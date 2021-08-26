Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки
Новини Цензор.НЕТ Події
Супермаркет оцінив свої збитки в 1500 грн.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські з'ясували, що в той день чоловік здійснював покупки в магазині і, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами і назвою товарів з дорогих на дешевші", - сказано в повідомленні.
Поліцейські відкрили проти 35-річного чоловіка справу про шахрайство. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами.
Топ коментарі
+43 Valentin Nasus
показати весь коментар26.08.2021 16:36
+22 violator
показати весь коментар26.08.2021 16:45
+17 Вальдемар Кепський
показати весь коментар26.08.2021 16:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У В А Ж А Ю !
Политическое дело.....
''Полицейские открыли против 35-летнего мужчины дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 3 лет за решеткой.''
А ще показуємо москалів.В нас повно людей сидить за дріб'язок.І в сізо роками сидять.Система не змінилася.
https://www.youtube.com/watch?v=LINmPlunbQk
закон один для всех лохов
Правда закон один для всех ?