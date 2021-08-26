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Про підозру в держзраді повідомили колишньому функціонеру Партії регіонів, який втік до окупованого Криму, - СБУ

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Про підозру в держзраді повідомили колишньому функціонеру Партії регіонів, який втік до окупованого Криму, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", поддержавшему оккупацию Крыма и сбежавшему на территорию полуострова.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресцентрі СБУ.

"СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області. Наразі він утік на тимчасово окупований півострів Крим і всіляко сприяє окупаційному режиму", –говориться в повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний є етнічним татарином, він перебрався в Крим одразу після його окупації Росією і "активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення".

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"Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою. Підозрюваний створив громадську організацію для "об’єднання кримськотатарського народу", - пояснили в СБУ.

За даними джерела видання "ГОРДОН" в правоохоронних органах, йдеться про Сейтумера Німатуллаєва. До окупації Криму Німатуллаєв був головою Генічеської райдержадміністрації Херсонської області.
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Топ коментарі
+2
Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионо", - СБУ - Цензор.НЕТ 5676
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26.08.2021 23:13
+2
зебилы сначала подозревают, потом награждают и восстанавливают в должности.
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26.08.2021 23:24
+2
уже свинособака ... ну манкурт, как его не крути
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26.08.2021 23:52
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Любители сталина не хотят, чтобы их судили по сталинским законам
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26.08.2021 23:13 Відповісти
говорят что кости любителей сталина до сих пор белеются на правом берегу колымы,
а нелюбителей - напротив
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26.08.2021 23:35 Відповісти
Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионо", - СБУ - Цензор.НЕТ 5676
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26.08.2021 23:13 Відповісти
Сссабака !!! Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионо", - СБУ - Цензор.НЕТ 7360
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26.08.2021 23:15 Відповісти
уже свинособака ... ну манкурт, как его не крути
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26.08.2021 23:52 Відповісти
рашисты не любят полицаев,
на любят их работу ...
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26.08.2021 23:18 Відповісти
А мусорье, предавшее тоталитарную Украина может правильно сделало?
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26.08.2021 23:18 Відповісти
Я, конечно, ничего против не имею. Но. Барбитурат Сапармураев оглы дуранбэк Бэй...
Исконный украинец. В этих партиях регионов люди хоть есть?
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26.08.2021 23:23 Відповісти
зебилы сначала подозревают, потом награждают и восстанавливают в должности.
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26.08.2021 23:24 Відповісти
А остальных беглых почему не требуют выдать через Интерпол?Ведь Арбузов,Азаров,Януковичи,Пшонка,Царев и т.д.Украли в тысячи раз больше и нанесли не поправимый ущерб украинской экономике...
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26.08.2021 23:50 Відповісти
Якщо він з татар,то пора і татарам зайнятись зрадниками. Мерзота є у кожного народу!
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27.08.2021 09:06 Відповісти
 
 