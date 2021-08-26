УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15749 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
3 871 25
перемовини (2483) Росія (47144) Тристороння контактна група (826) Гармаш (136)

Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш

Росія відмовилася називати себе стороною конфлікту на Донбасі і самоусунулася від переговорів у ТКГ.

Про це заявив представник української сторони на переговорах Сергій Гармаш під час ефіру на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", - сказав Гармаш.

Він заявив, що про компроміси можна буде говорити, коли Росія визнає свою причетність до війни на сході.

"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але на сьогоднішній день, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, залучаючи засуджену за тероризм Пирогову, - українська делегація

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Их эта ситуация устраивает, запугивают пропагандой своё стадо баранов тем, что кругом одни враги и плевать им на санкции.
показати весь коментар
26.08.2021 17:36
+7
Россия никогда не признавала себя стороной конфликта, в том числе при подписании Минска. Если это признание является обязательным условием для выполнения соглашений, то следует взыскать с виновных затраты на ведение бессмысленных переговоров в течение 7 лет.
показати весь коментар
26.08.2021 17:39
+4
Цікаво - а хто ж тоді в тристоронній контактній групі є сторонами конфлікту? Невже Україна і ОБСЕ, а Московія - спостерігач?
показати весь коментар
26.08.2021 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Их эта ситуация устраивает, запугивают пропагандой своё стадо баранов тем, что кругом одни враги и плевать им на санкции.
показати весь коментар
26.08.2021 17:36 Відповісти
кто с дегенератами разговаривает! пройдите курсы в Трускавце.
показати весь коментар
26.08.2021 17:37 Відповісти
Россия никогда не признавала себя стороной конфликта, в том числе при подписании Минска. Если это признание является обязательным условием для выполнения соглашений, то следует взыскать с виновных затраты на ведение бессмысленных переговоров в течение 7 лет.
показати весь коментар
26.08.2021 17:39 Відповісти
Надо бы посадить на скамью подсудимых тех, кто согласился на такой формат, в котором РФ не сторона конфликта.
Эти переговоры (в таком формате) были не бессмысленными - они были предательскими.
показати весь коментар
26.08.2021 19:28 Відповісти
Цікаво - а хто ж тоді в тристоронній контактній групі є сторонами конфлікту? Невже Україна і ОБСЕ, а Московія - спостерігач?
показати весь коментар
26.08.2021 17:48 Відповісти
Решение суда по Боингу - - ..
. .
.
Юридичесски докажет..
.
А уж после это го -- Минсские , штангенцыркульные и прочии " формулы" можна при желании игнорировать.
.
показати весь коментар
26.08.2021 17:48 Відповісти
Минский формат отжил свое после образования Нормандского формата. Нафига зелевласть так упорото в него цепляется да еще и создаёт бессмысленную Крымскую платформу? Чтобы разговаривать, создавая видимость действий, не более.
показати весь коментар
26.08.2021 17:52 Відповісти
не трусите е**ом. просто захватите в плен как можно больше русских - их можно будет поменять
показати весь коментар
26.08.2021 18:07 Відповісти
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса." (С)Г. Меир
показати весь коментар
26.08.2021 18:14 Відповісти
Рюсские бараны находили общий язык только с Адольфом Гитлером...а Молотов-Риббентроп то просто было быдло,для заключение Братского суюза.... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7386 Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7386
показати весь коментар
26.08.2021 18:15 Відповісти
Фишка тут совсем Другая....
выбрав Зеленского 73 % голосов...,вы обосроали своих будущих детей внуков и правнуков...будете барахтаться в советском ДЕРЬМЕ еще 74 года... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7655 Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7655
показати весь коментар
26.08.2021 18:18 Відповісти
Самоусуньтеся з Криму та Донбасу. Або рано чи пізно вас усунуть
показати весь коментар
26.08.2021 18:27 Відповісти
Мавзолейное быдло даже не поняло что такое Крымская платформа...,а на деле это был Учредительный съезд блока НАТО в Киеве...,внимательно изучил речь британского премьера Бориса Джонсона....,РАБссиянцы...вам лучше молчать и больше не высовыватся выше подлодки Курск....вам будет больно,но Тушонки Рузвельта вы больше не получите...если коротко....2014 год давно окончился....
показати весь коментар
26.08.2021 18:33 Відповісти
Может "перемирие" пора усовершенствовать, а как иначе ? Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5533
показати весь коментар
26.08.2021 18:36 Відповісти
Вчера украинский снайпер снял с одного выстрела подполковника РАБссиянской армии ну типа ИХТАМНЕТа,родом из Владикавказа....чем знаметит был это дохляк?а тем что обучал снайперов РАБссии уму разуму... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1666земля стекловатой ублюдку... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6944более подробно о ликвидации это барана смотрите на моем сайте Украина 365...
показати весь коментар
26.08.2021 18:43 Відповісти
Про які компроміси пече сей отрок? Про зелену мантру"здє-то пасєрєдінє"?
показати весь коментар
26.08.2021 18:49 Відповісти
Донецкие журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский делают правильную работу уже 7 лет...,вам до них что до Олигархата Кучмы.... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2988 Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2988
показати весь коментар
26.08.2021 18:53 Відповісти
В Нижегородской области РФ объявили ЧС: лесной пожар подошел вплотную к ядерному центру.

Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7043

Фронт огня подошел вплотную к закрытому городу Саров в Нижегородской области РФ. Сотрудники контрольно-пропускного пункта пытаются бороться с огнем. В сети появились видео происходящего. На кадрах пограничники лопатами пытаются сбить пламя, наступающее на КПП.
Общая площадь пожала составляет почти 6000 гектаров. Из-за порывистого ветра огонь подошел вплотную к закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.
показати весь коментар
26.08.2021 19:11 Відповісти
"проста Зелиньский хочит вайны" Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8654
показати весь коментар
26.08.2021 19:15 Відповісти
Франція і Німеччина з одного боку а Московія з іншого. А Україна там як між молотом і ковадлом, бо Франція і Німеччина на стороні Московії.
показати весь коментар
26.08.2021 19:54 Відповісти
Пане Сухов,якщо кацапи,німці і французи разом,це молот,то хто чи що наковальня?Невже ви признали кацапське утворення ДНР і ЛНР ?Тоді стає зрозумілим ваш вислів...
показати весь коментар
27.08.2021 10:15 Відповісти
Как по маслу шло, да. А тут рррррраз, и застопорилось. Вот же ж. Не признают, подлецы. 7 лет их уговариваем, а они никак.
Зарплату вернёте?
показати весь коментар
26.08.2021 21:25 Відповісти
Так ото і нэфіг взагалі було й розпочинати оту байду у Мінську, допоки московія не визнала себе винною у отому шарварку,що робиться у Донбасі. Спостерігачі хренові,блін.
показати весь коментар
26.08.2021 21:37 Відповісти
Раша в образе, не получилось навязать свою фигню, свалили и "процесс стопорится". Можно подумать, что с рашей вопрос решался семимильными шагами, а не мусолился с пустого в порожнее...
показати весь коментар
26.08.2021 22:32 Відповісти
Здесь чисто дипломатические трения.Кацапы всеми силами стараются втюхать Украине ДНР и ЛНР,как сторону конфликта.Украина занимает самую правильную позицию,что кацапы ведут войну с Украиной и являются стороной конфликта."Но войну войной никто не называл..."
показати весь коментар
27.08.2021 10:20 Відповісти
 
 