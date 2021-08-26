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Новини Суспільство
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конфлікт (403) забудова (353) Шуляк Олена (104)

Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, -

Законопроєкт №5655, який зараз готується до другого читання, в разі його прийняття в початковій концепції, стане проривом у містобудівній сфері, бо дозволить громадськості контролювати забудовника.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк.

За її прогнозами, він зайде в зал на друге читання в кінці жовтня, оскільки на розгляді зараз 2778 правок.

"Сьогодні ми бачимо на Подолі будинок-монстр, знести який практично неможливо. Громада судиться; суди дають суперечливі рішення. Замість того, щоб зобов'язати знести незаконно побудовані поверхи, суд, навпаки, зобов'язує органи державного архітектурно-будівельного контролю видати документ на введення в експлуатацію. Будинок-монстр на Подолі - це не поодинокий випадок, це втілення багатьох будівництв з порушеннями по всій території нашої країни", - зазначає нардепка.

Далі вона детально розповідає, введення якого механізму контролю має на увазі законопроєкт.

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"Ми даємо органам місцевого самоврядування два важливі інструменти. Перший інструмент - обов'язковий моніторинг своїх територій на предмет того, що стосується забудови ... За результатами моніторингу, міста будуть зобов'язані не просто вносити інформацію в систему, а й інформувати Міністерство розвитку громад і територій про результатах моніторингу. Міста отримають механізм швидкого виявлення незаконних забудов та інформування про них і жителів цієї території, і органу центральної влади. Другий інструмент - можливість органу місцевого самоврядування жорстко і швидко реагувати на виявлені результати моніторингу у вигляді незаконного будівництва. На той випадок, якщо виявляється незаконне будівництво або істотні порушення певних параметрів, тоді в органу місцевого самоврядування є право без суду зносити будинки-монстри, незаконні будівництва, реально реагуючи на ті зловживання, які допускають забудовники", - зазначає вона.

"Скажімо, земля була відведена під будівництво спортивного комплексу - а замість нього будується висотка. Або замість запроєктованого п'ятиповерхового будинку будується 25-поверховий. Орган місцевого самоврядування виходить на такий об'єкт, фіксує всі порушення і видає припис усунути порушення протягом певного терміну. ​​Проходить 60 днів, припис не виконується, порушення не усунуті. Тоді орган місцевого самоврядування може без суду виходити на майданчик і демонтувати такий об'єкт", - підкреслює нардепка.

"Раніше був один спосіб: йти в суди - і в судах можна було ходити-бродити 5-8 років. Той же будинок-монстр на Подолі - яскравий приклад такого ходіння по муках", - додала Шуляк.

