как оказалось, они обжаловали НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ решение суда с этими же фигурантами))) А через пару месяцев овощь его назначил главой РДА)
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26.08.2021 15:43 Відповісти
Я так понимаю железняк свой диплом за кусок сала купил? Такую ересь пороть и приравнивать спец счет ндса и расчетный счет фирмы, ему в маке на кассе работать надо.
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26.08.2021 15:51 Відповісти
Сначало выясни законны ли штрафы,а то в твоей податковой врагам не платящим взятки закон,а своим полная свобода.
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26.08.2021 16:57 Відповісти
Не можна вірити таким людям,з божевільним поглядом бігаючих очей...Вони,як правило,супер активні,ділові і розумні...Але і зрадливі,боягузливі і легко попадають під чужий вплив...
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26.08.2021 17:35 Відповісти
Кто по второму кругу заказал уже давно пережёванную "новость". С месяц наверное уже тому была.
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26.08.2021 18:14 Відповісти
 
 