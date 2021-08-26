Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР

Росія, нав'язуючи концепцію "триєдиного народу", намагається виправдати власне існування.

Про це політик і вчений Володимир Горбулін пише в статті для видання "Факти", повідомляє Цензор.НЕТ.

Горбулін звертає увагу на те, що концепція "триєдиного народу" була сформульована навіть не в Радянському Союзі, а до нього - в Російській імперії, до наративів якої дедалі частіше звертається сучасний Кремль.

"Нинішні очільники Російської Федерації заперечують саме існування української держави і української нації в усі можливі й неможливі способи, включно із концептуальними. На їхні переконання, всупереч задокументованій історії, логіці та здоровому глузду, українці (їхня мова, земля, культура, державність) — це лише проект Генерального Штабу Австро-Угорської імперії. При цьому питання, а як мільйони людей можна примусити століттями розмовляти "штучною" мовою, нібито вигаданою шпигунами Габсбургів та іншими русофобами (наприклад, панами-католиками й уніатами із Речі Посполитої) просто ігнорується", - пише Горбулін.

Він нагадує, що в сучасній зовнішній політиці держави керуються своїми інтересами, а не застарілими міфологемами. Якщо ж противник намагається оскаржити наше право на існування - треба не бігти в бібліотеку за рукописами і намагатися виправдатися, а спертися на збройні сили і дипломатію.

"Московія генерує порожнечу, що поглинає усе довкола, причому, ця порожнеча лише зростає. Наповненість життям й наповнене життя — не для ватажків Кремля та очолюваної ними отари. Об’єднатись з росіянами в "один народ" означає: "перемножитись на нуль", стрибнути в порожнечу, долучитись до "агресивного ніщо", - вважає Горбулін.

На його думку, росіяни не можуть створити сучасну націю, тому що постійно скочуються на імперські шляхи. Замість цього вони намагаються втягнути інші народи в авантюрне протистояння з потужними державами євроатлантичного світу, заздалегідь приречене на поразку.

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"Повноцінно свою територіальну цілісність українська держава зможе відновити лише разом із відновленням територіальної цілісності Грузії й Молдови, а цілковито гарантувати зазначену цілісність зможе лише опісля "перестройки" РФ, яка передбачає звільнення її корінних народів", - вважає Горбулін.

Він передбачає, що "гібридні війни" Московія незабаром може вести "проти Новгородської, Уральської, Далекосхідної республік або, скажімо, Татарстану, Башкортостану, Кавказького імамату".

Але при цьому, на думку Горбуліна, залишається високою і ймовірність повномасштабного російсько-українського збройного конфлікту. "Оборонна війна проти Російської Федерації буде вкрай жорстокою і кривавою, адже для них це війна на знищення українських патріотів і знищення української держави", - вважає він.

На думку Горбуліна, такої війни слід максимально уникати.

"Політичні цілі, яких має досягти Україна, не є вузьконаціональними. І це треба чітко артикулювати. Досягнення таких цілей можливе лише в разі, якщо спільні зусилля широкої коаліції миролюбних країн світу будуть спрямовані на примус Російської Федерації до миру й "перестройки" пострадянських міжнародних відносин", - зазначає він.