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Новини Суспільство
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призначення (1019) Центр протидії корупції (226) ДБР (2554) Тарасюк Анатолій (3)

Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців

Анастасія Тарасюк обзивала українців, а також її ловили п'яною за кермом. Колишня дружина Тарасюка - суддя, яка відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які протестували на Банковій.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Ліворуч - новий заступник директора управління ДБР у Львові Анатолій Тарасюк. Праворуч - його донька, студентка юрфаку університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк, яка називала українців "бидлом", реагуючи на заборону в'їзду до України якогось російського репера", - сказано в повідомленні ЦПК.

У Центрі нагадали, що в 2020 році Анастасію затримували в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння".

Колишня дружина Анатолія Тарасюка - суддя Печерського суду Крістіна Константінова.

"Вона відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які кілька місяців тому протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані", - пише ЦПК.

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Сам Тарасюк в листопаді 2020 року став керівником Управління ДБР, яке займається розслідуванням злочинів під час Майдану. Проти його призначення виступали адвокати сімей героїв Небесної сотні.

"За минулий рік Тарасюк отримав за наш з вами рахунок 1,6 млн грн. Вказав, що заощадив понад 1 млн грн і 67 000 доларів", - додали в ЦПК.

Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців бидлом, - ЦПК 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Ну вот папашке должность и насосала.
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26.08.2021 18:42
+54
Пріоритети Зе влади два роки зрозумілі! Що не призначення то люстрований або колишній риг🤬 чи про татарова забули?
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26.08.2021 18:42
+37
Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8130
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26.08.2021 18:44
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Так она же " соска"
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26.08.2021 18:40 Відповісти
Ну вот папашке должность и насосала.
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26.08.2021 18:42 Відповісти
да там папаша и дает и сам сосет и смазывает они евреи многостаночники...
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26.08.2021 18:48 Відповісти
Супер)))))))))
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26.08.2021 19:25 Відповісти
А мамашка Кристина Константинова собиралась посадить Софию Федыну
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26.08.2021 20:18 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5062
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26.08.2021 19:18 Відповісти
- Ну чего вы до моих губ приколупались? Губы как губы! Даже в песне поётся - "губки бантиком!"
- Деточка! Да на твоём лице не БАНТИК!!! Там целый шарф!!! "Мохеровый!!!
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26.08.2021 20:11 Відповісти
Аж мурашки по тілу пробігли! Так холодно стало! Краще закутатись в шарф і мо Херовий!
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26.08.2021 22:45 Відповісти
у доци ещё то СОСАЛИЩЕ
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26.08.2021 18:45 Відповісти
Ботоксна сосулька.
Ніштяк.Є й гірші. Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3962
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26.08.2021 18:59 Відповісти
там такие силиконовые глисты в губы вставляются. только мужественная женщина стерпит это
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26.08.2021 20:19 Відповісти
Одного поля «ягода» с семейкой Зеублюдков ! Папаша называл украинцев «быдломассой», Ленка продавала рашистам передвижение военных ВСУ ,а членограй развлекал сепаратистов в 2014 г
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26.08.2021 19:34 Відповісти
Будет ли для н х всех суд.. интересно знать б, придёт ли то время расплат за весь этот цинизм во власти?
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26.08.2021 21:15 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5604
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26.08.2021 21:51 Відповісти
Пріоритети Зе влади два роки зрозумілі! Що не призначення то люстрований або колишній риг🤬 чи про татарова забули?
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26.08.2021 18:42 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 4809
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26.08.2021 20:29 Відповісти
Але через 10 років ніхто не зізнається що обирав його.

Так само як зараз ніхто не зізнається що 73% в 1917-му році піддалися на більшовицьку агітацію і бігли з червоними бантами грабувати панські маєтки і топити книгами пічки.
А поки ті хто ще не розбігся з військ УНР намагались втримати російських більшовиків від захоплення Одеси й Харкова, то більшість наслухалась агітації про "шоколадних бариг", і переметнулась до червоних щоб дістати халявної землі- отрять і подєліть.

