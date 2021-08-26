У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко
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У застосунку "Дія" з'явиться розділ, в якому кожен бажаючий зможе оформити згоду на те, щоб стати донором після смерті.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
МОЗ веде роботу над цією ініціативою з Міністерством цифрової трансформації.
"Там (в" Дії ". - Ред.) має з'явитися розділ, в якому кожен, хто прийме рішення про вищий прояв жертовності, зможе при житті залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не повинен бачити, поки людина жива. Навіть лікарі. Водночас, інформація повинна стати доступною, якщо цій людині констатована смерть мозку, і транспланто-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації). Коли ці роботи будуть завершені, ми почнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів", - пояснив Ляшко.
За словами міністра, в суспільстві завжди є ті, хто "за", і хто - "проти". Останні, як правило, нагнітають сильніше - дезінформують суспільство.
Будь ласка, зачекайте...
Підіймати шум і це реалізують бо це не дуже так і складно.
Принимайте закон об органах по умолчанию.
Ну ты понял.
Тебе не страшно лечиться будет? Ты не думаешь, что если у тебя будет здоровая... ну например почка... то в ней сразу найдут 100500 заболеваний. И удалят под этим предлогом.
Ну или просто не будут бороться за твою жизнь в случае тяжелой аварии - а будут подсчитывать в стиле: "Тааак... почка здоровая - туда... сердце туда... блин селезенка повреждена а так бы... ну и фиг с ней, печень норм - туда"...
Тут не сложно предсказать появление "решал" которые будут искать требуемые органы и у которых на руках будут медицинские базы (а может эти решалы сами медики с доступом к таким базам)
трансплантація печінки від померлого донора - 1 428 734 грн (у 2020 - 929 125 грн); трансплантація нирки від померлого донора - 801 071 грн (торік - 397 884 грн);
трансплантація нирки від живого донора - 788 314 грн (торік - 357 359 грн);
трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора - 2 484 470 грн (2020 - 1 360 141, 36 грн); ТКМ від родинного донора - 1 874 969,08 грн (2020 - 1 360 141,36 грн)
мусора и вертолёты уже прикупили,
на лечение лохов возить, если роды
штука баксов, то проще в больничку
не обращаться
Донорство по умолчанию обязательно должно быть в условиях войны!
"Презумпция согласия действует во Франции, Бельгии, Финляндии, Дании, Италии, Норвегии, Швеции и др. Одним из лучших примеров применения этой системы является Испания. Эта страна, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы занимает первое место в мире по количеству посмертных доноров - 35 на 1 млн населения в 2011 году. Примечательно, что презумпция согласия в стране трактуется не жестко, на практике последнее слово остается за родственниками. Успехи испанской модели обеспечены благодаря четкой организации работы на всех уровнях. На национальном уровне всеми вопросами донорства ведает созданная при Минздраве Национальная организация трансплантологии, а при каждой больнице работают специальные врачи-координаторы. В их задачу входит своевременное выявление потенциальных доноров, работа с медперсоналом и родственниками. Более 10 лет в стране действует "программа обеспечения качества" по выявлению и устранением причин, препятствующих увеличению донорства. Координаторы тесно работают со СМИ, через которые население информируется о важности донорства.