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Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців

У неурядовий італійський медичний центр у Кабулі Emergency надійшли майже 60 поранених з аеропорту. Телеканал Sky News заявив про 113 загиблих, а спікер Пентагону оприлюднив інформацію, що серед загиблих є громадяни США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник центру.

"Близько 60 осіб, постраждалих у результаті вибухів в аеропорту Кабула, наразі доставлені в нашу лікарню, в наш хірургічний центр", - сказано в повідомленні.

Раніше представник центру повідомляв про понад 30 поранених, з яких шість померли після прибуття.

За даними Sky News, щонайменше 13 осіб загинуло після першого вибуху. Серед загиблих є діти.

Також прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив загибель американців унаслідок вибухів у Кабулі, втім, не уточнили кількість жертв теракту.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт абатства (в аеропорту Кабула - ред.) став результатом комплексної атаки, внаслідок якої загинуло кілька громадян США і цивільного населення", - написав Кірбі.

Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю "Baron Hotel" недалеко від абатства.

Читайте також: Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон
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Топ коментарі
+19
Главное посмотреть талибам в их "честные и добрые" глаза. И поверьте им, что это не они. И самое главное не открывать ответный огонь, чтобы не провоцировать.
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26.08.2021 20:29
+18
Главное, чтобы они «не пересекли красные линии» (с)
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26.08.2021 20:21
+7
Подлолка КУРСК взяла Курс на КАБУЛ....путлер всеХ спасеть... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3318 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3318
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26.08.2021 20:37
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Главное, чтобы они «не пересекли красные линии» (с)
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26.08.2021 20:21 Відповісти
Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 5485 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 5485 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 5485
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26.08.2021 20:33 Відповісти
Так жеж "нормальние мужики єти таліби"
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26.08.2021 20:26 Відповісти
Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 4746 Отож...
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26.08.2021 20:34 Відповісти
ну всё, теперь США обязаны вернуть всех военных обратно и мстить талибам за гибель американских граждан
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26.08.2021 20:26 Відповісти
Главное посмотреть талибам в их "честные и добрые" глаза. И поверьте им, что это не они. И самое главное не открывать ответный огонь, чтобы не провоцировать.
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26.08.2021 20:29 Відповісти
ну таки антитеррористическое подразделение террористической организации Талибан взяло место под охрану и начало расследование
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26.08.2021 21:27 Відповісти
Abdul Mujeeb

This is the second blast at #Kabul airport that has so far killed at least 40 people and injured 100 others, including Taliban militants.
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26.08.2021 20:30 Відповісти
Да гыг с ними.Это победа демократии.Понять...простить.
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26.08.2021 20:32 Відповісти
Рашистский фуфлогон , ты даже не понимаешь смысла слова *демократия*,к чему ты это пердануло существо?
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26.08.2021 22:34 Відповісти
Замминистра обороны Британии о вероятности теракта в аэропорту Кабула: Может произойти в ближайшие часы 26.08.21 12:30
https://censor.net/ru/news/3284634/zamministra_oborony_britanii_o_veroyatnosti_terakta_v_aeroportu_kabula_mojet_proizoyiti_v_blijayishie

