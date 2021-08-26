Росія тиснула на низку країн з вимогою не брати участі в Кримській платформі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу"

Зеленський заявив: "Загалом вони (учасники Кримської платформи - ред.) вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен із них - хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось був великий тиск - це не секрет - від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів - лідерам. Всі сумнівалися, що буде 30 країн (Україна заявляла, що будуть представники не менше 30 країн на Кримській платформі - ред.)".

За словами президента, всі учасники були вражені кількістю присутніх, а також тим, що в Україні їм "відразу показали декларацію, відразу пішли в офіс Кримської платформи, показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються питаннями гуманітарними, полонених по всьому світу".

Читайте також: Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО