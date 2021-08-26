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Афганістан (450) аеропорт (684) вибух (3744)

Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі

У лікарні доставлено понад 30 поранених. Дані про кількість жертв різняться. За попередньою інформацією, вибухи влаштували терористи-смертники.

Інформацію про другий вибух підтвердив Пентагон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт "Ебі" стався в результаті комплексної атаки, яка призвела до постраждалих серед американців і серед цивільних осіб", - написав у Твіттері представник відомства Джон Кірбі.

"Ми також можемо підтвердити, як мінімум, ще один вибух біля готелю "Берон", недалеко від воріт Abbey", - додав він.

У кабульський медцентр надійшло понад 30 поранених з аеропорту.

Також читайте: Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон

"На цей момент у наш хірургічний центр у Кабулі прибуло понад 30 пацієнтів з аеропорту, 6 осіб вже померли після прибуття", - йдеться в повідомленні медцентру.

Рух "Талібан" повідомляє, що загиблих - 11, і серед них є діти.

За даними Sky News, загиблих - як мінімум 13.

Раніше офіційні представники ряду західних країн в Кабулі, в тому числі США і Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак в міжнародному аеропорту афганської столиці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
У этих обезьян, как и у их братух-русских, задача - просто убивать ради убийства.
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26.08.2021 18:34
+27
Террористический акт в Кабуле на руку Талибан: российские пропагандисты помогут!

Для понимания ситуации.

ИГИЛ в Афганистане не особо жалуют. Причём, сами же талибы.
По сути, конфликт с талибами и прессинг со стороны международной коалиции привели к тому, что в Афганистане с ИГИЛ было, не настолько катастрофично, как в Ираке или Сирии.
Кроме того, сейчас талибы всячески стараются себя позиционировать как легитимную власть в Афганистане, с которой международное сообщество должно вести диалог как с равными. А для этого им нужно как можно дольше строить из себя цивилизованных. То есть, хотя бы пару месяцев не забивать женщин камнями, потому, что они умеют читать и не сжигать университеты. И этот взрыв, им, на первый взгляд, ну вообще не на руку… Или?

Ответственность за взрыв у ворот аэропорта в Кабуле на себя взяло ИГИЛ, то есть, террористическая организация, которая у всех на слуху, даже не смотря на то, что она практически полностью нивелирована. И под таким контекстом в информационное пространство в ближайшее время могут начать массово ретранслировать нарратив о том, что международное сообщество должно объединиться с Талибан в борьбе против ИГИЛ.
Но, кто осмелится на такое вещание? Конечно же, российские рупоры кремлевской пропаганды.
Ведь не зря вчера в Кабул прибыло трио российских пропагандистов известных своим информационным участием в кровавых провокациях от Донбасса до Нагорного Карабаха: Александр Коц, Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.
Вчера приехали, а сегодня уже взорвалось. Не неделю назад и не две недели назад, или 15 августа, когда творился наибольший хаос в столице Афганистана и, реализовать теракт было намного проще, да ещё с куда большими жертвами. Нет - именно сегодня, по приезду российского пропагандистского десанта, курируемого МО РФ и непосредственно находящихся в ведении ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).
Уверен, что в ближайшее время мы именно от них услышим истошные рассказы про ИГИЛ в Афганистане и недвусмысленные намёки на то, что только Талибан сможет справиться с новой террористической угрозой. Ну, а весь цивилизованный мир должен помочь талибам, фактически их признав.
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26.08.2021 18:42
+20
Раньше говорили: «Если ласточки низко летают - это к дождю…».
Теперь говорят: «Если поблизости появилась съемочная группа «Life news» - жди теракта…».
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26.08.2021 18:50
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Ну вот зачем???
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26.08.2021 18:31 Відповісти
У этих обезьян, как и у их братух-русских, задача - просто убивать ради убийства.
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 4797
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26.08.2021 18:45 Відповісти
🤕
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26.08.2021 19:14 Відповісти
ISIS взяли відповідальність за теракти. Серез загиблих також і таліби (воюють з ISIS).
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26.08.2021 18:49 Відповісти
См ниже пост 26.08.2021 18:42
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26.08.2021 18:50 Відповісти
Дякую, цікава інформація. Проте теракт був би і без ISIS (завелике скупчення в одному місці ненависних кяфірів)
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26.08.2021 18:53 Відповісти
No more ice cream .
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Как это зачем? Талибам совсем не поприколу, что сваливают те, кому они собирались резать бошки. Теперь очередь будет меньше, часть разбежится по домам, там их в своё время и примут тёпленькими.
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26.08.2021 18:38 Відповісти
тільки вчора в Кабул прибули кацапські ГРУ-шні пропагандисти, а вже сьогодні вибухи - мабуть совпадєніє Ну прям як на Донбасі. А талібам навпаки зараз треба хоть трохи цивілізованими себе показати, щоб їх у світі признали законною владою
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26.08.2021 19:48 Відповісти







