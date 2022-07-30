Зеленський обговорив з еміром Катару Аль Тані евакуацію українців з Афганістану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану.

Лідери також розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва", - зазначається в повідомленні.

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"Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки", – зазначив Володимир Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення президента відвідати Україну з офіційним візитом.