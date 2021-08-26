УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9997 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 305 32
майно (200) Дубінський Олександр (415) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (198)

Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник

Новопризначений глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник володіє кількома квартирами, нежитловими приміщеннями та автомобілем Land Rover.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт нардепа Олександра Дубінського.

"Новопризначений директор Бюро економічної безпеки в своїй декларації у 2020 році відзвітував про дохід в 4,379 млн грн, який в основному складається з підприємницького доходу його дружини і його самого", - йдеться в повідомленні.

Готівкові заощадження сімейство Мельників заявило в розмірі 1,93 млн грн, а на банківських рахунках - 43,35 тис. грн. Також Мельник заявив, що позичив $ 40 тис. Владиславу Лемещаку.

З житлової нерухомості Вадим Мельник задекларував кілька квартир в Києві, Ірпені, Туреччини та Одесі - всього 6 об'єктів:

- квартира в Києві на 159,4 м.кв., придбана в 2014 році за заявленою ціною 1,1 млн грн (виходить 6,9 тис. грн за квадратний метр, що досить підозріло і вимагає перевірки професійними оцінювачами і податковими органами на предмет мінімізації);

- квартира в Ірпені на 114,6 м.кв. за номінальною ціною 401,1 тис. грн з 2016 року (ціна також вимагає уточнення після перевірки);

- квартира в Ірпені на 74,2 м.кв. за номінальною ціною 260 тис. грн;

- квартира в Ірпені на 46,1 м.кв. за номінальною ціною 163,7 тис. грн з 2014 року;

- квартира в Туреччині на 75 м.кв. за 2,1 млн грн, дата набуття не вказана.

Також читайте: Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника

"Також чиновник повідомив, що його дружина купила в квітні 2020 року квартиру в Одесі на 67,8 м.кв., яка обійшлася сімейству в 1,13 млн грн. Виходить близько 16,7 тис. грн за квадратний метр - цінник видається нереальним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сімейство володіє 9-ма об'єктами нежитлової нерухомості:

- товарно-офісне приміщення в Ірпені на 299,8 м.кв., заявлене за 1,38 млн грн, у власності з 2016 року;

- нежитлове приміщення в Ірпені на 106 м.кв., заявлене за 271 тис. грн;

- нежитлове приміщення в Ірпені на 104,9 м.кв., заявлене за 367,15 тис. грн, з 2017 року;

- дві комори в Києві загальною площею 5 м.кв., заявлене за 10,3 тис. грн, з 2013 року;

- місце на паркінгу в Ірпені на 20,6 м.кв., заявлене за 51,5 тис. грн, з 2016 року;

- місце на паркінгу в Києві на 18,7 м.кв., заявлене за 37 тис. грн, з 2015 року;

- місце на паркінгу в Ірпені на 22,1 м.кв., заявлене за 55,3 тис. грн, з 2016 року;

- земельну ділянку в Сумській області (с. Велика Чернеччина) на 835 м.кв. заявлена за 1,3 тис. грн, з 2008 року;

- земельну ділянку Ірпені на 327 м.кв., заявлена за 140 тис. грн, з 2016 року.

Також Мельник задекларував автомобіль Land Rover, марки Range Rover 2014 року випуску за 1,24 млн грн, який він придбав в 2017 році. Ще у нього є причіп Палич Z02614 за 20 тис. Грн. Ще він повідомив про володіння німецькою мисливською рушницею Blaser.

Також читайте: Адвокат Осмоловський про процедуру відбору керівника БЕБ: Милованов-тамада був хороший і конкурс у нього цікавий, але фінальне слово скаже суд