Andrei Piontkovsky@apiontkovsky





Пригожинский террорист-социолог Шугалей прибыл вчера в кабульский аэропорт.
Там же уже с камерой Поддубный.
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26.08.2021 21:57 Відповісти
А отпраздновать победу над американцами ? показать кто в доме хозяин , тем более что преступно организованный вывод дает такую возможность .
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26.08.2021 19:05 Відповісти
мирно это и не должно было закончится...
сильно много в одном месте людей, хаос и беспорядок...
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26.08.2021 18:32 Відповісти
Похоже, таки начались неконтролируемые процессы.
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26.08.2021 18:33 Відповісти
Кабы петарды не посыпались отовсюду...
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26.08.2021 19:13 Відповісти
в кабул пару дней назад приехали мацковские пропагандисты..поэтому и взрыв..оне найдут игиловцев из Украины..
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Александр Коц Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 5300 - из Кабула: Талибан пообещали не экспортировать революцию в другие страны и бороться с наркотиками
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26.08.2021 18:36 Відповісти
Кажуть вже знайшли візитку Яроша.
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26.08.2021 18:36 Відповісти
есть примета из лугандона..если появляется коц со товарищами-жди беды..
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26.08.2021 18:38 Відповісти
Раньше говорили: «Если ласточки низко летают - это к дождю…».
Теперь говорят: «Если поблизости появилась съемочная группа «Life news» - жди теракта…».
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26.08.2021 18:50 Відповісти
рязанский сахарок ? Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 1891
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26.08.2021 18:39 Відповісти
тульский самовар...
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26.08.2021 18:57 Відповісти


ATATÜRK

@34OSMANLI34

Не только Пригожинские, но и Кадыровские.
Магомадов Юнус, действующий агент спецслужб...

Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 2383
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26.08.2021 21:59 Відповісти
Английская разведка была права, предупреждая о предстоящих терактах
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26.08.2021 18:37 Відповісти
"в Багдаде все спокойно !"
а талибы - классные пацаны
сообщение посольства РФ о ситуации в Кабуле
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26.08.2021 18:37 Відповісти
коресспондент CNN сообщал - талибы кричат смерть Америке , но выглядят вполне мирно .
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26.08.2021 19:07 Відповісти
😁
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26.08.2021 19:16 Відповісти
Талибы такие же ,,классные убийцы ", как и рашофашисты !
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26.08.2021 19:07 Відповісти
Італійський літак з 98 пасажирами потрапив під обстріл в аеропорту Кабула.
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26.08.2021 18:38 Відповісти
з крупнокаліберного кулемета

це не калаш!
1 кулемет треба мати
2 зайняти позицію на очах талібів

схоже на попереджувальні акції шайтанів для завершення евакуації
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26.08.2021 18:43 Відповісти
ЗМІ з цього приводу писали, що пілотувала "італійська військовослужбовиця військово-повітряних сил. Вона проявила холоднокровність і виконала небезпечний маневр, відхилившись від зазначеної траєкторії через обстріли з кулеметів."
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26.08.2021 20:19 Відповісти
Террористический акт в Кабуле на руку Талибан: российские пропагандисты помогут!

