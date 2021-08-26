Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК

Анастасія Тарасюк обзивала українців, а також її ловили п'яною за кермом. Колишня дружина Тарасюка - суддя, яка відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які протестували на Банковій.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Ліворуч - новий заступник директора управління ДБР у Львові Анатолій Тарасюк. Праворуч - його донька, студентка юрфаку університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк, яка називала українців "бидлом", реагуючи на заборону в'їзду до України якогось російського репера", - сказано в повідомленні ЦПК.

У Центрі нагадали, що в 2020 році Анастасію затримували в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння".

Колишня дружина Анатолія Тарасюка - суддя Печерського суду Крістіна Константінова.

"Вона відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які кілька місяців тому протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані", - пише ЦПК.

Також читайте: Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника

Сам Тарасюк в листопаді 2020 року став керівником Управління ДБР, яке займається розслідуванням злочинів під час Майдану. Проти його призначення виступали адвокати сімей героїв Небесної сотні.

"За минулий рік Тарасюк отримав за наш з вами рахунок 1,6 млн грн. Вказав, що заощадив понад 1 млн грн і 67 000 доларів", - додали в ЦПК.