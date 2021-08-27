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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Байден (2317) теракт (853) ІДІЛ (284)

Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі
Фото: CNN

У відповідь на серію вибухів у Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він заявив у своєму виступі.

"Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани щодо завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктах ІДІЛ ... Ми відповімо із силою і точністю в наш час у тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо".

Байден не повідомив подробиць про те, якою буде військова присутність США в Афганістані після виведення військ. Він зазначив, що "проінструктував військових про все, що їм потрібно - якщо їм знадобляться додаткові сили, я їх надам". За його словами, американське командування заявило, що у них є те, що їм необхідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+76
Да, лучше прямо Москву. Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 4706
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27.08.2021 01:28
+28
Даю наводку:смело и точно по кремлю,вся шайка там.
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27.08.2021 01:29
+19
Для начала можно ипануть по посольству РФ в Кабуле.
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27.08.2021 07:22
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Бомбить Кабул? Дедуля совсем с ума сошел
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27.08.2021 01:25 Відповісти
Да, лучше прямо Москву. Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 4706
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27.08.2021 01:28 Відповісти
я только За !!!
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27.08.2021 01:29 Відповісти
Для начала можно ипануть по посольству РФ в Кабуле.
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27.08.2021 07:22 Відповісти
ТА никто их посольство трогать не будет
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28.08.2021 01:16 Відповісти
Он на него и не заходил уже лет пять как.
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27.08.2021 01:58 Відповісти
в Кабуле Талибы или писатиль не читатиль ?
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27.08.2021 03:30 Відповісти
А причем тут Талибы?
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28.08.2021 01:16 Відповісти
Будут. Непременно. И в первую очередь посольство Орды.
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27.08.2021 06:30 Відповісти
Як там у Воронєжі?
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27.08.2021 12:51 Відповісти
Не троньте исконно украинские земли. Сколько можно наезжать на Воронеж Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 2792
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27.08.2021 13:46 Відповісти
Не шуміть, колего. Землі-то наші, але населення там - не наше (культурно кажучи).
...Та й мем про Воронєж ще не скасували.
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27.08.2021 13:52 Відповісти
А треба скасовувати.
Маю надію, що Московія буде роздрібнена на декілька незалежних держав, ну а тоді може щось до нас повернутися, тільки ж до цього треба готуватися.
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27.08.2021 14:10 Відповісти
Будь-яка імперія рано чи пізно розвалиться. Одні - імперії валилися швидко, інші - довго. І смєхдєржава тут не виняток - розвалиться, нікуди не дінеться. Інша справа, як заскоро це трапиться, і як реагуватиме на то наша влада.
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27.08.2021 14:20 Відповісти
Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул

https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 3479
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27.08.2021 14:34 Відповісти
Newsmax

Several high-profile GOP politicians quickly lined up Thursday to call for the impeachment or resignation of President Joe Biden after Thursday's suicide attacks at the airport in Kabul, Afghanistan.
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27.08.2021 01:26 Відповісти
Нічого не вийде. Соціал-прогресистів ширма цілком влаштовує.
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27.08.2021 01:59 Відповісти
Ну, вот немного проясняется "зачем". Для талибов эти взрывы вобщем не нужны: и так они победили, достаточно подождаь. А вот для Раши нужны: во-первых американцы подумают, надо ли уходить, а во-вторых вот и импичмент Байдену
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27.08.2021 06:42 Відповісти
Зараз все =сире=, ніхто нічого напевне не знає.

Якщо виявиться, що іділівці діяли від імені та під прикриттям рашки - так це такий привітик "козаку" за =вбивцю=.
І це було прогнозовано, що х**ло не проковтне. А складати =многоходовочки= за поребриком вміють.

Метою імпічмент не є (я не знаю, чи вдасться, багато американців вважають, що тьотка віце-президентка буде в рази гірша), але =вбивцею= тепер "животворящий" теж став. І приниження отримав для себе і для країни.