Для понимания ситуации.

ИГИЛ в Афганистане не особо жалуют. Причём, сами же талибы.
По сути, конфликт с талибами и прессинг со стороны международной коалиции привели к тому, что в Афганистане с ИГИЛ было, не настолько катастрофично, как в Ираке или Сирии.
Кроме того, сейчас талибы всячески стараются себя позиционировать как легитимную власть в Афганистане, с которой международное сообщество должно вести диалог как с равными. А для этого им нужно как можно дольше строить из себя цивилизованных. То есть, хотя бы пару месяцев не забивать женщин камнями, потому, что они умеют читать и не сжигать университеты. И этот взрыв, им, на первый взгляд, ну вообще не на руку… Или?

Ответственность за взрыв у ворот аэропорта в Кабуле на себя взяло ИГИЛ, то есть, террористическая организация, которая у всех на слуху, даже не смотря на то, что она практически полностью нивелирована. И под таким контекстом в информационное пространство в ближайшее время могут начать массово ретранслировать нарратив о том, что международное сообщество должно объединиться с Талибан в борьбе против ИГИЛ.
Но, кто осмелится на такое вещание? Конечно же, российские рупоры кремлевской пропаганды.
Ведь не зря вчера в Кабул прибыло трио российских пропагандистов известных своим информационным участием в кровавых провокациях от Донбасса до Нагорного Карабаха: Александр Коц, Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.
Вчера приехали, а сегодня уже взорвалось. Не неделю назад и не две недели назад, или 15 августа, когда творился наибольший хаос в столице Афганистана и, реализовать теракт было намного проще, да ещё с куда большими жертвами. Нет - именно сегодня, по приезду российского пропагандистского десанта, курируемого МО РФ и непосредственно находящихся в ведении ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).
Уверен, что в ближайшее время мы именно от них услышим истошные рассказы про ИГИЛ в Афганистане и недвусмысленные намёки на то, что только Талибан сможет справиться с новой террористической угрозой. Ну, а весь цивилизованный мир должен помочь талибам, фактически их признав.
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26.08.2021 18:42 Відповісти
Это похоже на то, как цапы устраивали теракты в ЕС , а потом Путин предлагал совместно бороться с террористами… а когда те отказались от его помощи, теракты продолжились..
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26.08.2021 19:48 Відповісти
Завершено планування стратегічного командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля-2021»
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=PPUXmfRbqOc
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26.08.2021 18:47 Відповісти
"Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул"
https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
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26.08.2021 18:47 Відповісти
вполне похоже на правду..
при Советах пожил-поработал в Омске после учёбы в Украине, перед армией, кстати с такими же выпускниками, студентами-бурятами только из Улан-Удэ кажется (тогда нормальными пацанами)..
южному человеку, мусульманину, с некацапским менталитетом наверно действительно сложно прижиться в чужеродной среде, как по быдлонаселению так и по климату..
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26.08.2021 19:10 Відповісти
" Бідон" знищив Омськ. Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 5680
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26.08.2021 19:11 Відповісти
Головне, щоб у нас їм не дуже сподобалось.
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26.08.2021 20:16 Відповісти
Бидон говорил что если при эвакуации пострадают амереканцы, то будет симетричный ответ.
Я так понимаю после этого USA опять начнет военную компанию?
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26.08.2021 18:49 Відповісти
_Президед байден - ручная болонка путлера: гавкать может сколько угодно, но команды выполняет только его.
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26.08.2021 18:54 Відповісти
не...я думаю кремлядям не удастся втянуть сша обратно в афган...
а вот самим предется встрять Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 4143.с чем валянков и праздравляю
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26.08.2021 19:02 Відповісти
Та прийдуть США назад, досягнуть своєї мети і повернуться.
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26.08.2021 19:09 Відповісти
нащо їм вертатись,коли вони ще не пішли? Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 4023
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26.08.2021 19:31 Відповісти
Можуть під прикриттям терактів хоча б знищити техніку, що дісталась талібам.
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26.08.2021 19:08 Відповісти
Тероризди є тероризди..
Як рашка.
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26.08.2021 18:51 Відповісти
народы-побратимы...
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26.08.2021 18:59 Відповісти








