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Новини Суспільство
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декларація (850) Вища рада правосуддя (523) Маловацький Олексій (13)

Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Олексій Маловацький стверджує, що забув, що у нього були ці гроші. Також, згідно з його декларацією, будинок площею 450 кв. м. йому вдалося побудувати лише за 2 місяці.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Про суд", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз Олексій Маловацький виконує обов'язки голови Вищої ради правосуддя. Членом ВРП він був призначений у травні 2015 року, повторно його обрали в цей орган у лютому 2019 року. Повторне обрання відбулося попри те, що цю посаду одна і та ж особа не може займати два терміни поспіль.

Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 01

Редакція "Про суд" проаналізувала доходи сім'ї Маловацький за всіма наявними в публічному доступі деклараціями.

"Член ВРП регулярно має високу зарплату. Найбільше йому виплатили в 2019-му - аж 3,3 млн грн. До цього на пару з дружиною продав столичну квартиру. Дружина чиновника - Наталя Маловацька працює приватним нотаріусом. Найбільш плідним для неї виявився 2017 рік , коли вона заробила 1,6 млн грн, не рахуючи половини проданої квартири", - пише видання.

Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 02

Маловацький володіє квартирою площею 43 квадратні метри на вул. Саксаганського в центрі Києва. Згідно з угодою іпотеки, до 2017 року він повинен був виплатити за неї понад 1 млн грн (120 тис. доларів). Дружина члена ВРП Наталія Маловацька в 2017 році купила в будинку на цій же вулиці 2 квартири - площею 57 і 64 квадратні метри. Їх загальна вартість - 6,87 мнл грн (258 тис. доларів). У 2018 році житло об'єднали - вийшла одна трикімнатна квартира площею 118 квадратних метрів. Згідно з незалежною оцінкою, дві квартири сім'ї Маловацьких разом коштують майже 11 млн грн.

Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 03Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 04

"29 березня 2017 року Маловацький подав щорічну декларацію за 2016 рік, де вказує, що у сім'ї є 190 000 доларів готівки. У цей же день вони купують першу квартиру в Royal Tower. А через 18 днів подає виправлену декларацію за цей же рік, де вже вказує, що готівки у них 420 000 доларів. Ви вірите, що член ВРП забув про 230 000 доларів кешу?" - пише "Про суд".

Також у сім'ї є дві земельні ділянки в Горбовичах на Київщині. На них розміщено будинок площею 445 квадратних метрів. У будинку 8 кімнат, тренажерний зал, ліфт і зимовий сад. У момент реєстрації житло коштувало понад 260 тис. доларів. Походження цих грошей невідоме.

Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 05Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 06Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ 07

"Цікаво, що згідно з технічним паспортом, маєток будувався з листопада по грудень 2012-го, тобто близько двох місяців. Однак, за супутниковими фото, приміщення вже мало відремонтований вигляд ще у травні 2011 року. Це говорить про те, що Маловацький просто збрехав в офіційному документі. Очевидно, будівництво було самовільним, без відповідного дозволу державного будівельного контролю, а потім легалізувалося без сплати штрафу", - припускає "Про суд".
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Топ коментарі
+13
маловацкий, достаёт из широких штанин
230 тысяч долларов налички ...
- мы все президенты, я не один,
- извините, забыл...по привычке Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 578
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27.08.2021 00:10
+11
С кем не бывает
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26.08.2021 23:44
+6
$230 тыс. - это разве деньги для члена Высшего совета правосудия Украины ? Конечно мог забыть , чего налетели на него ??? Вон какие у него честные глаза , точно не врет ...
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26.08.2021 23:52
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С кем не бывает
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26.08.2021 23:44 Відповісти
Із таким склерозом і Вища рада правосуддя....?Рехфхворма судочинства відбулася...?
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27.08.2021 05:39 Відповісти
Де взяв,де взяв...? Наколядував у мертветчука і іже із ним та й забув!
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27.08.2021 08:20 Відповісти
во фуцан, пазорный- заныкал мелочёвачку...
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26.08.2021 23:45 Відповісти
В кишені завалялись копійки, навіть не помітив.
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26.08.2021 23:46 Відповісти
"29 марта 2017 года Маловацкий подал ежегодную декларацию за 2016 год, где указывает, что у семьи есть 190 000 долларов наличности. В этот же день они покупают первую квартиру в Royal Tower. А через 18 дней подает исправленную декларацию за это же год, где уже указывает, что наличных у них 420 000 долларов. Вы верите, что член ВРП забыл о 230 000 долларов кэша?" - пишет "Про суд". Источник: https://censor.net/ru/n3284789

