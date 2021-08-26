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повітря (111) Київ (13828)

Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я

Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair

В українській столиці зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі. При такому забрудненні виключаються спортивні заняття на відкритому повітрі.

Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 9:55 ранку середи, 25 серпня, індекс Києва становив 105 при нормі в 50. Столиця України перебувала на 10-му місці в антирейтингу.

Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять носити респіратори, а перебуваючи в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря. Виключаються спортивні заняття на відкритому повітрі.

За станом моніторингу якості повітря о 12:00 Київ опустився на 13-те місце, а індекс впав до 80, що не є великим прогресом у зміні ситуації.

Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair 01

Раніше повідомлялося, що планета в'яне під впливом зміни клімату внаслідок діяльності людей.

Єгор Фірсов, керівник ГО "Офіс Довкілля", раніше писав, що з якістю повітря в Україні все дуже погано. Про те, де можна отримати достовірну інформацію про те, чим ми дихаємо у столиці, читайте в його матеріалі "Що не так з міжнародними рейтингами якості повітря?"

А старший експерт Команди підтримки реформ Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Олег Савицький заявляв, що Україна відчуває нагальну потребу в сучасному моніторингу викидів в атмосферу. Детальніше в його тексті "Побачити те, що нас отруює".

Також раніше повідомлялося, що в Україні процвітає екологічний тероризм, це коли псевдоекологи звертають увагу тільки на промислові міста, де можна намагатися шантажувати виробництва. Справжні ж проблеми залишаються поза увагою.
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Топ коментарі
+5
В Украине был настоящий Гетьман, но мудрый нарiд заменил его на клоуна.
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26.08.2021 16:05
+3
все средства- на личное обогащение, семьи за границей- в украине только временщики
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26.08.2021 16:03
+2
Респираторы от автомобильных выбросов не защищают!
Только противогаз, с заменой фильтрующего элемента каждые 4 часа.
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26.08.2021 16:11
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все средства- на личное обогащение, семьи за границей- в украине только временщики
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26.08.2021 16:03 Відповісти
В Украине был настоящий Гетьман, но мудрый нарiд заменил его на клоуна.
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26.08.2021 16:05 Відповісти
В словосочетании настоящий Морвихер Вы умудрились сделать столько ошибок...
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26.08.2021 16:26 Відповісти
Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 7573
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26.08.2021 17:43 Відповісти
Ваш так званий гетьман злочинець, що заробляв гроші на отруєнні громадян України. Толеруючі закупівлю вугілля на окупованих територіях, яке не можна використовувати внаслідок його небезпечного хімічного складу, він крім того що труїв населення України ще і підтримував збройну агресію проти України. Я відверто сподіваюсь що він та його поплічники колись потраплять за грати.
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29.08.2021 10:21 Відповісти
Девочка, иди обратно в свою песочницу.
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29.08.2021 11:06 Відповісти
Это не ковид.
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26.08.2021 16:05 Відповісти
Поверх маски нужно носить респираторы...или под маской??😀
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26.08.2021 16:06 Відповісти
а какая разница? (с)
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26.08.2021 16:42 Відповісти
Людям надо носить шапочку из фольги, может тогда 73% превратится в 49
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26.08.2021 16:07 Відповісти
З огляду на ваш досвід шапочка з фольги не допомагає
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29.08.2021 10:22 Відповісти
Бредятина https://www.breezometer.com/air-quality-map/ru/air-quality/ukraine/kyiv
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26.08.2021 16:07 Відповісти
Это как перестали листья палить, так и воздух испортился?
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26.08.2021 16:07 Відповісти
Зараз в Києві - 25
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26.08.2021 16:09 Відповісти
У меня 33 показывает. Но это всё равно в зелёной зоне. Шо они там курят?... Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 5849
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26.08.2021 16:16 Відповісти
На офіційному сайті - 25
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26.08.2021 16:19 Відповісти
Респираторы от автомобильных выбросов не защищают!
Только противогаз, с заменой фильтрующего элемента каждые 4 часа.
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26.08.2021 16:11 Відповісти
Опять водители нагазовали... А то, что одна ТЭЦ Дарницкая в день выбрасывает в атмосферу столько, сколько все автомобили Киева за месяц... Не, не слышал?
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26.08.2021 16:29 Відповісти
А посчитать слабо?
Один исправный автомобиль, с европейским качеством топлива, при езде с постоянной скоростью 60-80 км/час (ЕВРО-6) выбрасывает 17 кг вредных газов на 100 км. пробега, на уровне земли.
Учитывая наши реалии, до 40 кг.
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26.08.2021 16:35 Відповісти
Я слышал, что 90% эагрязнения водуха в Киеве - это результат работы автотранспорта.
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26.08.2021 17:00 Відповісти
фейк.
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26.08.2021 16:17 Відповісти
Ну если вырубать парки,а на их месте строить каменные бараки,то скоро респиратора будет мало Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 5588
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26.08.2021 16:30 Відповісти
По моим наблюдениям отчасти это последствия пыльной бури, что можно проследить по цвету неба, чем больше голубого, тем чище воздух. Нужно учитывать еще и суточные вариации, утром вся грязь из стратосферы прижимается к земле. Ну и автомобили, здесь очевидно влиянме политики - накупили евроблях по дешевке , что стимулировало правительство, с отсутствием катализаторов, засоренными и неисправными, вот теперь и имейте.
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26.08.2021 16:57 Відповісти
Давно воняет гарью, много лет уже. По всему Киеву
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26.08.2021 23:23 Відповісти
В каліфорнійських гірських курортах AQI був 400, і 700 домівок згоріло, так що буває і гірше.
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26.08.2021 17:12 Відповісти
Вы в Мариуполе не были! Вот где дышим полной грудью. Я вообще не знаю как чистый воздух пахнет. Зато вижу чем дышу)) Так что в Киеве альпийский воздух на нашем фоне.
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26.08.2021 19:55 Відповісти
Ужас какой! Я последние 8 лет как приезжаю в Киев, так всегда чувствуется запах гари какой-то в воздухе. Иногда гарь с кислятиной. До этого жили на Позняках, на Здолбуновской, так там иногда аж дымом улицу заволакивало вечером. Ситуация с воздухом в Киеве действительно ужасная, жаль что некоторые этого не хотят видеть
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26.08.2021 23:22 Відповісти
Те що мешкаєте в Мариуполі не позбавляє права киян на чисте повітря.
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29.08.2021 10:17 Відповісти
Долго же вы думали прежде чем "выложили" мысль Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 8409 А у других прав нет? Так получается? Мною было написан коммент, чтобы было ясно что почти пол страны живет в плохой экологии и с ужасной водой и тд, но визжите только вы, куевляне! Чтобы не случилось, только от вас вой. А другим болт, кричи или не кричи. С чего вы себя особенными возомнили? Сидите и не рыпайтесь под своими каштанами.
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29.08.2021 12:29 Відповісти
Нужно строить заводы по производству электромобилей!
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27.08.2021 00:32 Відповісти
Це так відверто бридко читати домисли про те як якісь громадяни тероризують бідолашних промисловців. Шановна редакція, а посилання на докази, прізвище авторів подібних тверджень побачити можна? Давно ви перетворилися на смітник?
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29.08.2021 10:15 Відповісти
 
 