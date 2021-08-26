Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп
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Встановлення мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, Мінекономіки необхідно терміново запровадити заборону на експорт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.
"Для мене дивно, що не працюють мита, тому що ми їх подовжували. Мабуть, це пов'язано в першу чергу з високою ціною на метал, і їх розмір не є достатнім для того, щоб запобігти експорту. Мінекономіки потрібно терміново проводити з металургами нараду і визначити обсяги, періоди. Можливо, на якийсь момент обмежувати взагалі вивезення", - сказав Ніколаєнко.
На його думку, Україна повинна захистити вітчизняних металургів, які вже почали відчувати дефіцит металобрухту, що є для них стратегічною сировиною, через його масовий експорт в останні місяці.
"Ми можемо і повинні захищатися. Я вивчу це питання і запропоную профільному міністерству, профільному міністру якнайшвидше його розглянути, на цьому тижні", - пообіцяв Ніколаєнко.
Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада повинна негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.
Нагадаємо, згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали рости з середини весни: в квітні вони становили 38 тис. тонн, у травні - 60 тис. тонн, в червні цей показник побив рекорд - 85 тис. тонн.
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еще и бюджет налоги потеряет..
пришли новые времена, а ахметка не понял по-ходу ничего..
пусть уже закрывается и в крипту вкладывается.. ну или может в гудок подудеть
16:39Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, - нардеп
26.08.21 19:08 Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп
Но исходя из той же логики, давайте запретим экспорт и металла из страны!!! Ведь нам нужно спасать и развивать станкостроение, кораблестроение, автомобилестроение, производство с/х машин, строительную отрасль...
Ведь, все эти отрасли сильно страдают от высокой цены на металл!!! А так, мы обеспечим отечественного производителя дешевым металлом... Или продажному депутату такая идея не нравится???))))