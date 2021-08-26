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Зеленський (17406) Росія (47144) Кримська платформа (314)

Росія тиснула на низку країн з вимогою не брати участі в Кримській платформі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія тиснула на низку країн з вимогою не брати участі в Кримській платформі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу"

Зеленський заявив: "Загалом вони (учасники Кримської платформи - ред.) вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен із них - хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось був великий тиск - це не секрет - від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів - лідерам. Всі сумнівалися, що буде 30 країн (Україна заявляла, що будуть представники не менше 30 країн на Кримській платформі - ред.)".

За словами президента, всі учасники були вражені кількістю присутніх, а також тим, що в Україні їм "відразу показали декларацію, відразу пішли в офіс Кримської платформи, показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються питаннями гуманітарними, полонених по всьому світу".

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Топ коментарі
+5
Все, що можна було сказати кількома словами (якщо знати мову) розмазане десятками слів, які не несуть ніякого "смислового навантаження"... Але якщо б це недолуге користувалося власними мізками, було освічене та спілкувалося мовою, а не "сценарієм від авторського колективу студії Квартал-95", то може й був би хоч якийсь результат за підсумками цієї платформи (перемовини Прем'єр-міністрів, наради міністрів закордонних српав, міністрів оборони, очільників рад нацбезпеки і тп.). А так звели всю "Кримську платформу" до "Конгресу перших лядєй"... ІМХО
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26.08.2021 22:49
+4
Многабукаф ниочем.
Эта коалиция существует без ЗЕ и его ********* начинаний с 2016 года.
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26.08.2021 22:44
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26.08.2021 22:28 Відповісти
Операція прикриття тебе, недоумка. Россия давила на ряд стран с требование не участвовать в Крымской платформе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 563
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26.08.2021 22:29 Відповісти
А напомните чем закончилась крымская платформа? Кроме ролика за который заплатили как Зеленский платит за сезон своего гомно сериальчика Свати или Скоты не помню точно как называется!
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26.08.2021 22:33 Відповісти
Створенням міжнародної коаліції демократичних держав по протидії російській агресії, деокупації Криму і звільнення Донбасу, консолідації європейської позиції стосовно вищезгаданих подій, запевнення України у повній і всеосяжній міжнародній підтримці на шляху до євро- і атлантичної інтеграції.
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26.08.2021 22:40 Відповісти
Многабукаф ниочем.
Эта коалиция существует без ЗЕ и его ********* начинаний с 2016 года.
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26.08.2021 22:44 Відповісти
А документ есть о том что створенна коалиция? Или заднеприводный наркоман опять будет вопрошать. А почему Крым доси не деокупирован?!
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26.08.2021 22:50 Відповісти
Ахахаха))))понятно,очередная попытка зекрысы себе присвоить достижение попередника
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26.08.2021 22:50 Відповісти
"сразу показали декларацию, сразу пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей, которые занимаются вопросами гуманитарными, пленных по всему миру"

А что этот нарик имел ввиду под фразой "молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей"...
Звучит как-то даже вульгарно при подведении итогов этой ненужной "платформы"...
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26.08.2021 23:24 Відповісти
Чего?
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26.08.2021 23:54 Відповісти
А шо в итоге из этой платформы вышло?тебя,пришибленного ,теперь все по очереди с дерьмом мешают,т к лично убедились,что ты мудак
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26.08.2021 22:35 Відповісти
Боится кацапа, что ворованное никто и никогда не признает, потому и людей шугает.
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26.08.2021 22:39 Відповісти
Все, що можна було сказати кількома словами (якщо знати мову) розмазане десятками слів, які не несуть ніякого "смислового навантаження"... Але якщо б це недолуге користувалося власними мізками, було освічене та спілкувалося мовою, а не "сценарієм від авторського колективу студії Квартал-95", то може й був би хоч якийсь результат за підсумками цієї платформи (перемовини Прем'єр-міністрів, наради міністрів закордонних српав, міністрів оборони, очільників рад нацбезпеки і тп.). А так звели всю "Кримську платформу" до "Конгресу перших лядєй"... ІМХО
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26.08.2021 22:49 Відповісти
І такого же бачення, так - ППР ,пройшло, каву покуштували, в очі ще раз подивилися, поїхали. ( попіздели -попізделі -розо йшлися)
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27.08.2021 07:48 Відповісти
Президент Володимир Зеленський назвав серед трьох основних досягнень 1.суб'єктивізацію України у світі, 2.будівництво інфраструктури та 3.сильну армію.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.
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26.08.2021 22:50 Відповісти
Что кроме распила денег, мы украинцы можем положить себе в плюс? Фоп напилил семь лямов за дизайн, думаю это капля в море. Зато министр финансов сказал что денег на пенсии молодежи нет . Так зачем им платить ЕСВ?
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26.08.2021 23:04 Відповісти
путибан из кремлестана -
это террористическая организация №1 в мире
их может уговорить только платформа на глубине 2 м
ниже уровня земли
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26.08.2021 23:05 Відповісти
И 2м бетона над уровнем земли..
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26.08.2021 23:28 Відповісти
Я и моя молодая команда что-то делаем, что-то очень нужное...
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26.08.2021 23:07 Відповісти
Россия давила на ряд стран/ На Израиль давить РФ было без нужды -12 лет правления путинской проститутки по вызову не прошли бесследно .Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"./ Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
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26.08.2021 23:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.08.2021 23:33 Відповісти
зеле, самовиграйся та скажи всім до побачення, бо зайвий елемент успішної країни
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27.08.2021 00:12 Відповісти
 
 