І всі його вибачення, пояснення і завіряння в Женеві на двосторонній зустрічі - зовсім не те.
Я писала, коли всі захлиналися від радості щодо його =вбивці=, бо насправді він так не говорив, просто промугикав у відповідь на запитання журналіста, що з таким типом, як кремлівський фюрер, так діяти не можна і не варто. Треба бути хитрішим і розумнішим.
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27.08.2021 06:55 Відповісти
Привет , Ведана Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 8121
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27.08.2021 08:05 Відповісти
Вітаю, пані Софіє ! Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 9790
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27.08.2021 08:52 Відповісти
Импичмент и срочно !!! иначе оно еще такого начудит что мама не горюй !!! Все - Бидон не жилец...
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27.08.2021 01:28 Відповісти
Ну, теперь понятно, зачем. И кто. Организовал теракты.
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27.08.2021 06:49 Відповісти
Неужто Монахов? Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 6411
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27.08.2021 07:56 Відповісти
ТьІ о своем путлере думай. А американцьІ разберутся с Байденом без тебя.
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27.08.2021 08:26 Відповісти
Даю наводку:смело и точно по кремлю,вся шайка там.
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27.08.2021 01:29 Відповісти
Один рыжий петух уже бомбил пустые сараи , заранее всех предупредив .
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27.08.2021 01:31 Відповісти
кста.. на фоне этого кипеша визит зеленого клоуна к старому маразматику может быть отменен.
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27.08.2021 01:32 Відповісти
Визит может и не отменяться, а вот поставки оружия - другое дело.
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27.08.2021 01:58 Відповісти
А я про це вже писала кілька днів тому.
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27.08.2021 03:18 Відповісти
А ти набери повний рот лайна і дочекайся коли відбудеться,бо дуже смердиш окупантом.
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27.08.2021 08:37 Відповісти
Стереть с лица земли террористов всех мастей , которые убивают мирных граждан !
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27.08.2021 01:33 Відповісти
ты подбиваешь Бидона чтобы он по Кацапстану шандарахнул !? .. а че - хорошая идея..я За ! Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 4965
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27.08.2021 01:36 Відповісти
У Бидона нет яиц что бы вагнеровцев покрошить как это Трамп сделал в Сирии ,а уж коцапстан он и пальцем не тронет . Бизнеспартнеры по СП2 однако .
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27.08.2021 18:37 Відповісти
Это тот случай когда Воронеж может спать спокойно, а Москве надо готовиться.
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27.08.2021 06:34 Відповісти
Уявляю, американские Грады, развёрнутые на Кабул ,а на каждой ракете надпись краской "По ИГИЛ"
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27.08.2021 01:43 Відповісти
Это называется HIMARS. Только они все управляемые.
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27.08.2021 01:57 Відповісти
Не все.
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27.08.2021 09:59 Відповісти
разве Игил не в моцкве ?
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27.08.2021 03:33 Відповісти
В Москве Талибан и ХАМАС.
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27.08.2021 06:35 Відповісти
нихрена нипанятна, то сначала он заявлял, что войска уходят, т.к. разобрались с ИГИЛом, а теперь получается что ИГИЛ никуда не делся .... а шо с талибами теперь будет ?
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27.08.2021 01:48 Відповісти
Смертники - акт отчаяния, Талибам нужна управляемая власть, а не хаос терроризма.
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27.08.2021 02:03 Відповісти
Вот именно. Для талибов вот-вот звездный час настанет: неделя - и можно грабить, убивать, отнимать женщин в гаремы... И все хотят договариваться с талибами. Ну зачем смертникам себя убивать? Так если бы один взрыв, то все подумали бы , что случайно граната взорвалась, или сумасшедший какой. А тут два. Значит организованно подготовленный. Ну ЗАЧЕМ талибам? Создаётся впечатление что кто- то не хочет, чтобы Американцы уходили из Афганистана.
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27.08.2021 06:58 Відповісти
на все тебе вистачає... І рудого гудка в сраку цілувати і в міжнародники пхатись...
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27.08.2021 22:03 Відповісти
Получается Игил не хочет что бы американцы убегали с Афгана?
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28.08.2021 01:19 Відповісти
Игил это моцква, Талибы в Кабуле
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27.08.2021 03:34 Відповісти
Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 5386 Будем бамбить!