А тепер видумали зручну версію що більшовики то були лиш росіяни і окупанти а українці всі як один стали на захист але підступна АНТАНТА не дала зброї і вони програли.
А по факту все повторюється- тупа більшість в черговий раз зазирає в очі агресору і жде поки він зупиниться
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27.08.2021 10:47 Відповісти
У клоуна таки есть чувство юмора
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26.08.2021 18:43 Відповісти
черного...
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26.08.2021 18:52 Відповісти
да. но многие в этой стране дальтоники и не различают этот цвет с зеленым.
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26.08.2021 18:53 Відповісти
самое страшное что они и жовто-блакитный не различают...
дальтоники полнейшие..
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26.08.2021 18:59 Відповісти
Яких реформ і нових обличь Вам ще не хватає ?
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26.08.2021 18:43 Відповісти
Лысого-в премьера!)))
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26.08.2021 18:51 Відповісти
Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 4487 Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 55Больше божьей росы, зебилы не умылись еще Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8046
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26.08.2021 18:43 Відповісти
Новиє літса шизонутого наркомана.
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26.08.2021 18:44 Відповісти
Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8130
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26.08.2021 18:44 Відповісти
Ого... вылитый губаноид! Чьей кисти работа, Бетховен, Шаляпин?
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26.08.2021 18:48 Відповісти
ахаха, я же говорил шо те лет 10 - это из совкового мультика старпер и море или как то так Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 1347
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26.08.2021 18:54 Відповісти
Армянський мультик "В синем море, белой пене".
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26.08.2021 19:20 Відповісти
З цією цнотливою панночкою можна размовляти тілки коли вона має міх на голові.
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26.08.2021 19:29 Відповісти
Вірменський мультфільм 80-х років 20 сторіччя "Ух ты, говорящая рыба", а ця русалка виконує шлягер з мультфільму "в сінєм морє, в бєлой пєнє.."
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26.08.2021 20:59 Відповісти
мене то не дивує...давно!
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26.08.2021 18:44 Відповісти
Антиукраинская, ожесточённо антинародная власть.
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26.08.2021 18:45 Відповісти
Всё происходит с нашего молчаливого согласия панове,нам срут на голову циничные мрази,а мы все сидим на сраках и просим ещё,шоб повозмущаться в интернете,и всьо.
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26.08.2021 18:48 Відповісти
Не нам, а вам. Навыбирали - хавайте Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3687
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26.08.2021 18:54 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 6218
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26.08.2021 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qo2rts0p1l4 Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5089