Схоже там орки мусульманські просто так "розважаються", виясняють де є "червоні лінії".
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26.08.2021 20:32 Відповісти
Домовленості про спільну боротьбу з тероризмом ))) Підписанти: міністр зовнішніх справ США, Абу-ль-Захєр, Фарух Ібн Плотніцкі.
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26.08.2021 21:25 Відповісти
такое впечатление что Талибан хочет не хочет чтобы США ушли полностью из афгана..после захвата власти оказалось КРАСТЬ ТО НЕЧЕГО..... ВСЕ УЖЕ УКРАДЕНО ДО ТАЛИБАНА....
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26.08.2021 20:34 Відповісти
ничего страшного, скоро ООН будет кормить оголодавших талибов, уже идет подготовка общественности
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26.08.2021 21:52 Відповісти
Путлер прислал в Кабул 2 самолета МИГ-29...оба упали в Астрахани...,послал еще один самолет,упал в Подмосковье,послал еще один СУ-57 загорелся на высоте 1000 метров,послал транспортный самалет ИЛ-112В...и этот сгорел...Крысы мавзолейные АСТАНАВИТЕСЬ...
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26.08.2021 20:34 Відповісти
Да шо ж такое?.. Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3700
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26.08.2021 20:36 Відповісти
10 ти долларовая или все таки 12ти?
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26.08.2021 21:52 Відповісти
Подлолка КУРСК взяла Курс на КАБУЛ....путлер всеХ спасеть... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3318 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3318
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26.08.2021 20:37 Відповісти
Ці жертви на совісті "великого українця всіх часів і народів - животворящого козака байди".
Бідонобіли мусять засипати гілку іконками і пАтретами свого деменційного ідола, якому вже імпічмент хочуть оголошувати.

У нього точно таке ж тупе і імпотентне збіговисько, яке типу називається =адміністрацією= і його куратори.
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26.08.2021 20:39 Відповісти
А что это сейчас было за хрень ,объясните пжлста
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26.08.2021 21:05 Відповісти
похоже кроме подогрева антипрививочных настроений пришла и разнарядка на топить Байдена.
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26.08.2021 21:25 Відповісти
нет чтобы проследить кому выгодно, в какой стране скоро выборы и кто очень под выборы любит взрывать здания, проводить террор даже против расходного материала - народа россии...
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26.08.2021 21:28 Відповісти
Думаешь только раша способна баловаться постановочными террактами с массовой гибелью людей .Надо будет посмотреть на реакцию самих штатов на эти терракты и остановят ли они после них вывод войск в связи возобновлением террористической деятельности казалось бы недавно разгромленного игил
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27.08.2021 04:14 Відповісти
Даремно Ви, шановна Ведана, так різко висловлюєтесь про дідулю Бідена. Нині існують ліки, які трішки призупиняють розвиток старечої деменції. Можна навіть деякий час очолювати наддержаву, приймаючи ці пігулки, а її громадяни навіть нічого не помітять )))
А якщо серйозно, то домовленість про виведення окупаційних військ з Афгану була підписана ще торік Трампушою. Правда ще задовго до своєї президентської каденції, Біден активно лобіював це питання. А Ви ж чудово знаєте, що таке американське лоббі в політиці
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26.08.2021 21:36 Відповісти
Пожары в Якутии,Красноярской Крае,Иркутской области,Читинской области и в Бурятии прекратились за 5 минут...Путлер приказал.... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 98 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 98
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26.08.2021 20:40 Відповісти
Теракт против американцев. Талибам он незачем. Ищите кому выгодно.
