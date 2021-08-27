УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4219 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
14 293 44
Афганістан (450) теракт (853) ІДІЛ (284)

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила SITE Intelligence Group, яка займається відстеженням діяльності бойовиків.

Також читайте: Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
показати весь коментар
27.08.2021 00:46
+13
"Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул."
показати весь коментар
27.08.2021 00:47
+11
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5105
показати весь коментар
27.08.2021 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
может теперь к ним прелитят подарки от анкл сема Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 1319
показати весь коментар
27.08.2021 00:29 Відповісти
врядли, сейчас у анкл сема рулят демократы
показати весь коментар
27.08.2021 00:41 Відповісти
Якщо аналітики Білого Дому скажуть, що ракетно-бомбовий удар по талібах підвищить непевний зараз рейтинг дідулі Бідена, тоді це буде. А так - стіл переговорів, і чергова порція стурбованості
показати весь коментар
27.08.2021 08:01 Відповісти
хоть не вредят - но сильно бесят, меня тупые люди и ножи .(с)
показати весь коментар
27.08.2021 00:32 Відповісти
Они за всё берут ответственность, набивают себе цену.
Как пример. Взрыв на стадионе в Манчестере, в 2017 году.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности террористической организации "Исламское государство" (ИГ) к теракту на стадионе в Манчестере, передает Reuters.
"Я мог бы упомянуть, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, однако данная группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт. У нас нет подтверждения этой связи, - сказал он.
показати весь коментар
27.08.2021 00:42 Відповісти
В мене складається враження, що після того, як з Афганістану пішли американськи війська, там зустрілися в протистоянні язичники-неандертальці (таліби) і неандертальці-джихаддісти (ІДІЛ)... То може світ повірить в громадянську війну в Афгані і висловить занепокоєність та збентеженість, як це вони роблять у відношенні до України?
показати весь коментар
27.08.2021 00:44 Відповісти
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5994
показати весь коментар
27.08.2021 00:45 Відповісти
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
показати весь коментар
27.08.2021 00:46 Відповісти
"Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул."
показати весь коментар
27.08.2021 00:47 Відповісти
.. жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия..
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 6144
показати весь коментар
27.08.2021 00:48 Відповісти
боюсь на его голодовку в Омске всем НАСРАТЬ
, помрёт он , или будет иногда кушать ,
это билэт в адин кАнец ....
показати весь коментар
27.08.2021 03:25 Відповісти
Они ещё в Воронеже не были. До бомбёжки фошиздами или после- а какая разница? Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 9203
показати весь коментар
27.08.2021 07:26 Відповісти
ну таки панорама не тот источник который можно цитировать
показати весь коментар
27.08.2021 07:28 Відповісти
PrintScreen с Дэйли-Ньюс, же )
показати весь коментар
27.08.2021 11:16 Відповісти
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 7809 Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 7809 Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 7809
показати весь коментар
27.08.2021 07:28 Відповісти
До Омска немцы не дошли. Это рабсияне после гражданской войны восстанавливаются. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 946
показати весь коментар
27.08.2021 08:03 Відповісти
Именно)))))
Про немцев в Омске - довольно неплохо освежили былые реальные истории про рассейскую разруху.