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Вот собачий рот мог бы и помолчать насчёт квартир и машин... Мама любит скорость, ***...
показати весь коментар
26.08.2021 15:55
+13
Що, більше, аніж у дубинського? Ось що жаба творить)))
показати весь коментар
26.08.2021 15:56
+9
бениной говорящей жопе просто завидно: одному санкции за то же самое, а другому кресло главного борцуна с экономикой.
показати весь коментар
26.08.2021 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот собачий рот мог бы и помолчать насчёт квартир и машин... Мама любит скорость, ***...
показати весь коментар
26.08.2021 15:55 Відповісти
бениной говорящей жопе просто завидно: одному санкции за то же самое, а другому кресло главного борцуна с экономикой.
показати весь коментар
26.08.2021 15:58 Відповісти
Ну, "земляка" сдать - все одно, что дома побывать Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник - Цензор.НЕТ 4560
показати весь коментар
26.08.2021 16:00 Відповісти
Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник - Цензор.НЕТ 610
показати весь коментар
26.08.2021 16:10 Відповісти
Що, більше, аніж у дубинського? Ось що жаба творить)))
показати весь коментар
26.08.2021 15:56 Відповісти
одразу видно - чесна людина, Аллах все дав.
показати весь коментар
26.08.2021 15:56 Відповісти
Дубинский рассказал? Война антиукраинских мафий?
показати весь коментар
26.08.2021 15:57 Відповісти
Короче говоря Мельник вор как и все в той банде.
показати весь коментар
26.08.2021 15:57 Відповісти
Та и по роже там очень легко определяется шо ето наглое мусорило.
показати весь коментар
26.08.2021 16:21 Відповісти
ну что ж, теперь очередь мельника рассказать, чем реально владеет стоеросовая дубина.
показати весь коментар
26.08.2021 15:57 Відповісти
И это - далеко не все, чем владеет этот ублюдок Мельник. Это всего десятая часть, что он засветил. Остальное на ближних и дальних родственников. Но в стране бесстыдства и беззакония некому начать расследование и довести дело до суда.
Даже журнашлюхи и те поняли: сейчас время обогащаться.
показати весь коментар
26.08.2021 15:58 Відповісти
Журнашлюхи никогда ничем кроме обогащения не занимались, эта профессия существует с далеких времен, когда была напечатана первая газета.
показати весь коментар
26.08.2021 16:23 Відповісти
и всё это нажито непосильным трудом на державной службе??? да украинцы, они нас точно за лохов держат!!!
показати весь коментар
26.08.2021 16:01 Відповісти
я вірно зрозумів , що він не влаштовує Коломойського? ... Дубінський це ж рупор Бені ?Так?
показати весь коментар
26.08.2021 16:03 Відповісти
Він і міжнародних партнерів наших не влаштовує... Точніше, не конкретно він, а непрозоре проведення конкурсу!
показати весь коментар
26.08.2021 16:22 Відповісти
якшо , таким міжнародним партнерам """""" тре Дубинський , як рупор їх думки, то це дно
показати весь коментар
26.08.2021 18:22 Відповісти
всю жизнь человек на госслужбе, на хлебных должностях Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник - Цензор.НЕТ 2949
короче пустили козла в огород охранять капусту
показати весь коментар
26.08.2021 16:06 Відповісти
и ещё не старый...только во вкус вошел))))
показати весь коментар
26.08.2021 16:16 Відповісти
Его туда поставили не охранять капусту, а рубать !
показати весь коментар
26.08.2021 16:22 Відповісти
так он же милиционер...шо он в хрущёвке должен жить и на ланосе ездить..вы шо совсем...того?
показати весь коментар
26.08.2021 16:16 Відповісти
БЭБНГ - Бюро экономической безопасности нечестных граждан.
показати весь коментар
26.08.2021 16:20 Відповісти
дуже дивний вибір Цензора - попіарити сайт дубинського (виявляється воно ще й сайт має) та ще й залишити посилання на нього, щоб ті, хто не знав про його існування пішли подивилися.
якщо це не реклама дубинського, то доречніше було б послатися на інформацію ЦПК,

що ви власне вчора й зробили https://censor.net/ua/news/3284417/******************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76771523
показати весь коментар
26.08.2021 16:22 Відповісти
Пусть тупой собачий рот прокукарекает, сколько у него машин. Или этот лохматый дрыщ думает, что люди все позабыли.
показати весь коментар
26.08.2021 16:31 Відповісти
Згадалось..." Все... Все, что нажито непосильным трудом...!"
показати весь коментар
26.08.2021 16:51 Відповісти
Волка-в пастухи овечьей отары.
показати весь коментар
26.08.2021 16:52 Відповісти
А Дубинский сейчас борец за все хорошее против всего плохого? Чья бы корова мычала..
показати весь коментар
26.08.2021 16:55 Відповісти
Рожа мусорская! Таких за километр видно
показати весь коментар
26.08.2021 17:05 Відповісти
"А человеку можно верить, только в крайнем случае!" - друг человека, домоуправительница...
Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник - Цензор.НЕТ 151
показати весь коментар
26.08.2021 17:28 Відповісти
Сказал скромный Сашко Дубинский владеющий 17 машинами, 24 квартирами, 70 соток земли и двумя домами
показати весь коментар
26.08.2021 18:20 Відповісти
Цікаво, як гугнява шмаркля, буде впарювати Байдену про реформи у СБУ, звичайно, якщо його ще приймуть у Білому Домі, після інциденту з Порошенком.
показати весь коментар
26.08.2021 19:19 Відповісти
Подобный сюжет уже известен истории , его описал Леонид Глибов :
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди ніде діти.
Кінців не можна поховать...
Не довго думали - рішили -
І Щуку на вербі повісити звеліли.
- Дозвольте і мені, панове, річ держать, -
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
показати весь коментар
26.08.2021 20:40 Відповісти
 
 