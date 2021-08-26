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Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп

Встановлення мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, Мінекономіки необхідно терміново запровадити заборону на експорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.

"Для мене дивно, що не працюють мита, тому що ми їх подовжували. Мабуть, це пов'язано в першу чергу з високою ціною на метал, і їх розмір не є достатнім для того, щоб запобігти експорту. Мінекономіки потрібно терміново проводити з металургами нараду і визначити обсяги, періоди. Можливо, на якийсь момент обмежувати взагалі вивезення", - сказав Ніколаєнко.

На його думку, Україна повинна захистити вітчизняних металургів, які вже почали відчувати дефіцит металобрухту, що є для них стратегічною сировиною, через його масовий експорт в останні місяці.

Також читайте: Якщо експорт металобрухту не заборонити найближчим часом, наша металургія зануриться в кризу, - нардеп

"Ми можемо і повинні захищатися. Я вивчу це питання і запропоную профільному міністерству, профільному міністру якнайшвидше його розглянути, на цьому тижні", - пообіцяв Ніколаєнко.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада повинна негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.

Нагадаємо, згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали рости з середини весни: в квітні вони становили 38 тис. тонн, у травні - 60 тис. тонн, в червні цей показник побив рекорд - 85 тис. тонн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Одному рыжему вечно голодающему мальчику не хватает на покушать, поэтому ежедневно : закройте вывоз металлолома, а то катастрофа, отдайте сумасшедшие деньги за "зелёную энергию", а то апокалипсис, заплатите тройную цену за уголь, а то зимой все замёрзнем... Из года в год, одно и тоже - вся страна содержит несколько персонажей, которые красуются в Форбсе
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26.08.2021 19:19
+11
Очередной ахметовский типок. Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп - Цензор.НЕТ 2601
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26.08.2021 19:09
+7
та шо ж такое...вторая за день каламутня...про лом...
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26.08.2021 19:17
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Очередной ахметовский типок. Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп - Цензор.НЕТ 2601
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26.08.2021 19:09 Відповісти
Якщо це Ніколаєнко від бабці, то я його знаю. В лютому 2014 року був головою Кіровоградської ОДА. Вірна шавка була Зєка. А тут еволюціонував. Він і Юльцін і Ахмєтків.
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26.08.2021 19:31 Відповісти
Именно он.
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26.08.2021 19:31 Відповісти
Одному рыжему вечно голодающему мальчику не хватает на покушать, поэтому ежедневно : закройте вывоз металлолома, а то катастрофа, отдайте сумасшедшие деньги за "зелёную энергию", а то апокалипсис, заплатите тройную цену за уголь, а то зимой все замёрзнем... Из года в год, одно и тоже - вся страна содержит несколько персонажей, которые красуются в Форбсе
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26.08.2021 19:19 Відповісти
Ну, в ответ закроют нам внешние рынки металлопродукции. И шо будем делать с излишками?.. В Антарктиду пингвинам поставлять?..
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26.08.2021 19:16 Відповісти
Які залишки? Вони хочуть всю металургію знищити крім електрометалургії, а вона тільки для металолома. Хлопотно їм з рудою працювати, так як із вугіллям, шахти закривають.
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26.08.2021 19:40 Відповісти
та шо ж такое...вторая за день каламутня...про лом...
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26.08.2021 19:17 Відповісти
Сейчас в Мариуполе принимают по 6500 за тонну , а хотят за 2800 , как в прошлом году , рыжему на второго ******** не хватает , в Турцию с налогами по 13200 уходит , кто мешает дать эту цену
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26.08.2021 19:20 Відповісти
жадность
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26.08.2021 19:23 Відповісти
Гроші не пахнуть.
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26.08.2021 19:32 Відповісти
Запыхался депутат работая на Ахметку.
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26.08.2021 19:23 Відповісти
вылез очередной теленок на татарском подсосе
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26.08.2021 19:28 Відповісти
ну запрети - пойдет все контрабасом.
еще и бюджет налоги потеряет..
пришли новые времена, а ахметка не понял по-ходу ничего..
пусть уже закрывается и в крипту вкладывается.. ну или может в гудок подудеть
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26.08.2021 19:35 Відповісти
Ринок так ринок. Платіть за лом світову ціну: "роттердам+" не проходить?
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26.08.2021 20:33 Відповісти
А деревообробну промисловість воно захищать не повинно? Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп - Цензор.НЕТ 7764
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26.08.2021 20:33 Відповісти
это что то! уже по два раза на день.переходите уже на трехразовое втюхивание ахметовского нытья.
16:39Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, - нардеп
26.08.21 19:08 Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп
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26.08.2021 20:45 Відповісти
ось так 30 років все захищають захищяють а олігархи вітчизняні все в бідняках ходять)
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26.08.2021 20:48 Відповісти
давно пора Україні прийняти закон який є у США про лобіювання що б все було у відкритому доступі який депутат і за що бере і чи сплачено за це податки.
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26.08.2021 20:53 Відповісти
Окей, давайте введем запрет на экспорт металлолома, типа спасем металлургическую отрасль...
Но исходя из той же логики, давайте запретим экспорт и металла из страны!!! Ведь нам нужно спасать и развивать станкостроение, кораблестроение, автомобилестроение, производство с/х машин, строительную отрасль...
Ведь, все эти отрасли сильно страдают от высокой цены на металл!!! А так, мы обеспечим отечественного производителя дешевым металлом... Или продажному депутату такая идея не нравится???))))
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26.08.2021 21:23 Відповісти
Метал з металобрухту обходиться в рази дешевше і значно "чистіший" з точки зору екології. Тому потрібно раз і назавжди заборонити експорт металобрухту за кордон. А якщо врахувати що основний напрямок вивозу це Придністровя, то виходить що Україна фактично працевлаштовує і фінансує за рахунок власної економіки економіку Тирасполя. Це не дружній крок стосовно Молдови але де факто служіння інтересам *****. Ми повинні створити умови які задушать сепаратизм в Молдові. Нам не потрібна кацапська армія яка дихає в спину. Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп - Цензор.НЕТ 2306
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26.08.2021 21:41 Відповісти
у ахметки підгорає, але і пмр не варто фінансувати
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26.08.2021 22:09 Відповісти
Ну реально напряг пішов,один комент на усі статі-Як тільки великі олігархи. та держ посадовці у єдинові пориві ( виявляється не тільки й вони) ,починають дуже активно вболівать за народ та країну, розповідаючи про молочні ріки ,з яких країні все рівно нічого не перепаде, якщо шось і дійсно буде Раніше кмоентар:"Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку." Що стосується по суті: ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут цілком зрозуміло, До речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли тут писали про бомжів які тільки одні здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші
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26.08.2021 22:40 Відповісти
Лучше бы офшоры запретили.И пора уже Ахметова запретить раз и навсегда!Сколько эта гадина нанесла ущерба украинской экономике за 30 лет...Сколько украинская металлургия платит налогов?Все же через офшоры.Один криворожсталь индуса платит налогов больше чем вся металлургия вместе взятая.Вот над чем нужно работать!А получается,что денег в бюджете не хватает на армию и пенсии.Все остается в карманах олигархов!Во всем мире бизнес платит налогов 50-70% от прибыли,а в Украине 13-15% максимум!Вот над чем нужно работать!!!
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27.08.2021 00:19 Відповісти
 
 