"Слуга народу" Шуляк про можливість відставки спікера Разумкова: Припиніть шукати зраду там, де її немає
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У середині політичного сезону відставка спікера ВР Дмитра Разумкова навряд чи можлива.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк.
"Я не входжу до орбіти близького оточення Разумкова, тому говорити про можливі кадрові ротації не можу. На моїй пам'яті, в середині політичного сезону спікера ВР не змінювали, тому причин для обговорення цієї теми прямо зараз не бачу (хоча ми в багатьох ініціативах ламаємо шаблони і стереотипи, тож загадувати не буду)", - зазначила вона.
"Розмови в ЗМІ про розпад фракції, заміну глав комітетів тощо тривають не перший рік. Але ми бачимо, що за час нашої роботи ми стали сильнішими і ще більш згуртованими, чого не скажеш про інші фракції (і взагалі про опонентів). Тому варто припинити шукати зраду там, де її немає, і нарешті об'єднатися заради спільних ідей, які зроблять життя людей в Україні гідним і щасливим", - додала Шуляк.
Повний текст інтерв'ю Олени Шуляк читайте за посиланням.
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«В Україні ніколи не приживалися і не приживуться соціальні і політичні порядки самодурства авторитарного або диктаторського типу».
«Я не втомлююся повторювати, що закон повинен бути один для всіх і в стінах Верховної Ради України, і за її межами, і в цьому залі, і на вулицях наших міст. Давайте працювати так, щоб українському народові в який раз не довелося нам з вами нагадувати про цю прописну істину».
«Я впевнений, з цих стін, де народився Акт проголошення незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси. Бо територіальна цілісність, унітарна форма держави, непорушність кордонів, це все ті базиси, які були закладені 30 років тому, коли створювалася незалежна Україна».
«Ми пам'ятаємо про те, коли влада забувала, чий мандат у неї на руках і для кого вона повинна працювати. І влада повинна це завжди знати, а не так, як було вже в історії нашої держави, коли мандат народу використовували для власного збагачення».
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/samodurstvo-diktatorskogo-tipa-pochemu-razumkov-pugaet-zelenskogo-maydanom-25082021-434935