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Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим

Минулої доби, 26 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-мм калібру.

В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим тиші. У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8395
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27.08.2021 07:40
+10
Та немає режиму тиші, вигаданого отим пуцвірком зеленим..
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27.08.2021 08:19
+7
А как же "Новороссия"? Еще одна "патриотка" сбежала из "ДНР", пока не поздно

Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5270
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27.08.2021 07:44
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Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8395
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27.08.2021 07:40 Відповісти
Та немає режиму тиші, вигаданого отим пуцвірком зеленим..
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27.08.2021 08:19 Відповісти
Зеленкіним. Нове поганяло.
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27.08.2021 10:47 Відповісти
ЗеЛенкин ? )))
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27.08.2021 14:52 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7902
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27.08.2021 08:24 Відповісти





Робур

@JRobur


Митець Лесь Подеревянський пояснює Скрипіну на пальцях про "мудрий нарід".

https://twitter.com/JRobur/status/1430951767257272326

пс. ДИВИТИСЬ ВСІМ - посилання на відео вище.
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27.08.2021 08:53 Відповісти
Дякую, скачав собі. Буду поширювати.
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27.08.2021 10:47 Відповісти
Скрипіна корчить. Він розігнав чимало істерії, щоб допомогти ВАЗеленському стати президентом.
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27.08.2021 15:36 Відповісти
із власного гонору і через помсту.
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27.08.2021 15:37 Відповісти
Згадайте - нещодавно пролітав орлан підорашок і його не збили ? Це - справжній мир в очку *****
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27.08.2021 10:01 Відповісти
Фауст,ты когда последний раз сбивал "Орлана"?Вот зачем такое писать?Было бы это легко,то диванных экспердов бы и не было...А то,что убил наш снайпер кацапского подполковника-инструктора снайперов,это ответ на заявки о запрещении ответки.Мы просто знаем своих героев и раненых и убитых,а кацапы все засекретили еще 7 лет назад.Так и дохнут,как крысы...
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27.08.2021 14:17 Відповісти
Спасибо за ответ. Я действительно думаю, что орлан сбивается . А за *********- чем больше их не будет- тем лучше . Мое скромное имхо
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27.08.2021 14:21 Відповісти
не сбивают - вы правы...но нейтрализуют часто (имеется ввиду радио/технически )
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27.08.2021 14:56 Відповісти
Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України.
Відео YouTube - https://youtu.be/DSkkmY1rM0k
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27.08.2021 10:12 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.08.2021 10:47 Відповісти
 
 