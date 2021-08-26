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Новини Суспільство
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донор (63) Ляшко Віктор (1352) Дія (450)

У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У

У застосунку "Дія" з'явиться розділ, в якому кожен бажаючий зможе оформити згоду на те, щоб стати донором після смерті.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

МОЗ веде роботу над цією ініціативою з Міністерством цифрової трансформації.

"Там (в" Дії ". - Ред.) має з'явитися розділ, в якому кожен, хто прийме рішення про вищий прояв жертовності, зможе при житті залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не повинен бачити, поки людина жива. Навіть лікарі. Водночас, інформація повинна стати доступною, якщо цій людині констатована смерть мозку, і транспланто-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації). Коли ці роботи будуть завершені, ми почнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів", - пояснив Ляшко.

Також дивіться: Сьогодні вночі троє українців отримали шанс на нормальне життя завдяки донорству органів, - Антон Геращенко. ФОТОрепортаж

За словами міністра, в суспільстві завжди є ті, хто "за", і хто - "проти". Останні, як правило, нагнітають сильніше - дезінформують суспільство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Очень мило!!! Доступ к "Дія", по идее, есть только у покойного и проверить ставил ли он эту галочку в реальности, родственники не смогут! Ну и понятное дело, сам покойный тоже ничего не возразит!
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26.08.2021 16:51
+12
О, давайте Бубочку на органы сдадим? Все равно от него никакой пользы В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2537
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26.08.2021 16:50
+9
От органов наркомана мало пользы..
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26.08.2021 16:54
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Ой
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26.08.2021 16:50 Відповісти
_Лопоухие буратины подумали что цифровой ошейник - это бандиты о благе лопоухих заботятся... В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3809
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26.08.2021 17:12 Відповісти
Чтобы вы не смогли наконец воровать. Наворовали за 15 лет вдоволь, досi
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27.08.2021 09:08 Відповісти
О, давайте Бубочку на органы сдадим? Все равно от него никакой пользы В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2537
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26.08.2021 16:50 Відповісти
От органов наркомана мало пользы..
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26.08.2021 16:54 Відповісти
Вот блин...как бы его сдыхаться
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26.08.2021 16:56 Відповісти
Выборы, уважаемый. Только нужно раскручивать новых политиков. Делать ставки на старых - большая ошибка.
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26.08.2021 16:58 Відповісти
Ну раскрутили нового политика. И Раду набрали практически новую. Сильно помогло?
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26.08.2021 16:59 Відповісти
Скажем так: мне хуже не стало, хотя к соплям не имею никакого отношения. А по поводу "раскрутили нового политика" - это не так. Зеленский политиком стал по сути только после выборов. Раскрутили человека, а не политика. Знаешь почему он победил? Задолбали старые рожи. Какая политсила сейчас это поймёт - такая и победит на следующих выборах. ИМХО конечно.
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26.08.2021 17:09 Відповісти
У меня есть другая версия почему он победил. Я её неоднократно высказывал и очень многие на неё обижаются. Ну то такое.
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26.08.2021 17:13 Відповісти
тебя не задалбывают старые рожи таксиста, пилота, учителя, врача....? или начальником может быть каждый пид...р? ниже-март 2019.
У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5058
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26.08.2021 17:22 Відповісти
У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7331
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26.08.2021 17:38 Відповісти
Ты в 2010-м за овоща голосовал?
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26.08.2021 17:50 Відповісти
после двух лет пархатых ублюдков, мне было бы не стыдно говорить-да, за него.....
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26.08.2021 20:26 Відповісти
Таки да, иликторат Петра во всей красе...
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26.08.2021 20:16 Відповісти
Сильно.
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27.08.2021 09:09 Відповісти
Похож,не?
В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3581
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26.08.2021 17:11 Відповісти
А мы в Россию сдадим. Контрабандой. У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко - Цензор.НЕТ 612
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26.08.2021 18:17 Відповісти
Очень мило!!! Доступ к "Дія", по идее, есть только у покойного и проверить ставил ли он эту галочку в реальности, родственники не смогут! Ну и понятное дело, сам покойный тоже ничего не возразит!
