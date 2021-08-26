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Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки

Супермаркет оцінив свої збитки в 1500 грн.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські з'ясували, що в той день чоловік здійснював покупки в магазині і, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами і назвою товарів з дорогих на дешевші", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили проти 35-річного чоловіка справу про шахрайство. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами.

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Топ коментарі
+43
Никого не поражает дикость - 3 года за ущерб 1500 грн? В то время, как нанесший ущерб государству на миллионы долларов чиновник отделывается сущей ерундой?
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26.08.2021 16:36
+22
в политике наоборот . наклейку от дорогого политика клеют на дешевое быдло а потом втюхивают лохторату
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26.08.2021 16:45
+17
"В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву". Витька Антибиотик
Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 855
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26.08.2021 16:54
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Житель Черновцов переклеивал коды в супермаркетах с дешевых товаров на дорогие. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 8703
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26.08.2021 16:30 Відповісти
Не переклеивал...а скорее всего при взвешивании выбирал болле дешевый товар и клеил этикетку от него..
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26.08.2021 16:34 Відповісти
Никого не поражает дикость - 3 года за ущерб 1500 грн? В то время, как нанесший ущерб государству на миллионы долларов чиновник отделывается сущей ерундой?
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26.08.2021 16:36 Відповісти
Это еще много 1500 грн. Писали- мужик украл кусок мяса за 300 грн, потому что есть было нчеего. Жена в больнице после операции, инвалид. Дети голодные. Так прокурор до 7 лет ему хочет дать.
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26.08.2021 16:43 Відповісти
Ця правоохоронна мусорня клеїть йому не збиток,бо він мізерний і за нього не посадять,а "мошеннічєство"...Це інша стаття...
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26.08.2021 17:20 Відповісти
т.е. по вашей логике, если чиновник украл что то и его не посадили, то и всем остальным можно? логика как то хромает
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26.08.2021 19:35 Відповісти
Откуда вы, такие идиоты, беретесь?
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26.08.2021 20:46 Відповісти
А ничего что написано ДО 3 лет, а не 3 года уже как срок? Или ты уже сам ему выписал приговор?
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27.08.2021 10:37 Відповісти
Люди выживают как могут при "эпохе достатка" от зебила
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26.08.2021 16:37 Відповісти
можно еще бить кирпичом по башке женщин, срывать цепочки и сумочки забирать. а что делать, "жизнь такая", правильно?
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26.08.2021 19:37 Відповісти
в политике наоборот . наклейку от дорогого политика клеют на дешевое быдло а потом втюхивают лохторату
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26.08.2021 16:45 Відповісти
Violator! Ви просто геній! Класна робота!
У В А Ж А Ю ! Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 7743
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26.08.2021 17:05 Відповісти
Политики - сплошь дешёвки, ценны и редкостны государственные деятели.
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26.08.2021 17:49 Відповісти
саме так ми лоханулись і придбали Зе під брендом Голобородька, а тепер від дешманського шмурдяка пучить
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26.08.2021 21:36 Відповісти
По ходу, на шоколадные конфеты известной фирмы клеил этикетки леденцов "Зелёный кузнечик" !
Политическое дело..... Житель Черновцов переклеивал коды в супермаркетах с дешевых товаров на дорогие. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 366
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26.08.2021 16:45 Відповісти
расстрел
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26.08.2021 17:49 Відповісти
Я всегда говорил: "безнаказанно красть можно не меньше 10 млн."
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26.08.2021 16:47 Відповісти
"В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву". Витька Антибиотик
Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 855
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26.08.2021 16:54 Відповісти
''Супермаркет оценил свои убытки в 1500 грн.''

''Полицейские открыли против 35-летнего мужчины дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 3 лет за решеткой.''

А ще показуємо москалів.В нас повно людей сидить за дріб'язок.І в сізо роками сидять.Система не змінилася.
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26.08.2021 16:56 Відповісти
Пирятин - Криптошансон [Official Audio]

https://www.youtube.com/watch?v=LINmPlunbQk
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26.08.2021 17:38 Відповісти
Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 9305
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26.08.2021 17:08 Відповісти
Вот же дурачье, мелочевкой занимаются. Конечно за 1500посадят. Если бы до 227грн набрал, то уголовщины бы не было. А теперь бывай. Воровать нужно миллион, а целовать королеву. Тогда не посадят.
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26.08.2021 17:37 Відповісти
заголовок огонь!может с дорогих на дешевьіе))
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26.08.2021 17:42 Відповісти
Если с дорогих на дешевые, то он не вор, а меценат или шизофреник.
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26.08.2021 17:50 Відповісти
Это если бы он дешевое себе оставлял с ценником дорогого)
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26.08.2021 20:02 Відповісти
Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 4089
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26.08.2021 17:52 Відповісти
от изобилия переклеивал, вообще расстрелять его и семью, они тоже ели те продукты и может и соседей, приходили и их угощали
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26.08.2021 17:49 Відповісти
Наверное его стоит простить, подумаешь крал. Подумаешь что эти деньги возмещали бы продавцы, кладовщики магазина, они то честно работают, могут и за этого дядьку заплатить, какие проблемы. Тыщей больше тыщей меньше - с мегозарплатами в сетевых магазинах это копейки. А таких умных дядек, которые всеголишь воруют, не один и два, жулья много.
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26.08.2021 17:56 Відповісти
не гне, расстрелять, а детей на органы разобрать,
закон один для всех лохов
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26.08.2021 18:26 Відповісти
главное охметов молодец, а лох в тюрьме пригодится
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26.08.2021 18:29 Відповісти
Это не менты а голоса, и они странные, потому что они имеют очень странные комнаты почти без мебели без розеток без аппаратуры, и почему то у них там постоянно клинят двери!!! Жесть!! ЭТО МОЁ МНЕНИЕ СУДЯ ПО ИХ РАЗГОВОРМАМ И ДЕЙСТВИЯМ.
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26.08.2021 23:30 Відповісти
А такие мрази как охметов могут вертеть на х## всех,
Правда закон один для всех ?
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27.08.2021 12:23 Відповісти
 
 