Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк
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Законопроєкт №5655, який зараз готується до другого читання, в разі його прийняття в початковій концепції, стане проривом у містобудівній сфері, бо дозволить громадськості контролювати забудовника.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк.
За її прогнозами, він зайде в зал на друге читання в кінці жовтня, оскільки на розгляді зараз 2778 правок.
"Сьогодні ми бачимо на Подолі будинок-монстр, знести який практично неможливо. Громада судиться; суди дають суперечливі рішення. Замість того, щоб зобов'язати знести незаконно побудовані поверхи, суд, навпаки, зобов'язує органи державного архітектурно-будівельного контролю видати документ на введення в експлуатацію. Будинок-монстр на Подолі - це не поодинокий випадок, це втілення багатьох будівництв з порушеннями по всій території нашої країни", - зазначає нардепка.
Далі вона детально розповідає, введення якого механізму контролю має на увазі законопроєкт.
"Ми даємо органам місцевого самоврядування два важливі інструменти. Перший інструмент - обов'язковий моніторинг своїх територій на предмет того, що стосується забудови ... За результатами моніторингу, міста будуть зобов'язані не просто вносити інформацію в систему, а й інформувати Міністерство розвитку громад і територій про результатах моніторингу. Міста отримають механізм швидкого виявлення незаконних забудов та інформування про них і жителів цієї території, і органу центральної влади. Другий інструмент - можливість органу місцевого самоврядування жорстко і швидко реагувати на виявлені результати моніторингу у вигляді незаконного будівництва. На той випадок, якщо виявляється незаконне будівництво або істотні порушення певних параметрів, тоді в органу місцевого самоврядування є право без суду зносити будинки-монстри, незаконні будівництва, реально реагуючи на ті зловживання, які допускають забудовники", - зазначає вона.
"Скажімо, земля була відведена під будівництво спортивного комплексу - а замість нього будується висотка. Або замість запроєктованого п'ятиповерхового будинку будується 25-поверховий. Орган місцевого самоврядування виходить на такий об'єкт, фіксує всі порушення і видає припис усунути порушення протягом певного терміну. Проходить 60 днів, припис не виконується, порушення не усунуті. Тоді орган місцевого самоврядування може без суду виходити на майданчик і демонтувати такий об'єкт", - підкреслює нардепка.
"Раніше був один спосіб: йти в суди - і в судах можна було ходити-бродити 5-8 років. Той же будинок-монстр на Подолі - яскравий приклад такого ходіння по муках", - додала Шуляк.
Повний текст інтерв'ю Олени Шуляк читайте за посиланням.
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==== Законопроект №5655, который сейчас готовится ко второму чтению, в случае его принятия в первоначальной концепции, станет прорывом в градостроительной сфере, так как позволит общественности контролировать застройщика.Источник: https://censor.net/ru/n3284707
=== "Сегодня мы видим на Подоле дом-монстр, снести который практически невозможно. Громада судится; суды дают противоречивые решения. Вместо того, чтобы обязать снести незаконно построенные этажи, суд, наоборот, обязывает органы государственного архитектурно-строительного контроля выдать документ на ввод в эксплуатацию. Дом-монстр на Подоле - это не единичный случай, это воплощение многих строек с нарушениями по всей территории нашей страны"Источник: https://censor.net/ru/n3284707
А не пробовали заставить мэров выполнить старые законы и как положено, в обязательном порядке, составить Генеральные планы городов? Нет конечно, не пробовали, иначе как же взятки-то тогда брать.
Это как? Кто именно принимает такие кардинальные решения о сносе?
Анархия - мать порядка. Если очень хочется, то можно.