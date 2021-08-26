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Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану
Фото: CNN

Президент США Джо Байден не має наміру вносити будь-які зміни в терміни виведення американських військ з Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер британський телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, з Білого дому не надходило ніяких свідчень щодо того, що Джо Байден має намір змінити дату 31 серпня, як крайнього терміну виходу США з Афганістану.

Крім того, співрозмовники Sky News зазначили, що в адміністрації США вважають, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави"

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ботва из паРаши ликует , так как в Афгане пришли к власти , друзья кремля , - талибы 😀
Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡
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26.08.2021 19:37
+4
Предатель США и их союзников, послушная болонка путлера.
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26.08.2021 19:26
+4
Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана,

потому, что ему талибы запретили это делать
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26.08.2021 19:28
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Предатель США и их союзников, послушная болонка путлера.
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26.08.2021 19:26 Відповісти
Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 4435та да...хуйло мировой владыка,а все только и мечтают побыть его болонкой...это очередная ***************
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26.08.2021 19:33 Відповісти
Головна надійна опора України. Ми за дєдом - як за камяною стіною.
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26.08.2021 19:36 Відповісти
_Дед к вечеру не помнит своё утро, маразматик грёбаный... И это бы полбеды, так он со времён абамы убеждённый и последовательный враг Украины и, де-факто, неизменно на стороне кремля. Начиная от перезагрузки с новым гитлером, далее эмбарго на зброю Украине для обороны, теперь зелёный свет на СП-2 и категорический отказ вводить действительно болезненные санкции против рейха!
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26.08.2021 19:46 Відповісти
ну шо тыт так про *****...он еще не совсем маразматик...помнит еще пороха,и как тот ему насовал за воротник при немтцах и хрянцузах.
и где бункер помнит.правда вылазить из него не хочет,мабуть боится заблудится Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 2411
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26.08.2021 20:01 Відповісти
Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 9930
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26.08.2021 20:07 Відповісти
***** - не владыка. ***** клиент политических проституток типа Трампа, Меркель и Байдена
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26.08.2021 19:46 Відповісти
гы...опять любимый кацапский приёмчик "фсеаниадинакавыи" Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 1104.всех дерьмом обмазать,шоб от рускавава не отличались.
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26.08.2021 19:57 Відповісти
Ага, то старые кгбешные штампы, чтоб обесценить конкурентов
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26.08.2021 22:10 Відповісти
Байден и Меркель понятно , а Трамп тут при чем ?
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26.08.2021 21:30 Відповісти
Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана,

потому, что ему талибы запретили это делать
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26.08.2021 19:28 Відповісти
Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 2470ты за кого топишь,сепарюга?за ***** или за талибов?
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26.08.2021 19:34 Відповісти
Дєд Джо ще покаже афганським терористам. Як видасть їм озабоченність!!!
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26.08.2021 19:38 Відповісти
Ботва из паРаши ликует , так как в Афгане пришли к власти , друзья кремля , - талибы 😀
Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡
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26.08.2021 19:37 Відповісти
К власти в США так же пришли друзья кремля.
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26.08.2021 21:20 Відповісти
Президент-камикадзе. Впрочем, только гнилые ********* и могут дружиться с такой грязью, как украинские олигархи
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26.08.2021 19:44 Відповісти
ну да...все с кацапским олигархами дружить хотят...да,лапотник? Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 1378
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26.08.2021 19:59 Відповісти
Талибайден решил вместе с оружием , боеприпасами и военной техникой оставить талибам тысячи заложников .
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26.08.2021 21:29 Відповісти
возрастной ценз для служащих всех категорий-65 лет,за этой чертой,по причине замедленной реакции ,он только становится осторожней
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26.08.2021 23:56 Відповісти
Когда там уже начнется многоходовочка Байдена?! Сильно, очень сильно переживали все за то, что Трамп рассорил США со всеми странами.. Наконец-то пришел ваш Бидон - и все исправил. Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 4859
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27.08.2021 00:45 Відповісти
 
 