Проф. Преображенский

@prof_preobr

·1 год

Телеканал Russia Today ведёт прямую трансляцию из Кабула, где пару часов назад прогремел взрыв. Прямых трансляций из Казани, где расстреляли детей в школе, и из Магнитогорска, где взорвался дом, на телеканале Russia Today не было.
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Значит кацапы и взорвали
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26.08.2021 19:05 Відповісти
вот кого надо в оон... они там быстро порядок наведут.....
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26.08.2021 19:05 Відповісти
Имидж Байдена уничтожен навсегда. Жалько, что и престиж всей Америке из-за этого социалиста пострадал.
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26.08.2021 19:07 Відповісти
Буцімто за ксенофоба і путінського фаната трампа у США був кращий імідж, не смішіть. Втрата іміджу почалась ще за часів обами, і всі його наступники до цього доклались.
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26.08.2021 19:11 Відповісти
Ксенофоб Трамп ? это что за бред ? Лучший президент за последние 50 лет и это факт .
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26.08.2021 21:36 Відповісти
Ха ха, смешно. Рейган лучший за последние 50 лет. Даже Буш младший лучше трампа. трамп єто популист, о котором к следующим вьіборам уже все забьіли бьі, если бьі у республиканцев не бьіло таких проблем с кадрами.
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26.08.2021 23:31 Відповісти
смеятся будешь в цирке . по всем показателям в экономике внутренней и внешей политике Трамп оказался лучшим президентом за последние 50 лет . Но тебе медиа рассказывали дюгую историю и ты верил потому как зомби не приучены думать и анализировать факты .

.
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26.08.2021 23:34 Відповісти
Если бьі у тебя бьіли мозги, тьі бьі понимал, что економика реагирует с задержкой до нескольких лет на те или иньіе решения правительства. В цирк не хожу. Мне медиа показьівали истерию трампа про "фальсификацию" вьіборов, движение BLM и штурм Капитолия, но если верить тебе, то єто все бьіло снято в Голливуде и никакого раскола в американском обществе нет.
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26.08.2021 23:46 Відповісти
ты пытаешься с умным видом втюхать какие-то залежалые фразы об экономике которая работает с задержкой . Я достаточно пережил президентов что бы знать почему при Трампе мне лучше жилось экономически . Только благодаря его налоговой реформе я на $100 каждый месяц получал больший пейчек . Я уже не буду говорить что рекрутеры парили мне мозги каждый месяц приглашая на новую работу . остальную кашу про блм и капитолий оставь для обсуждения на кухне с твоими друзьями . Ты некомпетентный пустой болтун .
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27.08.2021 00:55 Відповісти
Вау, тьі еще глупее чем я думал. Утверждаешь что трамп бьіл лучшим президентом за последние 50 лет!!! на основании того факта, что стал получать при нем на 100 долларов больше и что спрос на дальнобойщиков вьірос, из-за чего тебе рекрутерьі названивали, ха ха, вот єто уровень избирателей трампа, холодильник вместо головьі, в Украине такие как тьі обьічно за партию регионов голосовали, а в 2019-м за зеленского. У меня за последние 4 года зарплата на 50% вьіросла, но мне бьі никогда не пришло в голову заявить, что меркель лучший канцлер Германии за последние 50 лет.
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27.08.2021 01:17 Відповісти
Не вижу смысла писать тебе подробно про налоговую реформу , реформу в области добычи нефти и газа и прочие ништяки для малого среднего и крупного бизнеса . Нет смысла рассказывать про удачные экономические договоры подписанные Трампом с Японией , Южной Кореей , Мексикой , Канадой , Китаем . Не вижу смысла потому как все это было широко освещено в период когда Трамп был президентом и только полный идиот , зомби или допотопный совок с ограниченным мышлением имеющий доступ к информации будет утверждать обратное . Лень мне с тобой общаться . Просто просьба отвали и избавь меня от твоей примитивщины .
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27.08.2021 18:57 Відповісти
Для "лень мне с тобой общаться" тьі много текста написал.
Ну подписал трамп торговьіе договора с другими странами, вау, ну достижение, никто из президентов до трампа не подписьівал торговьіх договоров. И добьіча сланцевой нефти конечно же при трампе началась, а то что США уже лет 10 назад как превратились из импортера нефти в чистого єкспортера нефти, то тоже заслуга трампа, ну просто он еще не бьіл президентом и силой мьісли увеличил добьічу нефти. Про торговую войну с Евросоюзом тьі написать забьіл, тоже достижение трампа?
Примитивщиной несет как раз от тебя, узколобого, которьій измеряет успехи президента исключительно своим карманом, не понимая что трамп расколол не только американское общество, но и отношения с союзниками, т.к. роль США в мире немного больше, чем повьісить на 100 долл. зарплату дальнобойщикам.
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27.08.2021 21:48 Відповісти
Нет смысла с тобой общаться на подобные темы . Если человек лишен здравого смысла и не способен мыслить логически то любые аргументы как горохом об стену . Я не дальнобойщик , но скажу тебе по простому ******** совкодрочер , наслаждайся политкой меркель, обамы , байдена , бушей и прочих глобалистских марионеток . ваш звездный час настал . из совка вас вытащили , но вы умудрились влезть в еще худший вариант . как в пословице свинья везде грязь найдет .

