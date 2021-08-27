Гостиний двір у Києві взято під державну охорону. Це перший крок для протиаварійних робіт у ньому, - Мінкультури

Із 26 серпня національний пам'ятник "Гостиний двір" перебуває під державною охороною Національної поліції України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

"Встановлення державної охорони – перший крок для того, щоб розпочати в Гостиному дворі термінові протиаварійні роботи, допоки з урахуванням думки фахівців, суспільства, не буде затверджено концепцію розвитку Гостиного двору та розроблено науково-проектну документацію", - цитує пресслужба міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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Раніше охорону здійснювали приватні охоронці орендаря.

Як повідомлялося, 19 травня Кабінет Міністрів змінив категорію пам'ятки "Гостиний двір" у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв охоронний номер.

18 червня Фонд державного майна України передав "Гостиний двір" в сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.

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