На исправление ошибок в декларации закон даёт 7 дней. 18 - это нарушение уже . . . А "забыл" он говорит потому, что есть разная практика по недекларированию. Одни суды считают, что любое нарушение карается, другие - что только умышленное. Забыл - это типа "умысла не было". Ну а дальше дело будет рассматривать суд, над которым у ВСП надзорно-дисциплинарные полномочия . . . Санкция не смертельная (штраф), но дальше идёт включение в реестр лиц, совершивших правонарушение, связанное с коррупцией, что влечёт за собой увольнение. Так что . . .

Короче, в таких случаях порядочные люди уходят в отставку . . .
Он был адвокат, жена нотариус - я допускаю, что они могли иметь вполне легальные доходы в значительных размерах, т. е. "не украли". Но прокол по декларации на такую сумму - не простителен. 230.000 дол. США кеша - это не тысяча гривень, на ст. 22 (малозначность) явно не затянет. Отставка по-хорошему, однозначно.
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26.08.2021 23:48 Відповісти
я б тоже "забыл" . только покажи обдерут как липку
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26.08.2021 23:49 Відповісти
Валентина забьіл. Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ - Цензор.НЕТ 7739
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26.08.2021 23:56 Відповісти
Так ты и забыл...шо ник тебе выдали женский.
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27.08.2021 00:10 Відповісти
Меня забанили за правду, на вашем с р аном сайте это аккаунт моей сестры .
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27.08.2021 16:36 Відповісти
Угу. Обычно русню под прокси и собачьими кличками тут банят именно "за пррравду" Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4886
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27.08.2021 16:45 Відповісти
я даже не оскорблял никого . по всей видимости когда у поцреота пригорел пукан и аргументы закончились тупо пожаловался. жалкие никчемные существа
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27.08.2021 16:48 Відповісти
Валенька, а ты из какой московитской инфопомойки сюда свою "пррравду" таскалa?
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27.08.2021 16:50 Відповісти
поц по существу есть что сказать?
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27.08.2021 16:54 Відповісти
русмартышка, давай по существу...как зовут фюрерка дикой русни?
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27.08.2021 16:55 Відповісти
$230 тыс. - это разве деньги для члена Высшего совета правосудия Украины ? Конечно мог забыть , чего налетели на него ??? Вон какие у него честные глаза , точно не врет ...
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26.08.2021 23:52 Відповісти
Обратите внимание на фамилию--Мало-ватский. Мало ему ваты.
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27.08.2021 10:25 Відповісти
Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1688
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27.08.2021 10:41 Відповісти
ох никуясе !!! аш 230 тысч доляров налом !!! Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ - Цензор.НЕТ 3444 ... да это у них карманная наличка на шлюх на месяц !!! Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ - Цензор.НЕТ 2840
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26.08.2021 23:52 Відповісти
Построить можно что угодно, главное чтоб руки не из жопы росли, а они у него растут из правильного места и ладошки у него широкие.
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26.08.2021 23:56 Відповісти
Да, и действительно - при чем тут ЗЕльёный-скый
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26.08.2021 23:57 Відповісти
Курс доллара "скачет" каждый день. Я бы тоже подождал пока устауанется. Чтоб вот точно-точно цифру задекларировать
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26.08.2021 23:58 Відповісти
