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Міністерство культури (560) пам'ятник (890) Гостиний двір (20)

Гостиний двір у Києві взято під державну охорону. Це перший крок для протиаварійних робіт у ньому, - Мінкультури

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Гостиний двір у Києві взято під державну охорону. Це перший крок для протиаварійних робіт у ньому, - Мінкультури

Із 26 серпня національний пам'ятник "Гостиний двір" перебуває під державною охороною Національної поліції України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

"Встановлення державної охорони – перший крок для того, щоб розпочати в Гостиному дворі термінові протиаварійні роботи, допоки з урахуванням думки фахівців, суспільства, не буде затверджено концепцію розвитку Гостиного двору та розроблено науково-проектну документацію", - цитує пресслужба міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд держмайна передає Гостиний двір у сферу управління Мінкультури, - Ткаченко

Раніше охорону здійснювали приватні охоронці орендаря.

Як повідомлялося, 19 травня Кабінет Міністрів змінив категорію пам'ятки "Гостиний двір" у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв охоронний номер.

18 червня Фонд державного майна України передав "Гостиний двір" в сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Також дивіться: "Втрачений день, втрачена пам'ятка": активісти пікетують Кабмін з вимогою врятувати Гостиний двір від рейдерів і руйнування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Тільки зелешмаркля нехай не бере під свій особистий контроль, а то піндець буде будівлі. Воно бідоносець
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27.08.2021 08:04 Відповісти
Ее уже довели до полного звиздеца титушки авакова под предводительством игоря луценко.
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27.08.2021 08:48 Відповісти
Судячи по кряканню представників шмарклі...то готують "реформу" Гостинного двору у ТРЦ " Історія...какаразніца".
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27.08.2021 08:54 Відповісти
А раньше тут был зал органной музыки?
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27.08.2021 09:01 Відповісти
А яким було первісне функціональне призначення всіх ГД на теренах Російської імперії? Яку функцію виконує і весь час виконував Гостиний двір, наприклад, у СПб ?
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27.08.2021 09:42 Відповісти
Пісєц йому прийшов якщо зелені взяли під охорону.😭😭😭
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27.08.2021 10:05 Відповісти
ежели цум молча отдали гудку то зачем тут противятся....
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27.08.2021 13:19 Відповісти
Уже что-то с этими развалинами давно нужно делать. Как и с пустырем на Крещатике возле Европейской площади.
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27.08.2021 20:25 Відповісти
 
 