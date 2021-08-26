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Динамо (208) Ліга чемпіонів (163) Шахтар (149)

Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022

Відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Динамо, чемпіон України, потрапило до групи Е, де зіграє проти німецької Баварії, іспанської Барселони і португальської Бенфіки. Шахтар опинився в групі D - суперниками гірників будуть іспанський Реал, італійський Інтер і молдавський Шериф.

Повністю груповий раунд Ліги Чемпіонів має такий вигляд:

Група А

Манчестер Сіті (Англія)
ПСЖ (Франція)
РБ Лейпциг (Німеччина)
Брюгге (Бельгія)

Група В

Атлетіко (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Порту (Португалія)
Мілан (Італія)

Група С

Спортинг (Португалія)
Боруссія (Дортмунд, Німеччина)
Аякс (Нідерланди)
Бешикташ (Туреччина)

Група D

Інтер (Італія)
Реал (Іспанія)
Шахтар (Україна)
Шериф (Молдова)

Група Е

Баварія (Німеччина)
Барселона, Іспанія)
Бенфіка (Португалія)
Динамо (Київ, Україна)

Група F

Вільярреал (Іспанія)
Манчестер Юнайтед (Англія)
Аталанта (Італія)
Янг Бойз (Швейцарія)

Група G

Лілль (Франція)
Севілья (Іспанія)
Зальцбург (Австрія)
Вольфсбург (Німеччина)

Група Н

Челсі (Англія)
Ювентус (Італія)
Зеніт (Росія)
Мальме (Швеція)
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Топ коментарі
+13
Шкода Баварію і Барселону, попадуть під каток Динамомашини
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26.08.2021 21:08
+8
Помянем Динамо
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26.08.2021 20:55
+3
Наші команди подарунок всім іншим
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26.08.2021 21:06
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Плять как то важно....
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26.08.2021 20:36 Відповісти
" Динамо Киев" - мертвые сраму не имут " Шахер Донецк" - третье место на этот раз еще не пи--с, лига Европы ждет нас (. Ну вот такой вот жребий.)
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26.08.2021 20:41 Відповісти
В принципі, кроти могли вчора не рвати, а програти Монако і зразу феєрити в Лізі Європи)) Більше перемог було б!
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26.08.2021 20:44 Відповісти
Деньги, много денег.

1. Шахтер вышел в группу ЛЧ, его заработок

- 15,64 млн евро сразу за выход
- допустим грандам пролет во всех матчах (хотя не факт), а с Шерифом пусть 1 победа и 1 ничья, это еще 3,73 млн евро (2,8 млн за победу, 930 тыс за ничью).
Итого = 19,37 млн евро.

2. Шахтер не прошел Монако и попал в группу ЛЕ
- 3,63 млн за выход в группу
- пусть отлично сыграл: 4 победы по 630 тыс и 2 ничьи по 210 тыс = 1,68 млн
Итого = 5,31 млн

