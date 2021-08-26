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Держекоінспекція (125) Житомир (399) Житомирщина (1039) екологія (925) ріка (103) Мальований (22)

"Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підприємство завдало шкоди на майже 23 млн грн. Держекоінспекція передала матеріали в правоохоронні органи.

Про це пише у фейсбуці глава інспекції Андрій Мальований, повідомляє Цензор.НЕТ.

Води скидали в річку Тетерів. Через це в річці були перевищені норми вмісту аміаку, нітриту, нітрату, заліза і фосфату. А розчиненого кисню було, навпаки, занадто мало.

"Встановлено, що в цілому підприємство скинуло в Тетерів 120 тис.м3 неочищених стічних вод. В результаті не тільки забруднили річкову воду, але викликали масову загибель риби - понад 27 тис. одиниць", - написав Мальований.

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Держекоінспекція склала на директора "Житомирводоканалу" адмінпротокол за порушення правил охорони водних ресурсів, нарахувала майже 23 млн грн збитків і передала матеріали в правоохоронні органи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Мразь просто, наплевать на окружающих, на природу, лишь бы никера не напрягаться, не заморачиваться с очистными. Таких ублюдков надо лишать гражданства и в ордло, там пусть хозяйничает.
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26.08.2021 17:57
+10
Вот за каждую рыбку штраф, как за бракоеьерство . Где рыбнадзор?
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26.08.2021 17:59
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Мразь просто, наплевать на окружающих, на природу, лишь бы никера не напрягаться, не заморачиваться с очистными. Таких ублюдков надо лишать гражданства и в ордло, там пусть хозяйничает.
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26.08.2021 17:57 Відповісти
мы должны понимать, что нам повезло. если бы в реку пернул Главзебил, убытки были бы в стократ большими, ибо является рекордсменов Главзебил по пердежу, 3,14здежу и окозамилюванню.

Мне непонятна сущность такого президента, но я уважаю волеизъявление 73% - при том, что их стало легче брить. Вместе с зеленским побреем лохов, разом переможемо!
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26.08.2021 18:29 Відповісти
Вот за каждую рыбку штраф, как за бракоеьерство . Где рыбнадзор?
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26.08.2021 17:59 Відповісти
Видел видом блогеров, там ужас канализация сливается не водостоки дождевие
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26.08.2021 18:03 Відповісти
В Сумах писали весна лето постоянно весь Псёл в гавне плывет и не уверен что что то изменилось.
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26.08.2021 20:54 Відповісти
Очистные не работают.
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26.08.2021 18:03 Відповісти
Новые строят.
Сливали без очистки с неделю. Причину не знаю, но руководителя наказали.
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26.08.2021 19:30 Відповісти
120 тыс. м3

100 x 100 x 12
Приличное озеро глубиной 12 м
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26.08.2021 18:14 Відповісти
Ну что делали предки с отравителями воды?
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26.08.2021 18:25 Відповісти
.думаю завтра уже заплатят 23 ляма... "Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований - Цензор.НЕТ 7410
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Аквамен,*****,ты где?)))...
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Это у нас так на деле любят Украину. Травят везде все живое.
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26.08.2021 19:36 Відповісти
Що за риба? Якась плітка !
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26.08.2021 19:37 Відповісти
Житомірводоканал тепер повинен окрім як за свої грощі очистити річку, ще й зарибити ії "Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований - Цензор.НЕТ 7109
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26.08.2021 21:16 Відповісти
Це все через відсутність поліції в Україні.
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26.08.2021 22:14 Відповісти
не не, то всё 73% винуваты
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26.08.2021 22:30 Відповісти
мамочка-природа, самое лучшее что я могу сделать для тебя - не делать новых детей и помочь другим не делать детей. Один американец угробляет природы в размере пяти африканцев. Когда уже глобализация остановит смерть мамы-природы? Все знают, что природу губить плохо, но ускользают от наказания.
ПыСы пусть теперь реку обратно ********* и очищают.
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27.08.2021 12:58 Відповісти
 
 