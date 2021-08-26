Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців

У неурядовий італійський медичний центр у Кабулі Emergency надійшли майже 60 поранених з аеропорту. Телеканал Sky News заявив про 113 загиблих, а спікер Пентагону оприлюднив інформацію, що серед загиблих є громадяни США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник центру.

"Близько 60 осіб, постраждалих у результаті вибухів в аеропорту Кабула, наразі доставлені в нашу лікарню, в наш хірургічний центр", - сказано в повідомленні.

Раніше представник центру повідомляв про понад 30 поранених, з яких шість померли після прибуття.

За даними Sky News, щонайменше 13 осіб загинуло після першого вибуху. Серед загиблих є діти.

Також прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив загибель американців унаслідок вибухів у Кабулі, втім, не уточнили кількість жертв теракту.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт абатства (в аеропорту Кабула - ред.) став результатом комплексної атаки, внаслідок якої загинуло кілька громадян США і цивільного населення", - написав Кірбі.

Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю "Baron Hotel" недалеко від абатства.

Читайте також: Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон