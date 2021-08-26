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Новини Економіка
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Якщо експорт металобрухту не заборонити найближчим часом, наша металургія зануриться в кризу, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Якщо експорт металобрухту не заборонити найближчим часом, наша металургія зануриться в кризу, - нардеп

Уряду слід ввести заборону на експорт брухту, щоб зберегти вітчизняну металургію і захистити економічні інтереси країни.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов у коментарі Мінпрому. Депутат зазначив, що за перші 7 місяців цього року вітчизняні брухтозаготівники експортували 335 тис. т брухту, що в 20 разів перевищило обсяги за цей же період минулого року. У підсумку на українському ринку виник дефіцит необхідної для металургів сировини, що вже змушує їх скорочувати виробництво. "Експортне мито на брухт 58 євро/т виявилося нездатне стримати зростання експорту: при ціні на лом 500 дол/т його експорт став вигідним навіть зі сплатою значно більшою мита. Логічно, що брухтозаготівники намагаються скористатися вигідною для них кон'юнктурою. Але виникаючий при цьому дефіцит брухту вкрай небезпечний для економіки", - пояснив Магомедов. Він підкреслив: за оцінками експертів, якщо восени цього року внаслідок нестачі брухту почнуть зупинятися окремі виробничі лінії і цілі заводи, до кінця 2021-го Україна може втратити понад 1,5 млрд дол валютної виручки.

"Це вдарить по стабільності гривні. А скорочення виробництва призведе до зниження бюджетних надходжень і зростання безробіття", - зазначив Магомедов. Він також нагадав, що сьогодні основними покупцями українського брухту є турецькі і придністровські метпідприємства. Перші користуються величезною фінансовою підтримкою турецького уряду, другі - по суті працюють в інтересах російської металургії. Таким чином, експортуючи лом, ми своїми руками зміцнюємо позиції основних конкурентів наших металургів на зовнішніх ринках. На думку депутата, уряду слід розставити пріоритети: або спонсорувати РФ і Туреччину і не заважати заробляти надприбутки брухтозаготівникам, або ввести мораторій на експорт брухту і захистити національні економічні інтереси. "Вибір очевидний. До того ж переробка брухту дає мінімум в чотири рази більше податків до бюджетів усіх рівнів, ніж його експорт", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привело до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії. Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.
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Топ коментарі
+20
Скоріш за все металолом за кордоном приймають по дорожчій ціні, ніж місцеві олігархи-реформатори. А платити зайву копійчину вони не звикли.
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26.08.2021 16:46
+10
Що шановний Муса меле, які "запретить". У нас же ринкова економіка. Чи для олігархів ні?
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26.08.2021 16:44
+7
А шо там с подсолнечным маслом -уже тоже запретили ? Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп - Цензор.НЕТ 9302
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26.08.2021 16:56
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что-то эту тему каламутят каждый день... с чего бы это?
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26.08.2021 16:44 Відповісти
Скоріш за все металолом за кордоном приймають по дорожчій ціні, ніж місцеві олігархи-реформатори. А платити зайву копійчину вони не звикли.
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26.08.2021 16:46 Відповісти
Помітили, Рижий вже не вкладає десятки мільйонів баксів у футболістів? Він своїми замовними статтями фінансово стимулює. незалежні ЗМІ.
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26.08.2021 17:23 Відповісти
Потрібно заборонити експорт продукції металургійних заводів з низькою доданою вартістю - слябів, профілей, проволоки, дешевих чорних труб, дешевого чорного прокату. Цей експорт вимиває по 200 млрд. грн з національного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ експортерам металургам! На експорт мають йти тільки леговані сталі та продукція машинобудівних заводів у вигляді готових виробів! Досить вивозити з України металобрухт у вигляді слябів та говнопрокату і продавати це все лайно в Туреччині та в Азії по бросовим цінам, де проти нас вводять загороджувальні антидемпінгові мита!
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26.08.2021 17:53 Відповісти
Металобрухт нам треба, чи ні...? А чи вивозить його Франція, ФРН...*?Чи для того що б хтось заробив і приніс "відкат" продадуть все..?
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27.08.2021 05:54 Відповісти
Що шановний Муса меле, які "запретить". У нас же ринкова економіка. Чи для олігархів ні?
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26.08.2021 16:44 Відповісти
"друзьям - всё, врагам - закон" (С)
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26.08.2021 16:48 Відповісти
Этот из ОПЗЖ, а ОПЗЖ, это металлургия.
Не хотят увеличить цену на приём металлолома - требуют резко поднять пошлины. При этом свою продукцию продают по мировым ценам. Кроме того, они же все в офшорах, а потому бюджету от этого бизнеса почти ничего не перепадает..

Не жлобьтесь и повышайте закупочные цены на металлолом.

А вот на вывоз руды из Украины, надо срочно повышать налоги и сборы. Пусть Ахметов выплавляет сталь тут, а не торгует сырьём.
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26.08.2021 19:12 Відповісти
А ещё запретить экспорт руды, концентрата. А также всех видов зерна, леса и т.п. Вот кому-то попрёт...
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26.08.2021 16:47 Відповісти
А вот тут ваш сарказм не в тему. Запрет на вывоз сырья подтолкнет создание производств в Украине - так произошло, когда Кабмин, в 2009-м, резко поднял сборы за вывоз СЕМЯН подсолнечника. Тогда Украина стала МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ по ПРОИЗВОДСТВУ подсолнечного масла.

Например, из Италии не вывозят ни зернышка той же пшеницы, как и другого сырья. И бюджет Италии, от продажи готовой продукции и полуфабрикатов с/х продукции, получает в год до 170 млрд евро. А Украина, в лучшем случае 20 млрд евро.

Лес надо перерабатывать в Украине - делать мебель, а из отходов топливные пеллеты. А не поднимать экономику стран ЕС.
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26.08.2021 19:19 Відповісти
Подсолнечное масло уже по 60 грн за 850 мл у "мирового лидера" ! Ничего хорошего это простым людям не принесло !
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27.08.2021 08:39 Відповісти
Вы не правы. Слуги недавно внесли изменение в налоговое, потому бизнесу стало выгоднее вывезти семена за границу и там переработать. Мне как-то пояснили (я сам не по этой теме), что в мире достаточно сильный дефицит подсолнечного масла и найти нового покупателя дело максимум недели.

Там идет в теме возврат НДС. Вот из-а этого возврата НДС экспортеру сегодня выгоднее и семечку и масло продать за границу, и именно ЭТО основной фактор того, что в Украине цена на наше масло, почти в два раза выше, чем на наше же масло в Польше. Ну и созданный дефицит товара безусловно подогревается внутренними спекулянтами, которые используют не только жадность, но и тупость нынешней власти в Украине. Дело совсем не новое, при всех Президентах такое устраивали. Например в девяностые РФ ежегодно, перед посевной и уборочной останавливала контролируемые ей украинские НПЗ (почти ко всем ним проложены нефтепроводы) и создавая искусственный дефицит дизельного топлива, что сразу поднимало цены на всю украинскую сельхозпродукцию.

А НДС, это налог, направленный на борьбу с ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ, в нашей ситуации его надо просто отменить!!!
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27.08.2021 12:04 Відповісти
Вы имеете ввиду, что жадный и тупой бизнес соображает слабо. А вот гос.чиновник - зрит тысячелетиями вперёд. Но мы же понимаем, что всё с точностью до наоборот: чиновник - упырь и балагур, а бизнес сам разберётся что ему делать. Пример Италии (на подсосе у ЕС) как раз об этом и свидетельствует
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27.08.2021 10:02 Відповісти
Абсолютно неверно. Я
Это я про то, что частный бизнес хорошо, а государственный, это плохо.