Давайте нейтралізуйте вже "сторожа"
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26.08.2021 22:04 Відповісти
Це ж цей папень дочу антиукраїнщині навчив.
До речі, парад це шоу для патріотів, щоб замилити очі.
А посади то роздають наволочі і ваті.
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26.08.2021 18:48 Відповісти
Ну и чем же эта власть лучше попередней? И шо ж доця-сосалище этого деятеля раньше держала свое жало за дутыми губищами, а теперь расчехлилась?
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26.08.2021 19:09 Відповісти
Неудивительно, СБУ-отличная кузница кадров для подонков и ублюдков всех мастей.
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26.08.2021 19:32 Відповісти
Цеє, Львів йому піддасть під зад.
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26.08.2021 18:49 Відповісти
Турбації не заживайте. Усіх разом зі шмарклєю на смітник історії.
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26.08.2021 18:50 Відповісти
Очередная жертва пластического хирурга и бактерии ботулизма. Чем более ватное создание, тем больше оно себя уродует модными на россии атрибутами, превращаясь в зверушку... Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 2323
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26.08.2021 18:53 Відповісти
вот талантище )))) где ж оно их находит...самых зашкваренных и самых загаженных репутационно...видно какой-то конкурс есть и победителей пристраивает...или таки аукцион от ермаков-кадровиков ))))
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26.08.2021 18:58 Відповісти
Гавно к гавну...круговорот гавна в природе..
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26.08.2021 19:04 Відповісти
Покійний брат дЄрмака працює непокладаючи рук і гаманця! Волонтерять випускники трускавецької академії, університета імені ЗЕ найвеличнішого та студії квартал-95. На "чорний" день є запаси тітушок в приватних арміях Бєні, Ахмєтки і Рюкзакова (якщо тому це буде вигідно). Ще є мамарима та папасаша, у яких є друзі, що ще не прилаштовані...
Тому такого трешу попереду ще багато. А "смєтуни" ще не наїлися - тож і нам терпіть доведеться
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26.08.2021 19:09 Відповісти
і головне - шо серед них нема однополчан зелі - співпало )))
(бо нема, не було і хто зна будуть чи ні.... в нього однополчани ))))
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26.08.2021 19:15 Відповісти
Какаяразніца. "Мудрий" нарід ( бидло, сметуни) , навіть не пискне. Нарід же хотів, як до війни. Як при овочі. Щоб кацапи та бандити грабували і нищили країну, щоб їх послід витирав ноги, об "мудорий" нарід.
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 9507
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26.08.2021 19:20 Відповісти
а наша влада - це гнійник. туди стікаються найбільш мерзенні потвори. так завжди було і це логічно.
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26.08.2021 19:31 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 7734
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26.08.2021 19:02 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3358
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26.08.2021 23:16 Відповісти
Это его дочь наверное имела ввиду избирателей Зеленского.
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26.08.2021 19:07 Відповісти
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8778
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26.08.2021 19:09 Відповісти
Це просто якийсь відбір генетичних покидьків, для керівництва "мудрим" нарідом. Чим більший корупціонер та українофоб, тим вища посада.
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26.08.2021 19:13 Відповісти
Шо у неї з губами? Фрейд сказав би, що у неї непереборне бажання постійно смоктати. )
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26.08.2021 19:15 Відповісти
Бджоли...
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26.08.2021 19:24 Відповісти
И она все время этим занята. Папа и мамой на подсосе у олигархов и всякой шушеры помельче, а дочурка вся в родителей. Из нее хороший выйдет судья или прокурор, совести и порядочности там нет и никогда не будет, а это главные критерии попадания в украинские органы правосудия.
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26.08.2021 19:30 Відповісти
Какой-то неизбирательный президент. Я понимаю, эту должность он лично не мог утверждать, но влияние на тех, кто это сделал, он имеет. Он пытается опираться на активное меньшинство, уступая пассивному меньшинству, дает право СНБО принимать решения, его не касающиеся, пытается усидеть на двух стульях одновременно. Трусливый и пронырливый человек, не достойный своей должности. Так получилось, що маємо - то маємо
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26.08.2021 19:25 Відповісти
Не, как для меня аргументы дерьмоватые какие то, москальщиной попахивает..
Бывшая жена -это вообще ни о чем, если она действительно бывшая..
Да и дочка...они обычно мамины чада...по этим двум фактам судить о челе неправильно...понятно только шо с бабами в жизни ему не повезло...а из его деятельности у ЦПК ничего нету?
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26.08.2021 19:26 Відповісти
на такой должности не должно быть проблем ни с женой ни с дочкой.
там должны работать люди с железной общественной поддержкой.
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26.08.2021 19:29 Відповісти
та понимаю трохи я...но жена то бывшая...шо ее грохнуть?
просто как пример - Байден и возня вокруг сына его...одних этих фактов мало для суждения о персе...у нас уже просто на подсознании - чем выше забрался чиновник -тем больший он подлец...
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26.08.2021 20:41 Відповісти
Это нормально, чем похабнее, наглее, подлее и коррумпированнее персонаж, тем более востребован он этой властью.
Сейчас их премя, время ублюдков и подонков.
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26.08.2021 19:27 Відповісти
Доставати ось цей весь гній в центр суспільної уваги - це щось досі небачене.
Наше суспільство раптово бачить себе в дзеркалі - і бачить в ньому мерзенну потвору.
Яка буде реакція - це інша справа. Припускаю, що добра з цього не буде.
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26.08.2021 19:27 Відповісти
Ну, дочка в нього страшненька, наче бджолиний вулик цілувала
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26.08.2021 19:37 Відповісти
Спокійно, панове) Його туди на перевиховання й послали разом з родиною)
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26.08.2021 19:43 Відповісти
Такі кадри сьогодні потрібні зеленій владі. Цей "дєятєль" любу справу порушить і закриє по дзвінку з ОП....
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26.08.2021 19:47 Відповісти
Кого мені бидлом назвати чи обнюхатися, вколотися щоб мене призначили на якусь жирну посаду?
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26.08.2021 19:58 Відповісти
зелейоби, то ви все наробили та ще наробите....
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26.08.2021 20:40 Відповісти
Тільки зекоманда може вишукувати такі ''кадри'', які і є зекомандою...
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26.08.2021 20:41 Відповісти
Як же вони бояться і не розуміють справжніх патріотів-українців, що таке ... коло себе тримають.
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26.08.2021 20:45 Відповісти
«Чудово». Вотум же ж м.дакі.
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26.08.2021 20:50 Відповісти
Хтось дуже хитрий призначив отого татуся губатої мерзавки у Львів... Але пенсія буде, мабуть, не мінімальна.
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26.08.2021 21:09 Відповісти
Зеля. Или ты как гнильё путинское? Или МЫ?! Как Народ и налогоплапильщик твоё стадо содержит?!
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26.08.2021 21:19 Відповісти
силиконовый свясток какой вырос губешки трудовые
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26.08.2021 21:23 Відповісти
О да, только такую рожу на такой пост и надо. Чем гнидистей тем лучше. Тьху досада.Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3521
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26.08.2021 21:29 Відповісти
львів давно вже осередок расєї в Україні)) разом з мєром який закоханий у мазикамази, газєлікачєлі і усілякі москальські *****...
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26.08.2021 21:58 Відповісти
то его що, понизили ? був начуправління, а тепер зам у Львові. Чи ніхто йти не хотів або невиконував "указівок" ? А може просто призначали бо є гаманець.
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26.08.2021 22:50 Відповісти
Бидло має владу на яку заслуговує
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26.08.2021 22:55 Відповісти
Мєдалька
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27.08.2021 09:06 Відповісти
Вот так они у корыта и сидят династиями со времен совка: красные директора и парт номенклатура эволюционировали в касту олигархов и чиновников. Куда ни ткни-даже у мегапатриотов (или их родителей) есть зачастую или недавно спрятанные комуняцкие партбилеты. И чего теперь удивляться что после 89 года Чехия и Балтия в ЕС, а мы после 91 ушли в минуса, выбирая вчерашних комуняки их деток которым все равно кому прислуживать у корыта.

Хотя что говорить- население точно такое же, и выбирая десятки раз подряд таких свиней во власть одобряет и прощает такое поведение
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27.08.2021 10:29 Відповісти
 
 