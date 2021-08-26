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Новини Політика України
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Бабин Яр (157) Ізраїль (1228)

Кулеба обговорив з головою МЗС Ізраїлю Лапідом заходи в Бабиному Яру

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба обговорив з головою МЗС Ізраїлю Лапідом заходи в Бабиному Яру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові із альтернативним прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Ізраїль Яіром Лапідом обговорили участь ізраїльської делегації в комеморативних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру і поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Глави української та ізраїльської дипломатії із приємністю відзначили інтенсивний політичний діалог України та Ізраїлю, обговорили обмін візитами найвищого та високого рівня найближчим часом, зокрема участь ізраїльської делегації в комеморативних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою відомства в четвер увечері.

Зазначається, що Кулеба розповів Лапіду про підсумки установчого саміту Кримської платформи 23 серпня в Києві.

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Окремою темою розмови стали поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

У МЗС нагадали, що за підсумками 2020 року, обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами склав $907,3 млн. Позитивне для України сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами з Ізраїлем минулоріч становило $513,1 млн.
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Топ коментарі
+5
Когда там израиль Голодомор признает?
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26.08.2021 22:12
+2
участие израильской делегации/ На Крымском саммите и Дне Независимости Украины делегации Израиля не было.
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26.08.2021 22:48
+2
О!!!

А вы инсталяцию советских хрущевок и сцену с ******* в Бабьем Яру поставьте. Израиль обязательно оценит.
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26.08.2021 23:07
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Це приватне життя Кулєби і єврейської общини.
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26.08.2021 22:09 Відповісти
«Зараз відбуватиметься кампанія, спрямована на приведення тарифів до так званої собівартості. Оскільки центр помилково та непродумано повністю передав весь процес тарифоутворення на місця, то цей процес буде дуже важким. Він вже розпочався і, приміром, в Тернополі вже тариф виріс на 79%, Старокостянтинові - 65%, в Кременчуці - 53%. Київ зараз розглядає варіант підвищення на 40−45%, приблизно такий же стрибок цін очікує на Одесу та інші міста. Ці цифри залежать від того, яким був тариф - занижений чи ні, бо там закладалась інша ціна газу.» это про горячую воду. Но обсуждать этот вопрос с мид Израиля я так понимаю бесполезно. А пока, зебобики, начинайте закаляться, самое время
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26.08.2021 22:10 Відповісти
Когда там израиль Голодомор признает?
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26.08.2021 22:12 Відповісти
Если Зеленский добьется, чтобы ведущие страны признали Голодомор, Геноцидом , как Германия, Великобритания, Австрия, Франция..., а также Турция .... , тогда он , может участвовать в следующих выборах Президента, в которых победит Порошенко.
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26.08.2021 23:04 Відповісти
Оба - политические трупы. У нас не политика, а сезон ходячих мертвецов
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27.08.2021 00:45 Відповісти
Та у вас на раісії все - через сраку.
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27.08.2021 03:09 Відповісти
Не гони, донбасс - Украина, у меня - Украина, и у нас одна Украина
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28.08.2021 21:39 Відповісти
Але для тебе Порох, чомусь - "палітічєскій труп", а для мене - Гетьман- Президент.
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29.08.2021 13:51 Відповісти
Потому что у тебя вождизм в крови, нужен мессия в которого нужно верить. Вот только кроме тебя, в него уже не верит и 25%. По последним оценкам, что-то вроде 13% избирателей будут за пороха. Уже даже за экс-регионалов, хоть и порох тоже экс-регионал, голосов больше, а это уровень. Уровень Юлии Тимошенко - вечной оппозиции
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29.08.2021 20:26 Відповісти
На війні без Гетьмана не можна, наші пращури самі обирали їх собі, виходячи з обставин і особистих якостей претендентів. Назви, хоча б когось, хто може виконувати функції Гетьмана, чи то пак Президента, з цих обставин. Зільона шмаркля не рахується, бо....шмаркля. А "вождізм" й інші жидовізми, то ФСЬО - від лукавого, точніше від бальшевицького лукаваго.
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29.08.2021 23:20 Відповісти
ну если вспомнить, шо среди организаторов Голодомора было до 70% жидов - я думаю никогда.
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27.08.2021 09:12 Відповісти
Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом мероприятия в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 3346
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26.08.2021 22:12 Відповісти
Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом мероприятия в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 5026
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26.08.2021 22:12 Відповісти
участие израильской делегации/ На Крымском саммите и Дне Независимости Украины делегации Израиля не было.
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26.08.2021 22:48 Відповісти
О!!!

А вы инсталяцию советских хрущевок и сцену с ******* в Бабьем Яру поставьте. Израиль обязательно оценит.
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26.08.2021 23:07 Відповісти
а разве в БЯ были только евреи? там больше было украинцев... но стонущая нация долждна себе сказать...
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27.08.2021 00:17 Відповісти
Израиль,это тот,что не признает голодомор,не приехал на крымскую платформу.Иди в ж##пу вместе с Беней и зелей.
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27.08.2021 07:26 Відповісти
 
 