Зегуано еще не доехало а старпер уже от него набрался.
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27.08.2021 02:02 Відповісти
Мы проводим эффективные контртеррористические миссии против террористических групп во многих странах, где у нас нет постоянного военного присутствия.
Если потребуется, мы сделаем то же самое в Афганистане. Мы разработали загоризонтный контртеррористический потенциал, который позволит нам внимательно следить за любыми прямыми угрозами Соединенным Штатам в регионе и при необходимости действовать быстро и решительно.

З виступу Байдена 16 серпня 2021 року (офіційний текст - https://www.state.gov/translations/russian/выступление-президента-байдена-по-аф/)
І де поділася "бистрота і рішітільность"? Це якийсь пафосний пук старого пердуна, який не знає, що робити, а тому лише грізно попердює.
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27.08.2021 03:05 Відповісти
https://www.state.gov/translations/russian/выступление-президента-байдена-по-аф/
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27.08.2021 03:07 Відповісти
Интересная заява...
Интересно где ********* авианосец?))
И чем побалуют бородатых ссыкунов
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27.08.2021 03:59 Відповісти
Цей теракт (жахливий злочин, звісно), - лише жирна крапка в ганебному фіналі афганської епопеї США. Америка виходить (м'яко кажучи), - а їй принизливо дали ще й підсрачника "в добру путь".
От не треба було туди взагалі лізти. Це дурачок Буш постарався. Після того у американців уже не було жодного гарного виходу. Ну навіщо? Це як слон у посудній лавці. Найкращим способом дій (modus vivendi) на той час було розбомбити якісь об'єкти, і тактичні дії спецназу в залежності від ситуації. Цього цілком би вистачило. Гординя Америки завела її у глухий кут. Це все одно, що заїхати *********** танком у болото, і вірити, що танк його легко подолає. Ні, шановні, - середньовічне афганське болото здатне проковтнути будь-який танк. Не дарма Афганістан називають "могилою імперій".
Коротше, - у Байдена не було іншого виходу, ніж виводити американських "джі-ай". Втім, організовано все було вкрай паскудно і по-просиронськи. Авторитет Америки постраждав дуже сильно. Але на те немає ради, як кажуть. Доведеться проковтнути цього гнилого пиріжка.
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27.08.2021 04:12 Відповісти
Афганська кампанія, на відміну від Іракської, спочатку була цілком виправдана.
Штати зайшли туди щоб дрючком донести до дикунів дуже коротке повідомлення: Do not fuck with us. Коли ми просимо видати терориста, що атакував наше найбільше місто, ви маєте принести його голову на таці і дякувати за співпрацю. А не посилатися на "східні закони гостинства."

А от те що ми залишилися там після того як згодували Осаму рибам в 2011 - це вже була злочинна помилка. На совісті тодішньго боса старого маразматика, до речі.
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27.08.2021 04:32 Відповісти
Ви краще згадайте, де впіймали бен Ладена. В Афганістані?
Та ні ж таки, - у Пакистані. То нафіга було пертися у Афган, щоб спецназ ловив скаженого араба у Пакистані? З таким самим успіхом "морські котики" зафігачили б Усаму без вторгнення в дикі гори Афганістану. Це було абсолютно зайве. Погодьтеся.
Понти. І ще раз понти. Бушу це минулося, але Америці воно вилізло боком.
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27.08.2021 05:01 Відповісти
Бін Ладен був у Афганістані, у комплексі Тора Бора якщо точніше. Вивезли його паки коли печери Тора Бора почали обвалювати проти бункерними бомбами, а гори зверху стерилізувати за допомогою Daisy Cutter.
Але річ не про Бін Ладена. Талібану публічно дали п*зди за демонстративну відмову видати терориста. З чим я абсолютно згоден.
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27.08.2021 05:09 Відповісти
Ну, так я тоже згоден. Але, дивлячись на сьогоднішню принизливу ганьбу, майже 3 тисячі вбитих GI, трильйон просраних грінбаксів, - хіба те сумнівне щастя було того варте?
Ні, і ще раз ні!
На одній шальці терезів понти Буша, а на іншій, - смерть і ганьба американців. Я б цього для USA не побажав би. Але так сталося. На жаль.
Ну, ще є така житейська мудрість жителів Далласа і Остіна, - "якщо ковбой не знає, як злізти з коня, то хай краще на нього не сідає". )))
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27.08.2021 05:24 Відповісти
Два трільйони були просрані на спробу побудувати національну державу на території дикунів що максимум були лояльні до свого племені. Бездарно просрані прогресистами на чолі з Обамою. Результат такої спроби був відомий ще до її початку.
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27.08.2021 07:15 Відповісти
Американцям просто не треба було гратися в Афганістані в демократію, а поставити лояльного СИЛЬНОГО лідера (як це робилося в 60-70-х роках у Латинській Америці). Таким лідером міг стати Масуд, але його вбили. Можна було генерала Дустума, наприклад, поставити, але нафіга була оця вся демократія? Афган не готовий до неї!
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27.08.2021 07:40 Відповісти
Надо было думать, а потом действовать. Попытка натянуть Западные лекала на страну Востока, были заведомо обречены. Запад проиграл в Афганистане в первую очередь потому, что не смог разработать для этой страны качественной, стратегической программы развития, ну как бы "План Маршала", только с афганской спецификой.
Проблема Запада в том, что за последние 20 лет там не появилось интеллектуально думающих Лидеров - После Рейгана и Тетчер, как повымерли.
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27.08.2021 14:00 Відповісти
Талібану публічно дали п*зди за демонстративну відмову видати терориста
***********
І чим це закінчилось?

Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 9883
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27.08.2021 05:44 Відповісти
Мавзолейные гофноеды всегда смеются первыми....,перечитай внимательно братский Договор Молотов-Риббентроп от 23 августа 1939 года Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 9038
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27.08.2021 06:31 Відповісти
Повним знищенням Талібану як політичної сили та мулою Омаром, що здох як пацюк десь у пакистанській норі.
Ті люди що називаються Талібаном зараз жодного стосунку до Талібану 1.0 не мають. Поєднує їх тільки бренд та спонсорство пакистанської розвідки.
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27.08.2021 07:11 Відповісти
Можна проголошувати будь-які пафосні слова.
Але є лише один критерій істини, - результат.
А результат ми всі спостерігаємо на власні очі.
Такою є ціна непродуманих рішень і пихатої зарозумілості.
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27.08.2021 14:13 Відповісти
Давно таксуеш на убере???
Стратег )))
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27.08.2021 05:03 Відповісти
Радуешься?
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27.08.2021 07:03 Відповісти
байден позор Америки
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27.08.2021 07:45 Відповісти
Новые мавзолейные Талибанцы,это вам не Феликс Дзержинский объявивший по факту Красный террор по всей РАБссии 30 августа 1918 года....,типа ответочка за убиство чЛенина на заводе Михельсона... Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 1177
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27.08.2021 06:06 Відповісти
Не убийство, а ранение. Ну и дело Каплан явно сфальсифицировано, даже ствол ей подкинули не той модели - пуля в теле была другого калибра.
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27.08.2021 14:03 Відповісти
Поповнюємо запаси попкорну, любі друзі Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 9662 афганський екшн продовжується Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 9887
(власне ніхто й не сумнівався...)
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27.08.2021 06:09 Відповісти
Офтоп.

Жаль, що вимкнули коменти під статтею Семена Салатенка про Сумську бригаду тероборони.
Хочу побачити фото прапорщика Журавльова.
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27.08.2021 06:14 Відповісти
Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 8089
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27.08.2021 06:49 Відповісти
Ну вот, талибаны против. Все планы им эти взрывы поламали
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27.08.2021 07:05 Відповісти
Так я не понял, они возвращаются или они убираются. Или то и другое вместе??? Кто то может уточнить?
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27.08.2021 06:52 Відповісти
Лаптестан заключил договор с Талибаном,пленных не берем...,Усама бен Ладен запретил Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 7998
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27.08.2021 07:00 Відповісти
Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 5703 Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 3709
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27.08.2021 07:03 Відповісти
Только сам Маннергейм первым делом укреплял армию

А "достойную жизнь" за два дня ни одна нация не получала.