Воруют и госчиновники и воруют менеджеры в частных компания. Так что зависит от личных качеств конкретного человека. Государство, борясь с коррупцией, которая разъедает общество, борясь с мелкой преступностью, устанавливая справедливые нормы жизни своим гражданам, способствует тому, чтобы большинство людей стремилось жить честно.
Так что бизнес сам хрен разберётся - достаточно посмотреть на загаженные пластиковыми отходами океаны и на 7% территории Украины, покрытые городскими и стихийными (как раз от частного бизнеса) свалками.

Ну и скажу так, своё мнение. Все эти футболисты, баскетболисты и певички, с заоблачными для простых людей гонорарами и зарплатами, они очень плохо влияют на подрастающее поколение и вызывают ухудшение обстановки в стране. С этим надо что-то делать.
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27.08.2021 12:42 Відповісти
Ваша погрузится, а наша (если у меня её нет) ?
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26.08.2021 16:50 Відповісти
А шо там с подсолнечным маслом -уже тоже запретили ? Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп - Цензор.НЕТ 9302
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26.08.2021 16:56 Відповісти
кризис, когда металлотовар по доступным ценам ахметову не подходит
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26.08.2021 17:10 Відповісти
Не ну это блд перебор! Каждый день уже пол месяца ноют
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26.08.2021 17:11 Відповісти
и эксперды, и нардепы и просто хорошие люди - все переживают за ренатлеонидыча. не оставим рыжего гудка без баблишка!
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26.08.2021 17:17 Відповісти
Ринат в апасности!!!
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26.08.2021 17:26 Відповісти
ни в коем случае не запрещать экспорт металлолома. зеленые гиндоны нажиться хотят, а цену нормальную за лом не дают. так в п***ду
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26.08.2021 17:42 Відповісти
у нас мєталургіі нєт, мєталургія є у бандіта ахмєтова.
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26.08.2021 17:48 Відповісти
У вас нет. А у нас в Мариуполе это градообразующее предриятие. Раньше ещё Азовмаш был. Теперь - нет.
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26.08.2021 18:20 Відповісти
А металлургические олигархи цену на закупку лома в Украине поднять не пробовали, и на отсрочках платежа до 60 календарных дней не паразитировать?!
Что бы заготовителям лома было выгоднее продавать лом в Украине а не на экспорт?
Ахметов привык к халявным ценам на лом внутри Украины и что их всегда можно было "порешать" с помощью "запретов на экспорт" и "экспортных пошлин", но вечным это "решалово" быть не может...
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26.08.2021 18:00 Відповісти
100%
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26.08.2021 19:20 Відповісти
Ждем Ахметку в каске возле ОП. Пусть энергичнее стучит, а Пиня рядом подстукивает.
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26.08.2021 18:10 Відповісти
эта "металургия" [беня, ахмет, пинчук и пр.] должна позаботиться об интересах Украины, и платить реальную цену за сырье. Украина этим упырям и так обеспечивает низкую себестоимость и еще "должна" - як земля колгоспу...
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26.08.2021 18:31 Відповісти
Не наша, а ваша, точнее ахметовых и прочих моральных уродов ему подобных.
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Я помню как выли все знакомые хозяева разных фирм, когда Порох пробил для Украины безвиз, мол все работники уезжают, работать не кому, мы все загнемся.... А на мой вопрос: а платить больше не пробывали, стандартный ответ - не рожал не советуй ни чего о детях, а не другой- нет фирмы с наемными работниками - не трынди ...
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26.08.2021 18:37 Відповісти
Старые схемы импорт/экспорт готовых изделий либо оборудования по цене металлолома, запрещать не нужно сам экспорт, таможня нужно, чтобы работала
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26.08.2021 19:53 Відповісти
Больше нужно платить, а не ныть, у нас цена лома и так низкая из-за дешёвой рабочей силы и низких стандартов жизни, плюс пошлина часть цены отьедает. Депутат, конечно поплакал, копеечку отработал, но общественное мнение это не поменяет, люди не дураки уже. А с Приднестровьем совместно с Молдовой вообще наглухо нужно было границы закрыть уже давно и решить проблему.
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27.08.2021 08:45 Відповісти
 
 