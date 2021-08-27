Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії
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У двері офісу омбудсмена кинули коктейль Молотова, в аеропорту Кабула підірвали себе терористи-смертники, 40-річні українці залишаться без пенсій - головні новини 26 серпня.
Підпал дверей офісу омбудсмена
Зловмисник кинув пляшку із запальною сумішшю у двері будівлі Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини. Чоловіка затримали. Це 50-річний громадянин України, його мотиви поки невідомі.
Вибухи в аеропорту Кабула
Вибухові пристрої привели в дію двоє терористів-смертників. Після цього бойовики ІДІЛ відкрили стрілянину. Загинуло щонайменше 13 людей, поранено - 60. Серед загиблих і поранених є американські військовослужбовці. Інформація про постраждалих громадян України в МЗС поки не надходила.
40-річним не варто розраховувати на пенсію
"Якщо у вас немає накопичень у НПФ (недержавних пенсійних фондах. - Ред.), розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - ростиме. "Мені, сорокарічному, на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто", - додав він.
Локдаун можуть ввести в листопаді
За прогнозами, новий спалах COVID-19 очікується в Україні у вересні-жовтні. До листопада вона може накрити країну так, що доведеться вводити локдаун.
У нардепки Устінової заарештували квартиру
Квартиру заарештували через позови слідчого поліції Шевцова. Устінова раніше заявила, що він не гідний звання офіцера, у відповідь слідчий подав на неї в суд і відсудив 80 тис. грн. компенсації моральної шкоди. Поки ці гроші не виплачені, квартира нардепки заарештована, а автомобіль оголошено в розшук.
Опубліковано відео останніх годин життя мера Кривого Рогу Павлова
Запис із 4 камер спостереження триває 110 хвилин. На цих кадрах Костянтин Павлов ходить по дому, курить, п'є воду і переписується з кимось у телефоні. Потім сідає на ганок - і більше вже не встає.
Стронгмени протягли "Мрію" на 4,3 метра
8 спортсменів змогли зрушити літак на 4 метри і 30 сантиметрів. "Мрія" важить 330 тонн.
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життя веселішим лиш стало
еще одно ссущество высрало: как же нам теперь это быдло заставить голосовать за "Пороха"?
то есть - тебе не кажется немного странновато - проклинать и в тот же момент заставлять голосовать за вашего ибо - выправывашеделоправое?
еще смешно когда он учил украинский - снял гундосик: - Зеля повторяет какое-то слово - неправильно - подтянулся на турнике в студии, или где там, в офисе ква.ртала(типо "штраф" такой)
Писец
Пи*дец
Попец.
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В девяностых было три "М": МММ
Ми потрібні державі тільки, щоб дерти з нас податки.
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Вот за такие слова нужно подвешивать за причиндалы и не куй дебилам к власти приводить клоунов