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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Зеленський (17406) теракт (853)

Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану, сім'ям всіх загиблих унаслідок терактів у Кабулі (Афганістан).

"Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, сім'ям усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм повинен бути засуджений всіма сторонами в Афганістані", - написав Зеленський у Твіттер, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що необхідно спільними зусиллями евакуювати тих, хто залишилися в афганській столиці.

"Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США
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Топ коментарі
+20
У нас только в августе погибло семь бойцов ВСУ. Кто-то слышал хоть слова соболезнования от этой ...?
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26.08.2021 23:29
+9
Ни слова за два года - кремлёвская крыса не разрешает ему слезу пускать по нашим погибшим героям и помогать раненым ....
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26.08.2021 23:36
+7
Цікаво, чи приходить до нього вночі Журавель і що він йому відповідає?
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26.08.2021 23:40
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У нас только в августе погибло семь бойцов ВСУ. Кто-то слышал хоть слова соболезнования от этой ...?
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26.08.2021 23:29 Відповісти
Ни слова за два года - кремлёвская крыса не разрешает ему слезу пускать по нашим погибшим героям и помогать раненым ....
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26.08.2021 23:36 Відповісти
прогиб засчитан
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26.08.2021 23:30 Відповісти
угу.. и готов завезти в Украину около 10 тысяч "афганцев-беженцев" (одним словом - ни поймешь кого..) .. Украина была далека от Афгана - сейчас будет очень близко !!!
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26.08.2021 23:37 Відповісти
и, заметьте, что теперь у "шпили-вили" и "афганца- беженца" -
будет одно и то же лицо !
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26.08.2021 23:43 Відповісти
это шутка ? если 10 тысяч афганцев завезете будет беда .
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26.08.2021 23:44 Відповісти
нет.. Зеленый сам заявил что готов принять поц.
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26.08.2021 23:47 Відповісти
Исстинавамгаварю! У Иоря Монахоова внучки-подружки-мужа-брат работает в МИДе, знающийчеловек-нетусмысаврвти!
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26.08.2021 23:51 Відповісти
Лучше бы рассказал украинцам, как им по новому закону будут отключать воду, газ, свет, тепло...Это , наверное,последствия понижения тарифов на коммуналку? И в связи с толстым и длинным "концом" эпохи бедности?
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26.08.2021 23:34 Відповісти
так и должно быть. рабы должны страдать
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26.08.2021 23:37 Відповісти
газ , свет, вода, тепло -
это не темы для шутов
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26.08.2021 23:38 Відповісти
по новому закону скоро бомжей на улицах прибавится, славим его !
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26.08.2021 23:55 Відповісти
Ну так ж кінець епохи бідності, тепер всім кому не вистачає бабла сосатб
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27.08.2021 00:00 Відповісти
Та раша устроила теракт, перед встречей в Вашингтоне
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26.08.2021 23:35 Відповісти
100 %
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26.08.2021 23:39 Відповісти
Давай Володя , у тебя как будто визит запланирован к Джо в августе . На цензоре все верят в твой дурной глаз . Если Байден откинет коньки после твоего тура , масса американцев будет тебе благодарна .
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26.08.2021 23:38 Відповісти
Таки да, це всесвітній бідося.
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26.08.2021 23:41 Відповісти
наверное визит будет отменён... в связи с террактами, гибелью американских солдат в Кабуле и вообще общей ситуацией в Афганистане...
Уверен, что сейчас новой администрации США сейчас не до переговоров с Зелей
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26.08.2021 23:49 Відповісти
Тони Блэр, не замеченный ранее в использовании крепких выражений, назвал политику Байдена политикой имбицила. Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі - Цензор.НЕТ 6966 Два имбицила в Вашингтоне - это будет сила !!!
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27.08.2021 00:49 Відповісти
Цікаво, чи приходить до нього вночі Журавель і що він йому відповідає?
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26.08.2021 23:40 Відповісти
да вы шо, у него во сне сигналят машины и горят фонари !
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26.08.2021 23:57 Відповісти
Журавель для нього гой, за якимось ...маном він би всю 95-ту бригаду кинув битв атаку
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26.08.2021 23:57 Відповісти
Кто?! На хрена?! Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле - Цензор.НЕТ 2272

Нахрен это талибам?! Подождать 2 недели и страна в их руках.
Нахрен это РФ, Китаю, Ирану (странам настроенным против США)?! США сейчас испытывают такой позор что остаётся только наслаждаться моментом. А так они ещё и задержаться решат.
Нахрен это США?! Ведь твёрдо решили уходить. А так избиратели их погонят обратно.
Разве что тем силам какие правили (и воровали) там при США? Типа чтоб США вернулись??? Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле - Цензор.НЕТ 8945
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26.08.2021 23:52 Відповісти
Талибам очень даже выгодно.
1. Бармалеям из Талибана уже надоело ждать пока уйдут американцы и намёк американцам, мол давайте быстрее уходите а то уже не можем обеспечить вашу безопасность... из за бармалеев из ИГИЛ.
2. Талибы уже начинают выглядеть чуть ли не "голубям мира", в свете этих террактов...
Мол мы талибы - хорошие, а вон это ИГИЛ - плохие.
3. Этими террактами, талибы приближают своё признание в мире... Мол, если не мы - талибы в Афганистане, то будет вам ИГИЛ в Афганистане и далее по миру.
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27.08.2021 00:03 Відповісти
Так Талибы вроде говорили что обеспечат безопасность от ИГИЛ и что ИГИЛ в Афгане нету. А тут получаются - напи... (выдали ложную информацию)? И смысл в них вкладываться если они не могут бороться с ИГИЛ?

Мне кажется вероятнее, что кто то из местных коррупционеров. Чтоб США не уходили.
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27.08.2021 00:09 Відповісти
А кстати эти коррупционеры - первые сторонники ИГИЛ. Талибы их не простят. Одна надежда чтоб в страну кто то ввёл войска. Хоть для борьбы с ИГИЛ. Талибам по любому не понравится, они будут заняты. Может не дойдут руки разбираться со ставленниками США?
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27.08.2021 00:13 Відповісти
Если рассуждать о том, кому выгоднее терракты в Кабуле, то ответ лежит на поверхности:

кто радуется этим террактам, тому они и выгодны: сегодня, после сообщения о гибели 12 американских солдат и 15 раненых, по всему Мордору раздается истошно радостный вой сук до небес.
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27.08.2021 00:13 Відповісти
Армия США понесла крупнейшие разовые потери за 10 лет в аэропорту Кабула !!! Генерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США, подтвердил что в результате двух взрывов в районе кабульского аэропорта убиты 108 и ранены 339 человек. Из них 12 военнослужащих США были убиты и 15 ранены..Несколько источников сообщают о том, что сотни боевиков ИГИЛ , окружают аэропорт Кабула, «новые атаки неизбежны».(с)
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27.08.2021 00:27 Відповісти
Роман Цимбалюк передал из Мацковии...
украинцы отказались эвакуироваться из Афгана на Мавзолейных самалетах...,Ольга ********* эту матню жгет нехило....нас не любят... Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі - Цензор.НЕТ 5471
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27.08.2021 00:43 Відповісти
Дома в Москве и на всей РАБссии падали красивее,Афган детская игра...
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27.08.2021 00:45 Відповісти
...настоящий ковбоец... вофка-тэхасец ... прям плач Ярославны нота Мосцерат кабальё
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27.08.2021 05:34 Відповісти
Вот бы в связи с обострением ситуации в Афганистане перенести визит Президента в США - сдвинуть с мертвого политического сезона на активный...
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27.08.2021 06:19 Відповісти
А фото поставили как раз для соболезнования такое.Они с такими же лицами обеспокоенность и озабоченность выражают
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27.08.2021 09:13 Відповісти
Зеля в своём амплуа: Надо просто перестать взрывать!
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27.08.2021 11:13 Відповісти
 
 