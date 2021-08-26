Якщо експорт металобрухту не заборонити найближчим часом, наша металургія зануриться в кризу, - нардеп
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Уряду слід ввести заборону на експорт брухту, щоб зберегти вітчизняну металургію і захистити економічні інтереси країни.
Про це заявив народний депутат Муса Магомедов у коментарі Мінпрому. Депутат зазначив, що за перші 7 місяців цього року вітчизняні брухтозаготівники експортували 335 тис. т брухту, що в 20 разів перевищило обсяги за цей же період минулого року. У підсумку на українському ринку виник дефіцит необхідної для металургів сировини, що вже змушує їх скорочувати виробництво. "Експортне мито на брухт 58 євро/т виявилося нездатне стримати зростання експорту: при ціні на лом 500 дол/т його експорт став вигідним навіть зі сплатою значно більшою мита. Логічно, що брухтозаготівники намагаються скористатися вигідною для них кон'юнктурою. Але виникаючий при цьому дефіцит брухту вкрай небезпечний для економіки", - пояснив Магомедов. Він підкреслив: за оцінками експертів, якщо восени цього року внаслідок нестачі брухту почнуть зупинятися окремі виробничі лінії і цілі заводи, до кінця 2021-го Україна може втратити понад 1,5 млрд дол валютної виручки.
"Це вдарить по стабільності гривні. А скорочення виробництва призведе до зниження бюджетних надходжень і зростання безробіття", - зазначив Магомедов. Він також нагадав, що сьогодні основними покупцями українського брухту є турецькі і придністровські метпідприємства. Перші користуються величезною фінансовою підтримкою турецького уряду, другі - по суті працюють в інтересах російської металургії. Таким чином, експортуючи лом, ми своїми руками зміцнюємо позиції основних конкурентів наших металургів на зовнішніх ринках. На думку депутата, уряду слід розставити пріоритети: або спонсорувати РФ і Туреччину і не заважати заробляти надприбутки брухтозаготівникам, або ввести мораторій на експорт брухту і захистити національні економічні інтереси. "Вибір очевидний. До того ж переробка брухту дає мінімум в чотири рази більше податків до бюджетів усіх рівнів, ніж його експорт", - резюмував Магомедов.
Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії. Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.
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Не хотят увеличить цену на приём металлолома - требуют резко поднять пошлины. При этом свою продукцию продают по мировым ценам. Кроме того, они же все в офшорах, а потому бюджету от этого бизнеса почти ничего не перепадает..
Не жлобьтесь и повышайте закупочные цены на металлолом.
А вот на вывоз руды из Украины, надо срочно повышать налоги и сборы. Пусть Ахметов выплавляет сталь тут, а не торгует сырьём.
Например, из Италии не вывозят ни зернышка той же пшеницы, как и другого сырья. И бюджет Италии, от продажи готовой продукции и полуфабрикатов с/х продукции, получает в год до 170 млрд евро. А Украина, в лучшем случае 20 млрд евро.
Лес надо перерабатывать в Украине - делать мебель, а из отходов топливные пеллеты. А не поднимать экономику стран ЕС.
Там идет в теме возврат НДС. Вот из-а этого возврата НДС экспортеру сегодня выгоднее и семечку и масло продать за границу, и именно ЭТО основной фактор того, что в Украине цена на наше масло, почти в два раза выше, чем на наше же масло в Польше. Ну и созданный дефицит товара безусловно подогревается внутренними спекулянтами, которые используют не только жадность, но и тупость нынешней власти в Украине. Дело совсем не новое, при всех Президентах такое устраивали. Например в девяностые РФ ежегодно, перед посевной и уборочной останавливала контролируемые ей украинские НПЗ (почти ко всем ним проложены нефтепроводы) и создавая искусственный дефицит дизельного топлива, что сразу поднимало цены на всю украинскую сельхозпродукцию.
А НДС, это налог, направленный на борьбу с ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ, в нашей ситуации его надо просто отменить!!!
Это я про то, что частный бизнес хорошо, а государственный, это плохо.
Воруют и госчиновники и воруют менеджеры в частных компания. Так что зависит от личных качеств конкретного человека. Государство, борясь с коррупцией, которая разъедает общество, борясь с мелкой преступностью, устанавливая справедливые нормы жизни своим гражданам, способствует тому, чтобы большинство людей стремилось жить честно.
Так что бизнес сам хрен разберётся - достаточно посмотреть на загаженные пластиковыми отходами океаны и на 7% территории Украины, покрытые городскими и стихийными (как раз от частного бизнеса) свалками.
Ну и скажу так, своё мнение. Все эти футболисты, баскетболисты и певички, с заоблачными для простых людей гонорарами и зарплатами, они очень плохо влияют на подрастающее поколение и вызывают ухудшение обстановки в стране. С этим надо что-то делать.
Что бы заготовителям лома было выгоднее продавать лом в Украине а не на экспорт?
Ахметов привык к халявным ценам на лом внутри Украины и что их всегда можно было "порешать" с помощью "запретов на экспорт" и "экспортных пошлин", но вечным это "решалово" быть не может...