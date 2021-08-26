"Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований

Підприємство завдало шкоди на майже 23 млн грн. Держекоінспекція передала матеріали в правоохоронні органи.

Про це пише у фейсбуці глава інспекції Андрій Мальований, повідомляє Цензор.НЕТ.

Води скидали в річку Тетерів. Через це в річці були перевищені норми вмісту аміаку, нітриту, нітрату, заліза і фосфату. А розчиненого кисню було, навпаки, занадто мало.

"Встановлено, що в цілому підприємство скинуло в Тетерів 120 тис.м3 неочищених стічних вод. В результаті не тільки забруднили річкову воду, але викликали масову загибель риби - понад 27 тис. одиниць", - написав Мальований.

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Держекоінспекція склала на директора "Житомирводоканалу" адмінпротокол за порушення правил охорони водних ресурсів, нарахувала майже 23 млн грн збитків і передала матеріали в правоохоронні органи.