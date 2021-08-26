Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану
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Президент США Джо Байден не має наміру вносити будь-які зміни в терміни виведення американських військ з Афганістану.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер британський телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.
За словами співрозмовників телеканалу, з Білого дому не надходило ніяких свідчень щодо того, що Джо Байден має намір змінити дату 31 серпня, як крайнього терміну виходу США з Афганістану.
Крім того, співрозмовники Sky News зазначили, що в адміністрації США вважають, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави"
Топ коментарі
+9 Amber
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+4 NonCFist
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+4 Володимир Мик
показати весь коментар26.08.2021 19:28
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и где бункер помнит.правда вылазить из него не хочет,мабуть боится заблудится
потому, что ему талибы запретили это делать
Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