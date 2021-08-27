Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронна система країни зараз очищається.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "1+1" 26 серпня.
"Я вважаю, і бачу, що зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Вважаю, що ми дуже близькі до результату, вважаю, що у нас вже результат кращий, ніж у деяких європейських країнах", - заявив Зеленський.
Про це він розповів у контексті розмови про інвестиційну привабливість України.
"Щодо інвестицій - ми дуже привабливі. Дійсно, через різну антирекламу України і в цьому зацікавлено багато країн, багато іноземного різного бізнесу (...) на деякий час впала", - додав Зеленський.
За його словами, для підвищення інвестиційної привабливості України в країні потрібно проводити більше міжнародних самітів, таких, як наприклад, Кримська платформа.
"Так запрацювати, як в Україні, західний бізнес десь там уже не зможе. Там люди розслаблені, а наші - воїни, хочуть створити щось потужне", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Закончится этот период очищения от честных и порядочных!
С каждым новым витком их становится всё меньше.
Народное почтение тому журналисту, кто однажды неожиданно спросит у него тему его дипломной работы! Просто так, ПОПРИКОЛУ!
Що йому напейсали, те він і прочитав. Як вмів.
мені здавалося, що метою "Кримської платформи" є розроблення та узгодження з країнами-союзниками заходів щодо деокупації Криму.
а виявляється зеленське просто організувало черговий міжнародний саміт спрямований на залучення інвестицій.
м-да.
Грірше нас лише глисти в ла..ні.