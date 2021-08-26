Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк

Законопроєкт №5655, який зараз готується до другого читання, в разі його прийняття в початковій концепції, стане проривом у містобудівній сфері, бо дозволить громадськості контролювати забудовника.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк.

За її прогнозами, він зайде в зал на друге читання в кінці жовтня, оскільки на розгляді зараз 2778 правок.

"Сьогодні ми бачимо на Подолі будинок-монстр, знести який практично неможливо. Громада судиться; суди дають суперечливі рішення. Замість того, щоб зобов'язати знести незаконно побудовані поверхи, суд, навпаки, зобов'язує органи державного архітектурно-будівельного контролю видати документ на введення в експлуатацію. Будинок-монстр на Подолі - це не поодинокий випадок, це втілення багатьох будівництв з порушеннями по всій території нашої країни", - зазначає нардепка.

Далі вона детально розповідає, введення якого механізму контролю має на увазі законопроєкт.

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"Ми даємо органам місцевого самоврядування два важливі інструменти. Перший інструмент - обов'язковий моніторинг своїх територій на предмет того, що стосується забудови ... За результатами моніторингу, міста будуть зобов'язані не просто вносити інформацію в систему, а й інформувати Міністерство розвитку громад і територій про результатах моніторингу. Міста отримають механізм швидкого виявлення незаконних забудов та інформування про них і жителів цієї території, і органу центральної влади. Другий інструмент - можливість органу місцевого самоврядування жорстко і швидко реагувати на виявлені результати моніторингу у вигляді незаконного будівництва. На той випадок, якщо виявляється незаконне будівництво або істотні порушення певних параметрів, тоді в органу місцевого самоврядування є право без суду зносити будинки-монстри, незаконні будівництва, реально реагуючи на ті зловживання, які допускають забудовники", - зазначає вона.

"Скажімо, земля була відведена під будівництво спортивного комплексу - а замість нього будується висотка. Або замість запроєктованого п'ятиповерхового будинку будується 25-поверховий. Орган місцевого самоврядування виходить на такий об'єкт, фіксує всі порушення і видає припис усунути порушення протягом певного терміну. ​​Проходить 60 днів, припис не виконується, порушення не усунуті. Тоді орган місцевого самоврядування може без суду виходити на майданчик і демонтувати такий об'єкт", - підкреслює нардепка.

"Раніше був один спосіб: йти в суди - і в судах можна було ходити-бродити 5-8 років. Той же будинок-монстр на Подолі - яскравий приклад такого ходіння по муках", - додала Шуляк.

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