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26.08.2021 20:40 Відповісти
ну если учесть, что к праотцам отправились гяуры, то выгодно Аллаху
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26.08.2021 21:54 Відповісти
Появился повод остановить вывод войск в связи с возобновлением активности игил,Ведь талибы и сами конкурируют за влияние в регионе с игил
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27.08.2021 04:17 Відповісти
О..говноеды Ольги ********** вылезли на Цензор... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 5904 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 5904
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26.08.2021 20:42 Відповісти
Дальше будет БЕСЛАН и захват театра на Дубровке... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 727
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26.08.2021 20:50 Відповісти
Це наче Портников нещодавно сказав. Мовляв останні події в Афгані нагадування усім країнам і в першу чергу нам, що американці такі ж звичайні люди, як і решта по всьому світу. Вони теж не раз помилялись і зазнавали поразок у своїй історії. Таку ж помилку і стратегічну поразку ми бачимо і зараз. Тому не слід надмірно зачаровуватись та покладатись на їхні можливості та бездоганну політику та розрахунку. Якщо в Україні відновиться гаряча фаза війни і російська орда попре зі сходу, нам в першу чергу слід розраховувати на власні сили.
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26.08.2021 20:50 Відповісти
Всё не так, как кажется
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26.08.2021 20:51 Відповісти
Крысы Мавзолейные,вы были барангами ими и станетесь НАВЕЧНО..........
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26.08.2021 20:52 Відповісти
Кацапские методы взрывать мирные объекты и население
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26.08.2021 20:56 Відповісти
Думаешь это только кацапское , а не заимствованное ими у других ноу-хау взрывать мирных людей в их домах и обвинять в этом других и только они им пользуются
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27.08.2021 04:21 Відповісти
Кстати Феликс Дзержинский объявил Красный Террор на РАБссии 30 августа 1918 года,постановление ВЧК было лаконичным КОНЧАТЬ ВСЕХ...
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26.08.2021 20:58 Відповісти
Раша продолжает платить талибам за головы американцев. Остальные пошли прицепом за компанию.
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26.08.2021 21:03 Відповісти
Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 5448
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26.08.2021 21:04 Відповісти
За 20 лет в Афгане американцев в полибло 2 173,советских идиотов Брежнева за 10 лет погибло 15 000...,хотя это полная фигня...афганцы ж не были вояками...даже дети афганцев... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 2413не были снайперами и не могли управлять Стингерами...
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26.08.2021 21:07 Відповісти
не мели дурні сопляк.Загинули амеровські солдати і солдати союзу.Солдат це професія в армії США і був військовий обовязок для пацанів при совітах.І тоді одиниці "косили"-відкуплялись від служби.Інакше - тюрма або штрафбат.Такі були часи.А настали такі,що кожна зелена сопля диванна дозволяє собі їх назвати ідіотами,правда позаочі ,бо все ж сцикотно.
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26.08.2021 21:42 Відповісти
Який поважний форумчанин дідуган Сенатор ,тобі сопляк, ти хто такий ,новаАбраЩений?
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26.08.2021 22:07 Відповісти
може, для таких як ти ,що змагаєтесь в кількості безтолкових постів і лайків і поважний,то твоя справа.А з його допису по відношенню до простих солдат, я свій висновок зробив -то моя справа.І що ти цього не розумієш - то вже твоя проблема.
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26.08.2021 22:55 Відповісти
кацапский корреспондент Russia Today Мурад Газдиев сообщил, что в Кабуле только-что прогремел третий взрыв.