А чого Ви так переживаєте, Коломойський вірить в українську судову систему і просить всі суди по Привату провести в Україні на рахунок спижжених цими євреями 7 млрд $ у українського народу.
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27.08.2021 00:19 Відповісти
Я переживаю, когда маргиналы из секты одного знаменитого кондитера утверждают, что причина коррупции в Украине - мой отказ голосовать за их божка. Поэтому я акцентирую внимание собеседников на та факте что члены ВСП, созданного в ходе судебной реформы величайшего политика, были весма коррумпированны и назначались не совсем законно, а вернее совсем не законно.
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27.08.2021 01:03 Відповісти
Кешбэк мог и не заметить сумма то пустяковая
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27.08.2021 00:01 Відповісти
а у парядачных варов-
усё в биткойнах...
будь здаров !
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27.08.2021 00:02 Відповісти
ну бывает же такое, чел забыл
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27.08.2021 00:03 Відповісти
Сколько ж вас паразитов,узколобых,ппц.
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27.08.2021 00:03 Відповісти
и где вот так люди устраиваюца? интересно на такой дом ему наверно без гардеробщика не обойтись? хоть бы ссылку какую дали на адрес его или хотябы телефон...
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27.08.2021 00:04 Відповісти
маловацкий, достаёт из широких штанин
230 тысяч долларов налички ...
- мы все президенты, я не один,
- извините, забыл...по привычке Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 578
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27.08.2021 00:10 Відповісти
Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6717 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9325 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9325
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27.08.2021 00:19 Відповісти
высшее правасудие па украински
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27.08.2021 00:19 Відповісти
уволить. Такой человек не может вершить правосудие
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27.08.2021 00:21 Відповісти
хто ж иво уволит, када там все такие
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27.08.2021 00:23 Відповісти
У нас таких семейных подрядов тьма-жена нотариус а муж мент, сбушник или судья. Когда первый рз назначили уже понятно что жулик, но власть таких ценит так как сама такая. Поэтому такие и успехи в борьбе с коррупцией, когда жулики ведут борьбу сами с собою. Имитаторы которым место в тюрьме.
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27.08.2021 00:34 Відповісти
Это ещё не все деньги, дома, квартиры, машины и яхты, о которых забыл этот порядочный , но рассеянный юноша в мантии.... Если хорошо покопаться, можно и заводик найти, и сеть ресторанов в Италии....
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27.08.2021 00:38 Відповісти
Очевидно, что это 3-5% от реального сворованного объема.
Не более.
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27.08.2021 01:31 Відповісти
Й немає до нього питань щодо походження доходів ані у НАБУ, ані у НАЗК, ані ДБР... Ні в кого, крім журналістів.
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27.08.2021 01:12 Відповісти
Территория беззакония и без правосудия.
Территория гнусного беспросветного ворья и КОРРУПЦИИ.
Без шансов.
Как проклятые ...
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27.08.2021 01:29 Відповісти
Зделали их разом🤣да? 73% зебилов.
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27.08.2021 01:55 Відповісти
говночлен говнослуг говногэтьманцев заговнил говноамнистию ?
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27.08.2021 03:21 Відповісти
"Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ..."

