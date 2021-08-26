Інформації про постраждалих громадян України після вибуху в Кабулі немає, - МЗС

Інформація про наявність постраждалих громадян України в результаті вибуху в Кабулі поки що не надходила.

Про це в Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію в зв'язку з вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців поки не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

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