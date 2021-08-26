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Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон

В аеропорту Кабула, де зараз продовжується евакуація громадян, стався вибух.

Про це у Twitter  повідомив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Зараз жертви невідомі. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - йдеться в повідомленні.

CNN повідомляє, що за словами трьох офіційних осіб США, вибух стався біля одних з вхідних воріт аеропорту і, судячи з усього, був нападом терориста-смертника. Натовпи афганців збираються біля воріт, намагаючись потрапити в аеропорт.

Також читайте: Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Интересно, как бы ты предотвратил теракт, зная только район (территория вокруг аэропорта Кабул охренительно большая). Кроме того, зону за забором аэропорта контролируют талибы. Ну ка, дайте дельный1 совет, контрразведчики херовы.
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26.08.2021 17:18
+19
///
В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
Согласно секретной информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, и приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
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26.08.2021 17:00
+9
странно все это, ведь если верить сруСМИ, когда хорошие парни талибы с которыми можно иметь дело, захватили Кабул, теракты прекратились и эти замечательные люди навели порядок.
надеюсь сливные бачки у себя в студиях найдут виновных, англов и пиндосов там всяких, но лично я подозреваю там украинский след.
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26.08.2021 17:15
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///
В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
Согласно секретной информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, и приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
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26.08.2021 17:00 Відповісти
Значить брити вже знали, але не змогли або не захтіли перешкоджати.
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26.08.2021 17:09 Відповісти
Интересно, как бы ты предотвратил теракт, зная только район (территория вокруг аэропорта Кабул охренительно большая). Кроме того, зону за забором аэропорта контролируют талибы. Ну ка, дайте дельный1 совет, контрразведчики херовы.
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26.08.2021 17:18 Відповісти
Да ладно, брити ту зону контролюють 200 років, тільки при них був хоч якийсь порядок, ні СРСР ні США і близько не підійшли по ефективності. Я наприклад, дивлюсь трохи по іншому, таліби мусульмани, звісно їх дії не додадуть симпатій до мусульман у світі....
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26.08.2021 17:34 Відповісти
все знали о будущем теракте - немцы тоже
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26.08.2021 17:40 Відповісти
Я бы злобных кабанчиков по периметру аэропорта на цепь посадил... Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9699 Если перед, во время, или после смерти кусочек шахида проконтактирует со свинкой, то вместо 72 гурий, его будут ждать 72 Гургена. Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7949
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26.08.2021 17:48 Відповісти
Антип, а тебя не смущает такая вот прям информированность спецслужб? Прям ... знаешь такую старую песенку-анекдот: "... Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет... я знаю - кто... я знаю - как... я - не гадалка... я - маньяк"?
Как-то ... подозрительно.
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26.08.2021 17:58 Відповісти
Жизнь штука сложная. Мог шофер или официант услышать обрывок разговора талибов и сообщить, а переспрашивать талибов о точном месте и времени как-то стремно.
Да и шахида могли направить с заданием взорвать самое большое скопление людей. Охрана точно знает, где самое большое, а шахид - нет, он круги вокруг аэтопорта нарезать вряд ли будет.
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26.08.2021 18:42 Відповісти
Угу. Берем обычного шофера или официанта, который случайно услышал обрывок разговора ИГИЛ (не путай с талибами, теракты свершили ИГИЛ).
И у него сверхзадача.
Найти сотрудника разведки Великобритании. В контролируемом талибами Кабуле. Учитывая творящийся там хаос с одной стороны и блокпосты талибов с другой - подобраться к нему.

Забыл сказать. Они бейджиков обычно не носят и удостоверений никому не предъявляют.
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27.08.2021 09:39 Відповісти
Не тупи. Давным-давно разведка вербует уборщиц, официантов, кассиров буфетов и т.п. которые могут невзначай что-то услышать или увидеть.
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27.08.2021 10:40 Відповісти
Не-не-не. Те, кого они завербовали - то есть сотрудничавшие с режимом афганцы - сейчас тусуют в аэропорту и бьются за места в самолетах. Они никак не могли подслушать разговор в местной ячейке ИГИЛ, которая - тем более, что большинство заведений закрыты - скорее всего проходила где-нить на конспиративной точке, где "лишних" не было. Не могли потому, что страшась последствий (а ведь об их сотрудничестве станет известно, да и наказание не уютная тюрьма как на западе, а куда как более страшные вещи) сейчас всеми правдами и неправдами стремятся свалить из страны (которую кстати и предали сотрудничеством с чужаками, но то разговор отдельный).
То есть ты частично прав - могли и остаться некоторые. Но вряд ли бы они в том хаосе сумели бы / захотели бы что-то там кому-то там передать. Своя шкура ближе.

