Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн

Цього року суттєво зріс потік туристів, які їдуть в Україну з Саудівської Аравії і Катару.

Про це заявив на брифінгу начальник прикордонної служби "Бориспіль-1" Віталій Тітовець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Цього року у зв'язку з відкриттям нових маршрутів, а саме маршрутів з арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в'їхали майже 30 000 тільки таких іноземних туристів", - сказав Тітовець.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називав зростання туристичного потоку з Саудівської Аравії в Україні "шансом", який треба "перетворити на постійну практику".

Читайте також: Кількість туристів, які відвідали Україну, збільшилася на 9%

Державне агентство України з туризму називає країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, яка постраждала від коронавірусних обмежень. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агентств на екскурсію по Україні, і їхні позитивні відгуки про українську природу й українську кухню, а також гостинність привели до зростання туристичного потоку.