Росія тиснула на низку країн з вимогою не брати участі в Кримській платформі, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу"
Зеленський заявив: "Загалом вони (учасники Кримської платформи - ред.) вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен із них - хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось був великий тиск - це не секрет - від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів - лідерам. Всі сумнівалися, що буде 30 країн (Україна заявляла, що будуть представники не менше 30 країн на Кримській платформі - ред.)".
За словами президента, всі учасники були вражені кількістю присутніх, а також тим, що в Україні їм "відразу показали декларацію, відразу пішли в офіс Кримської платформи, показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються питаннями гуманітарними, полонених по всьому світу".
Будь ласка, зачекайте...
Эта коалиция существует без ЗЕ и его ********* начинаний с 2016 года.
А что этот нарик имел ввиду под фразой "молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей"...
Звучит как-то даже вульгарно при подведении итогов этой ненужной "платформы"...
Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.
это террористическая организация №1 в мире
их может уговорить только платформа на глубине 2 м
ниже уровня земли
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!