А случайно услышавшие местные... см. выше. Да и не верю я в такое. Это в кино только.
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27.08.2021 10:53 Відповісти
Завербованный - это тайный осведомитель. Он ничем не докажет на КПП аэтопорта, что он сотрудничал со спецслужбами. Так что ему там делать нечего. Ибо без документов на руках орать солдатам "Пропустите меня, я сексот!" из толпы соотечественников вряд ли кто-то станет. А документов нет.
А обрывок разговора можно услышать в разных местах, хоть в общественном сортире. Если бы подслушивали в штаб-кватире, то точное место и время было бы известно и не погибло бы 15 американцев.
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27.08.2021 11:15 Відповісти
А ему и не надо там доказывать. Это восточное общество, где в рамках квартала друг о друге знают если не все, то многое. И то, что условный Ахмед стучал чужакам - тоже.
А потому, когда чужаки резко сваливают из Кабула, у Ахмеда... случается беспокойство. Ему становится страшно за последствия стукачества. Он понимает, что не будет ему крыши над головой, койки... а будет ему ата-та из АК в лучшем случае а в худшем - все будет куда как интереснее. Это я сейчас не талибов зверьми выставляю - это я сейчас страхи и мотивацию Ахмеда обрисовываю.
А потому Ахмед берет ноги в руки и бежит в аэропорт. И там пытается пробраться в самолет любыми способами.
Ему блин просто не до того, чтобы связываться со своим контактом в британской разведке потому что малейшее отвлечение - и тю-тю, михаил светлов, то есть самолетик улетит без него, срать ему на своих соотечественников, думает он, пущай взрывают - чем больше взорвут, тем меньше конкурентов на самолет. А потом, когда у него совесть вдруг взыгрывает (ну мало ли) у него еще и телефон садится, а зарядить его у забора на летном поле - несколько проблематично...
В общем забудь про сексота Ахмеда, у него есть куда как более важные для его личной безопасности дела.

Допустим, случайный человек, не сексот - подслушивает подобный разговор. Это допуская, что ИГИЛ, которые кстати с талибами в контрах, если верить СМИ - будут настолько тупы что прям в общественном сортире будут при свидетелях подобные вещи обсуждать. Ну ладно. Чудом подслушал. Как ему найти сотрудника британской разведки? И главное - не будет ли ему (допустим, его зовут Абдула) страшно такового сотрудника искать? Ведь он знает, что талибы сразу же узнают от соседей - что "Абдула тут британского разведчика искал"... оно ему надо? Не-а. Сидеть он будет тише воды и ниже травы и не рыпаться. Это безотносительно того, что даже если такую беседу подслушал чудом не успевший на самолет прям британец... то ему еще надо связаться с Лондоном, дозвониться в управление разведки... ну или попасть на аэропорт, что тоже непросто...

В общем... в кино, конечно, оно так бывает. А вот в реальной жизни оно вряд ли.
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27.08.2021 11:51 Відповісти
И еще. Вот столько времени там в аэропорту движ... а терракт вот прям сегодня, прям под объявление... в общем песенку ты видел.
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26.08.2021 17:59 Відповісти
Там шахід був. Коли виявили, тоді і підірвав себе.
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26.08.2021 17:24 Відповісти
Кацапы резвятся
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26.08.2021 17:08 Відповісти
Не факт, не факт, вони звісно тупенькі, але це для них зайве.
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26.08.2021 17:11 Відповісти
а что для них эти люди значат, если они свои дома взрывают?
рязанский сахарок так сказать.
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26.08.2021 17:24 Відповісти
Підриви будинків мали мету, застрахати населення, в талібів такої мети нема, їх і так підтримує більшість.
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26.08.2021 17:36 Відповісти
вообще-то там не только иностранцы бегут, но и местные, подальше от талибанского рая.
это не запугивание?
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26.08.2021 17:45 Відповісти
большей части населения бежать некуда и не за что, у них нет вариантов
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26.08.2021 18:09 Відповісти
В раю з гуріямі? Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9729
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26.08.2021 17:18 Відповісти
угу, гурии девственницы.
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26.08.2021 17:22 Відповісти
странно все это, ведь если верить сруСМИ, когда хорошие парни талибы с которыми можно иметь дело, захватили Кабул, теракты прекратились и эти замечательные люди навели порядок.
надеюсь сливные бачки у себя в студиях найдут виновных, англов и пиндосов там всяких, но лично я подозреваю там украинский след.
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26.08.2021 17:15 Відповісти
У москві скажуть, що це не таліби. І, взагалі, це була провокація США проти відновлення мирного життя в країні, що 20 років страждала під сапогом НАТО.
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26.08.2021 17:29 Відповісти
да кто бы сомневался, но это точно не Обамка, тот больше по подъездам.
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26.08.2021 17:41 Відповісти
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Предателя решеньем неуместным!
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26.08.2021 17:16 Відповісти
надо G7- ке быстрее талибов признавать, а то еще шо-нибудь взорвут...
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26.08.2021 17:51 Відповісти
И распахнутся ворота
Волшебным звоном ручейка.
Прекрасных гурий яркий лик
Ты повстречаешь там, шахид (с)
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26.08.2021 17:59 Відповісти
тоже удивляют эти сообщения, в аэропорту Кабула до**я людей. Рвать когти нужно было сразу, как только страну покинул презик Ашраф Гани. У нас вот вся быкота отлетала синхронно с Януковичем, поэтому на следующий день после отлёта Януковича дупутаты рыгианалы голосовали об осуждении антинародного режима Януковича
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26.08.2021 18:02 Відповісти
///
В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли несколько граждан США и Афганистана. В Пентагоне не уточнили число жертв теракта.
Об этом сообща со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Аббатства ,в аэропорту Кабула был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения", - сообщил Кирби.
Он также подтвердил, что еще один взрыв прогремел возле отеля Baron недалеко от Аббатства.
"Будем продолжать обновлять информацию", - пообещал представитель Пентагона.
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26.08.2021 18:19 Відповісти
Ну от і повід для коврових бомбардувань та ракетних ударів по пуштунському півдню . Випробовування нових зразків зброї , ліквідація старих . Такий собі постійно діючий полігон .
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26.08.2021 21:20 Відповісти
Талибы просили передать Пентагону спасибо за оставленное оружие , тонны боеприпасов и военную технику в числе которой самолеты разведчики , дроны-шпионы и приборы ночного видения.
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26.08.2021 21:25 Відповісти
 
 