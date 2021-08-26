Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США

Напад в аеропорту Кабула призвів до загибелі 12 військових США, і за цю атаку несуть відповідальність терористи угруповання ІД, заявив глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

"На даний момент нам відомо, що внаслідок атаки було вбито 12 військових США, а ще 15 були поранені", - сказав він на брифінгу Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кеннет повідомив, що два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої біля воріт "Ебі" аеропорту і біля готелю "Берон". Після вибуху біля воріт бойовики ІД відкрили стрілянину по військових і по цивільних особах.

Він зазначив, що внаслідок нападу загинули і постраждали також афганці: частину з них американці відправили до літаків в аеропорт, інших забрали в місцеві лікарні. Маккензі уточнив, що точну кількість жертв ще слід з'ясувати.

Він додав, що попри теракт, США продовжують евакуацію з кабульського аеропорту.

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