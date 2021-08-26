Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022

Відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Динамо, чемпіон України, потрапило до групи Е, де зіграє проти німецької Баварії, іспанської Барселони і португальської Бенфіки. Шахтар опинився в групі D - суперниками гірників будуть іспанський Реал, італійський Інтер і молдавський Шериф.

Повністю груповий раунд Ліги Чемпіонів має такий вигляд:

Група А

Манчестер Сіті (Англія)

ПСЖ (Франція)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Брюгге (Бельгія)

Група В

Атлетіко (Іспанія)

Ліверпуль (Англія)

Порту (Португалія)

Мілан (Італія)

Група С

Спортинг (Португалія)

Боруссія (Дортмунд, Німеччина)

Аякс (Нідерланди)

Бешикташ (Туреччина)

Група D

Інтер (Італія)

Реал (Іспанія)

Шахтар (Україна)

Шериф (Молдова)

Група Е

Баварія (Німеччина)

Барселона, Іспанія)

Бенфіка (Португалія)

Динамо (Київ, Україна)

Група F

Вільярреал (Іспанія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Аталанта (Італія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Група G

Лілль (Франція)

Севілья (Іспанія)

Зальцбург (Австрія)

Вольфсбург (Німеччина)

Група Н

Челсі (Англія)

Ювентус (Італія)

Зеніт (Росія)

Мальме (Швеція)