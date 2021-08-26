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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) США (14444) теракт (853)

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США

Напад в аеропорту Кабула призвів до загибелі 12 військових США, і за цю атаку несуть відповідальність терористи угруповання ІД, заявив глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

"На даний момент нам відомо, що внаслідок атаки було вбито 12 військових США, а ще 15 були поранені", - сказав він на брифінгу Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кеннет повідомив, що два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої біля воріт "Ебі" аеропорту і біля готелю "Берон". Після вибуху біля воріт бойовики ІД відкрили стрілянину по військових і по цивільних особах.

Він зазначив, що внаслідок нападу загинули і постраждали також афганці: частину з них американці відправили до літаків в аеропорт, інших забрали в місцеві лікарні. Маккензі уточнив, що точну кількість жертв ще слід з'ясувати.

Він додав, що попри теракт, США продовжують евакуацію з кабульського аеропорту.

Читайте також: Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців
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Топ коментарі
+29
рассчитывать на порядочность у черножопых,можно только будучи идиотом.
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26.08.2021 22:38
+26
Теракт не бессмысленный. Американцы уже почти ушли из Афгана. Но кто то очень хочет чтобы США остались и завязли в етой забытой стране и бессмысленной войне. Ищите кому ето выгодно. Могу даже пальцем показать
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26.08.2021 22:52
+20
Байден, как же ты обосрался, старый дурак...
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26.08.2021 22:42
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К 750 году Халифат имел гигантские размеры, и покрывал весь Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Прикаспийские территории, Колхидскую низьменность (Грузию), Среднюю Азию, Афганистан, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, Пиренейский полуостров (Испания), Синд (провинция Индии).

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 1415
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26.08.2021 23:44 Відповісти
ИГИЛ зародился в Ираке.. Талибан в Афганистане костяк и основа пушту потомки иранцев все осталось по сути как и было до вторжения США как в Ирак так и Афганистан..т.е. вечное противостояние ИРАК ти ИРАН осталось неразрешенным только мутирвоало и изменило форму и источники внешнего воздействия и финансирвоания...
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26.08.2021 23:21 Відповісти
кураторами. ИГ создали на обломках хусейновской спецлужбы Мухабарат в Ираке, Талибан, - это детище пакистанской военщины...
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26.08.2021 23:22 Відповісти
в Мордоре наверно кусают локти от зависти - у талибов намного эффективная программа зомбирования и более продуктивные бабы, которые "еще нарожают" смертничков
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26.08.2021 23:17 Відповісти
Хайбатулла Ахундзада - будущий новый эмир Афганистана, сейчас лидер Талибана. Консерватор, мутный тип, исламист.

Так, вот его 23-летний сын погиб, совершая терракт в 2017 году, таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана.
https://www.bbc.com/russian/news-58256380

Талибы, применяли неоднократно смертников-подрывников против правительственных войск Афганистана и американцев.
В результате теракта в аэропорту Кабула погибло американских 12 военных, 15 ранено, - командование ВС США - Цензор.НЕТ 3854
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26.08.2021 23:26 Відповісти
Вылитый Вассерман!
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27.08.2021 00:04 Відповісти
семиты, сер...
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27.08.2021 00:07 Відповісти
Петров и Боширов?
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26.08.2021 23:26 Відповісти
Благодаря безалаберности байденовской администрации в руках у Талибана оказалась платежная ведомость афганцев сотрудничавших с Американской администрацией . В документе содержиться вся информация с именами , адресами проживания . Мало того чиновники передали Талибану лист афганцев которых необходимо было пропустить в аропорт для эвакуации . Талибану безжалостно убивавшему всех кто сотрудничал с американцами .
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26.08.2021 23:30 Відповісти
Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 2390
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27.08.2021 01:07 Відповісти
Логічний результат програної заходом війни. Для тих хто програє ціна завжди найвища. Це ж було очікувано. Я правда думав, що пройде хоча б пару місяців до першого теракта, але ні, все набагато швидше. Шакали відчули слабкість і смак крові от і атакують
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26.08.2021 23:51 Відповісти
Соболезнования союзникам.
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27.08.2021 00:15 Відповісти
Кремль опять раскошелился на убийство американских военных.
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27.08.2021 00:26 Відповісти
Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 1823
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27.08.2021 00:31 Відповісти
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
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27.08.2021 00:34 Відповісти
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.
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27.08.2021 00:36 Відповісти
.. жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия..
Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 8731
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27.08.2021 00:39 Відповісти
а в Мордоре видать так надеялись приручить потенциальных камикадзе ... облом
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27.08.2021 00:52 Відповісти
т.е. эти мрази только восстанавливаются, когда фошисты живут уже полстолетия как хорошо и кушают пиццу, а немцы - просто супер - и пьют пивко. при том шо фошисты и немцы пострадали едва ли не хуже чем совкобыдло - у немцев вообще в два раза зданий больше было уничтожено чем у красножопых

