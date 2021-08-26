У будівлю Офісу омбудсмена кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримано, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 26 серпня, в 15-10 в будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Відео Сергій Окунєв, "Ґрати"
"На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримали. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії. Висловлюю щиру подяку міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському за оперативне реагування на цей напад", - зазначила Денісова.
Як пізніше уточнили в прокуратурі Києва, після скоєного чоловік намагався втекти, але був затриманий співробітниками Управління державної охорони. В результаті інциденту потерпілих немає. Затриманим виявився громадянин України, 1970 року народження. Зараз затриманий доставлений в Печерське управління поліції ГУ НП в м.Києві для проведення слідчих дій. Мотиви та обставини правопорушень з'ясовуються.
Будь ласка, зачекайте...
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Очень чувствителен к удару, трению, высоким температурам, резкому нагреву и т. п. Чувствительность к удару для груза 2 кг - 4 см (гремучая ртуть - 2 см, тротил - 100 см). Весьма опасен в обращении.
Его еще донести в как-то нужно было, не самоубившись...
Поки нітрогліцерином не просочити відповідну основу, щоб утворився власне динаміт (глину, наприклад) - потрібні сталеві яйця та неабияка обережність, щоб працювати з цією пекельною рідиною.
Найменший необережний струс - і 💥💥💥
Але до чого тут Уповноважений з прав людини?
Хіба що - "вітаннячко наперед", щоб не зажулив справедливе розслідування... як ото у випадку з нападом на Петра Порошенка?
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
Поручилися за ветерана народні депутати Михайло Забродський, Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко, Ніна Южаніна, Артур Герасимов та Ростислав Павленко.
Оновлено: у попередній версії новини йшлося про те, що Погребиський облив Волошина зеленкою.
Волошина облив адепт Ляшка. А Погребиського взяли за те, що той ******* сховався за Погребиським. Погреьиський, взагалі-то, був в метрах 10-ти від події. Є ж відео! Подивіться же!
По-друге, як юрист, що працюю за профілем 15 років, лише дав правову оцінку даного випадку.
По-третє, президент, не президент, Закон один для всіх!
А, втім, "акакаяразніца"?
Хоча я особисто першому не наливав, а другому доріжку не вирівнював, тому й особливо в те лайно віри не маю. Теж не є виборцем першого чи другого. В моїй системі координат все простіше: робить для країни добре - радо підтримаю, шкодить - осуджу та зроблю все, що в моїх силах, щоб далі у владі його не було. Без персоналій.
Коли СБУ займається чим завгодно, а не прямими своїми обов'язками, це і стається...
З нетерпінням чекаю, коли вони (або їм) почнуть масово бити писок. - Хотьпаржом! (с)