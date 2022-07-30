Зеленський обговорив з еміром Катару Аль Тані евакуацію українців з Афганістану
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану.
Лідери також розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва", - зазначається в повідомленні.
"Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки", – зазначив Володимир Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.
Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення президента відвідати Україну з офіційним візитом.
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Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению Талибан.
"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.
Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь - в руках талибов", - отметил он.
Байден назвавший пуйла убийцей, оружия Украине не даёт.
Трамп, хоть и заигрывавший с пуйлом, дал таки оружие (хоть Джавелины) Украине.
(Обама вообще слизняк, вообще ничего Украине не дал Украине, во время агрессии пуйла в Украине)
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Ещё раз убедился в том, что нужно судить не по словам а по делам.