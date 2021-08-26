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Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн

Цього року суттєво зріс потік туристів, які їдуть в Україну з Саудівської Аравії і Катару.

Про це заявив на брифінгу начальник прикордонної служби "Бориспіль-1" Віталій Тітовець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Цього року у зв'язку з відкриттям нових маршрутів, а саме маршрутів з арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в'їхали майже 30 000 тільки таких іноземних туристів", - сказав Тітовець.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називав зростання туристичного потоку з Саудівської Аравії в Україні "шансом", який треба "перетворити на постійну практику".

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Державне агентство України з туризму називає країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, яка постраждала від коронавірусних обмежень. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агентств на екскурсію по Україні, і їхні позитивні відгуки про українську природу й українську кухню, а також гостинність привели до зростання туристичного потоку.
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Топ коментарі
+8
Вот и хорошо лучше братья арабьі чем кацпня с питерской подворотни
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26.08.2021 20:11
+7
Це дійсно чудова новина, багаті туристи приїжали цілими сім'ями, у медовий місяць, у Київ, Львів, Буковель... Як їм сподобалось - карпатські гори, краєвиди, їжа, люди Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 4804
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26.08.2021 19:59
+6
Присматривают новые места для нашествия...
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26.08.2021 20:00
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Цікаво, а скільки "туристів" Україні чекати з Афганістану?
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26.08.2021 19:52 Відповісти
И судя только по Киеву, все эти чурки решили отстаться.
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26.08.2021 19:57 Відповісти
Чурки, это кацапы!

«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан
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26.08.2021 20:20 Відповісти
Це дійсно чудова новина, багаті туристи приїжали цілими сім'ями, у медовий місяць, у Київ, Львів, Буковель... Як їм сподобалось - карпатські гори, краєвиди, їжа, люди Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 4804
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26.08.2021 19:59 Відповісти
Особливо смаколики приготовані з свинини
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26.08.2021 20:04 Відповісти
ні-ні, цього вони не їдять, а ось халяльну їжу у 2 щоки. Котлета по-київські наприклад, з куркою яку їм можна, уплітають... Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 7921
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26.08.2021 20:07 Відповісти
На превеликий жаль це не так. Ці "туристи" в агресивній манері нав'язують украйнцам свої релігійні догмати і світовідчуття
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26.08.2021 22:08 Відповісти
Присматривают новые места для нашествия...
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26.08.2021 20:00 Відповісти
На Львівщині встановили найбыльший флагшток у Національній академії сухопутних військ.
Відео - https://youtu.be/BjydvcU2Kq8
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26.08.2021 20:01 Відповісти
Ну что, граждане. Учите Коран и включайте музыку. Пока еще можно
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26.08.2021 20:03 Відповісти
Гости соблюдают правила страны в которую приезжают, на столько на сколько им позволяют местные, не становитесь раком как Уманские мусора и власти города- и все будет нормально .
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26.08.2021 20:39 Відповісти
Все верно. И как раз фразе "насколько им позволяют" и заключена суть проблемы в ментальности. Очень многим проще будет выучить Коран, чем не встать в позу.
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26.08.2021 20:44 Відповісти
В Украине позволено все и всем. В этом-то и проблема
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26.08.2021 21:09 Відповісти
понятно же зачем, что б присмотрели себе земле и выкупили, а украинцев потом в афганистан
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26.08.2021 20:03 Відповісти
А що тут дивного? З північних земель їдуть до арабів гріться, а араби в Європу їдуть на літо "охолоджуваться"! Кому чого не вистачає
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26.08.2021 20:03 Відповісти
Вот и хорошо.Богатому туристу всегда Велком.
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26.08.2021 20:05 Відповісти
ко мне время от времени приезжал в гости дальний родственник с Питера что на Московии..
- так по мимо его восхищения качеством продуктов, душевностью населения, природою - он постоянно говорил - " Очень приятно видеть у вас вокруг в абсолютном большинстве белых, европейских людей одной с тобой расы, не то что у нас в РФ, - дышишь свободно!"
- Эх, судя по всему уходит эта эпоха.. Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 8217
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26.08.2021 20:07 Відповісти
Вот и хорошо лучше братья арабьі чем кацпня с питерской подворотни
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26.08.2021 20:11 Відповісти
возможно и лучше, но не хорошо..
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26.08.2021 20:16 Відповісти
Не лучше. Что москворылые, что арабы - очень необучаемы в плане интеграции в новое общество. Хиджабы должны быть запрещены законодательно. Не нравится - не притесь.
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26.08.2021 21:07 Відповісти
..та, походу, они почти все тут и остались.. судя по "моему району" Киева
огыдно видеть их отношение к "нашим берегиням", когда они уже прикормлены и уже знают своё место.. дуры продажные, уж извините..(
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26.08.2021 20:20 Відповісти
Туристи це завжди добре. Це гроші в економіку.
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26.08.2021 20:30 Відповісти
Гроші в економіку. Часто без вазеліну.
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26.08.2021 21:24 Відповісти
Как нам "повезло"...
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26.08.2021 20:31 Відповісти
"... и их положительные отзывы об украинской природе и украинскую кухне" Напевно, таки, розпробували наше сало під горілку з перцем 😉
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26.08.2021 20:32 Відповісти
Вночі Аллах спить і не бачить. Так що трошки можна. Це мені іранці казали, а вони одні з найсуворіших ісламістів.
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26.08.2021 21:57 Відповісти
С такими темпами лет через 10 на Говерле мечети стоять будут. Они как саранча заполнят Украину.
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26.08.2021 20:57 Відповісти
если из аравийского полуострова, то да, они цивилизованные
бармалеи из нищей северной африки - это je pas.
их саудовцы даже арабами не считают
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26.08.2021 21:29 Відповісти
На _ер они тут нужны
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26.08.2021 21:56 Відповісти
Пани Любовь,а вы в курсе,что бюджет Испании на 70% наполняется деньгами туристов.Нет на форуме людей,которые принимают этих туристов.Они бы объяснили нам получше все плюсы и минусы мусульман...
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27.08.2021 09:50 Відповісти
Краще б з цивілізованого заходу були
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26.08.2021 22:53 Відповісти
Мягкость, радушие и щедрость украинцев, дорого потом обходится.
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27.08.2021 07:37 Відповісти
В основном секс-туризм. Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн - Цензор.НЕТ 1046
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27.08.2021 08:57 Відповісти
Арабы приезжают трахать наших девок. Это дешево,безопасно и очень приятно.....
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27.08.2021 11:31 Відповісти
 
 