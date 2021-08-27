Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ
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Олексій Маловацький стверджує, що забув, що у нього були ці гроші. Також, згідно з його декларацією, будинок площею 450 кв. м. йому вдалося побудувати лише за 2 місяці.
Про це йдеться у розслідуванні видання "Про суд", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз Олексій Маловацький виконує обов'язки голови Вищої ради правосуддя. Членом ВРП він був призначений у травні 2015 року, повторно його обрали в цей орган у лютому 2019 року. Повторне обрання відбулося попри те, що цю посаду одна і та ж особа не може займати два терміни поспіль.
Редакція "Про суд" проаналізувала доходи сім'ї Маловацький за всіма наявними в публічному доступі деклараціями.
"Член ВРП регулярно має високу зарплату. Найбільше йому виплатили в 2019-му - аж 3,3 млн грн. До цього на пару з дружиною продав столичну квартиру. Дружина чиновника - Наталя Маловацька працює приватним нотаріусом. Найбільш плідним для неї виявився 2017 рік , коли вона заробила 1,6 млн грн, не рахуючи половини проданої квартири", - пише видання.
Маловацький володіє квартирою площею 43 квадратні метри на вул. Саксаганського в центрі Києва. Згідно з угодою іпотеки, до 2017 року він повинен був виплатити за неї понад 1 млн грн (120 тис. доларів). Дружина члена ВРП Наталія Маловацька в 2017 році купила в будинку на цій же вулиці 2 квартири - площею 57 і 64 квадратні метри. Їх загальна вартість - 6,87 мнл грн (258 тис. доларів). У 2018 році житло об'єднали - вийшла одна трикімнатна квартира площею 118 квадратних метрів. Згідно з незалежною оцінкою, дві квартири сім'ї Маловацьких разом коштують майже 11 млн грн.
"29 березня 2017 року Маловацький подав щорічну декларацію за 2016 рік, де вказує, що у сім'ї є 190 000 доларів готівки. У цей же день вони купують першу квартиру в Royal Tower. А через 18 днів подає виправлену декларацію за цей же рік, де вже вказує, що готівки у них 420 000 доларів. Ви вірите, що член ВРП забув про 230 000 доларів кешу?" - пише "Про суд".
Також у сім'ї є дві земельні ділянки в Горбовичах на Київщині. На них розміщено будинок площею 445 квадратних метрів. У будинку 8 кімнат, тренажерний зал, ліфт і зимовий сад. У момент реєстрації житло коштувало понад 260 тис. доларів. Походження цих грошей невідоме.
"Цікаво, що згідно з технічним паспортом, маєток будувався з листопада по грудень 2012-го, тобто близько двох місяців. Однак, за супутниковими фото, приміщення вже мало відремонтований вигляд ще у травні 2011 року. Це говорить про те, що Маловацький просто збрехав в офіційному документі. Очевидно, будівництво було самовільним, без відповідного дозволу державного будівельного контролю, а потім легалізувалося без сплати штрафу", - припускає "Про суд".
Будь ласка, зачекайте...
На исправление ошибок в декларации закон даёт 7 дней. 18 - это нарушение уже . . . А "забыл" он говорит потому, что есть разная практика по недекларированию. Одни суды считают, что любое нарушение карается, другие - что только умышленное. Забыл - это типа "умысла не было". Ну а дальше дело будет рассматривать суд, над которым у ВСП надзорно-дисциплинарные полномочия . . . Санкция не смертельная (штраф), но дальше идёт включение в реестр лиц, совершивших правонарушение, связанное с коррупцией, что влечёт за собой увольнение. Так что . . .
Короче, в таких случаях порядочные люди уходят в отставку . . .
Он был адвокат, жена нотариус - я допускаю, что они могли иметь вполне легальные доходы в значительных размерах, т. е. "не украли". Но прокол по декларации на такую сумму - не простителен. 230.000 дол. США кеша - это не тысяча гривень, на ст. 22 (малозначность) явно не затянет. Отставка по-хорошему, однозначно.
усё в биткойнах...
будь здаров !
230 тысяч долларов налички ...
- мы все президенты, я не один,
- извините, забыл...по привычке
Не более.
Территория гнусного беспросветного ворья и КОРРУПЦИИ.
Без шансов.
Как проклятые ...
В якій країні таке ще може бути?
P.S. А вы все завистники!!!