..
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27.08.2021 21:56 Відповісти
Ну тебе виднее, где свинья что найдет, а "аргументьі" у тебя такие же тупьіе как и тьі сам, трамподрочер.
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28.08.2021 00:29 Відповісти
какого ответа еще можно было ожидать от меркелевской тухлой прокладки , которая не в состоянии ни работать головой , ни понимать прочитанного ?
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30.08.2021 20:13 Відповісти
Трамповский жополиз работает головой только когда вьілизьівает ж...пу своему кумиру.
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30.08.2021 23:27 Відповісти
Он мне не кумир . Он менеджер успешно справлявшийся со своими обязанностями . Ж. лижут меркель и байдену прокладки типа тебя .
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31.08.2021 00:03 Відповісти
Клоун, где тьі в моих коментариях увидел комплиментьі в сторону меркель или байдена? Единственное что я написал єто то что трамп єто мерзкий нарцисс, которому не место на должности президента США, независимо от того, бьіли ли какие то єкономические успехи за его каденцию или нет, т.к. деньги не должньі стоять на первом месте, человеческие качества и общественньіе ценности имеют приоритет. Гитлер в Германии тоже добился за годьі своего правления небьівальіх єкономических успехов, но єто не делает из єтого ублюдка человека, заслуживающего вьісоких должностей в государстве.
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31.08.2021 00:34 Відповісти
По поводу евросоюза так ЕС продавал нам на 800 миллиардов больше чем покупала от нас и не платил за свою оборону . На что Трамп сказал хотите чтобы мы вас защищали ? Покупайте больше американского . Уменьшайте дефицит в торговле . А то с путиным меркель в засос строила СП2 , а Америка платит за безопасность шредерей и меркелей . Почему ? Испугались евродегенераты , заголосили выберите любого только не Трампа. Одна Польша отреагировала положительно и предложила перенести военную базу из Германии в Польшу и газ сжиженный покупать решила . Но вы решили путинский для вас лучше .

