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У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE

В Україні шість регіонів демонструють високі показники госпіталізацій хворих на коронавірус. Чернівецька область має найгіршу статистику.

Про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Критичним регіоном наразі є Чернівецька область... Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах...понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні", - сказав він.

Експерт зазначив, що за останніми даними у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус становить 83 особи на 100 тисяч населення.

В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій - 23,9 на 100 тисяч населення, а завантаженість ліжок з киснем - 36%.

Також у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%.

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Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням... Адже за рекомендаціями ВООЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем", - додав експерт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Каким боком киевская школа экономики имеет отношение к статистике распространения КОВИД?
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26.08.2021 15:26
+6
Грант, наверное, выиграли. Они же в Трускавце из зеленых депутанов сделали крутых профи в управнении страной в турборежиме. Теперь вот взялись за короновирус.
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26.08.2021 15:30
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Каким боком киевская школа экономики имеет отношение к статистике распространения КОВИД?
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26.08.2021 15:26 Відповісти
Грант, наверное, выиграли. Они же в Трускавце из зеленых депутанов сделали крутых профи в управнении страной в турборежиме. Теперь вот взялись за короновирус.
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26.08.2021 15:30 Відповісти
Вы недочитали во фразе" Центра экономики" слово ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Получилось, что Вы просто зубоскалили.
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26.08.2021 15:50 Відповісти
По принципу "Да не оскудеет рука дающего, да не опустится рука берущего" У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE - Цензор.НЕТ 9216
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26.08.2021 15:52 Відповісти
Ключове слово не охорона здоров`я, а СТАТИСТИКА. Є математичні моделі розвитку певних соціальних процесів, от і звідти дані. Тут чисто математика...
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26.08.2021 16:12 Відповісти
Не пудрите мне мозги, я 10 лет, среди прочего, занимался и статистически робоснованными предсказаниями. То, что нам впаривают больше похоже на гадание по кофейной гуще, чем на достоверное матожидание. Это касается и КОВИДа.
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26.08.2021 17:10 Відповісти
Я не про достовірність, а про джерело інформації - розрахунок згідно математичної моделі. А вірити-не вірити - ваша справа. До речі, а робосновані передбачення то що таке?
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26.08.2021 17:33 Відповісти
Моё дело - не верить, а проверять.
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26.08.2021 18:07 Відповісти
А робосновані передбачення то що таке? Чи то щось суперсекретне?
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26.08.2021 18:10 Відповісти
Не стоит на месте мекдицина,
Ни конца ни края битвы нет,
От ковида есть у же вакцина
А от глупости все небыло и нет!...
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26.08.2021 15:39 Відповісти
Грант - не контракт: кончился - иди гуляй.
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26.08.2021 15:48 Відповісти
Головне про опалювальний сезон та ціна на газ.....повний штіль і мізки в одном місті. Клоуни зима на носі. Ковідщики хрєнові.
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26.08.2021 19:52 Відповісти
Буковина знову заспівує... У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE - Цензор.НЕТ 6383
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26.08.2021 20:18 Відповісти
 
 