Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова. ВIДЕО
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В інтернеті опубліковано відео з камер спостереження, які зафіксували останні дві години життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Відео опублікував у YouTube блогер Олег Єрмолінський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тривалість ролика - 2 години. Цензор.НЕТ публікує останню його частину.
За будинком мера Кривого Рогу спостерігали 4 камери. Одна знімала двір, друга - ґанок, третя - будинок ізсередини, четверта - торцеву частину будівлі.
На цих кадрах видно, як Павлов ходить по будинку і курить, час від часу сідаючи на ґанок. Іноді він підходить до столу, щоб налити собі води.
Зйомка закінчується тим, що Павлов сідає на ґанок і більше не піднімається.
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця.
Будь ласка, зачекайте...
- на видео павлов в СВЕТЛОЙ футболке.. очень светлой (странная камера - такие помехи - откуда?)
- на фото застреленный лежит уже в ТЕМНОЙ (синей) футболке.. когда успел переодеться?
- а самое главное - почему слуги урода пересрались с жопоблоком после смерти павлова... кто-то нарушил договоренность))
сильно похудело пузо,
раз его большая морда
поместилась на биг-борды.
"- У вас в городе политические убийства были?
- Нет.
- Будут..."
То медалю йому тре'! Розміром з тарілку! Із закруткою на спині! Посмертно!