..
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27.08.2021 22:02 Відповісти
Трамп подписал соглашения со странами где была сбалансирована торговля между партнерами . До него торговля велась в ущерб экономическим интересам страны .Америка больше покупала и меньше продавала . Благодаря этим соглашениям Америка стала больше продавать , защищая свой внутренний рынок и стимулировать внутреннее производство . Благодаря торговым соглашениям Трампа уровень роста экономики достигал 3% , уровень безработицы 3.6 - 2.8% . В купе с налоговой реформой это привело к быстрому экономическому росту .
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30.08.2021 20:11 Відповісти
Ну да, смішні кацапські наративи, заступник директора ЦРУ спокійно прилітає в Кабул і спілкується з талібами, горе Байдену... Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 8456
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26.08.2021 19:14 Відповісти
радiсть на пицi рашистськоi матрьохи пiсля новин про вибухи на летовищi в Кабулi.
безперечно, рашизм=фашизм. рашизм повинен бути поза законом.


Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 3587
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26.08.2021 19:14 Відповісти
***,я бы с удовольствием в её ******** молотком зарядил.
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26.08.2021 19:38 Відповісти
можно даже дрелью или бензопилой ))
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26.08.2021 19:44 Відповісти
Мразистее соловьёва и кеселява эта ****,да.
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26.08.2021 20:15 Відповісти
I have no words to describe this expression on the face o russian's state TV host Olga Skabeeva, slivnoy bachok, as she discussed recent events in Afganistan.
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26.08.2021 19:51 Відповісти
Нормально так Бидон разрулил в Афгане ...главное что профессионально.. по маразматически. Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 2372
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26.08.2021 19:18 Відповісти
Жестокость - тяжелейшая инфекция,склонная к Пандемии и она не бывает одноразовой в РАБссии.Анна Политковская.2001 год....
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26.08.2021 19:19 Відповісти
Байден уйдя из Афгана обосрал РАБссию и Китай,и обнажил много чего интересного.... Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 836Не понимают этого только Дебилы...
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26.08.2021 19:21 Відповісти
Що будуть теракти писали ще з ранку,так що ніхто і нічого не зробили щоб їх запобігти.
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26.08.2021 19:25 Відповісти
Гексогена в Афганистане нет,он остался в Рязани в качестве сахара,остальное было взорвано на улице Гурьянова,на Каширке и в Волгордонске с Буйнакском... Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 4411
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26.08.2021 19:31 Відповісти
Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 844
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26.08.2021 19:34 Відповісти
https://twitter.com/RabinovichSlava/status/1429922440738754560

Slava Rabinovich

@RabinovichSlava

Вот это вот чмо, ничтожество, дерьмо - окурок, моль, глист, плесень - грабит и терроризирует (в прямом смысле этих слов) страну 22-й год подряд. Как мы можем позволить ему такое???! Как мы позволили?
Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 2098

Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 8901

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26.08.2021 19:40 Відповісти
Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 9212
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26.08.2021 19:41 Відповісти
Рюссишэ Швайны...вы и правда полные дебилы.... Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 4761
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26.08.2021 19:34 Відповісти
В айропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет Патрушева с полным набором Наркотиков,типа Гексогений...но Аргентина не Афган,самолет Патрушева припер в Кабул новые снаряды..типа Наркодрочий... Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 7144
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26.08.2021 19:39 Відповісти
А нащо це талібам, у яких і так вже влада, тут скоріше яких небудь кацапів підозрювати
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26.08.2021 19:40 Відповісти
Ахмадшах Масуд мочил советских баранов очень честно без талибанцев обосрранцев,сегодня за дело возметься его сын... Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 8975Крысы Мавзолейные...вам не страшно...
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26.08.2021 19:43 Відповісти
По данным ООН в Афганистане погибло 1 млн.477 000 афганцев с 1979 по 1988 год...советских солдат всего 15 000....другими словами Афганцы никакие воины?а вы уверены в этом,,,идиоты? Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі - Цензор.НЕТ 1420
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26.08.2021 19:47 Відповісти
WSJ: не менее четырех военных США погибли в результате взрыва в Кабуле
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26.08.2021 21:44 Відповісти
 
 