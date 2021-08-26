"Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований
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Підприємство завдало шкоди на майже 23 млн грн. Держекоінспекція передала матеріали в правоохоронні органи.
Про це пише у фейсбуці глава інспекції Андрій Мальований, повідомляє Цензор.НЕТ.
Води скидали в річку Тетерів. Через це в річці були перевищені норми вмісту аміаку, нітриту, нітрату, заліза і фосфату. А розчиненого кисню було, навпаки, занадто мало.
"Встановлено, що в цілому підприємство скинуло в Тетерів 120 тис.м3 неочищених стічних вод. В результаті не тільки забруднили річкову воду, але викликали масову загибель риби - понад 27 тис. одиниць", - написав Мальований.
Держекоінспекція склала на директора "Житомирводоканалу" адмінпротокол за порушення правил охорони водних ресурсів, нарахувала майже 23 млн грн збитків і передала матеріали в правоохоронні органи.
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Мне непонятна сущность такого президента, но я уважаю волеизъявление 73% - при том, что их стало легче брить. Вместе с зеленским побреем лохов, разом переможемо!
Сливали без очистки с неделю. Причину не знаю, но руководителя наказали.
100 x 100 x 12
Приличное озеро глубиной 12 м
ПыСы пусть теперь реку обратно ********* и очищают.