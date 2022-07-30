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Зеленський обговорив з еміром Катару Аль Тані евакуацію українців з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з еміром Катару Аль Тані евакуацію українців з Афганістану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану.

Лідери також розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва", - зазначається в повідомленні.

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"Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки", – зазначив Володимир Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення президента відвідати Україну з офіційним візитом.
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Байден отказался поддержать оружием движение сопротивления Талибану, в Пандшере, которое возглавили Масуд-младший и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению Талибан.
"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.
Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь - в руках талибов", - отметил он.
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26.08.2021 22:16 Відповісти
Украина, весна 2014, Обама-Байден
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26.08.2021 22:20 Відповісти
Реальный парадокс выходит.
Байден назвавший пуйла убийцей, оружия Украине не даёт.
Трамп, хоть и заигрывавший с пуйлом, дал таки оружие (хоть Джавелины) Украине.
(Обама вообще слизняк, вообще ничего Украине не дал Украине, во время агрессии пуйла в Украине)
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Ещё раз убедился в том, что нужно судить не по словам а по делам.
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26.08.2021 22:27 Відповісти
А Вы будете этим оружием воевать, или сразу передадите его чеченцам?
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26.08.2021 22:44 Відповісти
Или мне кажется,или так оно и есть,но сейчас большое количество "экспердов" на форуме пытаются и стараются очернить действия как Байдена,так и США.Дали оружие,не дали оружие...Кому давать то?20 лет готовили "новую армию Афганистана",а результат?Ноль сопротивления.Где гарантия,что отданное оружие не начнет стрелять во что угодно,кроме талибов?
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27.08.2021 14:41 Відповісти
Крім ОВГЗ, які значною мірою знімають з ринку надлишок гривень, ніяких таких економічних новшеств, тим більше інвестицій з-за кордону не надходило. Та й куди інвестувати? В розмноження осликів чи ще в якусь халепу?
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26.08.2021 22:20 Відповісти
Цей наркоша вже привозив інвестиції з різних оманів, катарів та інших еміратів. І де вони?
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26.08.2021 22:33 Відповісти
А в Омане он только хотел пообщаться... И чем это закончилось?
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26.08.2021 22:43 Відповісти
Дуже цікаво було б взнати про те, як розвиваються українсько-оманські та українсько-катарські відносини? Скільки було інвестовано капіталів в нашу економіку з боку цих патужних еканаміческих країн? А якщо таких інвестицій немає, то праві були ті, хто говорив, що Блазень туди тупо возив готівку каламойши, прикриваючи гешефт "розумними" словами..
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26.08.2021 23:26 Відповісти
...а, скоро этот бин ладен приедет?
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27.08.2021 05:20 Відповісти
 
 