Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки

Супермаркет оцінив свої збитки в 1500 грн.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські з'ясували, що в той день чоловік здійснював покупки в магазині і, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами і назвою товарів з дорогих на дешевші", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили проти 35-річного чоловіка справу про шахрайство. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами.

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