"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила SITE Intelligence Group, яка займається відстеженням діяльності бойовиків.
ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira— SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021
Топ коментарі
+16 Al Makarski
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+13 Al Makarski
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Как пример. Взрыв на стадионе в Манчестере, в 2017 году.
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности террористической организации "Исламское государство" (ИГ) к теракту на стадионе в Манчестере, передает Reuters.
"Я мог бы упомянуть, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, однако данная группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт. У нас нет подтверждения этой связи, - сказал он.
, помрёт он , или будет иногда кушать ,
это билэт в адин кАнец ....
Про немцев в Омске - довольно неплохо освежили былые реальные истории про рассейскую разруху.
(В одной, помню, на реплику приезжих в '*****'/Калинин/Тулу/, типа "Да, погулял у вас тут немец" - шофёр ответил честно: "Здесь небыло оккупации".)
Будет еще веселее
Иг нужны гроши, в Сирии их покусали
А тут опиум, много
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/canadas-gender-minister-calling-taliban-brothers-cultural-reference/
Їбанулись... Причому, вона настільки долбанута, що забула, що вона етнічна хазарейка-шиїтка, а хазарейці для талібів, - кровні смертельні вороги, яких таліби ненавидять чи не більше, ніж християн.
Бо Японія не надає свого громадянства нікому. Взагалі нікому. Із принципу.
В Японії ти можеш народитися, будучи іноземцем, прожити все життя, і померти іноземцем. Але тобі ніколи не нададуть громадянство. Не впевнений щодо шлюбних варіантів, але, здається, навіть цей фінт ушамі нє катіт. Одружуйся з японкою, ваші діти будуть японцями, але ти все одно залишишся іноземцем без японського громадянства.
От такі от японці нєтолєрантні націоналісти.