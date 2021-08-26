Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану

Президент США Джо Байден не має наміру вносити будь-які зміни в терміни виведення американських військ з Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер британський телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, з Білого дому не надходило ніяких свідчень щодо того, що Джо Байден має намір змінити дату 31 серпня, як крайнього терміну виходу США з Афганістану.

Крім того, співрозмовники Sky News зазначили, що в адміністрації США вважають, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави"

Також читайте: Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба