УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15786 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
12 902 159
Зеленський (17415) Правоохоронні органи (2660) реформи (2316)

Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронна система країни зараз очищається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "1+1" 26 серпня.

"Я вважаю, і бачу, що зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Вважаю, що ми дуже близькі до результату, вважаю, що у нас вже результат кращий, ніж у деяких європейських країнах", - заявив Зеленський.

Про це він розповів у контексті розмови про інвестиційну привабливість України.

Читайте також: Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат, - Верланов

"Щодо інвестицій - ми дуже привабливі. Дійсно, через різну антирекламу України і в цьому зацікавлено багато країн, багато іноземного різного бізнесу (...) на деякий час впала", - додав Зеленський.

За його словами, для підвищення інвестиційної привабливості України в країні потрібно проводити більше міжнародних самітів, таких, як наприклад, Кримська платформа.

"Так запрацювати, як в Україні, західний бізнес десь там уже не зможе. Там люди розслаблені, а наші - воїни, хочуть створити щось потужне", - додав президент.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+71
Вместо аплодисментов ---дикий ржач!
показати весь коментар
26.08.2021 21:55
+61
блин!.. новости из параллельной вселенной..
ему президент Эстонии прямо в глаза говорит "в Украину вкладывать инвестиции нельзя", потому что МВД, СБУ, ГБР и ГенПрокуратура это часть рейдерского механизма по отжиму собственности инвесторов.. а кадровое наполнение этих силовых органов, организовывает Ермак, Татаров, Портнов с одобрения Зеленского.. получается, главный бенифициар рейдерства - Зеленский..
показати весь коментар
26.08.2021 22:00
+58
"Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2481
показати весь коментар
26.08.2021 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
такая лживая пропаганда была только при СССР .
показати весь коментар
26.08.2021 23:46 Відповісти
в суды завезли свежую партию моющих средств ?
показати весь коментар
27.08.2021 00:04 Відповісти
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4716
показати весь коментар
27.08.2021 00:13 Відповісти
"...идет реальный момент очищения..." - курва, воно навіть собачою не вміє розмовляти
показати весь коментар
27.08.2021 00:44 Відповісти
ШО!? ОПЯТЬ!?
показати весь коментар
27.08.2021 01:10 Відповісти
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9075
показати весь коментар
27.08.2021 01:41 Відповісти
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 1914
показати весь коментар
27.08.2021 16:44 Відповісти
Ой. Это так называется увольнение Авакова?
показати весь коментар
27.08.2021 02:00 Відповісти
...ждём взрывного инвестирования со стороны горячих эстонских парней ( и скажите...тссс, когда заголовок выделен жирным и по тексту звучит "очищение" это первый ледь на санузле напрягаеться?...тссс)
показати весь коментар
27.08.2021 05:24 Відповісти
Не устает зейло сцать в глаза зебилам, заботится о нариде
показати весь коментар
27.08.2021 06:13 Відповісти
Зєльонкой маж, Вава)
показати весь коментар
27.08.2021 07:14 Відповісти
Мы спим, а процесс, оказывается, идёт..
показати весь коментар
27.08.2021 07:57 Відповісти
ага. и зарплаты у учителей давно по 4000 ойро.
показати весь коментар
27.08.2021 08:02 Відповісти
и мир в глазу.
показати весь коментар
27.08.2021 08:05 Відповісти
..он дурак или прикидывается?
показати весь коментар
27.08.2021 08:26 Відповісти
Он клоун, играющий роль президента.
показати весь коментар
27.08.2021 12:00 Відповісти
Попугай: що йому навішали на вуха радники те і пересказує.
показати весь коментар
27.08.2021 18:45 Відповісти
Таке і є,таке і буде.
показати весь коментар
27.08.2021 16:17 Відповісти
Уже скоро закончится!
Закончится этот период очищения от честных и порядочных!
показати весь коментар
27.08.2021 08:54 Відповісти
? В сенсі, гірші витіснять нетаких вже й поганих?
показати весь коментар
27.08.2021 11:18 Відповісти
Может показаться кому то странным, но были среди них умные, честные и порядочные.
С каждым новым витком их становится всё меньше.
показати весь коментар
27.08.2021 11:34 Відповісти
Не понимаю критики, от Авакова же очистили, каких вам ещё доказательств надо?
показати весь коментар
27.08.2021 09:21 Відповісти
Накурются своих айкосов и давай пургу нести ))))
показати весь коментар
27.08.2021 09:25 Відповісти
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4918
показати весь коментар
27.08.2021 09:33 Відповісти
Считает оно.... Иопонамать!....

