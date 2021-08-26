Якщо експорт металобрухту не заборонити найближчим часом, наша металургія зануриться в кризу, - нардеп

Уряду слід ввести заборону на експорт брухту, щоб зберегти вітчизняну металургію і захистити економічні інтереси країни.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов у коментарі Мінпрому. Депутат зазначив, що за перші 7 місяців цього року вітчизняні брухтозаготівники експортували 335 тис. т брухту, що в 20 разів перевищило обсяги за цей же період минулого року. У підсумку на українському ринку виник дефіцит необхідної для металургів сировини, що вже змушує їх скорочувати виробництво. "Експортне мито на брухт 58 євро/т виявилося нездатне стримати зростання експорту: при ціні на лом 500 дол/т його експорт став вигідним навіть зі сплатою значно більшою мита. Логічно, що брухтозаготівники намагаються скористатися вигідною для них кон'юнктурою. Але виникаючий при цьому дефіцит брухту вкрай небезпечний для економіки", - пояснив Магомедов. Він підкреслив: за оцінками експертів, якщо восени цього року внаслідок нестачі брухту почнуть зупинятися окремі виробничі лінії і цілі заводи, до кінця 2021-го Україна може втратити понад 1,5 млрд дол валютної виручки.

"Це вдарить по стабільності гривні. А скорочення виробництва призведе до зниження бюджетних надходжень і зростання безробіття", - зазначив Магомедов. Він також нагадав, що сьогодні основними покупцями українського брухту є турецькі і придністровські метпідприємства. Перші користуються величезною фінансовою підтримкою турецького уряду, другі - по суті працюють в інтересах російської металургії. Таким чином, експортуючи лом, ми своїми руками зміцнюємо позиції основних конкурентів наших металургів на зовнішніх ринках. На думку депутата, уряду слід розставити пріоритети: або спонсорувати РФ і Туреччину і не заважати заробляти надприбутки брухтозаготівникам, або ввести мораторій на експорт брухту і захистити національні економічні інтереси. "Вибір очевидний. До того ж переробка брухту дає мінімум в чотири рази більше податків до бюджетів усіх рівнів, ніж його експорт", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії. Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.