19,37 млн против 5,31 млн, и это только призовых. Вероятно, доходы с телетрансляций, продажи билетов и разной атрибутики тоже значительно выше при участии в ЛЧ.
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26.08.2021 22:05 Відповісти
Помянем Динамо
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26.08.2021 20:55 Відповісти
аминь
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26.08.2021 20:56 Відповісти
фигня какая-то, Черноморца нет, а значит смотреть нечего.
долой такую ЛЧ и ЛЕ!!!
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26.08.2021 20:56 Відповісти
Люблю наших людей за оптимизм. Вчера умирали от инфаркта жопы, сегодня переживают что финал придётся играть в Питере
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26.08.2021 20:57 Відповісти
Ну пожалуй можно и домой.....не приезжая. футбалёры истчо после чемпионата ниатдахнули а вы их куда то играть посылаете!
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26.08.2021 21:05 Відповісти
Наші команди подарунок всім іншим
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26.08.2021 21:06 Відповісти
Шкода Баварію і Барселону, попадуть під каток Динамомашини
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26.08.2021 21:08 Відповісти
Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 3525 Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 3525 Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 3525
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26.08.2021 21:18 Відповісти
В группу Е надо было чтоб Бешикташ попал... Эх, не вышло красоты Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 8217
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26.08.2021 21:07 Відповісти
вместо кротов
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26.08.2021 21:23 Відповісти
Да ... "пощастило".
Але мусять грати.
Мотивуючі суперники.
Так що - вперед і показати найкраще, на що здатні.
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26.08.2021 21:12 Відповісти
У Динамо туризм. А вот с Шахтером все гут. Лига Европы ждет. Да и Реалу можно нервы потрепать.
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26.08.2021 21:18 Відповісти
да, по ходу, растяжка очка у Динамо. а кто там тренер у Динамо нынче? еще один потужный факівець? я думаю, если Динамо не выйдет из такой группы, то нужно забирать Динамо у Суркисов
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26.08.2021 21:26 Відповісти
В ЛЧ слабых соперников практически не бывает.
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26.08.2021 21:20 Відповісти
один вопрос, как Шериф дошел до жизни такой?
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26.08.2021 21:20 Відповісти
А,что не так с Шерифом? Хорошая работа тренера и вот результат.
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26.08.2021 23:14 Відповісти
привет из Одессы..
Черноморец - Нистру 8-0
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27.08.2021 15:40 Відповісти
Это когда было??? Нистру уже 30-ть лет как нет....Есть Зимбру.
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27.08.2021 18:39 Відповісти
но было же
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27.08.2021 22:28 Відповісти
Група В - група "смерті"
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26.08.2021 21:25 Відповісти
вот Н - ето настоящая группа смерти
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26.08.2021 21:28 Відповісти
Ну хоть посмотрим на хорошие команды...правда,смотреть придется по России
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26.08.2021 21:37 Відповісти
Чтобы в ЛЕ попасть-как раз нормально. Но надо постараться.
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26.08.2021 21:38 Відповісти
Кто то умирает за страну, кто-то пашет, а здесь 22 бугая один мяч гоняют! Умножить на все команды страны разных там лиг---жуть сколько дармоедов!
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26.08.2021 22:00 Відповісти
динамо шас тренера поменяет. Уже Шевченко присматривается. Слушал же в сборной братьев вот и трудоустроили. Теперь вся Европа будет видеть полузащиту из раскаряк и вратарей мышеловов. А какая надежда проснулась в 2019 году, но нет, братья погасили лучи счастья болельщиков. В последнем матче на Евро Украина была представлена 9 динамовцами. А теперь подвалило и таки отобьют охоту братьям хвастаться. А то уже Гармаша представляют как одного из лучших центрфорвардов постсоветского пространства. Доколе.
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26.08.2021 22:32 Відповісти
"Динамо" проходить дальше з першого місця, а три "Б" борються за другу путівку😜
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26.08.2021 22:43 Відповісти
Боярышник?
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26.08.2021 22:48 Відповісти
Дякую, але пий сам, я не п'ю.
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26.08.2021 22:50 Відповісти
та нормальный жребий) все конечно хотели попасть к Лилю и Севилье, но есть группы и пожоще) а шахте вообще дежавю, но без кошмаров из Мюнхенгладбаха)))))
динамовцы если не будут жувать кульбабу по полю то могут с португалами пободаться и за ЛЭ, но это все теория пока Гармаш величайший центрфорвард)
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26.08.2021 23:26 Відповісти
Заметили? БББД.... И кстати, клуб из Мюнхена называется Байерн, а ни какая то Бавария. Нет команды Бавария.
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26.08.2021 23:36 Відповісти
Исходя из жребия, шансы для ШД выглядят более радужно, чем для ДК. Для ШД ЛЕ думаю почти обеспечена (да Вернидуб придумает какие палки в колёса поставить, но уровень молдован уж очень низок даже для такого ШД), и можно пободаться с Интером, которого сейчас прилично так колбасит. Динамо будет вести борьбу с Бенфикой за ЛЕ, но в статусе аутсайдера конечно, про выход в плей-офф ЛЧ даже и думать особо не приходится, даже такая разбалансированная Барса в разы сильнее, про Баварию я вообще молчу. (с)
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26.08.2021 23:46 Відповісти
 
 