Народное почтение тому журналисту, кто однажды неожиданно спросит у него тему его дипломной работы! Просто так, ПОПРИКОЛУ!
показати весь коментар
27.08.2021 09:25 Відповісти
"Виправдати довіру президента зеленського", "президент зеленський висловив довіру", "президент зеленський вважає". І це дорослі люди на повному серйозі це говорять про циркову мавпу?Ви серйозно?
показати весь коментар
27.08.2021 09:33 Відповісти
ИДИОТ!!!!!!!!
показати весь коментар
27.08.2021 09:47 Відповісти
Неизлечимый, да еще и ЗЕбанутый. "Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4766 "Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4766
показати весь коментар
27.08.2021 12:01 Відповісти
Що ви примахалися до дурачка-маріонетки?
Що йому напейсали, те він і прочитав. Як вмів.
показати весь коментар
27.08.2021 10:05 Відповісти
Ага. А ещё прямо сейчас, прямо на наших глазах Украина переживает период небывалого экономического роста и расцвета...
показати весь коментар
27.08.2021 10:06 Відповісти
... от патриотов
показати весь коментар
27.08.2021 10:10 Відповісти
Как "очистят", так держитесь! Кагарлык и Врадиевка покажутся сказкой...
показати весь коментар
27.08.2021 10:12 Відповісти
Я, перепрошую, а що ж було до цього? Виходить, що при Аваккові було нереальне очищення? Тоді навіщо ви його тримали, а потім ще і дякували за плідну роботу? Щось тут не сходиться.
показати весь коментар
27.08.2021 10:20 Відповісти
Украина - золотое дно для бизнеса и инвестицый! Иллюстрация этого например такие бизнесмены как Коломойский, Ахметов и тд.
показати весь коментар
27.08.2021 10:28 Відповісти
Очищение от аваковских. Вместо них станут понятные люди
показати весь коментар
27.08.2021 10:52 Відповісти
"считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах" - і як же тут не обійтися без типової фрази із совково-путінської методички про "дагонім і пєрєгонім загнівающій запад!".
показати весь коментар
27.08.2021 10:56 Відповісти
#аналаговнету
показати весь коментар
27.08.2021 11:15 Відповісти
Ну, як українські чиновники чистять самі себе всім давно відомо. Був у мене колись кіт, так він теж себе регулярно чистив але так котом і залишився.
показати весь коментар
27.08.2021 11:15 Відповісти
Так залишився котом, а тут дебилов выбрали в парламент, и они считают, что они схватили бога за бороду.
показати весь коментар
27.08.2021 12:05 Відповісти
Все порядочные люди из полиции увольняются. Он это имел в виду?
показати весь коментар
27.08.2021 11:17 Відповісти
Звільнять тих, хто не виконує план по медозбору.
показати весь коментар
27.08.2021 11:22 Відповісти
У Зебила, видать, совсем крыша поехала...
показати весь коментар
27.08.2021 12:12 Відповісти
И вам того же!
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 4788
показати весь коментар
27.08.2021 12:14 Відповісти
А Албанию европейским государством можно считать?
показати весь коментар
27.08.2021 12:37 Відповісти
В Албании ак было 20 лет назад.
показати весь коментар
27.08.2021 20:22 Відповісти
Ти вже колись бачив мір в очах х.ла...
показати весь коментар
27.08.2021 12:48 Відповісти
Для тебе та для твоїх мюридів так. А от для законності та справедливості ні, МВД все більше й більше стає схожим на такий же орган у мордорі.
показати весь коментар
27.08.2021 12:52 Відповісти
зовсім довбанувся
показати весь коментар
27.08.2021 12:57 Відповісти
Какой же он дурак. Как попугай повторяет то, что вложило ему в уши Ермак и его воровское кодло, своего ума нет
показати весь коментар
27.08.2021 13:11 Відповісти
Так-так, наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав, ми чемпіони у боротьбі з коронавірусом, посадимо мільярд дерев за три роки... - хворому на голову час на процедури, або він симулює і шахраю місце у в'язниці.
показати весь коментар
27.08.2021 13:16 Відповісти
Володимир Олександрович! Мовчання--золото. Для вас це актуально.. Що ні слово--то ляп,що ні речення--то брехня
показати весь коментар
27.08.2021 13:17 Відповісти
І це правда .
показати весь коментар
27.08.2021 13:37 Відповісти
На всякий випадок, майте на увазі: Росія і Білорусь також європейські країни. Тому все можливо.
показати весь коментар
27.08.2021 13:55 Відповісти
Шо воно таке курить, чи може шось нюхає??? Воно таки живе у паралельному всесвіті( як у тій казці про королівство кривих дзеркал) - де біле то чорне, а чорне -то біле, де татаров із портновим - чесні і безгрішні, а патріоти і атошники - то найгірші вороги(для зєбілоїдів звісно). Його таки треба лікувати - бажано у санчастині качанівської колонії!
показати весь коментар
27.08.2021 14:36 Відповісти
"...для підвищення інвестиційної привабливості України в країні потрібно проводити більше міжнародних самітів, таких, як наприклад, Кримська платформа." Джерело: https://censor.net/ua/n3284780
мені здавалося, що метою "Кримської платформи" є розроблення та узгодження з країнами-союзниками заходів щодо деокупації Криму.
а виявляється зеленське просто організувало черговий міжнародний саміт спрямований на залучення інвестицій.
м-да.
показати весь коментар
27.08.2021 14:45 Відповісти
идиот. в абсолютной степени(не знаю что это, но звучит впечатляюще).
показати весь коментар
27.08.2021 15:33 Відповісти
Зімбабве хіба в Європі?
Грірше нас лише глисти в ла..ні.
показати весь коментар
27.08.2021 15:38 Відповісти
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 1671 Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 6437
показати весь коментар
27.08.2021 21:23 Відповісти
досягнення? ти що курив?
показати весь коментар
27.08.2021 22:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 