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Укрзалізниця (2038) Електрика (803)

Ми перебуваємо на порозі забезпечення стабільної і вигідної поставки електроенергії в "Укрзалізницю", - директор "ЕЗТ" Чайковський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми перебуваємо на порозі забезпечення стабільної і вигідної поставки електроенергії в

Нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє АТ "Українська залізниця" закуповувати електроенергію у державної генерації за прямими договорами.

Про це розповів директор компанії ТОВ "Енерго Збут Транс", що займається постачанням електроенергії для АТ "Українська залізниця" в інтерв'ю порталу "Фокус".

За словами директора ТОВ "Енерго Збут Транс", таке рішення є взаємовигідним, адже державна генерація отримає довгостроковий контракт за взаємовигідною ціною, а "Укрзалізниця" не матиме проблем з підвищенням ціни на електроенергію в пікові місяці.

"Якщо ми говоримо про державну генерацію, то треба мати на увазі насамперед "Енергоатом". УЗ і "Енергоатом" - це ідеальні партнери. Стабільний попит і стабільна пропозиція. Такі умови дозволять здійснювати закупівлі електроенергії на період до 36 місяців, за максимально обґрунтованою ціною. Параметри угоди ще є предметом переговорів. Зі свого боку ми зацікавлені, щоб якнайшвидше імплементувати новий формат закупівель", - повідомив Руслан Чайковський.

За словами директора "Енерго Збут Транс", найближчим часом компанія закупить потрібний обсяг електроенергії для потреб "Укрзалізниці" за максимально справедливою ціною.

Також Руслан Чайковський розповів, про те, що компанія працює над новою концепцією роботи з обслуговування кінцевого споживача, в основі якого стоїть сервіс, що передбачає технологічність, прозорість, відповідальність і комфорт взаємодії споживача та постачальника.

"Зараз, ми досліджуємо можливості впровадження ІТ-технологій, для автоматизації процесів комунікації зі споживачем. Наша мета – максимальний комфорт клієнтів під час взаємодії з компанією. Раніше, я вже займався автоматизацією бізнес процесів і, на мій погляд, буде дуже зручним, якщо обмін первинними документами чи замовлення обсягів буде здійснюватися в один клік", - зазначив Чайковський.

"Енерго Збут Транс" - один з найбільших за обсягами постачальників електричної енергії побутових споживачів. Основним клієнтом компанії є АТ "Українська залізниця".

Автор: Наталя Джума
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Да да на пороге экономического прорыва уже постояли...
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26.08.2021 15:25 Відповісти
Про эту прокладку неделю назад на Цензоре писали.
Возможности они исследуют, за наши деньги. Деятели херовв.
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26.08.2021 15:48 Відповісти
Уберите все фирмы - прослойки с Укрзализныци и будет вам счастье.Так же уберите фирмы - прослойки со всех госпредприятий!
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27.08.2021 00:38 Відповісти
 
 