Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн
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Цього року суттєво зріс потік туристів, які їдуть в Україну з Саудівської Аравії і Катару.
Про це заявив на брифінгу начальник прикордонної служби "Бориспіль-1" Віталій Тітовець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Цього року у зв'язку з відкриттям нових маршрутів, а саме маршрутів з арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в'їхали майже 30 000 тільки таких іноземних туристів", - сказав Тітовець.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називав зростання туристичного потоку з Саудівської Аравії в Україні "шансом", який треба "перетворити на постійну практику".
Державне агентство України з туризму називає країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, яка постраждала від коронавірусних обмежень. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агентств на екскурсію по Україні, і їхні позитивні відгуки про українську природу й українську кухню, а також гостинність привели до зростання туристичного потоку.
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«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан
Відео - https://youtu.be/BjydvcU2Kq8
- так по мимо его восхищения качеством продуктов, душевностью населения, природою - он постоянно говорил - " Очень приятно видеть у вас вокруг в абсолютном большинстве белых, европейских людей одной с тобой расы, не то что у нас в РФ, - дышишь свободно!"
- Эх, судя по всему уходит эта эпоха..
огыдно видеть их отношение к "нашим берегиням", когда они уже прикормлены и уже знают своё место.. дуры продажные, уж извините..(
бармалеи из нищей северной африки - это je pas.
их саудовцы даже арабами не считают