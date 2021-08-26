Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР
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Росія, нав'язуючи концепцію "триєдиного народу", намагається виправдати власне існування.
Про це політик і вчений Володимир Горбулін пише в статті для видання "Факти", повідомляє Цензор.НЕТ.
Горбулін звертає увагу на те, що концепція "триєдиного народу" була сформульована навіть не в Радянському Союзі, а до нього - в Російській імперії, до наративів якої дедалі частіше звертається сучасний Кремль.
"Нинішні очільники Російської Федерації заперечують саме існування української держави і української нації в усі можливі й неможливі способи, включно із концептуальними. На їхні переконання, всупереч задокументованій історії, логіці та здоровому глузду, українці (їхня мова, земля, культура, державність) — це лише проект Генерального Штабу Австро-Угорської імперії. При цьому питання, а як мільйони людей можна примусити століттями розмовляти "штучною" мовою, нібито вигаданою шпигунами Габсбургів та іншими русофобами (наприклад, панами-католиками й уніатами із Речі Посполитої) просто ігнорується", - пише Горбулін.
Він нагадує, що в сучасній зовнішній політиці держави керуються своїми інтересами, а не застарілими міфологемами. Якщо ж противник намагається оскаржити наше право на існування - треба не бігти в бібліотеку за рукописами і намагатися виправдатися, а спертися на збройні сили і дипломатію.
"Московія генерує порожнечу, що поглинає усе довкола, причому, ця порожнеча лише зростає. Наповненість життям й наповнене життя — не для ватажків Кремля та очолюваної ними отари. Об’єднатись з росіянами в "один народ" означає: "перемножитись на нуль", стрибнути в порожнечу, долучитись до "агресивного ніщо", - вважає Горбулін.
На його думку, росіяни не можуть створити сучасну націю, тому що постійно скочуються на імперські шляхи. Замість цього вони намагаються втягнути інші народи в авантюрне протистояння з потужними державами євроатлантичного світу, заздалегідь приречене на поразку.
"Повноцінно свою територіальну цілісність українська держава зможе відновити лише разом із відновленням територіальної цілісності Грузії й Молдови, а цілковито гарантувати зазначену цілісність зможе лише опісля "перестройки" РФ, яка передбачає звільнення її корінних народів", - вважає Горбулін.
Він передбачає, що "гібридні війни" Московія незабаром може вести "проти Новгородської, Уральської, Далекосхідної республік або, скажімо, Татарстану, Башкортостану, Кавказького імамату".
Але при цьому, на думку Горбуліна, залишається високою і ймовірність повномасштабного російсько-українського збройного конфлікту. "Оборонна війна проти Російської Федерації буде вкрай жорстокою і кривавою, адже для них це війна на знищення українських патріотів і знищення української держави", - вважає він.
На думку Горбуліна, такої війни слід максимально уникати.
"Політичні цілі, яких має досягти Україна, не є вузьконаціональними. І це треба чітко артикулювати. Досягнення таких цілей можливе лише в разі, якщо спільні зусилля широкої коаліції миролюбних країн світу будуть спрямовані на примус Російської Федерації до миру й "перестройки" пострадянських міжнародних відносин", - зазначає він.
Будь ласка, зачекайте...
https://tverezo.info/post/142517
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo
Потому что это - туповатый лозунг для глупых слоев населения. Нормальный лозунг звучит так - "законность, уровень жизни". А когда вам 30 лет скармливают всякие духовные ценности типа языка, веры и национальной одежды, в то время, как все материальные ценности забирают себе, и вы это хаваете, то не думайте, что вас кто-то будет уважать или принимать за равного. Только прагматизм спасет Украину.
"Та общественная добродетель, которая у древних называлась патриотизмом, имеет своим источником глубокое убеждение, что наши собственные интересы тесно связаны с сохранением и процветанием той свободной системы правления, в которой мы сами участвуем. Такое сознание сделало легионы Римской республики почти непобедимыми; но оно не могло иметь большого влияния на наемных слуг деспотических государей, а потому оказалось необходимым восполнить недостаток этих мотивов другими мотивами совершенно иного характера, но не менее сильными - чувством чести и религией."
Жирным я выделил ключевые слова. По сути, патриотизм - это лояльность к государству, которое защищает ваши интересы. Если государство человека всячески унижает и попирает его права, нарушает социальный договор и материально превозносит какие-то (коррумпированные) слои населения - какой же тут может быть патриотизм? Английский философ и один из основателей либерализма Джон Локк когда-то даже постулировал, что если государство попирает ваши права и свободы, вы должны сделать все, чтобы разрушить такое государство. И постулировал он это в те времена, когда у нас происходило окончательно закрепощение крестьян (Соборное уложение 1649 года и т.д.).
