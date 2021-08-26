Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК
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Анастасія Тарасюк обзивала українців, а також її ловили п'яною за кермом. Колишня дружина Тарасюка - суддя, яка відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які протестували на Банковій.
Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
"Ліворуч - новий заступник директора управління ДБР у Львові Анатолій Тарасюк. Праворуч - його донька, студентка юрфаку університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк, яка називала українців "бидлом", реагуючи на заборону в'їзду до України якогось російського репера", - сказано в повідомленні ЦПК.
У Центрі нагадали, що в 2020 році Анастасію затримували в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння".
Колишня дружина Анатолія Тарасюка - суддя Печерського суду Крістіна Константінова.
"Вона відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які кілька місяців тому протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані", - пише ЦПК.
Сам Тарасюк в листопаді 2020 року став керівником Управління ДБР, яке займається розслідуванням злочинів під час Майдану. Проти його призначення виступали адвокати сімей героїв Небесної сотні.
"За минулий рік Тарасюк отримав за наш з вами рахунок 1,6 млн грн. Вказав, що заощадив понад 1 млн грн і 67 000 доларів", - додали в ЦПК.
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- Деточка! Да на твоём лице не БАНТИК!!! Там целый шарф!!! "Мохеровый!!!
Ніштяк.Є й гірші.
Так само як зараз ніхто не зізнається що 73% в 1917-му році піддалися на більшовицьку агітацію і бігли з червоними бантами грабувати панські маєтки і топити книгами пічки.
А поки ті хто ще не розбігся з військ УНР намагались втримати російських більшовиків від захоплення Одеси й Харкова, то більшість наслухалась агітації про "шоколадних бариг", і переметнулась до червоних щоб дістати халявної землі- отрять і подєліть.
А тепер видумали зручну версію що більшовики то були лиш росіяни і окупанти а українці всі як один стали на захист але підступна АНТАНТА не дала зброї і вони програли.
А по факту все повторюється- тупа більшість в черговий раз зазирає в очі агресору і жде поки він зупиниться
дальтоники полнейшие..
Давайте нейтралізуйте вже "сторожа"
До речі, парад це шоу для патріотів, щоб замилити очі.
А посади то роздають наволочі і ваті.
Тому такого трешу попереду ще багато. А "смєтуни" ще не наїлися - тож і нам терпіть доведеться
(бо нема, не було і хто зна будуть чи ні.... в нього однополчани ))))
Бывшая жена -это вообще ни о чем, если она действительно бывшая..
Да и дочка...они обычно мамины чада...по этим двум фактам судить о челе неправильно...понятно только шо с бабами в жизни ему не повезло...а из его деятельности у ЦПК ничего нету?
там должны работать люди с железной общественной поддержкой.
просто как пример - Байден и возня вокруг сына его...одних этих фактов мало для суждения о персе...у нас уже просто на подсознании - чем выше забрался чиновник -тем больший он подлец...
Сейчас их премя, время ублюдков и подонков.
Наше суспільство раптово бачить себе в дзеркалі - і бачить в ньому мерзенну потвору.
Яка буде реакція - це інша справа. Припускаю, що добра з цього не буде.
Хотя что говорить- население точно такое же, и выбирая десятки раз подряд таких свиней во власть одобряет и прощает такое поведение