Повний текст інтерв'ю Олени Шуляк читайте за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Знову без суду? РНБО будуть збирати?! Скільки цей нонсенс буде продовжуватись?!
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26.08.2021 16:27
+8
Во Зе плесень разошлась....Уже все хотят без суда.
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26.08.2021 16:29
+7
Сносить объекты без суда - это прикольно. Снесите Раду как нибудь. Желательно вместе с теми, кто этот закон сочинял.
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26.08.2021 16:29
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Знову без суду? РНБО будуть збирати?! Скільки цей нонсенс буде продовжуватись?!
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26.08.2021 16:27 Відповісти
Как только снесут парочку, незаконные стройки прекратятся Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, - "слуга народа" Шуляк - Цензор.НЕТ 7638 строят-же не на пустырях а престижных местах Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, - "слуга народа" Шуляк - Цензор.НЕТ 10
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26.08.2021 16:46 Відповісти
Без рішення суду, тобто без можливості відповідальної сторони привести свої аргументи? Ти точно з Німетчині постиш? А хто буде вирішувати, що будова незаконна? Чиновник? Інспектор?
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26.08.2021 17:59 Відповісти
Відповідальна сторона збудувала без дозволу, тоді цю відповідальну сторону до буцугарні, за рішенням суду Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк - Цензор.НЕТ 3022
==== Законопроект №5655, который сейчас готовится ко второму чтению, в случае его принятия в первоначальной концепции, станет прорывом в градостроительной сфере, так как позволит общественности контролировать застройщика.Источник: https://censor.net/ru/n3284707
=== "Сегодня мы видим на Подоле дом-монстр, снести который практически невозможно. Громада судится; суды дают противоречивые решения. Вместо того, чтобы обязать снести незаконно построенные этажи, суд, наоборот, обязывает органы государственного архитектурно-строительного контроля выдать документ на ввод в эксплуатацию. Дом-монстр на Подоле - это не единичный случай, это воплощение многих строек с нарушениями по всей территории нашей страны"Источник: https://censor.net/ru/n3284707
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26.08.2021 18:14 Відповісти
Нем, мля - судья будет вирішувать! За занесенный ему лимон денег! Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк - Цензор.НЕТ 1564
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08.09.2021 15:23 Відповісти
Сносить объекты без суда - это прикольно. Снесите Раду как нибудь. Желательно вместе с теми, кто этот закон сочинял.
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26.08.2021 16:29 Відповісти
Во Зе плесень разошлась....Уже все хотят без суда.
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26.08.2021 16:29 Відповісти
Шариковы Швондеры рулят!
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26.08.2021 16:29 Відповісти
А может лучше с судами навести порядок,в обход суда означает плодить взяточников
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26.08.2021 16:30 Відповісти
Шо то эта шулячка сегодня от зеленожопых разошлась не на шутку- ее очередь от этой шушары под танк идти? А потом будут кричать- что слова вырвали из контекста)))) На вид энта сосна-ну чисто клиническая дура и представительница древнейшей профессии. Теперь что, решили-постановили в ОПе - что хотим снести-сносим без суда и следствия, в зависимости от полноты налитого стакана ОПе, что хотим- узаконим , опять же в зависимости от объема "заносимого" в Опу. януковощ просто нервно курит в сторонке-что так можно было! Коррупция и разграбление страны по хотелкам ОПы шагает просто семимильными шагами.
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26.08.2021 17:36 Відповісти
Коли таке трапляється у нас, справа іде в так званий ECB court, якщо в цьому суді немає апеляції справа віддається в певне агенство, котре спочатку розслідує із кого пожна стягнути кошти і валить за рахунок господаря (і знову з через суд!) якщо нікого не можуть знайти валять за рахунок міста і участок переходить на міський баланс і продається на аукціоні.
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26.08.2021 16:31 Відповісти
Позносять конкурентів і на їхньому місці будуть будувати недоторканні Колі-котлети, Юзики-лантухи та інші зелені ненажери.
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26.08.2021 16:31 Відповісти
С такими судами как наши, сносить нужно только без судов. Пока свежее. А попадет дело в руки гнилым судьям, все, пиши пропало.
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26.08.2021 16:41 Відповісти
Логіка-бобіка. Хто дасть гарантію, що без нова будова так без суда буде легальною і безпечною?
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26.08.2021 16:44 Відповісти
Это не про самострои. Это про отсутствие Суда. Так может с этого начать, как завещал нам старик Ной?
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26.08.2021 16:43 Відповісти
А где уголовная ответственность застройщиков за нарушения и за чей счет она хочет сносить?
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26.08.2021 16:55 Відповісти
Никто и ничего ,и никаких этажей в том доме сносить не будет. В тех этажах куплены квартиры нардепами,судьями,прокурорами, получены откаты чиновниками. Дора Петровна не такая дура,что бы возвращать деньги.
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26.08.2021 17:00 Відповісти
Скорее бы он завалился тот дом к ****** Фене, и проблема решится
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26.08.2021 17:03 Відповісти
Три роки тому у Львові на Личаківській знесли семиповерховий будинок,самовільно збудований...Там зараз скверик,це перед дріжзаводом...Всі витрати поклали на власника,і законопроекту ще ніякого не було...Значить,як хотіти то можна?..
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26.08.2021 17:27 Відповісти
слуги скоро примут закон о расстреле кто не за них без суда и следствия
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26.08.2021 18:20 Відповісти
Зеленые, которые при власти.
А не пробовали заставить мэров выполнить старые законы и как положено, в обязательном порядке, составить Генеральные планы городов? Нет конечно, не пробовали, иначе как же взятки-то тогда брать.
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26.08.2021 19:25 Відповісти
сносить такие объекты без суда? Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк - Цензор.НЕТ 1888

Это как? Кто именно принимает такие кардинальные решения о сносе?
Анархия - мать порядка. Если очень хочется, то можно.
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26.08.2021 20:34 Відповісти
 
 