В якій країні таке ще може бути?
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27.08.2021 03:29 Відповісти
...ещё колядники могут бросить тень на замечательных людей!
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27.08.2021 05:37 Відповісти
Сколько уже таких забывчивых находили. И что ? Ничего - пальчиком помашут ай я яй. И будет такой крендель иметь пенсию 100 000 . а то и больше . а сотня пенсионеров - едва 2тыс с хвостиком, а Держкомстат будет гордо вещать: в Украине средняя пенсия 3700! Позорище!
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27.08.2021 04:28 Відповісти
...понять и простить!
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27.08.2021 05:35 Відповісти
....придёт Юля , она внесёт в Конституцию или на худой, тьфу, конец решение СНБО о Положении для Госчиновников - при выходе на пенсию 100% работников госорганов бессрочно и бесповоротно и без права обжалования в суде вместо положенной пенсии, присуждаеться пожизненое тюремное заключение без права переписки Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6165
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27.08.2021 05:42 Відповісти
Це ж треба так "направосудити" що і рахунку не пам*ятає!
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27.08.2021 06:45 Відповісти
Редкий случай-когда при оформлении на работу справка психиатра не нужна!! Не смеяться над мальчиком -----а жалеть как ЖЕРТВУ системы украинского КРИВОСУДИЯ!!!!!!!!
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27.08.2021 07:43 Відповісти
Нажито непосильным трудом.
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27.08.2021 08:01 Відповісти
Скільки ж коштує посада голови ВРП? А якщо на неї обирається оте хитроржопе одоробло вже втретє? Воно давним-давно вже мало би бути КОТом (корінний обітатель тюрми),а не займати одну із найвищщих посад у державі. Невільно спадає на думку: "Який Пан-такий і Яцько" Ото й маємо те,що маємо і не жаліймося!
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27.08.2021 08:17 Відповісти
Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6994 Всі ці члени давно мають сидіти довічно з конфіскацією, а вони досі члени кривосуддя. Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3847
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27.08.2021 08:22 Відповісти
Какое честное у него лицо или (за бджолярем)ці руки нічого не крали Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1651 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1651 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1651 наКУЛЯдував...
P.S. А вы все завистники!!!
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27.08.2021 08:44 Відповісти
и все ж это нажито непосильным трудом на державной службе. а вы все лошары!
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27.08.2021 09:23 Відповісти
Та понятно, попробуй вспомнить про несчастные 230 штук среди многомиллионных взяток.
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27.08.2021 09:35 Відповісти
ну забыл... с кем не бывает? а разве карманную мелочь тоже нужно декларировать???
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27.08.2021 09:47 Відповісти
Житейская бытовая чисто ситуация---та с кем не бывает. Та и 450 квадратов в хате---бегал, бегал, чтоб всё снести в кучу---а потом вписать в декларацию, а ту пачку что вчера припёр в калидоре забыл с вечера. Ну вышло так.
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27.08.2021 10:22 Відповісти
кто карманную мелочь вносит в декларацию, от смешные
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27.08.2021 10:26 Відповісти
Что сказать, достойный человек, на своем месте. Высшее правосудие, из него, так и прет, да все в недвижимость. Каждое назначение-кусок дерьма, на голову, терпеливому украинскому народу. Вот это поворот, к лучшему! Ожидаем, от дяди, справедливых решений ...............................
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27.08.2021 11:36 Відповісти
На фоне попытки этой власти ободрать теперь полунищее население путем бессовестной, наглой «нулевой декларации» до последней нитки такая «забывчивость» нуворишей приводит к мысли, что контролем их доходов никто не занимается потому, что контролеры и такие «заробитчане» - это одно кодло, знающее друг про друга всё и позволяющее получать им такие теневые доходы. Какого бы ранга не был сегодня чиновник, он не может иметь официально с уплатой налогов столько бабла, что забывает задекларировать четверть миллиона баксов. И без «высокого согласия верхней власти» это также реально не может происходить! Расплодили немыслимых должностей чуть ли не с мифическими названиями и обязанностями. Раньше был один всего Верховный совет. Сегодня же везде напридумывали Наблюдательные советы (неизвестно кто за кем и зачем наблюдает?!), чтобы быстро становиться миллионерами. И этот же Высший совет правосудия - чтобы это в реалии значило? Очень трудно усваивается головой. Раньше было Министерство юстиции и Верховный суд и всё и этого хватало для организации правовой деятельности государства. И такая кутерьма во власти и приводит к назначению этих «советчиков», которые с первого дня «советуют» себе(!!!), как забабахать за 2 месяца (???) дом в 450 кв.м. или урвать за копейки какой-нибудь заводик. Кто мало мальски связан со стройкой или ремонтами и во сне не могут себе представить такие скорости не стройке. Раньше кадры решали всё, сегодня бабки решают всё!!! Вопрос - а откуда берутся у них такие наличные баксы? И где они их хранят - это тоже проблема, в погребе не сохранишь?! И смена Президентов и Кабминов никаким образом не решает проблемы коррупции и практически ни на копейку не улучшает жизнь народа.
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27.08.2021 13:44 Відповісти
 
 