(В одной, помню, на реплику приезжих в '*****'/Калинин/Тулу/, типа "Да, погулял у вас тут немец" - шофёр ответил честно: "Здесь небыло оккупации".)
показати весь коментар
27.08.2021 11:13 Відповісти
Тільки в Кабул приїхали кацапські пропагандони, як бац - вибухи вже наступного дня. Соупадєніє?
показати весь коментар
27.08.2021 00:56 Відповісти
не думаю Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2292
показати весь коментар
27.08.2021 08:16 Відповісти
Предсказуемо
Будет еще веселее
Иг нужны гроши, в Сирии их покусали
А тут опиум, много
показати весь коментар
27.08.2021 00:56 Відповісти
Вся гнилая Суть Мавзолейных шакалов Путлера проявится в Афгане еще не раз...БЕСЛАН-2 сегодня Афган....
показати весь коментар
27.08.2021 00:58 Відповісти
Берем в руки книгу Анны Политковской " Путлерская РАБссия" и там все расписано наперед, что будет делать хмырь КГБшный....книга вышла почти 20 лет назад.... Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 1874
показати весь коментар
27.08.2021 01:05 Відповісти
Канадский министр по гендерным вопросам Maryam Monsef назвал Талибан "наши братья" .
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/canadas-gender-minister-calling-taliban-brothers-cultural-reference/
показати весь коментар
27.08.2021 01:09 Відповісти
Капець. Її посада називається "Міністр у справах жінок і гендерної рівності" (Minister for Women and Gender Equality).
Їбанулись... Причому, вона настільки долбанута, що забула, що вона етнічна хазарейка-шиїтка, а хазарейці для талібів, - кровні смертельні вороги, яких таліби ненавидять чи не більше, ніж християн.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 1700
показати весь коментар
27.08.2021 02:14 Відповісти
надо её в Омск отправить на недельку, или хотя бы в Кабул
показати весь коментар
27.08.2021 03:28 Відповісти
Міністр оборони Канади - індусоподібна чурка з чалмою на довбешці. Нічого дивного.
показати весь коментар
27.08.2021 08:06 Відповісти
От чому у Японії, наприклад, немає жодного іноземця (навіть натуралізованого) в уряді, чи в будь-яких муніципальних, або державних структурах?
Бо Японія не надає свого громадянства нікому. Взагалі нікому. Із принципу.
В Японії ти можеш народитися, будучи іноземцем, прожити все життя, і померти іноземцем. Але тобі ніколи не нададуть громадянство. Не впевнений щодо шлюбних варіантів, але, здається, навіть цей фінт ушамі нє катіт. Одружуйся з японкою, ваші діти будуть японцями, але ти все одно залишишся іноземцем без японського громадянства.
От такі от японці нєтолєрантні націоналісти. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 3168
показати весь коментар
27.08.2021 13:47 Відповісти
Це дійсно так, на рахунок громадянства. На Ютубі часто дивлюсь влоги Pan Gaijin, українця, який емігрував у Японію більше 10 років тому. Має там свій бізнес, купив будинок, одружився на японці. Але громадянство йому не світить. Ось так: ні легальна робота, ні постійне проживання там, ні нерухомість і шлюб не дають права стати японським громадянином. Можливо, є винятки (успішний спортсмен, чи мільярдер, який інвестує в Японію мільйон доларів)
показати весь коментар
27.08.2021 17:56 Відповісти
Вывод - путлер руководил операцией в Кабуле 😡
показати весь коментар
27.08.2021 01:24 Відповісти
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5105
показати весь коментар
27.08.2021 01:37 Відповісти
А армянская шалава просто полотенце на голову накрутила
показати весь коментар
27.08.2021 07:40 Відповісти
Москалоязике одоробло просто український прапор на свій рюзкоязичьний нік натягнуто.
показати весь коментар
27.08.2021 08:09 Відповісти
Дурко, йди до дідька ,ти тупий
показати весь коментар
27.08.2021 14:32 Відповісти
Ого-го. Сила лагідної укрпїнізації. Змусив рюзкоязичьного гомункулуса зв'язати три слова українською. Якщо володієш мовою, то чому не користуєшся?
показати весь коментар
27.08.2021 17:49 Відповісти
Игил опятт появился очень вовремя. Слишком вовремя.
показати весь коментар
27.08.2021 01:48 Відповісти
как Лавров игогокнул, так и подскочили
показати весь коментар
27.08.2021 03:29 Відповісти
Ігіл - проект кремля. Знвчить кацапи настільки бояться талібів, що навіть не хочуть щоб їхні вороги американці виходили з афганістану.
показати весь коментар
27.08.2021 04:30 Відповісти
до 31 августа еще неделя ..Я б поторопился ,талибы впустую точат ножи
показати весь коментар
27.08.2021 06:09 Відповісти
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 293
показати весь коментар
27.08.2021 06:48 Відповісти
Ну, зараз в Афганістані тільки все починається. Амрула Салєх- світська людина, колишній керівник розвідки зі зв'язками в ЦРУ, разом з Північним Альянсом та хозарійцями збирають сили.
показати весь коментар
27.08.2021 10:36 Відповісти
Серед ветеранів спецназу США організувалася "Команда Дюнкерк", яка взяла на себе задачу евакуації союзників. Зараз вони почали висуватися на ордони Афганістану.
показати весь коментар
27.08.2021 10:49 Відповісти
просто - плевки в сторону США......посмотрим что сделает Байден... ответит или... утрётся.....
показати весь коментар
27.08.2021 10:46 Відповісти
А що він може зробити? Тільки чекати що, у народу перегорить, а потім трапиться якась чергова подія, яка відволіче увагу на іншу проблему.
показати весь коментар
27.08.2021 10:50 Відповісти
А хіба "*****" не переміг ІДІЛ?
показати весь коментар
27.08.2021 16:33 Відповісти
 
 