а черножопый как жил в говне, так и думает что после войны тысячелетие надо шоб не жить как ватники?
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27.08.2021 07:17 Відповісти
Нема слів.
На форумі сектанти-бідоноділи просувають засмальцовані тези (виборча кампанія з захлинаннями та екстазом від "козака" нічому не навчила). Далі вірують у свого "святого і непорочного".
1. Американці пишуть, що Трамп підписав угоду, але власне плануванням операції займалася вже нова адміністрація. Більше того, "животворящий" поскасовував фактично все, що прийняв Трамп, але це розпорядження залишив, бо підтримав.
Тому перекидання вини на попередників ні до чого. Чим займалися великі професіонали, що вони не вивезли до цих пір цивільних ? Жертви теперішні і майбутні (ті, хто лишається на смерть, бо його не здатні врятувати) - на совісті "козака".
2. Нова мантра бігом з*явилася і поширюється: провокація від тих, хто хоче завадити виходу військ США.

А розвідка штатівська де ? Спить ? Чи в комп*ютерні ігри грає ? Британці ж вчора попередили про ймовірність теракту.

3. Вчора не читала американців, але перед цим було, що у п*ятницю одна сенаторка мала подати документи на ініціювання імпічменту цього недієздатного (бо ґвалт стоїть, що дідо не здатен бути верховним головнокомандувачем). Після роботи вже подивлюся, як це коментують у консервативних медіа.
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27.08.2021 01:16 Відповісти
Консерваторы и их медиа в США сейчас в положении украинской "Свободы". Маргиналы, которых высмеивают или игнорируют. Потому что они "работают на Путина".
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27.08.2021 08:37 Відповісти
фінальні 12, так сказати.... А не почали би виходити, то було би ще 10, 100, 1000 протягом наступних років.... Скільки їх там було за всі 20 років?

Хоча мінус в тому, що пентагон вже не заробить 770 млрд. баксів за 20 років.. Прийдеться винаходити "нову" війну?
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27.08.2021 02:53 Відповісти
От і повід для коврових бомбардувань та ракетних ударів по крупних пуштунських містах на півдні Афганістану . Випробовування нових *********** та утилізація старих .
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27.08.2021 06:52 Відповісти
Повід?)))
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27.08.2021 07:31 Відповісти
а ведь Байден просил Путина не бушевать....
Путин скажет - так это повстанцы, ой, террористы, запрещенные в Воронеже, отомстили шо их 5 лет безнаказанно бомбили с воздуха как армян каких то)
(и поправит чалму)
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27.08.2021 07:20 Відповісти
https://ravreba-makc.livejournal.com/44238.html

Принцип Гаврило -

Что случилось с теми, кто начал Первую мировую войну.

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 2182
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27.08.2021 07:31 Відповісти
Это ты так комплименты Путину делаешь?
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27.08.2021 07:41 Відповісти
козломордый пшнах за поребрик...
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27.08.2021 12:37 Відповісти
Сумніваюсь, що це пройде мимо помсти США до цієї Іділ. Вони не ми,пробачень не буде з шуканням "миру в очах". Все ще попереду!
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27.08.2021 09:11 Відповісти
Росія вже підкормлює бандитів з "Талібану". Обіцянки зброєю вже відпрацьовуються. Росія боїться цих бандитів ,бо сама иака ж сама.
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27.08.2021 09:13 Відповісти
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