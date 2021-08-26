Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Напад в аеропорту Кабула призвів до загибелі 12 військових США, і за цю атаку несуть відповідальність терористи угруповання ІД, заявив глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.
"На даний момент нам відомо, що внаслідок атаки було вбито 12 військових США, а ще 15 були поранені", - сказав він на брифінгу Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кеннет повідомив, що два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої біля воріт "Ебі" аеропорту і біля готелю "Берон". Після вибуху біля воріт бойовики ІД відкрили стрілянину по військових і по цивільних особах.
Він зазначив, що внаслідок нападу загинули і постраждали також афганці: частину з них американці відправили до літаків в аеропорт, інших забрали в місцеві лікарні. Маккензі уточнив, що точну кількість жертв ще слід з'ясувати.
Він додав, що попри теракт, США продовжують евакуацію з кабульського аеропорту.
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Так, вот его 23-летний сын погиб, совершая терракт в 2017 году, таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана.
https://www.bbc.com/russian/news-58256380
Талибы, применяли неоднократно смертников-подрывников против правительственных войск Афганистана и американцев.
а черножопый как жил в говне, так и думает что после войны тысячелетие надо шоб не жить как ватники?
На форумі сектанти-бідоноділи просувають засмальцовані тези (виборча кампанія з захлинаннями та екстазом від "козака" нічому не навчила). Далі вірують у свого "святого і непорочного".
1. Американці пишуть, що Трамп підписав угоду, але власне плануванням операції займалася вже нова адміністрація. Більше того, "животворящий" поскасовував фактично все, що прийняв Трамп, але це розпорядження залишив, бо підтримав.
Тому перекидання вини на попередників ні до чого. Чим займалися великі професіонали, що вони не вивезли до цих пір цивільних ? Жертви теперішні і майбутні (ті, хто лишається на смерть, бо його не здатні врятувати) - на совісті "козака".
2. Нова мантра бігом з*явилася і поширюється: провокація від тих, хто хоче завадити виходу військ США.
А розвідка штатівська де ? Спить ? Чи в комп*ютерні ігри грає ? Британці ж вчора попередили про ймовірність теракту.
3. Вчора не читала американців, але перед цим було, що у п*ятницю одна сенаторка мала подати документи на ініціювання імпічменту цього недієздатного (бо ґвалт стоїть, що дідо не здатен бути верховним головнокомандувачем). Після роботи вже подивлюся, як це коментують у консервативних медіа.
Хоча мінус в тому, що пентагон вже не заробить 770 млрд. баксів за 20 років.. Прийдеться винаходити "нову" війну?
Путин скажет - так это повстанцы, ой, террористы, запрещенные в Воронеже, отомстили шо их 5 лет безнаказанно бомбили с воздуха как армян каких то)
(и поправит чалму)
Принцип Гаврило -
Что случилось с теми, кто начал Первую мировую войну.