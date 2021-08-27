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Новини Політика України
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Афганістан (450) аеропорт (684) вибух (3744) Денісова (874) Кривий Ріг (809) пенсія (921) коктейль Молотова (30) Мрія (66) Устінова (110) локдаун (290) Павлов Костянтин (28)

Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії

У двері офісу омбудсмена кинули коктейль Молотова, в аеропорту Кабула підірвали себе терористи-смертники, 40-річні українці залишаться без пенсій - головні новини 26 серпня.

Підпал дверей офісу омбудсмена

Зловмисник кинув пляшку із запальною сумішшю у двері будівлі Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини. Чоловіка затримали. Це 50-річний громадянин України, його мотиви поки невідомі.

Вибухи в аеропорту Кабула

Вибухові пристрої привели в дію двоє терористів-смертників. Після цього бойовики ІДІЛ відкрили стрілянину. Загинуло щонайменше 13 людей, поранено - 60. Серед загиблих і поранених є американські військовослужбовці. Інформація про постраждалих громадян України в МЗС поки не надходила.

40-річним не варто розраховувати на пенсію

"Якщо у вас немає накопичень у НПФ (недержавних пенсійних фондах. - Ред.), розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - ростиме. "Мені, сорокарічному, на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто", - додав він.

Локдаун можуть ввести в листопаді

За прогнозами, новий спалах COVID-19 очікується в Україні у вересні-жовтні. До листопада вона може накрити країну так, що доведеться вводити локдаун.

У нардепки Устінової заарештували квартиру

Квартиру заарештували через позови слідчого поліції Шевцова. Устінова раніше заявила, що він не гідний звання офіцера, у відповідь слідчий подав на неї в суд і відсудив 80 тис. грн. компенсації моральної шкоди. Поки ці гроші не виплачені, квартира нардепки заарештована, а автомобіль оголошено в розшук.

Опубліковано відео останніх годин життя мера Кривого Рогу Павлова

Запис із 4 камер спостереження триває 110 хвилин. На цих кадрах Костянтин Павлов ходить по дому, курить, п'є воду і переписується з кимось у телефоні. Потім сідає на ганок - і більше вже не встає.

Стронгмени протягли "Мрію" на 4,3 метра

8 спортсменів змогли зрушити літак на 4 метри і 30 сантиметрів. "Мрія" важить 330 тонн.
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Топ коментарі
+9
73% это горячо одобряют.
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26.08.2021 22:53
+7
спасиба зебили с квартала -
життя веселішим лиш стало
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26.08.2021 22:59
+7
Три П - "Покращення" , "Поліпшення", "Перемога" а на деле тройной писец Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 5108 Ну что, молодежь, выбрали по приколу Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 9067 ?
Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 4896
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26.08.2021 23:06
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73% это горячо одобряют.
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26.08.2021 22:53 Відповісти
73% дивляться на 8% , як на лайно ! Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 6202
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26.08.2021 23:33 Відповісти
А що вам ще залишається, коли 73% на все дивляться з-під товстого шару лайна?
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26.08.2021 23:45 Відповісти
спасиба зебили с квартала -
життя веселішим лиш стало
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26.08.2021 22:59 Відповісти
Три П - "Покращення" , "Поліпшення", "Перемога" а на деле тройной писец Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 5108 Ну что, молодежь, выбрали по приколу Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 9067 ?
Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 4896
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26.08.2021 23:06 Відповісти
Не можу до сих пір повірити в те , що ,, мудрий нарід" купився на відверту брехню , обіцянки і дешевий популізм блазня !
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26.08.2021 23:16 Відповісти
Вся мудрість наріду в телевізорі.
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26.08.2021 23:25 Відповісти
Смешно как вы там у ся на сайте бесновались перед выборами - попугай-Кроп даже высрал шо будет вадынтур(и это говно в Киеве живет!) А потом - столько проклятий на "нарид" изрыгали когда Зеля обосрал вашего бога Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 5764
еще одно ссущество высрало: как же нам теперь это быдло заставить голосовать за "Пороха"?
то есть - тебе не кажется немного странновато - проклинать и в тот же момент заставлять голосовать за вашего ибо - выправывашеделоправое?
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27.08.2021 07:12 Відповісти
Призывы голосовать за наркомана и полного кретина, вот что удивляет
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27.08.2021 08:30 Відповісти
я не призывал - наоборот чуть не обосрался от смеха когда Зеля сказал "Иду".
еще смешно когда он учил украинский - снял гундосик: - Зеля повторяет какое-то слово - неправильно - подтянулся на турнике в студии, или где там, в офисе ква.ртала(типо "штраф" такой)
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27.08.2021 09:00 Відповісти
ТРИ "П":
Писец
Пи*дец
Попец.
===========
В девяностых было три "М": МММ
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27.08.2021 11:02 Відповісти
Вдповідь найкоротшого поприкольщикам. Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 9274 Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 4818
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26.08.2021 23:24 Відповісти
Нової хвилі заражень не буде. Півшостий вакцинував 70% населення і з"явився колективний імунітет. Нє?
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26.08.2021 23:30 Відповісти
Не жартуй так , а то мудрий наріД повірить цьому чортові 😀
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26.08.2021 23:34 Відповісти
Зачем я плачу́ с каждой покупки и зарплаты в пенсионный фонд?
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26.08.2021 23:42 Відповісти
Что бы судьи теперь получали по 120000 пенсию!
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27.08.2021 05:25 Відповісти
Я навіть не сумнівався, що так і буде!
Ми потрібні державі тільки, щоб дерти з нас податки.

Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 9333
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27.08.2021 01:57 Відповісти
А если не будут брать-отключим газ..... Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 1835 Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 1860 Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 2352
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27.08.2021 08:27 Відповісти
"Если у вас нет накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах. - Ред.), рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил министр финансов Сергей Марченко Источник: https://censor.net/ru/n3284786

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Вот за такие слова нужно подвешивать за причиндалы и не куй дебилам к власти приводить клоунов
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27.08.2021 10:59 Відповісти
 
 