Нужно сначала не "достойную жизнь" делать а чтоб была достойная культура народа который желает создать свою страну, как это было у поляков и финнов при Маннергейме и Пилсудском.
А если народ- толпа 73% которые уши развешивают то слушая про барыг по 1+1 то поддаваясь большевицкой агитации- бросать оружие перед ордой большевицкого террора, и бежать грабить панские маетки чтоб делить землю и урвать шмат колбасы... То тут не поможет ни уровень жизни ни реформы.
Я против имперцев но к слову, уровень жизни рабочего в канун Первой мировой был в разы выше чем после того как нарид сверг тиранов и устроил революцию а теперь когда не получилось то жалуется что это пришли большевики из россии и их заставили. Ага, через 10 лет они так же будут говорить детям что их заставили голосоваьь за ЗЕ, а они не хотели.
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27.08.2021 12:50 Відповісти
В Нижнем Новгороде БОМЖи на мусорной свалке нашли детали ракетного комплекса... Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 4535
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27.08.2021 07:05 Відповісти
Развал РАБссиянской Вампирии 2 марта 1917 года никак не повлиял на мировую политику и экономику....,Развал ссср 24 августа 1991 года,никак не повлиял на мировую эколномику и политику,в сссре был острый дефицит даже ваты, бинтов и туалетной бумаги.... Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 6910Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 5367
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27.08.2021 07:11 Відповісти
"туалетной бумаги.... Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 5109", а їі бачив союзі, тільки в спецмагазинах, для партійців
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27.08.2021 07:30 Відповісти
Лущая туалетная пумаха это хасета "прафта". Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 5885 Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 960 Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 960
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27.08.2021 12:06 Відповісти
Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 3082
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27.08.2021 14:42 Відповісти
Teper nacniotsia oxota na Igil po vsem stranam gde oni jest.Zakoncit evakuaciju afganistane a togda nacnut bombit,otvet budet obezatelno
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27.08.2021 07:13 Відповісти
Об ИГил я начал печатать тут еще за месяц до ухода Байдена из Афгана... Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле - Цензор.НЕТ 8913
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27.08.2021 07:17 Відповісти
Все проблемы в этом мире от толерастов леваков и их экспериментов.
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27.08.2021 08:06 Відповісти
Главный спонсор ИГИЛ сидит в кремле
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27.08.2021 08:30 Відповісти
"по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ.." - по москве шарахнуть собрался?
это было бы радикальное решение - сразу под корень и ветки долой..
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27.08.2021 08:37 Відповісти
Прочитав коменти... ніхто не хоче звернути увагу на те, що Байден наказав готувати удар у відповідь. І він (точніше так: США, Америка) достане, всіх терористів, рано чи пізно. І що проблема стоїть лише в тому, чи до списку терористів потрапить ***** і касапія, чи не потрапить.
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27.08.2021 09:16 Відповісти
Байден... достане всіх...
*******
Та він потихеньку почав доставати вже навіть самих американців. )))
Джо сам по собі непоганий дядько дідуганчик. Але та лівачня, що за ним кучкується, ще наламає дров. Згадаєте мої слова.
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27.08.2021 14:27 Відповісти
Чтобы уничтожить 40 тыс овцеиобов талибов американцам не нужно было тратить 2 трлн. долларов. Надо было предложить по 20 тысяч за голову. Овцеиобы талибы сами бы внутри своего комьюнити всьо порешали, головы бы принесли, отчитались, бабки получили и улетели в Эмираты побухать. Намного дешевле получилось бы.
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27.08.2021 09:59 Відповісти
увы, но это все - бла-бла-бла......
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27.08.2021 10:48 Відповісти
Ну, і як він збирається визначати цілі післі розвалу тих служб, які мали б в полі працювати? Дрони тут не допоможуть відрізнити штаб від весілля.
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27.08.2021 11:07 Відповісти
У Воронєжі знову паніка, ніт?
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27.08.2021 12:52 Відповісти
Руки прочь от украинского Воронежа Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 2376
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27.08.2021 14:06 Відповісти
Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 7691
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27.08.2021 15:09 Відповісти
Генально, вывести армию из Афганистана, чтобы снова ее туда ввести.
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27.08.2021 19:28 Відповісти
Рэмбо уже не тот ухахаха Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі - Цензор.НЕТ 8951
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28.08.2021 16:07 Відповісти
 
 