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26.08.2021 16:51 Відповісти
по отпечатку пальца покойного в дию войдут и поставят галочку что он согласен отдать свой орган
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26.08.2021 17:35 Відповісти
Завжди можна зробити захист за допомогою відео - тобто людина повинна записати декілько хвилинний ролик де буде зачитувати текст, і потім цей ролик буде зберігатись в базі даних, а без нього згода буде рахуватись не дійсною.
Підіймати шум і це реалізують бо це не дуже так і складно.
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26.08.2021 20:41 Відповісти
Первым желающим обязан стать президент,хотя его органы нафиг кому нужны...
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26.08.2021 16:52 Відповісти
Как не нужны? В дело пойдет все кроме копыт! Думаю, многие его поклонники, не откажутся от колбасы по 2.2.
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26.08.2021 16:54 Відповісти
тк копыт или рогов7
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26.08.2021 17:32 Відповісти
Не занимайтесь хрнёй.
Принимайте закон об органах по умолчанию.
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26.08.2021 17:01 Відповісти
Ага. Оно-то идея не плохая... да только зная наших... самых честных в мире главврачей...
Ну ты понял.
Тебе не страшно лечиться будет? Ты не думаешь, что если у тебя будет здоровая... ну например почка... то в ней сразу найдут 100500 заболеваний. И удалят под этим предлогом.
Ну или просто не будут бороться за твою жизнь в случае тяжелой аварии - а будут подсчитывать в стиле: "Тааак... почка здоровая - туда... сердце туда... блин селезенка повреждена а так бы... ну и фиг с ней, печень норм - туда"...
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26.08.2021 18:02 Відповісти
!00% полюс дополнительный фактор совместимости органов. Например есть сильно больной и сильно богатый дяденька, с редкой группой крови (ну или какие там ограничения есть), которому к примеру позарез нужно новое сердце, но не может найти совместимых органов (среди тех что есть) и он естественно кидает запрос на все клиники с "пожеланиями" что ему нужно и что готов за это заплатить шестизначную цифру......Естественно выбор значительно расширяется если выбирать не только среди мертвых....а поскольку деньги серьезные, то всех поступающих пациентов будут пробивать на совместимость и "лечить" в нужном направлении. Если, дело касается почки, то просто могут вырезать, а вот такие органы как сердце, легкие....
Тут не сложно предсказать появление "решал" которые будут искать требуемые органы и у которых на руках будут медицинские базы (а может эти решалы сами медики с доступом к таким базам)
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26.08.2021 18:40 Відповісти
Кстати найти нужное заболевание достаточно легко - нужно например, просто подменить снимки здоровой почки, на чужой снимок с онкологией...Если пациент не захочет перепроверить обратившись к другому врачу, то дело в шляпе, а если перепроверит то можно сослаться на то что перепутали снимки.... Чтобы пациент не слинял можно ему к примеру рассказать про клинику, которая сделает все бесплатно, в рамках какого то проекта, но обратиться к ним нужно прямо сейчас - набор в шаровую группу практически окончен...
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26.08.2021 18:45 Відповісти
А где поставить галочку чтоб всех "слуг урода" на опыты сдать?
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26.08.2021 17:05 Відповісти
І маленькими буковками в угоді написано,що згода стати донором після смерті дається після смерті...
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26.08.2021 17:08 Відповісти
В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7739
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26.08.2021 17:10 Відповісти
"Страшно жить!" У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1803
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26.08.2021 17:23 Відповісти
почему я не удивляюсь, что именно зеленые маланские обезьяны решили разбирать украинцев на органы. поверьте старому еврею, ваше согласие или несогласие разобрать себя на органы в дии не будет играть никакой роли, если разумков или дубинский почувствуют себя плохо. скажу более того, вас могут специально убить, чтобы донор получил нужные органы / никогда не указывайте в дии резус, группу крови и т.д. ...
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26.08.2021 17:30 Відповісти
как в США - 25000 при жизни и после смерти - разбирайте.
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26.08.2021 17:31 Відповісти
Хочу дать согласие, но с опцией кроме 73%.
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26.08.2021 17:54 Відповісти
_Не парьтесь вы за ту всратую галочку, устанавливайте себе злоДІЮ - а галочку бандиты сами поставят.
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26.08.2021 18:02 Відповісти
Відповідаючи на запитання про тарифи на трансплантацію, Ляшко запевнив, що «це не секрет, зараз усе розповім». Отже, сказав міністр, «трансплантація печінки від живого донора - 1 579 165 грн (у 2020 році - 971 169 грн);
трансплантація печінки від померлого донора - 1 428 734 грн (у 2020 - 929 125 грн); трансплантація нирки від померлого донора - 801 071 грн (торік - 397 884 грн);

