Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш
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Росія відмовилася називати себе стороною конфлікту на Донбасі і самоусунулася від переговорів у ТКГ.
Про це заявив представник української сторони на переговорах Сергій Гармаш під час ефіру на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", - сказав Гармаш.
Він заявив, що про компроміси можна буде говорити, коли Росія визнає свою причетність до війни на сході.
"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але на сьогоднішній день, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Эти переговоры (в таком формате) были не бессмысленными - они были предательскими.
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Юридичесски докажет..
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А уж после это го -- Минсские , штангенцыркульные и прочии " формулы" можна при желании игнорировать.
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выбрав Зеленского 73 % голосов...,вы обосроали своих будущих детей внуков и правнуков...будете барахтаться в советском ДЕРЬМЕ еще 74 года...
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