Совпадение?
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26.08.2021 21:07 Відповісти
БЕСЛАН продолжается,хотя уже в другом ракурсе...
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26.08.2021 21:10 Відповісти
The Wall Street Journal со ссылкой на представителя афганского Минздрава.
погибли по меньшей мере 60 афганцев и четверо американских военных.
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26.08.2021 21:11 Відповісти
У кацапов тоже бах
На заводе «Газпрома» в Западной Сибири произошел сильный взрыв, который привел к пожару. Это привело к остановке добычи газа в регионе и резкому сокращению поставок природного газа в Европу через газопровод «Ямал-Европа». Об этом сообщает ExPro.
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26.08.2021 21:14 Відповісти
Меня удивляет другое - если верить Блумбергу то за последние две недели из Кабула было эвакуировано 100.000 человек. Кто эти люди? Все переводчики? По два на каждого солдата? Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 651
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26.08.2021 21:18 Відповісти
По меньшей мере 10 американских военнослужащих погибли в результате теракта возле аэропорта в Кабуле - Fox News.

Что скажет никчемный Джо?
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26.08.2021 21:20 Відповісти
Свежак
FOX News со ссылкой на источник в Пентагоне: 13 американских военных погибли в результате двойного теракта в Кабуле, 20 получили ранения, 10 находятся в критическом состоянии.
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26.08.2021 21:36 Відповісти
Байден отказался поддержать движение сопротивления Талибану, в Пандшере, которое возглавили Масуд-младший и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению Талибан.
"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.
Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь - в руках талибов", - отметил он.
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26.08.2021 21:27 Відповісти
Талибы не любють США,Мавзолейное дыдло Путлера тож самое...любють тока доллары США.... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 1225Стадо идиотов...
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26.08.2021 21:33 Відповісти
Байден и Пентагон поступили ПРАВИЛЬНО...грызите друг друга Мавзолейные БАРАНЫ...в Омерике денег нет,но мы держимся... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3478 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3478
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26.08.2021 21:38 Відповісти
Сєнатор, вже всі відвідувачі цієї гілки форуму прочитали твою стандартну мантру про мавзолей, ґавноєдоф, гулаг рабсію, дохлий совок і т.д. Астанавітєсь!
Не хочеш змінити пластинку?, бо тебе наче зациклило на цих фразах. За роки, проведені на цьому форумі, вже трішки набридло.
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26.08.2021 21:41 Відповісти
Свали Челдон тупой Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 7971
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26.08.2021 21:47 Відповісти
та он давно на таблетках и самогоном запивает.
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26.08.2021 22:00 Відповісти
Сто раз уже сказано - под этим ником годами писал его отец, теперь после его ухода дело продолжает сын.
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26.08.2021 22:01 Відповісти
А по набору фраз і не скажеш, що під цим ніком пише вже інший індивід ))) С - стандартизація )))
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26.08.2021 22:03 Відповісти
*любезный* ,ты сам то кто такой ,пригожинский фуфлогон? Так вали отсюданах ,если набридло....
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26.08.2021 22:16 Відповісти
Москалойазикий гомункулус, раджу тобі бути обачнішим, навмисно спотворюючи українську мову своїм чорним кацапсинським ротом. Якщо тут, на форумі, тобі фізично за це нічого не буде (максимум - бан на 3 дні), то в реальному житті за таке, на 7 році війни, небайдужі громадяни можуть натовкти пику.
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27.08.2021 01:42 Відповісти
Фуфло Мавзолейное ощутили даже жители Якути...,кстати там жила моя сестра Алена...вседений о ней нет 47 дней...жива или нет не знаю...,Быдло вы тупое МАВЗОЛЕЙНОЕ...
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26.08.2021 21:45 Відповісти
Цей Афганістан потрібно поділити , відділивши пуштунів від таджиків, узбеків і хазарейців, і нехай собі "талібанять" Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 7854
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26.08.2021 21:47 Відповісти
в Кабуле поступили сообщения о стрельбе, тяжёлое вооружение.
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26.08.2021 21:54 Відповісти
Еще два взрыва в Кабуле всего несколько минут назад. Итого 5.
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26.08.2021 21:55 Відповісти
Самое главное от взрыва погибли 11 морских пехотинцев США и военный медик . Талибайден , трусливый клоун , даже не выступил с ответкой тряпкоголовым .
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26.08.2021 22:02 Відповісти
Вроде в 15 по Вашингтонскому времени должно быть какое-то важное заявление
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26.08.2021 22:04 Відповісти
Государственный Департамент , прессекретарь Байдена не доступны , нет комментариев по гибели 60 человек , 12 американских военных . Трусливы главнокомандующий оставивший талибам вооружений и техники на десятки миллиардов , сделал граждан и военных мишенью для террористов .

.
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26.08.2021 22:10 Відповісти
Да, не такого Джо мы ждали, даже Трамп по сравнению с ним был не плох
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26.08.2021 22:34 Відповісти
Рашистский фуфлогон-говнометчик успаГойся и беги в 5чку скупай крупы и консервы ,на Засраху идет великая сушшшшшь....,а оно тут с Америкой типа соревнуИтся...
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26.08.2021 22:22 Відповісти
Нащо це Талібам, для них мільярди $ лежать і чекають на них у західних банках, якщо будуть хорошими талібами.
Тут треба шукати тих, хто хоче завадити США вивести війська. Не будемо показувати пальцями, але усі знають ці дві країни.
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26.08.2021 22:27 Відповісти
Взрывы в Кабуле гибнут люди. А теперь внимание на рожу Скабеевой. Напомню, Russia Today с самого начала вела прямую трансляцию из Кабула. Помните, как кацапские пропагандисты заезжали на оккупированную часть Донбасса и что после этого там происходило?
Совпадение?

Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 9664

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26.08.2021 22:36 Відповісти
 
 