трансплантація нирки від живого донора - 788 314 грн (торік - 357 359 грн);

трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора - 2 484 470 грн (2020 - 1 360 141, 36 грн); ТКМ від родинного донора - 1 874 969,08 грн (2020 - 1 360 141,36 грн)
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26.08.2021 18:16 Відповісти
тупо будут умерщвлять нужных донноров,
мусора и вертолёты уже прикупили,
на лечение лохов возить, если роды
штука баксов, то проще в больничку
не обращаться
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26.08.2021 18:22 Відповісти
Сборище идиотов...
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26.08.2021 19:40 Відповісти
Они бандиты! А идиоты - те, кто этого до сих пор не поняли.
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26.08.2021 20:05 Відповісти
По-моему пора уже определить правовой статус этой поделки.Дело стало приобретать какой-то шахрайский характер. Установка дии стала принудительной во многих госконторах.Приобретая винду или серьезное ПО ты получаешь кучу документов правового характера с обязательствами сторон,лицезию,гарантии,соглашенме об ущербе и прочее.А дия это какойто самопал с низвестно где серверами,за который теперь еще и прикончить могут.
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26.08.2021 20:29 Відповісти
Прочитав слово "трансплантация", коментаторы на ЦН наперебой стараются доказать, что готовы затмить славу Стивена Кинга...
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26.08.2021 20:31 Відповісти
При власти зедебилья - это все равно что подписать самому себе смертный приговор.
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26.08.2021 21:46 Відповісти
Для обычно человека - вряд ли. А вот для уникумов с универсальной группой крови или просто редкой группой - вполне возможно.
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27.08.2021 10:27 Відповісти
Тепер не буде проблеми "знайти донора". Буде проблема як з зареєстрованого ще живого "донора" зробити труп і як з нього швидко вийняти потрібне.
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28.09.2022 11:30 Відповісти
Дыбилы, ***!
Донорство по умолчанию обязательно должно быть в условиях войны!
"Презумпция согласия действует во Франции, Бельгии, Финляндии, Дании, Италии, Норвегии, Швеции и др. Одним из лучших примеров применения этой системы является Испания. Эта страна, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы занимает первое место в мире по количеству посмертных доноров - 35 на 1 млн населения в 2011 году. Примечательно, что презумпция согласия в стране трактуется не жестко, на практике последнее слово остается за родственниками. Успехи испанской модели обеспечены благодаря четкой организации работы на всех уровнях. На национальном уровне всеми вопросами донорства ведает созданная при Минздраве Национальная организация трансплантологии, а при каждой больнице работают специальные врачи-координаторы. В их задачу входит своевременное выявление потенциальных доноров, работа с медперсоналом и родственниками. Более 10 лет в стране действует "программа обеспечения качества" по выявлению и устранением причин, препятствующих увеличению донорства. Координаторы тесно работают со СМИ, через которые население информируется о важности донорства.
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28.09.2022 12:08 Відповісти
 
 