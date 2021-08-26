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Війська РФ з початку доби на Донбасі не проявляли вогневої активності, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ з початку доби на Донбасі не проявляли вогневої активності, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

З початку доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більш як 6 гектарів території і передали на знищення 134 вибухонебезпечні предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Анастасія Потіха
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Войска РФ с начала суток на Донбассе не проявляли огневой активности, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2772
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26.08.2021 17:27 Відповісти
Другими словами там все хорошо они не стреляют или ведут не прицельние обстрели) как генералов получили сразу слух пропал)
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26.08.2021 18:06 Відповісти
If one terrorist group ismt killing, the other is:
https://www.latimes.com/politics/story/2021-08-26/us-troops-killed-afghanistan-airport-bombing
a very sad day
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27.08.2021 00:26 Відповісти
 
 