Эти идеи в свое время застали меня крепко задуматься и многое переосмыслить. Так что не только патриотизм, но и самообразование в политической и экономической теории (раз государство этим заниматься не собирается) спасут Украину, благо сейчас есть полно аудиокниг, которые можно мимоходом слушать и проникаться идеями. Но это уже мои фантазии, народ-то у нас не так уж и любит учиться.
Должно быть "Так что не только прагматизм", но видимо, уже поздно, чтобы не допускать таких ошибок. Надо идти спать.
Рим был империей, в которой процветало рабство, которая поработила многие народы. Итог - Рим пал от рук "варваров".
"Отцом" єкономического чуда считается Людвиг Єрхард, и да немцьі говорили по немецки, носили ледерхозе и посещали католическую церковь до, во время и после єкономического чуда, и им не нужно бьіло говорить єто делать, т.к. немецкая нация состоялась уже за столетия до того и все вами перечисленное является неотемлимьіми єлементами немецкой культурьі.
А вот как это предотвратить, купировать последствия и перенастроить?
Точно не в белых перчатках... Но вполне возможно за 10 лет
Например, я уже здесь не раз говорил, что у нас выборы президента совсем не демократические, а олигархичнские. Отсюда у нас олигархия. Ставленники олигархов, законно скупают места в бюллетенях кандидатов в президенты и народ из них "выбирает". И при этом пропаганда цинично врет, что у нас демократические выборы. Такого нигде в мире нет. Нам необходимо перейти на аналог демократической польской системы выборов.
Поэтому цитировать что-то там про Австрийский штаб - это уподобляться безграмотным российским фрикам.
Однако, кубанские украинцы, уехавшие за тысячу км от Украины ещё ДО "изобретения" австрийской разведкой украинского языка, в течение 200 лет вплоть до начала 1980-х гг говорили по-украински, а в сельской местности старики и сейчас говорят на сельском варианте украинского языка.
Крадіжки історії та винаходів, фальсифікація подій, винайдення тероризму, знищення власного народу для збереження влади... Ставте будь-який рік в історії кремлядів після 1721 року і все те буде там (окрім тероризму, який був випробуваний "народовольцями" на чолі з одним із Ульянових (Сашком, здається) наприкінці 19-го сторіччя.
І хто ж подумає, що вони встигли змінитися?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
22 грудня 2013 р. ·
Щоразу, коли Росія намагалася проковтнути Україну, в неї ставалися кольки й нетравлення шлунка. Ну ось була собі нормальна східна деспотія, де карбували монету арабською вяззю, нею ж прикрашали парадні обладунки царів, жіноцтво тримали в гаремах, які називали теремами, і навіть релігія була непойми християнство чи іслам за деякими свідченнями. Кріпосні пейзани ж взагалі ще були язичниками угро-фінами, які в носі мали усі ці ваші теологічні і філологічні тонкощі.
Поласували Україною - що в результаті? Ніконіанська реформа, запровадження "правильного" християнства, навчання граматиці слов'янської мови та арифметиці за українськими підручниками - обрусіння Росії, розкол в церкві, європейський вектор розвитку - повний капець Московії, аж до зміни назви на Росію, і якщо трохи далі продовжити - Указ про вольності дворянства (нечувано для Сходу) а там і скасування кріпаччини.
Пропустимо наслідки "заглоту" РСФСРом УНР, але мені здається, що наслідком цього стало збочення від комуністичних ідеалів і НЕП, бо інакше українське селянство здолати і отримати хліб було неможливо. (За що й поплатилися Голодомором)
Після війни приєднання Західної України і потрапляння в табори великої кількості упівців призвели до низки табірних повстань і фактично знищило систему Гулагу. Хрущов нічого не вирішував, він очолив.
Про результати правління імперією наших делегатів-запроданців, починаючи з Розумовського і закінчуючи Брежнєвим, і наслідки цього, треба писати окремо. Росіяни он досі Хрущову приєднання Криму до України згадують.
Зараз, схоже, знову на якийсь аншлюс вони сподіваються.
Не думаю, що вони усвідомлюють усі наслідки таких сподівань. Це ж оті ваші "ліберасти", яким навіть разом зібратися на площі не вільно, тепер точно переможуть. Ми орендуємо їм Майдан.
А взагалі в мене таке враження, що всі ці святовіттівські дьоргання Раші походять від того, що в російській армії просто закінчилися прапорщики-українці. А на своїх жодних надій нема.